Кая Калас: Нужно е да се окаже натиск върху Русия и Украйна за преговори

Необходимо е да бъде оказан натиск върху Украйна и Русия, за да започнат преговори помежду си, заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.

Тя уточни, че безусловното прекратяване на огъня трябва да бъде предварително условие за започване на каквито и да било мирни преговори.

„Едно нещо е много ясно: Европа никога не може да бъде неутрален посредник между Русия и Украйна, тъй като стои редом до Украйна и защитава нашите фундаментални интереси в сферата на сигурността“, заяви Калас след срещата на външните министри на страните от ЕС в Лимасол, Кипър.