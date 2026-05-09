Зеленски вбеси Кремъл - "разреши" с указ парада в Москва

Русия не се нуждае от разрешение за провеждане на празнични събития в чест на 81-ата годишнина от Победата във Великата отечествена война, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков, цитиран от пресслужбата на Кремъл.
Така прессекретарят на Путин коментира указа на украинския лидер Володимир Зеленски, с който се „разрешава“ провеждането на парада в Москва.
„Не се нуждаем от ничие разрешение. Горко на всеки, който се опитва да се подиграва с Деня на победата и да прави такива глупави шеги. Това е може би най-голямото им нещастие. И не се нуждаем от ничие разрешение, за да се гордеем с нашия Ден на победата“, каза Песков.
В петък, 8 май, Зеленски подписа указ „За провеждане на парада в Москва“. Според указа на украинския лидер, по време на парада територията на Червения площад „трябва да бъде изключена от плана за използване на украинско оръжие“.
Заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев, в интервю за ТАСС, заяви, че указът на Зеленски е неуместна подигравка с Деня на победата, предвид споразуменията между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп за прекратяване на огъня и размяна на затворници.
Вечерта на петък, 8 май, президентът на САЩ обяви, че прекратяването на огъня между Русия и Украйна ще остане в сила на 9, 10 и 11 май и че Москва и Киев ще проведат размяна на пленници по формулата „1000 за 1000“.
Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди, че по време на контактите между руските власти и администрацията на президента на САЩ е постигнато споразумение за удължаване на прекратяването на огъня с Украйна до 11 май, както и за размяна на затворници „1000 за 1000“.
„По указание на руския президент Владимир Путин потвърждавам, че руската страна приема инициативата, предложена от президента на САЩ Доналд Тръмп относно прекратяване на огъня за размяна на военнопленници между Русия и Украйна“, каза той.
Ушаков уточни, че споразумение по този въпрос е постигнато по време на контакти между руските власти и администрацията на президента на САЩ. Представители на Вашингтон от своя страна са били във връзка с Киев.
Путин за първи път обяви готовността си да обяви прекратяване на огъня в чест на Деня на победата по време на телефонен разговор с Тръмп на 29 април. По-късно Министерството на отбраната уточни, че прекратяването на огъня ще бъде в сила от 8 срещу 9 май. Зеленски обяви, че Украйна ще започне да спазва прекратяването на огъня в нощта на 6 май. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че не е имало реакция от Москва на изявлението на Зеленски.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова съобщи, че според Москва украинският лидер не е разпоредил прекратяване на огъня.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пенчо
03:50 09.05.2026
2 Бай Араб
03:54 09.05.2026
3 Архимандрисандрит Бибиян
04:07 09.05.2026
4 Швейк
Свиквайте.
04:08 09.05.2026
5 Някой
04:09 09.05.2026
6 Специална Военна Опсерация
Стига са търпели!
Я, да вземат да му пратят армията, онази с многото танкове ;)
С главнокомандващ Путин - врагове не им трябват!
04:13 09.05.2026
7 Чоне
04:20 09.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Правило 1
Коментиран от #11
04:26 09.05.2026
11 Правило 2
До коментар #10 от "Правило 1":Когато Зеления бос не е прав, погледни Правило 1!
Коментиран от #14
04:28 09.05.2026
12 Гориил
04:30 09.05.2026
13 Вълчо
Коментиран от #16
04:38 09.05.2026
14 Абе
До коментар #11 от "Правило 2":Само не поглеждат границите от Минските споразумения и сегашните:))),че ще се сетите за Бисмарк и за думите му,че първите предложения на руснаците са най изгодни:)))
04:44 09.05.2026
15 Коко
04:46 09.05.2026
16 Ами
До коментар #13 от "Вълчо":Той и бай Дончо ,това им каза:)))Много е хитър наркоманът,само дето продължава да връща ма Русия подарените им руски земи:)))
Коментиран от #22
04:46 09.05.2026
17 Добре
Коментиран от #20
04:47 09.05.2026
18 Елементарно Уотсън!
Коментиран от #21
04:48 09.05.2026
19 Абе
04:50 09.05.2026
20 Абе
До коментар #17 от "Добре":Той и Наполеон така щеше като фюрера,дето зъбите и част от черепа му сега са в Москва:)))
04:52 09.05.2026
21 Ами
До коментар #18 от "Елементарно Уотсън!":Голяма гавра:)))А щеше руския Крим пак да взима:))),ако още се мота догодина и Одеса ще връща:)))
Коментиран от #23
04:54 09.05.2026
22 Боби
До коментар #16 от "Ами":Връща орки в чували.
Коментиран от #24
04:56 09.05.2026
23 Ами
До коментар #21 от "Ами":Ботоксовият щеше да прави парад в Киев през 2022 😄
05:04 09.05.2026
24 Абе
До коментар #22 от "Боби":То се вижда като разменят 1000 за 40 .Той още предишният папа им каза на бандерите да отстъпят и да се сморят ,те го нарекоха агент на Путин. Само,че ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила и за целия Балкански полуостров въобще,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците и няма как да позволи в подарените руски земи да забранят руския,това и Бог няма да го позволи и папата го знаеше:)
05:07 09.05.2026