Русия поиска доказателства за твърденията за GPS смущения в Европа

Руското външно министерство призова европейските държави да представят доказателства в подкрепа на обвиненията, че Москва заглушава GPS сигнали на територията на Европа, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
Повод за реакцията стана изявление на литовски представител, според когото Русия разполага с капацитет да фалшифицира GPS сигнали в радиус до 450 километра от Калининградска област. По думите му възможностите на Москва в сферата на електронната война значително са се увеличили през последните години.
След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. редица европейски държави нееднократно обвиниха Русия в електронни смущения и намеса в навигационни системи. Кремъл обаче последователно отрича подобни твърдения и обвинява Запада в провеждане на клеветническа кампания срещу Москва.
„Нека първо представят поне някакви доказателства“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. „Тогава може да има разговор по темата. Засега това са само думи и няма основание да им се вярва“, добави тя.
През миналата година испански военен самолет, превозващ министъра на отбраната Маргарита Роблес, е получил смущения в GPS сигнала в близост до Калининград. Подобен инцидент бе регистриран и със самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на полет към България.
1 авантгард
17:26 28.05.2026
3 украинец
17:31 28.05.2026
4 BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩
Зеленски разполагаше “само” с украинци.
Резултатът го видяхме всички.
Коментиран от #27
17:32 28.05.2026
5 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Слава Україні!
Коментиран от #6, #10, #22
17:32 28.05.2026
6 Слава ТЦК!
До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Слава БУСофикацията!
Вечна слава!
Ура, ура,ура!
17:35 28.05.2026
7 Шопо
Не знаех че с чипове от перални може да се направи GPS заглушител.
17:37 28.05.2026
8 Бялджип
17:39 28.05.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
Аз ще спя спокойно, защото знам, че храбрите мъже от батальон Азов няма да допуснат орки да припарят до нас.
Слава на героите!
17:39 28.05.2026
10 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Украйна не е държава а територия, руска територия.
17:39 28.05.2026
11 Урсула фон ПФАЙЗЕР
17:39 28.05.2026
12 Наско Джо Пи Еса
17:41 28.05.2026
13 Тъпото руско говедо
Коментиран от #16
17:42 28.05.2026
14 Аз съмТъпото украинско говедо
Пълномащабната и с нищо не предизвикана война но Украйна срещу всичко руско ще доведе до крахът на фашисткия режим в тази държава
17:45 28.05.2026
16 Джек Лондон
До коментар #13 от "Тъпото руско говедо":Отдавна съм описал в класическите си романи, кой е говедо. Хамериканците. Чети ,бре Говедаров. К. Май същото го е написал. Спор няма по въпроса.
Коментиран от #21, #25, #26
17:46 28.05.2026
17 УрSSула
17:47 28.05.2026
18 Ха ха ха
17:47 28.05.2026
21 Достоевски
До коментар #16 от "Джек Лондон":Идиот.
Коментиран от #24
17:53 28.05.2026
22 хмммм
До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Тя от 14 години я "набира тая мощ". От тогава насам изгубиха една четвърт от територията си!
17:54 28.05.2026
23 Жестока реалност
Всеизвесно е, че руската православна църква не е църква — тя е ceкта, която създава и поддържа държавна разузнавателна мрежа, маскирана като религия, пряко контролирана от Кремъл.
Много руски свещеници заемат както църковни, така и военни звания. Например, главата на Руската православна църква, патриарх Кирил, също е свързан с ФСБ (бившата КГБ). Парламентарната асамблея на Съвета на Европа официално го обяви за съучастник в геноцидната война на Путин. Той открито призовава за „свещена война“ срещу украинците.
На практика това е „християнската“ версия на ИДИЛ. Тя проповядва омраза срещу други християни, твърдейки, че само нейните последователи са „истински вярващи“.
Това не е религия. Това е духовен тероризъм в служба на фашисткия режим в Кремъл!😡😡😡
Коментиран от #28, #29, #30
17:55 28.05.2026
24 И него толкова си чел:))
До коментар #21 от "Достоевски":Хахаха. Илитерат.
17:55 28.05.2026
26 Ако след 100 години се събудя
До коментар #16 от "Джек Лондон":И ме попитат какво правят в Русия,аз ще им кажа:Пият и крадат.
С.Шчедрин.
17:59 28.05.2026
27 Умнокрасив
До коментар #4 от "BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩":Да , видяхме : зеленият наркоман вече няма украинци .
18:00 28.05.2026
28 доктор
До коментар #23 от "Жестока реалност":Руснаците не са християни.
Коментиран от #31
18:00 28.05.2026
29 Гресирана ватенка
До коментар #23 от "Жестока реалност":В Чехия арестуваха друсан и гресиран руски поп😁😁😁
18:03 28.05.2026
31 И ти
До коментар #28 от "доктор":не си доктор, ама се представяш за такъв.
18:05 28.05.2026
32 Едно време
18:10 28.05.2026
33 Стига, де
18:30 28.05.2026