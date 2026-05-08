Камала Харис: Русия е основният победител във войната между САЩ и Иран

8 Май, 2026 11:31, обновена 8 Май, 2026 11:39 867 15

Те печелят пари, продавайки петрол, който иначе би им било забранено да продават, отбеляза бившия вицепрезидент и кандидат за държавен глава на САЩ

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия се очерта като основен победител във войната между САЩ и Иран благодарение на облекчаването на санкциите срещу руския петрол, заяви бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис на среща с лидерите на Демократическата партия в Невада.

Срещата беше излъчена от Associated Press в YouTube.

„Разбирате ли какво означава това? Те печелят пари, продавайки петрол, който иначе би им било забранено да продават. Какво друго означава това? Изпращаме артилерия, боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана във войната с Иран, които иначе щяха да бъдат изпратени в Украйна, просто така. Така че последствията от това са доста сериозни“, добави тя.

Цените на петрола се повишиха рязко след началото на войната между Иран и САЩ поради затварянето на Ормузкия проток. Цената на барел в края на април надхвърли 120 долара. През март приходите от износ на петрол на Русия почти се удвоиха, достигайки 19 милиарда долара, според месечния доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Министърът на финансите Антон Силуанов изчисли в началото на май, че повишените цени на петрола могат да доведат до допълнителни приходи за руския бюджет от 200 милиарда рубли.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    5 1 Отговор
    Не е вярно. Русия не е победила. Иран победи само.

    Коментиран от #3

    11:43 08.05.2026

  • 2 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Начесохте ли си говежди алчни красти ,Русия Китай Индия Брикс е победителя ,и мислете на какви ролки ще си печатате доларите ,или по точно Ротшилд ще ви го печата

    11:44 08.05.2026

  • 3 И Русия и Иран са губещи.

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Това си е дежурната пропаганда на Камала срещу Тръмп :)

    11:46 08.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    7 0 Отговор
    Фърст арми във Ворлда не стига че я би ха като магаре, но я и такова ха пред очите на целия свят!!!

    11:46 08.05.2026

  • 6 Факти

    2 5 Отговор
    Нали затова Тръмп нападна Иран - за да спаси Путин, който до края на годината щеше да издумка ликвидните резерви от злато и валута. Тръмп би една финансова инжекция на Путин да не фалира.

    Коментиран от #7, #9, #15

    11:47 08.05.2026

  • 7 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Ново изхождайки на простака

    11:49 08.05.2026

  • 8 Мнение

    1 1 Отговор
    изказано от афро-индийци не може да се взима предвид, щото миришат на къри

    11:50 08.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 На теб

    3 0 Отговор
    биха ли ти една ко-жен-а ин-жекци-я както обикновено?

    11:51 08.05.2026

  • 11 Напротив

    0 0 Отговор
    Специалистът по нефт и газ Крутихин каза точно обратното. Продажбите и приходите на русия са намалели с 40 процента. Камала Харис не е в час по темата.

    11:53 08.05.2026

  • 12 скарлет

    1 0 Отговор
    цял свят го отнесе с горивата !!! и там закучиха, като в Украйна!!!

    11:53 08.05.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Тая пък тапа откъде изкочи ?
    То е ясно че Русия и узкоглазите са най-великото нещо на Земята, наследници на Атлантите, винаги са най-хитри, съобразителни и всепобежданащи. Така пабеждават че 1945г германските железници отказват да превозват убитите 27млн руснаци, а в днешно време всички руски рехабилитационни и протезни центрове дават на заето ☝️

    11:56 08.05.2026

  • 14 Блясък

    1 0 Отговор
    Камалчето пак блесна с мисъл

    11:58 08.05.2026

  • 15 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Не мога да си представя по-тъпо изказване от това!!

    12:13 08.05.2026