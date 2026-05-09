Зеленски вбеси Кремъл - "разреши" с указ парада в Москва

Русия не се нуждае от разрешение за провеждане на празнични събития в чест на 81-ата годишнина от Победата във Великата отечествена война, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков, цитиран от пресслужбата на Кремъл.

Така прессекретарят на Путин коментира указа на украинския лидер Володимир Зеленски, с който се „разрешава“ провеждането на парада в Москва.

„Не се нуждаем от ничие разрешение. Горко на всеки, който се опитва да се подиграва с Деня на победата и да прави такива глупави шеги. Това е може би най-голямото им нещастие. И не се нуждаем от ничие разрешение, за да се гордеем с нашия Ден на победата“, каза Песков.

В петък, 8 май, Зеленски подписа указ „За провеждане на парада в Москва“. Според указа на украинския лидер, по време на парада територията на Червения площад „трябва да бъде изключена от плана за използване на украинско оръжие“.

Заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев, в интервю за ТАСС, заяви, че указът на Зеленски е неуместна подигравка с Деня на победата, предвид споразуменията между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп за прекратяване на огъня и размяна на затворници.

Вечерта на петък, 8 май, президентът на САЩ обяви, че прекратяването на огъня между Русия и Украйна ще остане в сила на 9, 10 и 11 май и че Москва и Киев ще проведат размяна на пленници по формулата „1000 за 1000“.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди, че по време на контактите между руските власти и администрацията на президента на САЩ е постигнато споразумение за удължаване на прекратяването на огъня с Украйна до 11 май, както и за размяна на затворници „1000 за 1000“.

„По указание на руския президент Владимир Путин потвърждавам, че руската страна приема инициативата, предложена от президента на САЩ Доналд Тръмп относно прекратяване на огъня за размяна на военнопленници между Русия и Украйна“, каза той.

Ушаков уточни, че споразумение по този въпрос е постигнато по време на контакти между руските власти и администрацията на президента на САЩ. Представители на Вашингтон от своя страна са били във връзка с Киев.

Путин за първи път обяви готовността си да обяви прекратяване на огъня в чест на Деня на победата по време на телефонен разговор с Тръмп на 29 април. По-късно Министерството на отбраната уточни, че прекратяването на огъня ще бъде в сила от 8 срещу 9 май. Зеленски обяви, че Украйна ще започне да спазва прекратяването на огъня в нощта на 6 май. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че не е имало реакция от Москва на изявлението на Зеленски.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова съобщи, че според Москва украинският лидер не е разпоредил прекратяване на огъня.