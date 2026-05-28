Иранската Революционна гвардия заплаши САЩ с „твърд отговор“ при нови удари

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция - идеологическата военна структура на Иран - предупреди Съединените щати, че ще последва „твърд отговор“ при нова атака, след американските удари в южната част на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Ако тези действия се повторят, американската армия ще бъде изправена пред твърд отговор“, се посочва в изявление на Гвардията, публикувано в информационния сайт „Сепа Нюз“.