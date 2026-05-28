Фон дер Лайен: България постигна прогрес в борбата с корупцията. Радев: За нас ПВУ е инструмент за реформи

28 Май, 2026 17:46 860 33

Европейската комисия размразява спрените пари по Плана за възстановяване и устойчивост. Почти 370 милиона евро ще получи страната ни след напредъка в законодателството за антикорупционния орган и функциите на главния прокурор.

Ани Ефремова

Европейската комисия размразява спрените пари по Плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен след първата си среща с премиера Румен Радев в Брюксел, информират от БНТ. Почти 370 милиона евро ще получи страната ни след напредъка в законодателството за антикорупционния орган и функциите на главния прокурор.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Искам да подчертая добрия прогрес, който България постигна в областта на борбата с корупцията. Създаването на антикорупционен орган е ключово за ефективно изкореняване на корупцията на всички нива. Това, което е от най-голямо значение, е, че този орган може да работи независимо. В този контекст много приветствам, че законодателните процедури вече са в ход. Вашето правителство е на път да достигне тази значителна цел. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на службата на главния прокурор. Целта е да се засилят функциите му за антикорупционни разследвания. Тези два стълба позволят да бъдат отключени почти 370 милиона евро замразени средства за България."

Румен Радев, премиер на България: "За нас Планът за възстановяване и устойчивост не е просто източник на приходи, ние гледаме на него като на силен и бърз инструмент за съществени реформи. През последните три години изоставахме, но имаме амбицията да наваксаме и да изпълним всички крайни срокове до края на август тази година. Благодаря ви за трезвата ви преценка за успеха, който постигнахме през последните две седмици да представим двата най-важни акта за антикорупционния орган и главния прокурор, те вече са приети от нашия парламент на първо четене. И парите, които обявихте, вече са размразени. Това е голям принос към бюджета на България и за българския народ."

По-рано през деня Румен Радев за първи път се срещна и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    9 13 Отговор
    Така се получава когато сложиш глупав комунист до европеец.

    Коментиран от #6, #19

    17:55 28.05.2026

  • 2 авантгард

    17 7 Отговор
    Ха, корумпето урсул, сви ни милиарди покрай ваксините, а сега пак с т.нар. въоръжаване.
    Позор!

    Коментиран от #9, #33

    17:57 28.05.2026

  • 3 бою циганина

    12 5 Отговор
    фон дер фашистен много добре знае, че ние с шишо прибираме всичката пара която иде от геюропата

    17:57 28.05.2026

  • 4 Зрител

    2 4 Отговор
    Ама тази дама е 70 и кусур години!

    17:58 28.05.2026

  • 5 хехе

    9 2 Отговор
    Що бе тиквата не постигнали резултати в борбата с корупцията нали лани му дойде и на крака в Пловдив точно преди изборите.

    17:59 28.05.2026

  • 6 Емил

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Кой кой е колега?
    Уночнявайте моля!

    17:59 28.05.2026

  • 7 ДоДо

    8 2 Отговор
    Лайен каза ли, че ареста на Буци и Шишо е ключов в борбата с корупцията?!

    Коментиран от #24

    18:01 28.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чиба, nocepko !

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Какво може да ти свие на тебе бе, пъпеш? Скъсаните цървули или HACPAНИ гащи ?!

    18:02 28.05.2026

  • 10 Зипо

    5 3 Отговор
    Европа трябва да започне да подкрепя МИРА въобще, а не да подпомага " войните " .... и да създава умишлено стрес и страх !

    Коментиран от #16

    18:04 28.05.2026

  • 11 Радев ги е разбил

    4 6 Отговор
    България ще пребъде!
    Това запомнете!

    18:05 28.05.2026

  • 12 Асен

    6 5 Отговор
    радев е абсолютно очевиден - руски агент! путинист - и сега... "премиер"/губернатор за обслужване - на кремълските интереси! Трябва - да бъде - съден - за предателство!

    Коментиран от #25

    18:05 28.05.2026

  • 13 Ани Костова

    6 5 Отговор
    ЕС НЕ Е ТОВА КОЕТО БЕШЕ В НАЧАЛОТО!СЕГА Е ПИРАМИДА!

    Коментиран от #21

    18:06 28.05.2026

  • 14 ВЕРУЮТО НА РАДЕВ ЗА УКРАЙНА

    7 4 Отговор
    Пари не давам
    Оръжия продавам
    Пачки трупам

    18:07 28.05.2026

  • 15 Данчо

    6 2 Отговор
    Ще видим сега как защитавате интересите на България,след това илюзиите ще свършат,ако няма резултат!!

    18:08 28.05.2026

  • 16 Я пъ тоа

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Зипо":

    Путин почна ВОЙНАТА
    Кажи го на него.

    Коментиран от #20

    18:09 28.05.2026

  • 17 Възрожденец

    5 1 Отговор
    Приказки от 1001 нощи.

    18:09 28.05.2026

  • 18 Веско

    2 7 Отговор
    Най после един смислен разумен и умерен Български политик
    Не подлога на Брюксел и САЩ

    18:10 28.05.2026

  • 19 Кажи бе

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Отпаднала необходимост

    18:10 28.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Уточнение

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ани Костова":

    Прогнила пирамида

    18:11 28.05.2026

  • 22 Домати 5 еврака

    3 1 Отговор
    Голям напредък или голям агурец ще видите догодина. Те първа ще видите как ва прекараха за 4 години че няма излизане. Дибини кадар софтуер.

    18:12 28.05.2026

  • 23 ссс

    2 0 Отговор
    хаха нее няма никаква корупция

    18:13 28.05.2026

  • 24 Гресирана ватенка

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДоДо":

    Да не съм чул да се говори лошо за Баце 😁😁😁

    18:14 28.05.2026

  • 25 Да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Асен":

    Искате се но не е. Май е към америка. Хахахах.. тихичко ва излъгани и то за дълго.

    18:14 28.05.2026

  • 26 Някъде

    0 3 Отговор
    пишеше, че Урсула била бременна от Мерц и чакала близнаци. Интересно, като Мерц е травестит, как стават тези работи?

    18:17 28.05.2026

  • 27 корумпираната до костите си

    3 3 Отговор
    бабичка говори за борба с корупцията... пародия!

    18:17 28.05.2026

  • 28 ТИР

    0 0 Отговор
    България , като най страна Държава можеше да обере златото на европейците и те да минат към Лев, след като сме така успешни ,,,

    Коментиран от #30

    18:18 28.05.2026

  • 29 Така де

    1 1 Отговор
    370 милиона евро отпуснати за БГ от ЕС.
    Очакваме още 3 милиарда ЕВРО
    До 31 08.2026г.

    18:18 28.05.2026

  • 30 ТИР

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ТИР":

    Старата....

    18:19 28.05.2026

  • 31 Чети с разбиране

    1 0 Отговор
    Ще отпусне... след..., т.е., когато иска.

    18:21 28.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

