Иранската Революционна гвардия заплаши САЩ с „твърд отговор“ при нови удари

28 Май, 2026 17:36, обновена 28 Май, 2026 17:29 800 9

Предупреждението идва след американски атаки в южната част на страната, съобщават ирански медии

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция - идеологическата военна структура на Иран - предупреди Съединените щати, че ще последва „твърд отговор“ при нова атака, след американските удари в южната част на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Ако тези действия се повторят, американската армия ще бъде изправена пред твърд отговор“, се посочва в изявление на Гвардията, публикувано в информационния сайт „Сепа Нюз“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    9 1 Отговор
    Е само твърд ли??
    Нека е и дебел.

    17:31 28.05.2026

  • 2 БУХАХАХА

    6 6 Отговор
    кучета на исляма само лаят.

    17:39 28.05.2026

  • 3 Град Козлодуй

    8 1 Отговор
    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и затвориха затворения проток.

    17:41 28.05.2026

  • 4 Неразбирам защо

    4 4 Отговор
    Нашите копеи се кефят на исляма ,може би защото Пусин целуна корана ли

    17:57 28.05.2026

  • 5 Не съм

    3 3 Отговор
    Превърженик на САЩ ,но ще пратят муслиорките в небитието

    17:58 28.05.2026

  • 6 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 3 Отговор
    На мушка са аятоласите
    Нема лабаво

    17:59 28.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    Кво стана с:"Ще завзема Иран за две седмици"?!Голям Краварски майтап.

    18:24 28.05.2026

  • 9 когато

    1 0 Отговор
    много заплашваш и говориш при война е слабост и страх. Елементарно е.

    18:30 28.05.2026

