Ген. Румен Миланов за разпита на Ерол Мюмюн: Дайте да видим фактите, за да видим правото

28 Май, 2026 18:11 1 627 30

Заиграването с етническата карта е много опасна игра. Това е една компонента за ерозия на националната сигурност. Не трябва да си играем с тези компоненти, коментира депутатът от ПБ

Ген. Румен Миланов за разпита на Ерол Мюмюн: Дайте да видим фактите, за да видим правото - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има досъдебно производство по случая с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Това означава, че има предварителни данни за някакво противоправно деяние и на тази база е извършено това задържане. Задържането е за извършване на разпит, най-вероятно са извършили и претърсване, защото има съмнение за документи или доказателства, които потвърждават едно подобно деяние. Това заяви депутатът от „Прогресивна България” ген. Румен Миланов в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg

Дали има произвол, винаги с политическата компонента може да се говори, че има, но това е най-разбираема полицейска акция. Безспорно е скандална, защото става въпрос за кмета на Кърджали, но явно има някакви други факти, които ние не знаем. Сигурно ще е добре МВР и прокуратурата да ги изнесат, за да се спрат спекулациите, обясни той.

Лично аз в акцията не виждам елемент на отмъщение. Дайте да видим фактите, за да видим правото, призова Миланов.
По-смущаващото за работата на службите и прокуратурата е, че е нарушена тази връзка и то от години и сега това негативно наследство трябва да бъде минимизирано. Това е правилният път. Не можем да търпим това нещо да продължава повече, смята той.

Спекула е, че това е въпрос на етнически конфликт. В НС всички политически сили поздравиха мюсюлманската общност с настоящия празник. Има ли факти – тогава да говори правото, изтъкна депутатът.

По думите му заиграването с етническата карта е много опасна игра. Това е една компонента за ерозия на националната сигурност. Не трябва да си играем с тези компоненти.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кмета на кърлежи

    20 4 Отговор
    още еврофондове чакам, пара дайте, северозапада да почака още

    18:18 28.05.2026

  • 2 Боруна Лом

    12 22 Отговор
    КАКЪВ ГЕНЕРАЛ, ВЕЧЕ СИ ОПИКАВА ГАЩИТЕ?

    18:19 28.05.2026

  • 3 Глад,

    24 3 Отговор
    бой, стригане и сръбска музика за Маймун и ще се оправи.

    18:21 28.05.2026

  • 4 голям маймун

    28 5 Отговор
    малкия мюмюн еролчо яко е бъркал в кацата с мед.

    18:21 28.05.2026

  • 5 авантгард

    10 2 Отговор
    Хммм, ще видим дали ще видим.

    18:22 28.05.2026

  • 6 Илия

    16 0 Отговор
    Много правилно

    18:23 28.05.2026

  • 7 геерал буци

    15 1 Отговор
    колега всичко е документално изрядно

    18:24 28.05.2026

  • 8 Дедо

    29 6 Отговор
    ДПС трябва да бъде забранено. Те вкарват етническо напрежение в държавата.

    18:25 28.05.2026

  • 9 Без име

    13 13 Отговор
    Такова нещо се очакваше, за да се отклони вниманието от незаконния украински град до Варна и заловените украински шпиони, които бяха освободени. Смешници - осем полицаи арестуват кмета и нова тв снима.

    18:27 28.05.2026

  • 10 Николай Бареков бивш евродепутат

    14 4 Отговор
    Фактите -

    🚨🅱️Пеевски изпълзя от дупката и призова “полицията да спре да служи на тези (на МВР и правителството) след разпита на Ерол Мюмюн🐽‼️

    Пеевски Кърджали МВР ЕролМюмюн

    Делян Пеевски изпълзя от дупката, в която се беше скрил, след като му свалиха охраната от НСО и се появи в Кърджали, за да посрещне задържания за разпит негов кмет Ерол Мюмюн. Оказа се, че близкият до сърцето му и джоба му Ерол Мюмюн е разследван за злоупотреби за близо 5 милиона лева и днес е отървал кожата заради прокурорския чадър, който все още стои разпънат на Пеевски и хората.

    Агонизиращият Делян Пеевски за пореден път от безсилие опита да извади етническата карта и заговори за насилие срещу мюсюлманите на Курбан Байрям, въпреки че самият той отдавна превърна ДПС в партия, която разчита на купения вот по циганските махали. През зимата по време на големите протести Пеевски пак се опита да извади етническата карта под мотото “Не на страха”, но стана за посмешище. На последните избори турците в България гласуваха основно за партията на Румен Радев и за АПС.

    По информация на нашата медия поръчката, за която Мюмюн е разследван, е пълна измама и шашма по Пеевски модел. Парите от аванса са откраднати предизборно и насреща няма нищо, а фирмата е бушон, готов да гръмне на момента.

    18:48 28.05.2026

  • 11 Само

    7 2 Отговор
    методите на Сталин и Берия ги лекуват тези. Този се е скъсал да краде. Такива са всички кметове. Само прибиване.

    18:49 28.05.2026

  • 12 Да бе да

    4 3 Отговор
    Абе айде бе,не можаха да им свърши празника,а?

    18:54 28.05.2026

  • 13 Мнозина

    6 2 Отговор
    кметове чакат ред за прокуратурата и следствието. За всички има места в панделата. Там ще видите как се става ЛГБТИ. 7782

    18:55 28.05.2026

  • 14 ДПС

    5 1 Отговор
    Делян и в момента е в Кърджали и призовава всички етнически турци и мюсюлмани за гражданско неподчинение

    18:56 28.05.2026

  • 15 Зъл пес

    2 7 Отговор
    Защо даглъхна далаверато с Аз бах точен с парите?БГ народа е с къса памет.Радва се на корупционера Дерменджията.Б ахти и народа.

    18:57 28.05.2026

  • 16 ГЕН.

    3 3 Отговор
    Фурнаджийска лопата.

    18:57 28.05.2026

  • 17 Позор

    13 1 Отговор
    Какво прави прасето на курбан байрам при мюсюлманите

    19:01 28.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Герп боклуци

    10 3 Отговор
    Време е в България кметовете на градовете да са с български имена

    19:10 28.05.2026

  • 20 ООрана държава

    7 1 Отговор
    МюмюHите в бг са защитен вид

    19:11 28.05.2026

  • 21 Механик

    5 1 Отговор
    Тоест, само защото тоя е от "етноса" не бива да го закачаме, щото се "заиграваме с етническата карта"??? Или щото е Байрям??

    19:15 28.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кой

    4 4 Отговор
    Всичко турско трябва да бъде забранено не само ДПС

    19:20 28.05.2026

  • 24 БайФатмак

    2 1 Отговор
    ченгетата са на всеки сантиметър ........

    19:31 28.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Аз съм Българче

    3 0 Отговор
    "Eрол Мюмюн не е престъпник.Ерол Мюмюн не е ИЗДЪРВАН престъпник във България"

    Мюмюне да ти имам Българският!

    19:34 28.05.2026

  • 27 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    Тая терористична етническа партия трябва да се забрани със Закон.Кмета на Лом го отнесе.Ред е на Мюмюна.Всички тея трябва да ги вкарат в дрънголника.

    19:39 28.05.2026

  • 28 дядото

    2 0 Отговор
    не си и няма да се отучиш - много думи,малко съдържание и винаги "отворена вратичка".пфу.

    19:42 28.05.2026

  • 29 един там

    1 0 Отговор
    Има етническа партия в парламента? Какво казва конституцията за това?

    19:58 28.05.2026

  • 30 не че нещо ама

    0 0 Отговор
    Чл. 44. (1) Гражданите могат свободно да се сдружават.
    (2) Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури, или се стремят да постигнат целите си чрез насилие.

    20:02 28.05.2026

