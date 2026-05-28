Фон дер Лайен: България постигна прогрес в борбата с корупцията. Радев: За нас ПВУ е инструмент за реформи

Европейската комисия размразява спрените пари по Плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен след първата си среща с премиера Румен Радев в Брюксел, информират от БНТ. Почти 370 милиона евро ще получи страната ни след напредъка в законодателството за антикорупционния орган и функциите на главния прокурор.
Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Искам да подчертая добрия прогрес, който България постигна в областта на борбата с корупцията. Създаването на антикорупционен орган е ключово за ефективно изкореняване на корупцията на всички нива. Това, което е от най-голямо значение, е, че този орган може да работи независимо. В този контекст много приветствам, че законодателните процедури вече са в ход. Вашето правителство е на път да достигне тази значителна цел. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на службата на главния прокурор. Целта е да се засилят функциите му за антикорупционни разследвания. Тези два стълба позволят да бъдат отключени почти 370 милиона евро замразени средства за България."
Румен Радев, премиер на България: "За нас Планът за възстановяване и устойчивост не е просто източник на приходи, ние гледаме на него като на силен и бърз инструмент за съществени реформи. През последните три години изоставахме, но имаме амбицията да наваксаме и да изпълним всички крайни срокове до края на август тази година. Благодаря ви за трезвата ви преценка за успеха, който постигнахме през последните две седмици да представим двата най-важни акта за антикорупционния орган и главния прокурор, те вече са приети от нашия парламент на първо четене. И парите, които обявихте, вече са размразени. Това е голям принос към бюджета на България и за българския народ."
По-рано през деня Румен Радев за първи път се срещна и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
Коментиран от #6, #19
17:55 28.05.2026
2 авантгард
Позор!
Коментиран от #9, #33
17:57 28.05.2026
3 бою циганина
17:57 28.05.2026
4 Зрител
17:58 28.05.2026
5 хехе
17:59 28.05.2026
6 Емил
До коментар #1 от "хмммм":Кой кой е колега?
Уночнявайте моля!
17:59 28.05.2026
7 ДоДо
Коментиран от #24
18:01 28.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Чиба, nocepko !
До коментар #2 от "авантгард":Какво може да ти свие на тебе бе, пъпеш? Скъсаните цървули или HACPAНИ гащи ?!
18:02 28.05.2026
10 Зипо
Коментиран от #16
18:04 28.05.2026
11 Радев ги е разбил
Това запомнете!
18:05 28.05.2026
12 Асен
Коментиран от #25
18:05 28.05.2026
13 Ани Костова
Коментиран от #21
18:06 28.05.2026
14 ВЕРУЮТО НА РАДЕВ ЗА УКРАЙНА
Оръжия продавам
Пачки трупам
18:07 28.05.2026
15 Данчо
18:08 28.05.2026
16 Я пъ тоа
До коментар #10 от "Зипо":Путин почна ВОЙНАТА
Кажи го на него.
Коментиран от #20
18:09 28.05.2026
17 Възрожденец
18:09 28.05.2026
18 Веско
Не подлога на Брюксел и САЩ
18:10 28.05.2026
19 Кажи бе
До коментар #1 от "хмммм":Отпаднала необходимост
18:10 28.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Уточнение
До коментар #13 от "Ани Костова":Прогнила пирамида
18:11 28.05.2026
22 Домати 5 еврака
18:12 28.05.2026
23 ссс
18:13 28.05.2026
24 Гресирана ватенка
До коментар #7 от "ДоДо":Да не съм чул да се говори лошо за Баце 😁😁😁
18:14 28.05.2026
25 Да бе
До коментар #12 от "Асен":Искате се но не е. Май е към америка. Хахахах.. тихичко ва излъгани и то за дълго.
18:14 28.05.2026
26 Някъде
18:17 28.05.2026
27 корумпираната до костите си
18:17 28.05.2026
28 ТИР
Коментиран от #30
18:18 28.05.2026
29 Така де
Очакваме още 3 милиарда ЕВРО
До 31 08.2026г.
18:18 28.05.2026
30 ТИР
До коментар #28 от "ТИР":Старата....
18:19 28.05.2026
31 Чети с разбиране
18:21 28.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.