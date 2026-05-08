Путин прие Токаев

Руският президент Владимир Путин благодари на казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев за идването му в Москва, за да отбележи Деня на победата.
„Особено ми е приятно да Ви видя днес и утре. Въпреки всичко, което се случва около това събитие (Денят на победата), Вие намерихте възможност да дойдете в Москва и да бъдете с Русия през тези дни. Това е най-доброто доказателство за нивото на отношенията между Казахстан и Руската федерация“, каза Путин по време на срещата си с Токаев.
„Това до голяма степен се дължи на Вас и Вашия личен принос за развитието на междудържавните връзки. Още веднъж Ви благодаря, че сте в Москва“, подчерта руският президент.
От своя страна казахстанският президент също благодари за поканата. Токаев отбеляза, че в Казахстан има 52 оцелели от Втората световна война и 32 000 души, които са били в тила "а ние знам, че фронт без тил не може".
Токаев не пропусна възможността да припомни за интензивните икономически отношения между двете държави. "За последните 20 години между Казахстан и Русия е имало 177 проекти само в областта на промишлеността, а 122 проекта са успешно изпълнени. Русия е един от основните инвеститори, да не кажем най-главния инвеститор, в нашата икономика. Търговията успешно се развива. Ще надвиши 30 млрд. USD стокообмен за 2026 г.", отбеляза президентът.
Хуманитарната област, образованието активно се развиват. Туризмът също заема ключово място н руско-казахстанските отношения. Русия на първо място по брой туристи в Казахстан през 2025 г. припомни Токаев.
В заключение той каза, че страната се подготвя за официалното посещение на руският президент през месец юни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Владимир Путин, президент
Парада някъде в Индия ли е ?
Коментиран от #4
23:07 08.05.2026
4 Това ще са
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":единствените 4 ма гости на парада. А и Фицо. Но от страх може и да се е отказал.
Коментиран от #7
23:10 08.05.2026
7 мдаааа
До коментар #4 от "Това ще са":Керосина е скъп , може да се е отказал да лети , що требе да мине над Куба и Венесуела ... 🤭😁
23:46 08.05.2026