Путин прие Токаев

Руският президент Владимир Путин благодари на казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев за идването му в Москва, за да отбележи Деня на победата.

„Особено ми е приятно да Ви видя днес и утре. Въпреки всичко, което се случва около това събитие (Денят на победата), Вие намерихте възможност да дойдете в Москва и да бъдете с Русия през тези дни. Това е най-доброто доказателство за нивото на отношенията между Казахстан и Руската федерация“, каза Путин по време на срещата си с Токаев.

„Това до голяма степен се дължи на Вас и Вашия личен принос за развитието на междудържавните връзки. Още веднъж Ви благодаря, че сте в Москва“, подчерта руският президент.

От своя страна казахстанският президент също благодари за поканата. Токаев отбеляза, че в Казахстан има 52 оцелели от Втората световна война и 32 000 души, които са били в тила "а ние знам, че фронт без тил не може".

Токаев не пропусна възможността да припомни за интензивните икономически отношения между двете държави. "За последните 20 години между Казахстан и Русия е имало 177 проекти само в областта на промишлеността, а 122 проекта са успешно изпълнени. Русия е един от основните инвеститори, да не кажем най-главния инвеститор, в нашата икономика. Търговията успешно се развива. Ще надвиши 30 млрд. USD стокообмен за 2026 г.", отбеляза президентът.

Хуманитарната област, образованието активно се развиват. Туризмът също заема ключово място н руско-казахстанските отношения. Русия на първо място по брой туристи в Казахстан през 2025 г. припомни Токаев.

В заключение той каза, че страната се подготвя за официалното посещение на руският президент през месец юни.