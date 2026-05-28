Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Русия поиска доказателства за твърденията за GPS смущения в Европа

Русия поиска доказателства за твърденията за GPS смущения в Европа

28 Май, 2026 17:28 668 33

  • русия-
  • gps смущения-
  • европа-
  • доказателства

Москва отхвърли обвиненията на европейски държави за електронни атаки и ги определи като недоказани твърдения

Русия поиска доказателства за твърденията за GPS смущения в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското външно министерство призова европейските държави да представят доказателства в подкрепа на обвиненията, че Москва заглушава GPS сигнали на територията на Европа, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Повод за реакцията стана изявление на литовски представител, според когото Русия разполага с капацитет да фалшифицира GPS сигнали в радиус до 450 километра от Калининградска област. По думите му възможностите на Москва в сферата на електронната война значително са се увеличили през последните години.

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. редица европейски държави нееднократно обвиниха Русия в електронни смущения и намеса в навигационни системи. Кремъл обаче последователно отрича подобни твърдения и обвинява Запада в провеждане на клеветническа кампания срещу Москва.

„Нека първо представят поне някакви доказателства“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. „Тогава може да има разговор по темата. Засега това са само думи и няма основание да им се вярва“, добави тя.

През миналата година испански военен самолет, превозващ министъра на отбраната Маргарита Роблес, е получил смущения в GPS сигнала в близост до Калининград. Подобен инцидент бе регистриран и със самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на полет към България.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    14 1 Отговор
    Като е калпав гъпъсъ, ползвайте ГЛОНАС.

    17:26 28.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 украинец

    3 21 Отговор
    докато руския народ търпи ченге от кгб на власт,нищо добро не го чака!

    17:31 28.05.2026

  • 4 BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩

    2 18 Отговор
    Путин имаше бомби, ракети и танкове.
    Зеленски разполагаше “само” с украинци.
    Резултатът го видяхме всички.

    Коментиран от #27

    17:32 28.05.2026

  • 5 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    3 21 Отговор
    Украинският орел набира мощ и скоро ще разкъса мършавата руска мечка.
    Слава Україні!

    Коментиран от #6, #10, #22

    17:32 28.05.2026

  • 6 Слава ТЦК!

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Слава БУСофикацията!
    Вечна слава!
    Ура, ура,ура!

    17:35 28.05.2026

  • 7 Шопо

    17 1 Отговор
    Възможностите на Москва в сферата на електронната война значително са се увеличили през последните години.
    Не знаех че с чипове от перални може да се направи GPS заглушител.

    17:37 28.05.2026

  • 8 Бялджип

    13 1 Отговор
    Нямам спомен някое от безбройните твърдения за това, или онова в различни западни медии, когато е срещу Русия, да е било придружено с доказателства?! Просто такива не са необходими. Важни са думите, трябва да вярваме на тях. Глави и вещество под мозъчната кора, не са нужни.

    17:39 28.05.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    3 18 Отговор
    Русия е напълно отчаяна и става явен терорист.
    Аз ще спя спокойно, защото знам, че храбрите мъже от батальон Азов няма да допуснат орки да припарят до нас.
    Слава на героите!

    17:39 28.05.2026

  • 10 Град Козлодуй

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    17:39 28.05.2026

  • 11 Урсула фон ПФАЙЗЕР

    10 0 Отговор
    Слава на всеки избягъл или укрил се украински мъж , от кървавия киевски режим режим , диктатора със златните тоалетни и ТЦК !!!

    17:39 28.05.2026

  • 12 Наско Джо Пи Еса

    9 0 Отговор
    Хайде пак хибридната лъжлива опорка на британците влезе в действие: "Подобен инцидент бе регистриран и със самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на полет към България." Това беше отречено от ЕК, авторе, разпространяващ фалшиви новини.

    17:41 28.05.2026

  • 13 Тъпото руско говедо

    2 11 Отговор
    Толкова много случаи са все доказателства.

    Коментиран от #16

    17:42 28.05.2026

  • 14 Аз съмТъпото украинско говедо

    9 2 Отговор
    Всичките мръсотии ги прави Украйна
    Пълномащабната и с нищо не предизвикана война но Украйна срещу всичко руско ще доведе до крахът на фашисткия режим в тази държава

    17:45 28.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Джек Лондон

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тъпото руско говедо":

    Отдавна съм описал в класическите си романи, кой е говедо. Хамериканците. Чети ,бре Говедаров. К. Май същото го е написал. Спор няма по въпроса.

    Коментиран от #21, #25, #26

    17:46 28.05.2026

  • 17 УрSSула

    4 3 Отговор
    Е сега пък и доказателства....

    17:47 28.05.2026

  • 18 Ха ха ха

    2 7 Отговор
    Много добре знае захарова, прави се на разсеяна

    17:47 28.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Достоевски

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Джек Лондон":

    Идиот.

    Коментиран от #24

    17:53 28.05.2026

  • 22 хмммм

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Тя от 14 години я "набира тая мощ". От тогава насам изгубиха една четвърт от територията си!

    17:54 28.05.2026

  • 23 Жестока реалност

    2 4 Отговор
    Свещеник от Руската православна църква в Украйна е бил арестуван за това, че е ръководил руски ракетни удари по Одеса. При тези атаки са загинали 21 души, а 70 са били ранени.
    Всеизвесно е, че руската православна църква не е църква — тя е ceкта, която създава и поддържа държавна разузнавателна мрежа, маскирана като религия, пряко контролирана от Кремъл.
    Много руски свещеници заемат както църковни, така и военни звания. Например, главата на Руската православна църква, патриарх Кирил, също е свързан с ФСБ (бившата КГБ). Парламентарната асамблея на Съвета на Европа официално го обяви за съучастник в геноцидната война на Путин. Той открито призовава за „свещена война“ срещу украинците.

    На практика това е „християнската“ версия на ИДИЛ. Тя проповядва омраза срещу други християни, твърдейки, че само нейните последователи са „истински вярващи“.
    Това не е религия. Това е духовен тероризъм в служба на фашисткия режим в Кремъл!😡😡😡

    Коментиран от #28, #29, #30

    17:55 28.05.2026

  • 24 И него толкова си чел:))

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Достоевски":

    Хахаха. Илитерат.

    17:55 28.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ако след 100 години се събудя

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Джек Лондон":

    И ме попитат какво правят в Русия,аз ще им кажа:Пият и крадат.
    С.Шчедрин.

    17:59 28.05.2026

  • 27 Умнокрасив

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩":

    Да , видяхме : зеленият наркоман вече няма украинци .

    18:00 28.05.2026

  • 28 доктор

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Жестока реалност":

    Руснаците не са християни.

    Коментиран от #31

    18:00 28.05.2026

  • 29 Гресирана ватенка

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Жестока реалност":

    В Чехия арестуваха друсан и гресиран руски поп😁😁😁

    18:03 28.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И ти

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "доктор":

    не си доктор, ама се представяш за такъв.

    18:05 28.05.2026

  • 32 Едно време

    1 1 Отговор
    имаше една приказка: На калпавия шип, ватата му пречи - та така и с шипиеса.

    18:10 28.05.2026

  • 33 Стига, де

    0 0 Отговор
    За фон дер Лайен беше ЛЪЖА за привличане на вниманието.

    18:30 28.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания