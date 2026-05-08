Владимир Путин вече е готов да преговаря с Европа! Кремъл очаква Брюксел да направи първaта стъпка

Президентът на Русия Владимир Путин е готов да преговаря с "всички", включително с европейците, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

Коментарът на Песков идва, след като Financial Times съобщи, че лидерите на Европейския съюз се готвят за потенциални преговори. Промяната на позицията на ЕС е предизвикана от европейското разочарование от преговорите за прекратяване на войната в Украйна, водени от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че вярва, че има "потенциал" ЕС да преговаря с Путин и че блокът има подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за това.

По повод това изказване Песков подчерта, че "Путин е готов да преговаря с всички, той многократно е заявявал това".

"Ще бъдем готови да продължим с диалога си, доколкото европейците са готови да го направят. Както обаче Путин многократно е заявявал, няма да инициираме подобни контакти след позицията, заета от европейците", уточни говорителят на Кремъл.

Според Москва Европа трябва да направи първата крачка, понеже европейците са тези, които прекъснали контактите си с Москва през 2022 г. след началото на войната с Украйна.

"Руската страна не беше инициатор на пълното прекратяване на отношенията ни с ЕС. Това беше инициирано от Брюксел и отделни европейски столици", допълни още Дмитрий Песков.