Владимир Путин вече е готов да преговаря с Европа! Кремъл очаква Брюксел да направи първaта стъпка
Владимир Путин вече е готов да преговаря с Европа! Кремъл очаква Брюксел да направи първaта стъпка

8 Май, 2026 17:07 2 729 163

Според Москва Европа трябва да направи първата крачка, понеже европейците са тези, които прекъснали контактите си с Москва през 2022 г. след началото на войната с Украйна

Президентът на Русия Владимир Путин е готов да преговаря с "всички", включително с европейците, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

Коментарът на Песков идва, след като Financial Times съобщи, че лидерите на Европейския съюз се готвят за потенциални преговори. Промяната на позицията на ЕС е предизвикана от европейското разочарование от преговорите за прекратяване на войната в Украйна, водени от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че вярва, че има "потенциал" ЕС да преговаря с Путин и че блокът има подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за това.

По повод това изказване Песков подчерта, че "Путин е готов да преговаря с всички, той многократно е заявявал това".

"Ще бъдем готови да продължим с диалога си, доколкото европейците са готови да го направят. Както обаче Путин многократно е заявявал, няма да инициираме подобни контакти след позицията, заета от европейците", уточни говорителят на Кремъл.

Според Москва Европа трябва да направи първата крачка, понеже европейците са тези, които прекъснали контактите си с Москва през 2022 г. след началото на войната с Украйна.

"Руската страна не беше инициатор на пълното прекратяване на отношенията ни с ЕС. Това беше инициирано от Брюксел и отделни европейски столици", допълни още Дмитрий Песков.


  • 1 авантгард

    34 14 Отговор
    Много ясно.
    Всеки е готов за мир при негови условия.
    Силния налага своите.
    Ето толкова е просто.

    Коментиран от #65, #70, #90

    17:09 08.05.2026

  • 2 РЕАЛИСН

    23 29 Отговор
    Момата е готова да я обладаят, но чака момакът да направи първа стъпка.

    Коментиран от #10

    17:09 08.05.2026

  • 3 оня с коня

    27 30 Отговор
    силно се надявам утре да вия атома как поразява киев и околията

    бай донче ще се изпусне във белия дом докато седи и гледа по телевизията каква опустошилтелна сила е атома

    после зеления ще цвили по всички телевизий а урсула ще се оригне от кеф

    Коментиран от #12, #71, #104

    17:10 08.05.2026

  • 4 Европеец

    22 22 Отговор
    нямам интерес. Друг път. Няма смисъл с тоя мишок да се говори.

    Коментиран от #30

    17:11 08.05.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 9 Отговор
    Гамо То Спити му , Заминавам за Атина да се женя за Вампирка Атинянка защото кръвта ми е Вендета

    17:11 08.05.2026

  • 6 Удриии Удрии

    19 27 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    Само от Мариз Разбира Руският Пияндурник.

    Какви Преговори

    Със Преговори няма да стане

    Всички го знаят.

    Коментиран от #27

    17:11 08.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    21 21 Отговор
    Утре 9 часа на Паметника на Съветската армия започва Маршът на Безсмъртния полк.

    Коментиран от #68

    17:11 08.05.2026

  • 8 Урсула

    20 11 Отговор
    - Ох, дърта съм вече да правя цугтромбони в Русия.....
    - Каааая !!! Кая, ела моето момиче, имам една работа за тебе......
    Ти си първи дипломат......

    Коментиран от #11, #97

    17:11 08.05.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 13 Отговор
    зеленски е разгащен и наведен и само чака да го поеме целия

    17:11 08.05.2026

  • 10 Данчо

    17 5 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСН":

    Е Урсула не е баш мома, ама карай...

    Коментиран от #15, #100

    17:12 08.05.2026

  • 11 кая калас

    10 9 Отговор

    До коментар #8 от "Урсула":

    ас съм кая и искам да правя секс със урсула надявам се все пак да има поне малкаЧУРКА

    Коментиран от #21, #98

    17:12 08.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Коце Блицкрига

    14 13 Отговор
    Не вервам, вовка ТРИДНЕВНАТА ясно заяви, че нема да преговаря с никой до влизането в КИЕВ и възстановяването на границите от СССР и Соц Лагера!
    Даже ше бомбардира държавите предоставили оръжие на Украйна! А след Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон.
    Тва в истината

    Коментиран от #72

    17:12 08.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 разработената УРСУЛАНКА

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо":

    УРСУЛА Е девойче разработено здраво и много плодовито кат нащеЦИГАНКИ цвъкала е наред

    още на кръв е зачевала новото

    17:13 08.05.2026

  • 16 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 7 Отговор
    Откакто развях Бритиш Флаг Английското знаме съм изконен враг на болните либерали с изтръпнали мозъци и болна психика който на свой ред имат вроден комплекс за малоценност и толерират болните и обратните хомо от двата пола
    Ще Изчезна от България към посока Атина и ще я прославя противната и ненормална България насред Синтагма Ерму и Монастираки по кошчетата тази ненормална и противна отвратителна България това лято ще я прославя

    17:13 08.05.2026

  • 17 оня с коня

    9 13 Отговор

    До коментар #12 от "ОНЯ С ДРОНЯ":

    важното е да падне атома във киев, не ми пука къде ще има паради

    във москва винаги ще има ако ще и 200 години да минат но за киев не е сигурно

    17:14 08.05.2026

  • 18 Урсула фон дер Лайен, председател

    9 9 Отговор
    "...Путин е готов да преговаря с Европа..."

    Ми яде ypcyлата ☝️😄

    17:14 08.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Преговарящ

    7 7 Отговор
    ама нали западът не участвал - за какво да ходят на преговори - нали те мирно и кротко си седели и само казвали кой е прав и кой крив.

    17:15 08.05.2026

  • 21 Кумчо Вълчо

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "кая калас":

    Сладка Кая, а една огромен като таран не искаш ли да ти замаа по вратата?

    17:16 08.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българин

    11 14 Отговор
    Утре е последният ватнишки парад.

    Коментиран от #36

    17:16 08.05.2026

  • 24 Боби Баламата

    10 10 Отговор
    Къде можем да гледаме Парада на ХУ..ЙЛО , БАШО БЕГАЧКАТА и рамАзан с... КУ РАна ,..в КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН?!?
    Дайте инфо бе дееа

    17:16 08.05.2026

  • 25 Чакай бе

    11 14 Отговор
    Нали оная вещица Захарова каза преди време, че ЕС не е фактор в преговорите за Украйна. Още малко като продължат взривяват всички руски рафинерии и танкери и руснаците ще направят първата стъпка спокойно.

    17:16 08.05.2026

  • 26 оня с коня

    10 11 Отговор

    До коментар #12 от "ОНЯ С ДРОНЯ":

    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    Коментиран от #34

    17:17 08.05.2026

  • 27 Удри копейката с лопатЕто!

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "Удриии Удрии":

    До нас и.ране!

    17:17 08.05.2026

  • 28 Ей това да си руснак е Божие наказание

    10 12 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️

    17:18 08.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Така е

    7 12 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Всяка отстъпка пред Путин само води до по-голяма агресия от страна на Русия.

    17:19 08.05.2026

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 6 Отговор
    Вие пишете повече за Украйна, отколкото за проблемите на България.
    Защо не вземете да се изнесете цялата редакция към Киев?

    Коментиран от #43, #51

    17:19 08.05.2026

  • 32 az СВО Победа 81

    12 11 Отговор
    "Вече"???

    Пак манипулативно заглавие. В.В.Путин винаги е заявявал, че е открит за диалог.

    Коментиран от #50

    17:20 08.05.2026

  • 33 Хаха

    11 11 Отговор
    За какво им беше на рукнаците да нападат украинците, сега няма кой да ги опази от тях. Путин звъня на Тръмп наскоро за го моли за примиерие да не го бие много Зеленски ама Зеленски е казал, че ще има яко мариз.

    17:20 08.05.2026

  • 34 По точно

    12 15 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Император Путин докара Русия до просешка тояга. И аз съм му фен.

    Коментиран от #44

    17:20 08.05.2026

  • 35 Майор Деянов, на всеки километър

    10 15 Отговор
    Кво стана току-що !!!
    Плешивата Движуха му спуснаха нареждане, опряха пистолет на черепа ? Условията за Преговори се знаят ☝️
    Изтегляне от украинска територия, изтегляне от Крим и Калининград, изплащане 20 трлн Репарации, съд за Путин и Маша, разпускане на РФ !!!

    Коментиран от #55

    17:21 08.05.2026

  • 36 Българка

    9 5 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    И миналата година така каза.

    17:21 08.05.2026

  • 37 хахахахха

    13 7 Отговор
    Никакви преговори с тези евр0гейски фашисти,по една ракета в столиците им и да мълчат!

    Коментиран от #102

    17:21 08.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ОТ БРЮКСЕЛ КЪМ МОСКВА......

    10 5 Отговор
    ...........ПЪРВАТА СТЪПКА ,.....НА ЛЯВО КОЛЯНО , ВТОРАТА СТЪПКА ,......НА ДЯСНО КОЛЯНО............

    17:22 08.05.2026

  • 40 Питам

    10 13 Отговор
    Утре какво ще празнуват идиотите?

    Коментиран от #52, #54

    17:23 08.05.2026

  • 41 Гост

    6 5 Отговор
    Кой искал пръв, кой фтори, все тая! В любуфта е важно взаимното уважение! Аре, Бацета, че нема газ и въглища за врустовете, ей!!!

    17:23 08.05.2026

  • 42 Само минавам саде ама да попитам де

    8 11 Отговор
    ОнОва пиздоглазото Фюрерче, 22-те Ядрени Републики и братушките -- Узкоглази на Ким,..дали
    влезнаа у тия села ПОКРОВСК и Купянск или...след 13 год.. оше мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС?
    За ени ЛЕПИЛАРЕ от МОЧАта питам

    17:23 08.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 хахахахха

    9 10 Отговор

    До коментар #34 от "По точно":

    Путин докара до просешка тояга евр0гейск@т@ к0чин@!

    Коментиран от #124

    17:24 08.05.2026

  • 45 604

    4 2 Отговор
    Да готов е..
    идва с белия кон и токчетата ...пхахахапа...елементарни сте ве ....

    17:24 08.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Лада искра

    10 6 Отговор
    Ха ха, ес се уплаши от зананите на мо на Русия за съкрушителния отговор който ще получи ако развали тържествата на 9ти май

    17:25 08.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ха ха

    8 15 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 81":

    Кой ще преговаря с кремълският негодник?!

    17:25 08.05.2026

  • 51 Така де

    8 13 Отговор

    До коментар #31 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ми тя Русия скоро ще изчезне като държава. Какво да се пише за една пропаднала държава.

    17:25 08.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Клети, нещастни копейки 🤪

    10 16 Отговор
    Купон е да се гледа как в Русия вече почват да признават реалността открито. Пред факта, че ако украинските дронове ударят деветомайския парад, те не могат да ги спрат. Би трябвало да докарат ПВО-то от резиденциите на Путин, а това е абсурд. Как така ще рискуват удобството на Императора?
    А на нашенските рашисти още не са им спуснали опорката. И те още си мелят как Украйна загива, нацисти с автомати там подкарват последните украинци към фронтовата линия и т.н. За смях на адекватните наоколо.
    Щастлив съм, че не знам какво е да си продадеш името и фасона за лице на лъжата. Срещу обещание, че като дойде оркската армия тук, ще те направи Голяма Работа. Ама искам да попитам продалите се - не се ли сетихте, че който ви наема да лъжете другите, ще излъже пък вас? Защо мислите, че опорките ви са си старите и не спомагат да оцелеете?
    Просто те никога не са предвиждали оцеляването ви. За тях сте пушечно месо като всяко друго, ролята ви в спектакъла им е да мрете за кефа на Русия. Ако тя загуби, ще ви зареже. Ако успеете да я докарате тук, ще ви избие. Тя работи с предатели не от вчера, разбира от тях и знае - полезни са ѝ при врага, при нея са опасни, ще я предадат още по-лесно от своите. Нищо, че сте психопати, готови да изколите народа си, за да ѝ служите. Тя си има свои психопати, които също ще го вършат с удоволствие, но за разлика от вас не са предавали своите.

    17:26 08.05.2026

  • 54 Путин гол до кръста на пони

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Питам":

    Ние задунаец, ще празнуваме дето войната продължава и руSSкият народ е сплоте и единен.

    17:26 08.05.2026

  • 55 604

    11 4 Отговор

    До коментар #35 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Децки миий зъбите и слагай памперсъ!

    Коментиран от #58

    17:26 08.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 хахахахха

    11 4 Отговор

    До коментар #46 от "ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ":

    да не се събуди с по една гъба във всяка евр0гейск@ столица🤔

    Коментиран от #62

    17:28 08.05.2026

  • 58 Руснак без крак...

    6 8 Отговор

    До коментар #55 от "604":

    Комай ще трябват 140млн памперси и още толкоз Петушки за руските петушари 😁☝️
    С паБедой таваришчи, Рассия сила.....

    Коментиран от #63

    17:29 08.05.2026

  • 59 Путин гол до кръста на пони

    3 7 Отговор
    Къв си ти бе, имитатор?!!! Ние празнуваме пабедата на Съвецкият съюзь над империализма. Да живее Съвецкият съюзь!

    Коментиран от #69

    17:29 08.05.2026

  • 60 Московия -Тюpьмa народов

    8 8 Отговор
    Руската "душа", на която мерзостта е в гените:
    През 1932 г. СССР подписва пакт за ненападение с Полша. През 1939 г., в координация с нацистка Германия, той напада Полша в нарушение на този договор и окупира повече от половината от нейната територия.
    През 1932 г. СССР подписва пакт за ненападение с Финландия. През 1939 г., в нарушение на този договор, той напада Финландия и окупира около 11% от нейната територия.
    През септември 1939 г. СССР подписва договор за взаимопомощ с Естония. През лятото на 1940 г., в нарушение на този договор, той първо окупира Естония, а след това я анексира напълно.
    През октомври 1939 г. СССР подписва договор за взаимопомощ с Латвия. През лятото на 1940 г., в нарушение на този договор, той първо окупира Латвия, а след това я анексира напълно.
    През септември 1939 г. СССР сключва договор за взаимопомощ с Литва. През лятото на 1940 г., в нарушение на този договор, той първо окупира Литва, а след това я анексира напълно.
    Най- големият агресор който никога не е спазвал договорите и най- големият окупатор който е окупирал, завладял и присъединил десетки държави към Руската Империя които са имали собствен манталитет, бит и култура различна от руската и не са искали да имат нищо общо с нея.
    А България винаги им е била в списъка. И няма да ни извадят от него, докато не се разпаднат.

    17:30 08.05.2026

  • 61 Ха-ха

    8 10 Отговор
    Путин кацна на килимчето пред ЕС и САЩ.!

    17:31 08.05.2026

  • 62 Путин гол до кръста на пони

    5 7 Отговор

    До коментар #57 от "хахахахха":

    Задунаец, ти ме подкокоросваш да им пусна по една бонба ли? Ми...ако няма да ме има мене, за какво да ви има вас? Ще ви пусна по една бонба!

    17:31 08.05.2026

  • 63 604

    7 3 Отговор

    До коментар #58 от "Руснак без крак...":

    Боли мъ те тоя .!. Ти и лингвист ли стана ве...хахаха

    17:31 08.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Така е.

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Но защо Путин чака толкова дълго, преди да развее бялото знаме. Можеше да предотврати фалита на Русия и колосалните руски жертви, които бяха дадени напразно.

    17:33 08.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Баро Киро

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Ти къв ще го играеш???Дъщерята на полка ли???

    17:34 08.05.2026

  • 69 Шойгу

    8 6 Отговор

    До коментар #59 от "Путин гол до кръста на пони":

    Ама ... той Съвецкия съюз

    Ама...той Съвецкият съюз умря Ваше величество полубог Путин!

    17:35 08.05.2026

  • 70 Кремълския

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    С.ат.рап усети как му в.л.и.3.а озаде.

    17:35 08.05.2026

  • 71 Никакво оръжие вече не може да помогне

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    на Русия. Путин го разбра и затова се моли за преговори. Само русофилите още се надяват на невиждани руски оръжия, които да доведат до смяна на властта в Украйна.

    17:35 08.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Как Путин ще оправдае спирането на

    8 8 Отговор
    войната и загубата на Русия. Политическите стратези на Кремъл : "Героите в специалната военна операция загинаха в борбата за мирно небе над главите на всички нас. Като възстановяваме мира, ние правим техния подвиг ценен". Обясненията за руския народ ще бъдат, че като спре войната, Путин всъщност щял да надхитри Запада и да предотврати курс към по-дълга война, която щяла да е по-изгодна за Украйна. Ще разказва на руснаците, как е защитил рускоезичните в ЛНР и ДНР, как дългата война вреди на Русия, но е изгодна за Запада и Украйна и затова Русия спира войната.

    Коментиран от #78

    17:36 08.05.2026

  • 74 Кадирката

    3 6 Отговор
    Я ми ела Киро да ти покажа как се става дъщеря на полка! 😆😆😆😆

    17:37 08.05.2026

  • 75 По точно

    7 5 Отговор
    Да имитира преговори.

    17:37 08.05.2026

  • 76 Уинстън Чърчил, британски премиер

    6 7 Отговор
    С мишки не се преговаря, мишките се газят до конца !!! Който избира преговори, получава и Война и Позор ☝️

    17:38 08.05.2026

  • 77 Нещо не интерпретиш правилно

    10 7 Отговор

    До коментар #47 от "На Путин":

    постъпващата информация. Самият Путин иска да преговаря, защото положението в Русия е катастрофално.

    Коментиран от #82

    17:39 08.05.2026

  • 78 Киев за три дни

    5 5 Отговор

    До коментар #73 от "Как Путин ще оправдае спирането на":

    Дълга, дълга ...колко да е дълга? Айде да не са три дни! Пет да са!

    17:39 08.05.2026

  • 79 Тити

    8 7 Отговор
    Явно Путлер е разбрал че тази война започната от Рашистите не може да бъде спечелена.

    17:40 08.05.2026

  • 80 Истината

    6 6 Отговор
    Ето, вижда се пак, че Путин е миротворец!

    Коментиран от #85, #93

    17:41 08.05.2026

  • 81 Зеленски

    5 8 Отговор
    Ей там на килимчето в коридора застани и чакай да си пия кафето, като ми е кеф ще те повикам другарю Пудинк. Хахахаха

    17:42 08.05.2026

  • 82 Уххх

    5 7 Отговор

    До коментар #77 от "Нещо не интерпретиш правилно":

    Пък вчера тук излезе статия, че ЕС иска да преговаря, че положението в Европа е трагично. Провери .

    Коментиран от #88

    17:42 08.05.2026

  • 83 Обикновен човек

    8 6 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    17:42 08.05.2026

  • 84 Zaxaрова

    7 7 Отговор
    Няма край руският позор.

    Коментиран от #92

    17:44 08.05.2026

  • 85 Майор Деянов, на всеки километър

    5 6 Отговор

    До коментар #80 от "Истината":

    "..Ето, вижда се пак, че Путин е миротворец!.. "

    Точно !!!
    Също като Хитлер в бункера с тубата бензин ☝️

    17:45 08.05.2026

  • 86 Тодар Живков

    7 5 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти? Еми има другари.Това са българските комунисти.

    17:46 08.05.2026

  • 87 Разговори

    5 7 Отговор
    с Русия,едва след мандата на Путин,при условие,че не продължи със следващ мандат.Ако се случи,разговорите могат да бъдат отложени за 2036,най-рано есента.Нека ЕС не избързва.,а да изчака още поне десет години,за да види накъде ще тръгне Русия,след смяната на караула в Кремъл.За сега всякакви разговори с Путин и неговите лакеи е безсмислен.

    17:46 08.05.2026

  • 88 Така де

    5 5 Отговор

    До коментар #82 от "Уххх":

    Тебе кво те интересува Европа. Нека пропада. Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже!

    Коментиран от #91

    17:46 08.05.2026

  • 89 Гресирана ватенка

    5 8 Отговор
    Копейките груххтят 😁

    17:48 08.05.2026

  • 90 Той ще преговаря,

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    ама с кого?
    Кой е началника на ЕС?
    Ще говорят нещо, след това ще почнат, трябва комисията да реши, параментите да одобрят, външните министри да кажат, съвета да се събере ит.н. Трудна работа са такава преговори. Няма реална власт в ЕС, която да взема важни решения.

    Коментиран от #160

    17:48 08.05.2026

  • 91 Тебе кво те интересува Русия

    6 5 Отговор

    До коментар #88 от "Така де":

    какво прави в собствената си страна и какво празнува. Погледни България с рекордния дълг и заемите, които тегли да ти плати пенсията.

    17:49 08.05.2026

  • 92 Маша Захарова, говорител МИД

    5 6 Отговор

    До коментар #84 от "Zaxaрова":

    "..руския Позор край няма..."

    Как да има край като по цял ден ме сърби, а няма един русняк да ма оправи ? Ще потърся майора☝️ За Майор Деянов на всичко съм готова 😁

    17:49 08.05.2026

  • 93 Мдаа

    6 3 Отговор

    До коментар #80 от "Истината":

    Фалиралият "миротворец", който отчаяно се моли някой да го спаси от позора.

    17:51 08.05.2026

  • 94 Владимир Путин, президент

    5 3 Отговор
    Аз съм Петушок ☝️😁

    17:52 08.05.2026

  • 95 Ами

    5 5 Отговор
    Путин винаги е бил готов за преговори.
    Западът бе този който отказваше да преговаря.

    Коментиран от #99

    17:52 08.05.2026

  • 96 Опънахте ли анти-дроновите мрежи?

    4 5 Отговор
    Блатари мръсни.

    Коментиран от #138

    17:52 08.05.2026

  • 97 хаха🤣

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Урсула":

    Кая това, Урсула онова, а накрая момата се оказа дядо Вовчик 🤣

    17:53 08.05.2026

  • 98 Макарон

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "кая калас":

    Мойта баба знаиш какво парче вади?

    17:56 08.05.2026

  • 99 1945

    7 3 Отговор

    До коментар #95 от "Ами":

    Путин тази година клекна като видя ме няма как да победи

    Коментиран от #111

    17:56 08.05.2026

  • 100 хаха🤣

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо":

    правилно, баш момата е дядо Вовчик🤣

    17:57 08.05.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 То това не е по по желание

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "хахахахха":

    Русия е принудена да преговаря, защото няма възможност да продължи войната.

    Коментиран от #134

    17:59 08.05.2026

  • 103 Реалист

    6 3 Отговор
    Наглее обаче Джуджето обаждайки се плахо от бункера в Подмосковието...да си изнася ват ниците от Украйна и тогава ще се говори с него!

    Коментиран от #105, #108, #109

    18:00 08.05.2026

  • 104 Мишел

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Нищо такова няма да видиш. Украйна е част от Русия. Никоя държава не удря своя част с ядрено оръжие. Орешник 1 и 2 и Трепетлика да достатъчни.

    Коментиран от #106, #110, #117, #149

    18:03 08.05.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Гресирана ватенка

    6 0 Отговор

    До коментар #104 от "Мишел":

    А що си го слагаш без грес 😁

    18:05 08.05.2026

  • 107 Абе

    3 8 Отговор
    Тука педеразите много се възбудиха😀 ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТОМ 🇧🇬🇷🇺

    18:05 08.05.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Урсула фон дер Лайен, председател

    6 3 Отговор

    До коментар #103 от "Реалист":

    "...тогава ще се говори с него!..."

    Никой няма разговаря нито с Путин, ни с Русия !!!
    Baтниците да си разговарят с него , Европа продължава да души Русийката, както анаконда души мокра кypuцa 😁☝️

    Коментиран от #112

    18:07 08.05.2026

  • 110 А как е бизнесът на Кобзон?

    5 2 Отговор

    До коментар #104 от "Мишел":

    Върви ли?

    18:07 08.05.2026

  • 111 Ами

    2 8 Отговор

    До коментар #99 от "1945":

    Русия си играе със запада като хищник с плячка.
    Американците се усетиха и за това искат сделка с Русия.
    Проблемът е, че европейските елити се опъват.
    А се опъват защото знаят, че при мир с Русия те си заминават за винаги.

    Коментиран от #116, #127

    18:08 08.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Абе

    4 0 Отговор
    Волен изтрезня ли?

    18:08 08.05.2026

  • 114 Хахахахаха

    1 5 Отговор
    Значи факти са мега зле, първо сами си признават че Европа иска да преговаря с него, а той казва че е съгласен, второ Путин винаги е казвал че е готов за диалог с Европа но само при неговите условия,факти за повечко коментари си правят съченения

    Коментиран от #118

    18:09 08.05.2026

  • 115 Обтегач

    4 1 Отговор
    Изправям криви руzофилски кратуни.

    18:10 08.05.2026

  • 116 Майор Деянов, на всеки километър

    6 1 Отговор

    До коментар #111 от "Ами":

    "..Русия си играе със запада.."

    800 000 груза също играят казачок при Кобзон.
    Или това е "нещо друго" ? 😄

    Коментиран от #122, #126

    18:11 08.05.2026

  • 117 Да де

    8 2 Отговор

    До коментар #104 от "Мишел":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете пета година.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева
    Къде ви е Киев за два дня?
    Я марш от тук!

    Коментиран от #161

    18:12 08.05.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 В каменната ера

    4 1 Отговор
    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    18:16 08.05.2026

  • 120 Хахахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #118 от "Руснак без крак...":

    Маняк защо мяукаш, да не обичаш да правиш секс с домашната си котка, нищо не ти се разбира, жена не иска да ти пуска и нападна домашните си любимци, засрами се и помисли за скок от някой балкон, ще си направиш услуга

    18:16 08.05.2026

  • 121 Вставай, страна огромная!

    1 5 Отговор
    СВО преминава в Отечествена война! Четвъртият райх ЕС ще гори!

    18:16 08.05.2026

  • 122 Руснаци

    0 4 Отговор

    До коментар #116 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    За сметка на това 5 млн укри са при бандера хванати за ръце и играещи хоро хахаха

    18:17 08.05.2026

  • 123 Ня вървите

    7 0 Отговор
    Сега се мъчат да изкарат че целия Запад се бие с тях защото станаха за смях с Украйна

    18:18 08.05.2026

  • 124 Обратното е.

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "хахахахха":

    Затова и Путин иска да приключва с войната. Русия фалира. Войната е пагубна най-вече за Русия.

    Коментиран от #125

    18:18 08.05.2026

  • 125 Хахахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #124 от "Обратното е.":

    Това вече 5 година го чуваме, Русия фалирала, Русия няма ракети хахахахаха, събуди се

    Коментиран от #130

    18:19 08.05.2026

  • 126 Зеленски

    1 3 Отговор

    До коментар #116 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Маняк вчера каза, че са 1,2 млн, днеска казваш че са 800000,как да го приема-че са възкръснал 400 000 руснака, устройва ме

    18:21 08.05.2026

  • 127 Точно обратното.

    4 0 Отговор

    До коментар #111 от "Ами":

    В тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    18:22 08.05.2026

  • 128 Факти

    5 0 Отговор
    Спукаха го от бой с много по-малко хора, пари и оръжие. Направо го направиха за смях. Аз за целия си съзнателен живот по-голям провал от тази война не съм виждал. Знам, че 80-те СССР се е издънил в Афганистан и се е разпаднал, но тогава бях дете и не съм знаел какво се случва. В последните 30 години имаше доста войни и всички те си постигнаха целите малко или много. Войната в Украйна е единственият провал и то какъв. Никой не очакваше Русия да яде такъв бой. Дронове, изкуствен интелект, разказаха им играта. Руснаците мрат, корабите потъват, самолетите падат, рафинериите горят. Помляха ги. Украинците доказаха, че с ум и сърце можеш да компенсираш липсата на хора и оръжие.

    18:24 08.05.2026

  • 129 Цвете

    4 0 Отговор
    НЕ ЕВРОПА НАПАДНА УКРАЙНА, А ТИ. ТАКА ЧЕ ТИ СИ ТОЗИ КОЙТО ТРЯБВА ДА ПОИСКАШ ИНДУЛГЕНЦИЯ.

    18:24 08.05.2026

  • 130 Руският министър на икономиката

    4 1 Отговор

    До коментар #125 от "Хахахахаха":

    Руските резервите са в по-голямата си част изчерпани, това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на предприемачеството "Моят бизнес" във Всеволожск, Ленинградска област, цитиран от Интерфакс.

    Положението е катастрофално.

    Коментиран от #142

    18:25 08.05.2026

  • 131 Цвете

    3 1 Отговор
    НЕ ЕВРОПА НАПАДНА УКРАЙНА, А ТИ. ТАКА ЧЕ ТИ СИ ТОЗИ КОЙТО ТРЯБВА ДА ПОИСКАШ ИНДУЛГЕНЦИЯ.

    18:26 08.05.2026

  • 132 Рдев

    2 3 Отговор
    скоро тролските фермери сте на борсата!!!

    18:26 08.05.2026

  • 133 Смях в залата

    5 1 Отговор
    В студиото на "Соловьов LIVE": Известният руски Z-блогър "Разведос" - истинското му име е Александър Артюнов:

    "Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"

    😁

    Коментиран от #144

    18:26 08.05.2026

  • 134 хахахахха

    1 3 Отговор

    До коментар #102 от "То това не е по по желание":

    голям фантазьор си бил🤣🤣

    18:27 08.05.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Смях в залата

    4 1 Отговор
    Руските Z-канали - "Докъде се докарахме, искаме от нацистите да ни позволят да проведем парад!" "Молим за примирие", "Молим за преговори","Как стигнахме дотук", "Това е позор, позор"

    😁

    Коментиран от #140

    18:28 08.05.2026

  • 137 Фори

    3 1 Отговор
    Опитаха се свалят Тръмп с евтини суровини. Казваха на Тръмп : Купи нещо бе бате че циганчетата гладни! Но Тръмп се хвана с Иран и забрави за Русия. После се оплакват ,че им ограбвали суровините , а те ги предлагат на безценица. А и СВО не върви и трябва да му се види края.

    18:29 08.05.2026

  • 138 хахахахха

    1 4 Отговор

    До коментар #96 от "Опънахте ли анти-дроновите мрежи?":

    А евр0гейските столици евакуираха ли се?

    Коментиран от #143

    18:29 08.05.2026

  • 139 РУСКАТА МЕЧКА НЕДОУМЯВА

    5 1 Отговор
    Путин имаше надежда да се подкупи и договори с Тръмп. За да излезе сух от блатото Украйна. Всеки се досеща, че Тръмп има гласна и не гласна пълна власт над Украйна, над ЕС, над НАТО, на Урсули и Зеленски, знае им всички престъпления. Може и за недодялани ваксини да пусне съдът. И руската олигархия недоумява защо удря на камък. Но нали Нетаняху изпрати онези дронове по ядрената база в Русия. Но Путин е безопасен и зависим.

    18:31 08.05.2026

  • 140 хахахахха

    3 4 Отговор

    До коментар #136 от "Смях в залата":

    щом толкова евтини драскачи се разскимтяха значи западналите цапат гащичките🤣

    18:32 08.05.2026

  • 141 Русия

    6 1 Отговор
    трябва първо да капитолира.Разговорите,после.

    18:32 08.05.2026

  • 142 Хахахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #130 от "Руският министър на икономиката":

    Ххххаааа, това да означава да са фалирали хахахаха, много ясно че изпитват трудности ама да ми кажеш че са фалирали хахахаха, обърка страните -Украйна има дългове около 900 млрд и дори да остане такава държава след войната тея дългове ще ги изплащат 10 поколения, всичко което изкара отива пи тях, руснаците в момента правят парички с газта и петрола, да си чел наскоро че само за 1 седмица руснаците изкараха 10 млрд от петрол хахаха, сега блокадата като продължи и паричките ще потекът към Русия, а укрите ще продължават да затъват

    Коментиран от #150

    18:32 08.05.2026

  • 143 Точно в това е руската

    5 0 Отговор

    До коментар #138 от "хахахахха":

    трагедия. САЩ отнеха цялото влияние на Русия и затова никой не се съобразява с нея, нито пък обръща внимание на нейните заплахи.

    Коментиран от #151

    18:34 08.05.2026

  • 144 Хахахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #133 от "Смях в залата":

    Маняк няма такива думи, нито едно руско Телеграм че няма такава информация, айде малко да не послъгваш, актуално са по зле от теб те още вярват че укрите са в Москва хахахахаха

    18:36 08.05.2026

  • 145 Путин няма полезен ход и е обречен.

    6 0 Отговор
    Пред Владимир Путин вече няма нито едно решение, което да не доведе до колапс на режима. В икономиката - катастрофа, на фронта - катастрофа, със съюзниците положението също е катастрофално. Но дори да реши да замрази войната, това също няма да е спасение за Путин. Това казва Дмитрий Чернишев, популярен руски блогър, пишещ под псевдонима mi3ch, който е сред 10-те най-популярни блогъри в Русия.

    18:37 08.05.2026

  • 146 Не му завиждам

    6 0 Отговор
    Спукана му е работата на таварищ Путин

    18:37 08.05.2026

  • 147 ОДАРИХА НА КАМЪК

    4 1 Отговор
    Путин имаше надежда да се подкупи и договори с Тръмп. За да излезе сух от блатото Украйна. Всеки се досеща, че Тръмп има гласна и не гласна пълна власт над Украйна, над ЕС, над НАТО, на Урсули и Зеленски, знае им всички престъпления. Може и за недодялани ваксини да пусне съдът. И руската олигархия недоумява защо удря на камък. Но нали Нетаняху изпрати онези дронове по ядрената база в Русия, не без знанието на Тръмп - нали не се скара дори на Зеленски, а Израел се радваше. Но Путин е безопасен, не се страхуват от него, държат му досието и е на служба при тях.

    18:37 08.05.2026

  • 148 МДАМ

    0 4 Отговор
    Поредните лъжи.

    18:37 08.05.2026

  • 149 Няма такова нещо.

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "Мишел":

    "Русия не е в състояние да постигне целта си. Все повече руснаци искат от Путин "позорно примирие" и край на войната. Оперативната и стратегическата способност на Украйна да нанася все по-големи загуби на Русия предизвиква нарастващо безпокойство в руските националисти, които заявиха, че икономическият потенциал на Запада е по-голям от този на Москва и това става очевидно и във военно отношение, тъй като „подкрепяните от Запада“ украински удари с дронове срещу Руската федерация все по-често включвали стотици безпилотни машини. Коментаторът твърди, че мащабът на такива удари само ще се увеличава и че Русия не може да произведе достатъчно ракети прехващачи, за да се съревновава със западния икономически потенциал, поради което е „обречена на поражение“ и принудена незабавно да „реши проблема с прекратяването на войната“."

    Коментиран от #159

    18:40 08.05.2026

  • 150 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #142 от "Хахахахаха":

    Украйна няма да плати нищо, също както Русия не върна ленд лийза, с който САЩ я спаси от Хитлер. По силата на Будапещенския меморандум САЩ и Великобритания са длъжни да помагат на Украйна - те каквото са дали е писано на пясъка. Ние каквото сме дали ще ни бъде погасено със замразените руски активи. Каквото остане - на пясъка. Толкоз. Украйна влиза в ЕС и икономиката й почва да расте с 10% на година също както беше при нас. Русия ще продължи да потъва и след войната. Поколения ще плащат за глупостите на Путин. След десет години руснаците ще се натискат да ходят да работят в Украйна и ще трябва да минават през брутална цедка за да ги пуснат. Ще бъдат по-ниски от тревата.

    Коментиран от #153, #154, #155

    18:41 08.05.2026

  • 151 Русия е истината.

    2 2 Отговор

    До коментар #143 от "Точно в това е руската":

    Никой не се съобразява със Русия. И затова тънем във дефицит и високи цени. Никой не обръща внимание на заплахите от Русия. А защо тогава ЮРУШ НА ВЪОРЪЖАВАНЕТО. СТРАХ ОТ КОЙ САЩ КАНАДА КИТАЙ ЛИ!????!?!!

    18:42 08.05.2026

  • 152 Блатна подлога

    1 1 Отговор
    Утре Путята ще трепери от страх.

    18:43 08.05.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Ха! Факти?

    1 1 Отговор

    До коментар #150 от "Факти":

    Факти изпод болен черел..

    18:46 08.05.2026

  • 155 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #150 от "Факти":

    И само още нещо самите Нато си признават че парите ще си ги вземат от руснаците, а ти вярваш ли че руснаците ще ги дадът, по вероятно е да получат натовците да получат ядрени бомби

    Коментиран от #157

    18:46 08.05.2026

  • 156 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    Украинците масово напускат Киев, големи задръствания. Много прилича на дълъг уикенд в България с хубаво време, когато всички тръгват нанякъде и София опустява....

    Киевляни се притесняват, че наркетата ще се опита да атакува Москва в утрешния ден и ще получи масиран ракетен ответ по Киев, както вече му обещаха официално от Москва.

    Коментиран от #158

    18:48 08.05.2026

  • 157 Завивай се.

    0 0 Отговор

    До коментар #155 от "Хахахахаха":

    Настинал си нещо.

    18:48 08.05.2026

  • 158 Бега бе😂

    0 0 Отговор

    До коментар #156 от "az СВО Победа 81":

    😂🤣😂🤡🤡

    18:50 08.05.2026

  • 159 Това са безспорни

    1 0 Отговор

    До коментар #149 от "Няма такова нещо.":

    Факти.

    18:52 08.05.2026

  • 160 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Той ще преговаря,":

    Кой нормален ще преговаря с терорист и агресор, който е с валидна заповед за арест от МНС?

    18:53 08.05.2026

  • 161 Примат в потури

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "Да де":

    Говори първо на образован български. Ако говориш за паметника, непростим грях е. Ако говориш за Киев, може и десет години да откара, ама не се коси, ти не си воювал, казарма не знаеш, глупав си, или глупава, твойта е лесна. А ако се подиграваш на лева, значи си примат в потури. Приятно плащане, това което беше десет лева, сега ти е десет евро, честито!

    18:53 08.05.2026

  • 162 Т Живков

    1 0 Отговор
    Смъртт на комунизма!

    18:53 08.05.2026

  • 163 Констатация

    1 0 Отговор
    Дедо Путин, кво стана с Денацификацията, Демилитаризацията и Извънблоковото съществуване на УССР, бе??? Ами с Неразширяването на НАТО??? Щото две извънблокови/неутрални държави - Финландия и Швеция, благодарение на тебе, вече са в НАТО??? Сега и с "фашистка" Европа си готов да прегваряш!?!?!? Кво става, бе??? -)))) - ПС - Сещам се за лафа на Черномирдин: " Хотели как лучше, а получилось как всегда!!!" -)))))))))) И смех, и грех!!! -))))))

    18:54 08.05.2026

