Русия поиска доказателства за твърденията за GPS смущения в Европа

Руското външно министерство призова европейските държави да представят доказателства в подкрепа на обвиненията, че Москва заглушава GPS сигнали на територията на Европа, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Повод за реакцията стана изявление на литовски представител, според когото Русия разполага с капацитет да фалшифицира GPS сигнали в радиус до 450 километра от Калининградска област. По думите му възможностите на Москва в сферата на електронната война значително са се увеличили през последните години.

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. редица европейски държави нееднократно обвиниха Русия в електронни смущения и намеса в навигационни системи. Кремъл обаче последователно отрича подобни твърдения и обвинява Запада в провеждане на клеветническа кампания срещу Москва.

„Нека първо представят поне някакви доказателства“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. „Тогава може да има разговор по темата. Засега това са само думи и няма основание да им се вярва“, добави тя.

През миналата година испански военен самолет, превозващ министъра на отбраната Маргарита Роблес, е получил смущения в GPS сигнала в близост до Калининград. Подобен инцидент бе регистриран и със самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на полет към България.