Камала Харис: Русия е основният победител във войната между САЩ и Иран

Русия се очерта като основен победител във войната между САЩ и Иран благодарение на облекчаването на санкциите срещу руския петрол, заяви бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис на среща с лидерите на Демократическата партия в Невада.
Срещата беше излъчена от Associated Press в YouTube.
„Разбирате ли какво означава това? Те печелят пари, продавайки петрол, който иначе би им било забранено да продават. Какво друго означава това? Изпращаме артилерия, боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана във войната с Иран, които иначе щяха да бъдат изпратени в Украйна, просто така. Така че последствията от това са доста сериозни“, добави тя.
Цените на петрола се повишиха рязко след началото на войната между Иран и САЩ поради затварянето на Ормузкия проток. Цената на барел в края на април надхвърли 120 долара. През март приходите от износ на петрол на Русия почти се удвоиха, достигайки 19 милиарда долара, според месечния доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ).
Министърът на финансите Антон Силуанов изчисли в началото на май, че повишените цени на петрола могат да доведат до допълнителни приходи за руския бюджет от 200 милиарда рубли.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 И Русия и Иран са губещи.
До коментар #1 от "Варна 3":Това си е дежурната пропаганда на Камала срещу Тръмп :)
До коментар #6 от "Факти":Ново изхождайки на простака
13 Владимир Путин, президент
То е ясно че Русия и узкоглазите са най-великото нещо на Земята, наследници на Атлантите, винаги са най-хитри, съобразителни и всепобежданащи. Така пабеждават че 1945г германските железници отказват да превозват убитите 27млн руснаци, а в днешно време всички руски рехабилитационни и протезни центрове дават на заето ☝️
11:56 08.05.2026
До коментар #6 от "Факти":Не мога да си представя по-тъпо изказване от това!!
