Унгария е „много близо“ до споразумение за деблокиране на средствата от ЕС

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че сделката за освобождаване на замразените европейски фондове за страната е „много близо“, като по повечето въпроси вече има съгласие, въпреки че остават нерешени теми, свързани с борбата с корупцията, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
Мадяр пристигна по-рано в Брюксел за преговори, насочени към деблокиране на средствата от ЕС, които бяха замразени по време на управлението на предходното правителство на Виктор Орбан. Тогава Европейският съюз прецени, че не са изпълнени изискванията за върховенство на закона и ефективни антикорупционни механизми.
„Не искам да го урочасам, но сме много близо до споразумение“, заяви Мадяр в изявление, публикувано във Facebook.
По негови думи разговорите са довели до напредък по ключови въпроси, а той планира среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на която да бъдат изчистени оставащите различия. Мадяр подчерта, че въпреки постигнатото разбирателство по редица теми, все още има въпроси, свързани с борбата с корупцията.
Той обяви и намерение Унгария да подаде кандидатура за присъединяване към Европейската прокуратура.
Според него деблокирането на средствата е от ключово значение за унгарската икономика, която е в застой през последните години, както и за държавния бюджет, подложен на сериозен натиск.
Става дума за безвъзмездни средства и заеми от европейския фонд за възстановяване на обща стойност над 10 милиарда евро, както и за замразени структурни фондове за още милиарди.
По отношение на Украйна Мадяр повтори позицията на Будапеща, че преговори за членство могат да започнат само при гаранции за правата на унгарското малцинство в страната, като отбеляза, че в тази посока се водят „окуражаващи“ разговори.
„Метеор“ е една от най-опасните ракети за въздушен бой в света. Обхватът ѝ надхвърля 120 км, а максималният може да достигне до 200 км.
Основната характеристика на ракетата е правореактивен двигател, благодарение на който тя не губи скорост и енергия в края на полета, както повечето аналози.
Дори ако целта започне рязко да маневрира или да бяга, шансът да бъде уцелена е все още много висок.
Основните ѝ цели са изтребители, бомбардировачи, А-50, самолети-ракетоносци и дори големи дронове.
Това е особено опасно за руските самолети Су-35, Су-30 и А-50, които координират атаките на Руската федерация.
Сега ще бъде опасно за руските самолети да летят дори далеч от фронта — Gripen + Meteor могат да ги достигнат дори преди да достигнат нормална дистанция за изстрелване.
Руски самолети — пригответе се 😃
До коментар #6 от "Пенсионер 69 годишен":Пенсионерите през социализма вземаха по 40 лв пенсия и оцеляваха, само защото младите ги гледаха.
До коментар #6 от "Пенсионер 69 годишен":През соца що нямаше метро?
До коментар #7 от "Дада":Зависеше от трудовия стаж. Баба работеше цял живот в животновъдството. Вземаше хубава заплата и пенсията и беше добра. Помагаше на мама и тати. В. Животновъдство няма събота и неделя. Работи се 7 дни в седмицата. Който е вземал 40 лева пенсия, за 40 лева му е бил трудовия стаж.
До коментар #8 от "Само питам":Защото плащахме репарации на Гърция до 1980 година за безумните войни на царство България.
Помня къщата на пра дядо ми. Бил е кмет на селото, а е живял в колиба. Защо? Нали сме били Швейцария на Балканите? И до селото се е отивало по черен път с каруци. Не е имало електричество и водопровод. Защо, питам аз?
До коментар #10 от "Пенсионер 69 годишен":Пак нещо си се объркал.репарациите ги спряхме още като ни ги наложиха.гърците ни взеха имотите в самата гърция.нямахме метро защото комунизма бе система на мизерията а дядовата ти къща е била бедна защото хората са имали по десет деца с последното дето ги е интерасувало е бил лукса.работлив вярващ в Христос народ с по десет деца .това бе народа при царя.през комунизма стана обратното мързели и алкохолици без семейства.липсата на вяра до това доведе за съжаление.
До коментар #9 от "Пенсионер 69 годишен":Какво значи хубава пенсия.30 долара хубава пенсия ли бяха?баба ти е помагала на вашите щото е имала едни дрехи и не е знаела къде е морето.работила е по цял ден за да може детето да не умре от глад в града .с пенсията би могла да плати една вечеря в гърция за нея и дядо ти.толкова много е вземала.
Ще си върнат закарпатието без война !!!
До коментар #12 от "стоян георгиев":Вярно е. Много работеше. И дядовците ми много работеха. Мазолите на дланите им се напукваха и течеше кръв. Баба заливаше в пукнатините на мазолите разтопен восък.
Дядовците ми през соца построиха 2 фабрики на голото поле. С механизация лопати, кирки, трудовашки колички, бетонобъркачка и хаспел.
Бабите ми бяха основателки на ТКЗС. Дадоха земята ни 50дк, което никак не е било малко.
СДС всичко разруши и там сега е пущинак.
