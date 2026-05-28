Кая Калас: Нужно е да се окаже натиск върху Русия и Украйна за преговори
28 Май, 2026 18:26

ЕС подчертава, че прекратяването на огъня трябва да бъде предварително условие за мирен процес, а Европа не може да бъде неутрален посредник

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Необходимо е да бъде оказан натиск върху Украйна и Русия, за да започнат преговори помежду си, заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.

Тя уточни, че безусловното прекратяване на огъня трябва да бъде предварително условие за започване на каквито и да било мирни преговори.

„Едно нещо е много ясно: Европа никога не може да бъде неутрален посредник между Русия и Украйна, тъй като стои редом до Украйна и защитава нашите фундаментални интереси в сферата на сигурността“, заяви Калас след срещата на външните министри на страните от ЕС в Лимасол, Кипър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 хмммм

    59 4 Отговор
    ми натиснете зеленото джудже!

    18:27 28.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    64 4 Отговор
    коалицията на желаещите нещо смени речника що така.

    Коментиран от #29

    18:27 28.05.2026

  • 4 пешо

    58 4 Отговор
    куха та дрънка

    18:29 28.05.2026

  • 5 стоян георгиев

    55 5 Отговор
    😂😂😂 и тая мумия се врътна на 180! Що и крайна ма? Нали щяхте да побеждавате, бухахаха

    18:29 28.05.2026

  • 6 Софиянец

    48 4 Отговор
    Айде и тая започна да вика "хо хъл, сдавай ся!" 😂

    18:30 28.05.2026

  • 7 Да,бе

    57 4 Отговор
    Стратегическото поражение на Русия се обърна в тотално поражение на ЕС райха...На някои мисленето им е трудно,а за тая е направо невъзможна дейност.

    18:30 28.05.2026

  • 8 Съдията

    52 5 Отговор
    Е нали ти самата твърдеше, че на Русия трябва да бъде нанесено стратегическо поражение. Още малко ще поскимтите и ще клекнете пред САЩ и Русия.😂

    18:31 28.05.2026

  • 9 Без име

    41 4 Отговор
    Тази няма ли кой да я начеше?

    Коментиран от #46

    18:31 28.05.2026

  • 10 Kaлпазанин

    43 4 Отговор
    Тъпа пятка,с кой най много лаеше досега за санкции срещу Русия

    18:31 28.05.2026

  • 11 Казанлъшкия

    47 5 Отговор
    ААА, значи взеха да дават задна от ЕС. Това е добре. Писна ми пари от бедна България да отиват за Украйна. Парите на България - за българите!

    18:32 28.05.2026

  • 12 Читател

    35 4 Отговор
    Тия са много зле честно

    18:33 28.05.2026

  • 13 Варненец

    46 5 Отговор
    Един Орешник кво прави, а! 🤭 Щом и кухата вдена, значи истерията в ес райха е на ниво!

    Коментиран от #16, #18, #27

    18:33 28.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гошо

    28 3 Отговор
    Е ми ,а окажете го тоя натиск де! То и на всички мишки е ясно ,че на котарака трябва да му се върже звънче ,ама :....

    18:36 28.05.2026

  • 16 🦁ЩЩД🦁

    23 3 Отговор

    До коментар #13 от "Варненец":

    И то зареден с фишеци.За TNT или U-235 не ми се и помисля.

    18:36 28.05.2026

  • 17 МОЛНИЯ!

    6 36 Отговор
    2 дневната СКА беева изригна срещу 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ и фашагата -- Журавльов:
    " Какви удари по Киев като и снощи дронове и ракети бият по цялата П едерация, включително Петербург и москалбад! Никой вече не може да спи спокойно! При Кая КАЛАС всичко е отлично, усмихва се,пътува и се забавлява , дори спи спокойно "!!!
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #19, #20, #26

    18:36 28.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 🦁ЩЩД🦁

    28 4 Отговор

    До коментар #17 от "МОЛНИЯ!":

    спи спокойно ...с един 30 сантиметров афроамериканец.Едва ли.Изглежда кахърна и замечтана.

    18:43 28.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 бай Даньо

    3 37 Отговор
    Путин е страхливец и не вижда как свършва всичко това . Свършва като го очистят okраинците. А каквото трябваше да направи още в началото дори преди да почне войната да изчисти до дъно хунтата в Киив защото тя държи със шантаж и просто мокри поръчки всякаква опозиция , а се вижда че има опозиция като видиш как ловят "новобранци" от улиците . Тая война няма да свърши докатo зеления пор е жив и най близкото му обкръжение. Трябваше да се действа като ционистите чистиш отгоре и се надвашш на промяна отдолу в Иран не се случи защото омразата към големия шейтан е по силна , докато в Okрайна е разделена поне на половина и това има шанс. Русия никога не била управлявана от такъв некадърник .

    Коментиран от #31, #32, #48

    18:45 28.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахаха!🎺🥳😀

    38 3 Отговор
    Излъгахте руснаците с преговорите в Истанбул, но мъжко дyпe веднъж се лъже!
    Бой до последния хохохол, окупация и чак тогава преговори.

    18:47 28.05.2026

  • 24 на Рф

    27 3 Отговор
    можеш да окажеш "твърд" натиск с меката си катеричка мераклийска,нали?!

    18:49 28.05.2026

  • 25 Факти

    4 34 Отговор
    Нека се бият. ЕС дава 0,2% от БВП за войната, а Русия дава 7%. Тя ще клекне първа и Путин ще падне. Новият ще моли ЕС да си оправим отношенията и ще има добри сделки за нас. Нямаме никакъв интерес да преговаряме с Путин и да го задържаме на власт. Той е изпята песен.

    Коментиран от #34

    18:50 28.05.2026

  • 26 Много си зле

    25 3 Отговор

    До коментар #17 от "МОЛНИЯ!":

    В кой Свят живееш? По цялата глава си от про..ст , по-про..ст.

    18:50 28.05.2026

  • 27 Рублевка

    30 3 Отговор

    До коментар #13 от "Варненец":

    С блага дума и Орешник се постига много повече отколкото само с блага дума. А с подземен ядрен взрив по бункера на зеления мухъл е най-добре.

    18:51 28.05.2026

  • 28 ХОХО

    17 3 Отговор
    ВЛЕЧУГИ ОТ Р.НИЛ.

    18:52 28.05.2026

  • 29 Що ли

    29 4 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    заради Орешника, който уж бил гръмнал само "гаражи"😂🤣😂🤣

    Коментиран от #51

    18:55 28.05.2026

  • 30 хахахахха

    20 3 Отговор
    ко стаа ве ервр0гейтаци, продължавате яката да скимтите🤣🤣🤣

    18:57 28.05.2026

  • 31 Пенсионер 69 годишен

    17 3 Отговор

    До коментар #21 от "бай Даньо":

    На колко си години, кeлeш с кeлeш! Нахрани кокошките, пий една ракия и лягай да спиш.

    18:57 28.05.2026

  • 32 Ами

    29 3 Отговор

    До коментар #21 от "бай Даньо":

    Путин не е страхливец. Той е стратег който със сигурност
    ще остане в историята като един от най-великите.
    Да преформатираш целя свят, е нещо което малцина са постигнали.
    Окраина е просто терен. Не е пожелал, не я е приключил.
    В окраина умират не само частните западни армии и икономики,
    там умира така наречения еднопоюсен свят и неговите кокловоди.

    18:59 28.05.2026

  • 33 Жбръц

    21 2 Отговор
    Тази и за " натиск" не става ! Сгърчила се от злоба, като веян чироз.,заедно с дружката си - акушерката.Кой ще преговаря ще го определят двамата Големи! За вас - миманса!

    18:59 28.05.2026

  • 34 Рублевка

    24 2 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    Русия има най-високия темп на икономическо развитие в Европа, въпреки проблемите с урките.

    Коментиран от #52

    18:59 28.05.2026

  • 35 Тиква

    11 3 Отговор
    Противна, лъжливото Х и е н ч е.

    19:08 28.05.2026

  • 36 Върховния Дипломат Кая, всъщност

    7 3 Отговор
    е заявила дипломатично, че войната ще продължи до последния украинец и пълния колапс на Европа. Без преговори преди това:

    "Тя уточни, че безусловното прекратяване на огъня трябва да бъде предварително условие за започване на каквито и да било мирни преговори."

    Коментиран от #41

    19:15 28.05.2026

  • 37 МНОО СИ ЛЕКА ДА ОКАЖЕШ НАТИСК

    12 4 Отговор
    НА ПУТИН , А АКО МЕЧКАТА ТЕ УХАПЕ ЩЕ СЕ ОТРОВИ ! МРЪЛООООО .

    19:16 28.05.2026

  • 38 Ти да видиш, Кая Калас и здрав разум

    11 2 Отговор
    ноо...🤣 точно заради това че, цитат,
    "Европа не може да бъде неутрален посредник" Иван казва Рук за ЕС, за Фон дер Лайен, Кая Калас, Европа и НАТО, които не са неутрални а водят Война срещу Русия❗️

    Идеологемата че Русия е започнала войната срещу Украйна звънти на кухо като куха лейка която Калас разнася насам натам в Европейската Общност.

    19:17 28.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дзак

    2 2 Отговор
    Още ли?

    19:18 28.05.2026

  • 41 Хахаха!🎺🥳😀

    8 2 Отговор

    До коментар #36 от "Върховния Дипломат Кая, всъщност":

    Кая е толкова дипломат, колкото Ленче коремче и дъртото Наде. Дипломат се става с образование по профила, а не със cвиpки

    19:19 28.05.2026

  • 42 Баба Гошка

    6 2 Отговор
    Ще окажете натиск със за голлените си задд ни части, тъъ по ъгълнички за би ти

    19:19 28.05.2026

  • 43 Кокая

    5 2 Отговор
    Чавчето да сподели какво му е в главицата? На Русия не могат, вече пробваха. Украйна потрива ръце за 90 милиарда, какво, няма да им ги дадат ли? Празни приказки на една... всеки сам да намери думата.

    19:22 28.05.2026

  • 44 Точен

    4 2 Отговор
    Тая геополитическа второкласничка от Гиганта Естония да дойде в парк "Златни пясъци" край Варна и да види къде отиват милиардите помощи за украйна /пак от нашите и на европейските данъкоплатци парите/, тогава да говори за европейските ценности на киевската фашистка хунта... Че и крадлива отгоре...

    Коментиран от #45

    19:27 28.05.2026

  • 45 Лека поправка

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Точен":

    Точно това са европейските ценности, крадѝ, лъжѝ и лапай, Вие да не очаквахте свобода, равенство, братство?

    19:30 28.05.2026

  • 46 ТОЧКАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Без име":

    Няма!!Никой уважаващ себе си пенисмен не си е намразил божествената частица...

    19:32 28.05.2026

  • 47 Вие сте бунаци

    3 2 Отговор
    Какво се впрягате? Нали и Радев каза същото на Макрон!

    19:34 28.05.2026

  • 48 🦁ЩЩД🦁

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "бай Даньо":

    Ако Рюте е мъж,и Рютевица е мъж.Но,ако Рютевица е жена,то и Рюте е жена.Въпрос на Ценности.

    19:40 28.05.2026

  • 49 ТОЧКАТА

    2 1 Отговор
    Едно нещо е много ясно: Европа никога не може да бъде неутрален посредник между Русия и Украйна, тъй като стои редом до Украйна и защитава нашите фундаментални интереси в сферата на сигурността“!!!!!!!...!!!!Това означава, че за 5 години ..няма.никаква еволюция в мисленето и поведението!!!!ТЯ още си мисли ,че ЕСъто определя нивото на ЕСКАЛАЦИЯ!!!!И Путин ...НЯМА ДА отговаря и ще ги ...ПАЗИ!!!???А преди няколко дена той заяви обратното....РУСИЯ ВЕЧЕ ЩЕ ЕСКАЛИРА!!!!и гази червени ЕС линии!!!...Ето тези дебело подчертани/...фундаментални интереси в сферата на СИГУРНОСТА!!!!!,,...Тази патка НЕ разбра ,че за СИГУРНОСТ!!!трябва ДОВЕРИЕ между двете СТРАНИ>>>>а не да се праиш на колонизатор!!!!

    19:50 28.05.2026

  • 50 Турист

    2 1 Отговор
    Консервите с балтийски Шпроти се отварят с лек натиск настрани.

    19:51 28.05.2026

  • 51 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Що ли":

    Абе в Белгия, Франция и Британия взеха да излизат вече некролози на гаражните специалисти.

    19:54 28.05.2026

  • 52 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Рублевка":

    Русия е в яка рецесия от 4 години. За миналата година има 1,1% ръст (един от най-ниските в Европа). Оръжието, което заминава в Украйна е 4% от икономиката й. Можеш да направиш сметката: Русия е -3% и се свива ли свива. България например с 3,1% за миналата година е на 9-то място в Европа. Лидер е Ирландия с 12,3% - една от най-бързо растящите икономики в света. Русия е в свободно падане. Путин е пътник.

    19:59 28.05.2026

