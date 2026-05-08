Путин прие Токаев

8 Май, 2026 22:50 695 7

Започна официалното посещение на президентът на Казахстан в Русия

Путин прие Токаев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин благодари на казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев за идването му в Москва, за да отбележи Деня на победата.

„Особено ми е приятно да Ви видя днес и утре. Въпреки всичко, което се случва около това събитие (Денят на победата), Вие намерихте възможност да дойдете в Москва и да бъдете с Русия през тези дни. Това е най-доброто доказателство за нивото на отношенията между Казахстан и Руската федерация“, каза Путин по време на срещата си с Токаев.

„Това до голяма степен се дължи на Вас и Вашия личен принос за развитието на междудържавните връзки. Още веднъж Ви благодаря, че сте в Москва“, подчерта руският президент.

От своя страна казахстанският президент също благодари за поканата. Токаев отбеляза, че в Казахстан има 52 оцелели от Втората световна война и 32 000 души, които са били в тила "а ние знам, че фронт без тил не може".

Токаев не пропусна възможността да припомни за интензивните икономически отношения между двете държави. "За последните 20 години между Казахстан и Русия е имало 177 проекти само в областта на промишлеността, а 122 проекта са успешно изпълнени. Русия е един от основните инвеститори, да не кажем най-главния инвеститор, в нашата икономика. Търговията успешно се развива. Ще надвиши 30 млрд. USD стокообмен за 2026 г.", отбеляза президентът.

Хуманитарната област, образованието активно се развиват. Туризмът също заема ключово място н руско-казахстанските отношения. Русия на първо място по брой туристи в Казахстан през 2025 г. припомни Токаев.

В заключение той каза, че страната се подготвя за официалното посещение на руският президент през месец юни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БатДончу

    1 1 Отговор
    Създох интересни времена.

    22:53 08.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 4 Отговор
    Утре 9 часа на Паметника на Съветската армия е Маршът на Безсмъртния полк.

    22:57 08.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    5 3 Отговор
    Токаев, Ибрахим, Тонглун Сисулит, Лукашенко.
    Парада някъде в Индия ли е ?

    Коментиран от #4

    23:07 08.05.2026

  • 4 Това ще са

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    единствените 4 ма гости на парада. А и Фицо. Но от страх може и да се е отказал.

    Коментиран от #7

    23:10 08.05.2026

  • 5 да питам

    1 0 Отговор
    Спомняте ли си , по-дрътите ? На какво като малки , казвахме - токачка ?! Сигурно затуй го е приел ... 🤭😁

    23:22 08.05.2026

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Путиливизора гледахме ка деде Пунде се много напрегна да произнесе името на бай Касимчо ма сеги го е добре научил шо знаеме какво предпочита преди невръстните момченца-старателно и ритоално подрезан ангъч! Внетно е нали?

    23:43 08.05.2026

  • 7 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Това ще са":

    Керосина е скъп , може да се е отказал да лети , що требе да мине над Куба и Венесуела ... 🤭😁

    23:46 08.05.2026

