Ген. Румен Миланов за разпита на Ерол Мюмюн: Дайте да видим фактите, за да видим правото

Има досъдебно производство по случая с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Това означава, че има предварителни данни за някакво противоправно деяние и на тази база е извършено това задържане. Задържането е за извършване на разпит, най-вероятно са извършили и претърсване, защото има съмнение за документи или доказателства, които потвърждават едно подобно деяние. Това заяви депутатът от „Прогресивна България” ген. Румен Миланов в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg
Дали има произвол, винаги с политическата компонента може да се говори, че има, но това е най-разбираема полицейска акция. Безспорно е скандална, защото става въпрос за кмета на Кърджали, но явно има някакви други факти, които ние не знаем. Сигурно ще е добре МВР и прокуратурата да ги изнесат, за да се спрат спекулациите, обясни той.
Лично аз в акцията не виждам елемент на отмъщение. Дайте да видим фактите, за да видим правото, призова Миланов.
По-смущаващото за работата на службите и прокуратурата е, че е нарушена тази връзка и то от години и сега това негативно наследство трябва да бъде минимизирано. Това е правилният път. Не можем да търпим това нещо да продължава повече, смята той.
Спекула е, че това е въпрос на етнически конфликт. В НС всички политически сили поздравиха мюсюлманската общност с настоящия празник. Има ли факти – тогава да говори правото, изтъкна депутатът.
По думите му заиграването с етническата карта е много опасна игра. Това е една компонента за ерозия на националната сигурност. Не трябва да си играем с тези компоненти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 Николай Бареков бивш евродепутат
🚨🅱️Пеевски изпълзя от дупката и призова “полицията да спре да служи на тези (на МВР и правителството) след разпита на Ерол Мюмюн🐽‼️
Пеевски Кърджали МВР ЕролМюмюн
Делян Пеевски изпълзя от дупката, в която се беше скрил, след като му свалиха охраната от НСО и се появи в Кърджали, за да посрещне задържания за разпит негов кмет Ерол Мюмюн. Оказа се, че близкият до сърцето му и джоба му Ерол Мюмюн е разследван за злоупотреби за близо 5 милиона лева и днес е отървал кожата заради прокурорския чадър, който все още стои разпънат на Пеевски и хората.
Агонизиращият Делян Пеевски за пореден път от безсилие опита да извади етническата карта и заговори за насилие срещу мюсюлманите на Курбан Байрям, въпреки че самият той отдавна превърна ДПС в партия, която разчита на купения вот по циганските махали. През зимата по време на големите протести Пеевски пак се опита да извади етническата карта под мотото “Не на страха”, но стана за посмешище. На последните избори турците в България гласуваха основно за партията на Румен Радев и за АПС.
По информация на нашата медия поръчката, за която Мюмюн е разследван, е пълна измама и шашма по Пеевски модел. Парите от аванса са откраднати предизборно и насреща няма нищо, а фирмата е бушон, готов да гръмне на момента.
18:48 28.05.2026
26 Аз съм Българче
Мюмюне да ти имам Българският!
30 не че нещо ама
(2) Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури, или се стремят да постигнат целите си чрез насилие.
20:02 28.05.2026