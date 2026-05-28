Антъни Гордън на крачка от Барселона: Каталунският гранд се сдобива с нова звезда

Антъни Гордън, един от най-ярките таланти на английската Висша лига, се отправя към Барселона за финализиране на трансфера си. Днес Гордън ще пристигне в каталунската столица, където ще премине задължителните медицински прегледи, съобщават от Sky Sports. Очаква се сделката между Барса и Нюкасъл да бъде официализирана в рамките на часове, а сумата по трансфера достига внушителните 80 милиона евро.

Интересът към Гордън не липсваше – германският колос Байерн Мюнхен също бе сред кандидатите за подписа на английското крило. Въпреки това, според информация на Sky Germany, баварците са се отказали от наддаването заради високата цена, която Барселона е готова да плати.

Ако сделката бъде финализирана, Антъни Гордън ще се превърне във втория най-скъп продаден футболист в историята на Нюкасъл. Рекордът все още държи Александър Исак, който миналото лято премина в Ливърпул срещу колосалните 145 милиона евро. Гордън, който през изминалия сезон отбеляза впечатляващите 17 гола и бе водещ реализатор на „свраките“, подписа дългосрочен договор с Нюкасъл през октомври 2024 година, но сега е на прага на ново предизвикателство в Ла Лига.