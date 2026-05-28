Унгария е „много близо“ до споразумение за деблокиране на средствата от ЕС

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че сделката за освобождаване на замразените европейски фондове за страната е „много близо“, като по повечето въпроси вече има съгласие, въпреки че остават нерешени теми, свързани с борбата с корупцията, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Мадяр пристигна по-рано в Брюксел за преговори, насочени към деблокиране на средствата от ЕС, които бяха замразени по време на управлението на предходното правителство на Виктор Орбан. Тогава Европейският съюз прецени, че не са изпълнени изискванията за върховенство на закона и ефективни антикорупционни механизми.

„Не искам да го урочасам, но сме много близо до споразумение“, заяви Мадяр в изявление, публикувано във Facebook.

По негови думи разговорите са довели до напредък по ключови въпроси, а той планира среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на която да бъдат изчистени оставащите различия. Мадяр подчерта, че въпреки постигнатото разбирателство по редица теми, все още има въпроси, свързани с борбата с корупцията.

Той обяви и намерение Унгария да подаде кандидатура за присъединяване към Европейската прокуратура.

Според него деблокирането на средствата е от ключово значение за унгарската икономика, която е в застой през последните години, както и за държавния бюджет, подложен на сериозен натиск.

Става дума за безвъзмездни средства и заеми от европейския фонд за възстановяване на обща стойност над 10 милиарда евро, както и за замразени структурни фондове за още милиарди.

По отношение на Украйна Мадяр повтори позицията на Будапеща, че преговори за членство могат да започнат само при гаранции за правата на унгарското малцинство в страната, като отбеляза, че в тази посока се водят „окуражаващи“ разговори.