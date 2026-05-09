Зеленски вбеси Кремъл - "разреши" с указ парада в Москва
  Тема: Украйна

9 Май, 2026 03:30, обновена 9 Май, 2026 03:43 1 160 24

Горко на всеки, който се подиграва с Деня на победата, коментира Дмитрий Песков

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия не се нуждае от разрешение за провеждане на празнични събития в чест на 81-ата годишнина от Победата във Великата отечествена война, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков, цитиран от пресслужбата на Кремъл.

Така прессекретарят на Путин коментира указа на украинския лидер Володимир Зеленски, с който се „разрешава“ провеждането на парада в Москва.

„Не се нуждаем от ничие разрешение. Горко на всеки, който се опитва да се подиграва с Деня на победата и да прави такива глупави шеги. Това е може би най-голямото им нещастие. И не се нуждаем от ничие разрешение, за да се гордеем с нашия Ден на победата“, каза Песков.

В петък, 8 май, Зеленски подписа указ „За провеждане на парада в Москва“. Според указа на украинския лидер, по време на парада територията на Червения площад „трябва да бъде изключена от плана за използване на украинско оръжие“.

Заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев, в интервю за ТАСС, заяви, че указът на Зеленски е неуместна подигравка с Деня на победата, предвид споразуменията между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп за прекратяване на огъня и размяна на затворници.

Вечерта на петък, 8 май, президентът на САЩ обяви, че прекратяването на огъня между Русия и Украйна ще остане в сила на 9, 10 и 11 май и че Москва и Киев ще проведат размяна на пленници по формулата „1000 за 1000“.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди, че по време на контактите между руските власти и администрацията на президента на САЩ е постигнато споразумение за удължаване на прекратяването на огъня с Украйна до 11 май, както и за размяна на затворници „1000 за 1000“.

„По указание на руския президент Владимир Путин потвърждавам, че руската страна приема инициативата, предложена от президента на САЩ Доналд Тръмп относно прекратяване на огъня за размяна на военнопленници между Русия и Украйна“, каза той.

Ушаков уточни, че споразумение по този въпрос е постигнато по време на контакти между руските власти и администрацията на президента на САЩ. Представители на Вашингтон от своя страна са били във връзка с Киев.

Путин за първи път обяви готовността си да обяви прекратяване на огъня в чест на Деня на победата по време на телефонен разговор с Тръмп на 29 април. По-късно Министерството на отбраната уточни, че прекратяването на огъня ще бъде в сила от 8 срещу 9 май. Зеленски обяви, че Украйна ще започне да спазва прекратяването на огъня в нощта на 6 май. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че не е имало реакция от Москва на изявлението на Зеленски.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова съобщи, че според Москва украинският лидер не е разпоредил прекратяване на огъня.


  • 1 Пенчо

    10 7 Отговор
    Зеленски е на прав път.

    03:50 09.05.2026

  • 2 Бай Араб

    15 14 Отговор
    Е , какво толкова, победените трябва да свикват да им се дава разрешение за разни неща.А иначе парада е фалшив защото Русия не е победила Германия,победиха я съюзническите сили.

    03:54 09.05.2026

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    11 7 Отговор
    Зеленцки си направи менгиш с Пундю дъртио пергиш!

    04:07 09.05.2026

  • 4 Швейк

    12 9 Отговор
    Зеленски е шефът.
    Свиквайте.

    04:08 09.05.2026

  • 5 Някой

    11 7 Отговор
    Пак лъжи.Ако Тръмп не беше се заел да осигури безопастността на парада, Зеленски нямаше какво да разрешава. На практика, разрешението идва от Вашингтон. Т.е без САЩ няма парад 2026г. Както и през 1945г.

    04:09 09.05.2026

  • 6 Специална Военна Опсерация

    11 4 Отговор
    Ех, че вбесени, тия от Кремъл, бе!
    Стига са търпели!
    Я, да вземат да му пратят армията, онази с многото танкове ;)



    С главнокомандващ Путин - врагове не им трябват!

    04:13 09.05.2026

  • 7 Чоне

    11 0 Отговор
    Путин и Тръмп са посмешища.

    04:20 09.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Правило 1

    6 3 Отговор
    Зеления бос винаги е прав!

    Коментиран от #11

    04:26 09.05.2026

  • 11 Правило 2

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Правило 1":

    Когато Зеления бос не е прав, погледни Правило 1!

    Коментиран от #14

    04:28 09.05.2026

  • 12 Гориил

    6 4 Отговор
    Напомня ми за разрешението за определяне на таван на цената на руския петрол.

    04:30 09.05.2026

  • 13 Вълчо

    10 3 Отговор
    До там я докараха рашките.Зеленски да им се подиграва.

    Коментиран от #16

    04:38 09.05.2026

  • 14 Абе

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Правило 2":

    Само не поглеждат границите от Минските споразумения и сегашните:))),че ще се сетите за Бисмарк и за думите му,че първите предложения на руснаците са най изгодни:)))

    04:44 09.05.2026

  • 15 Коко

    1 6 Отговор
    13 коментара дотук от малоумни до смешни.100 на100 материал от който нищо не става.

    04:46 09.05.2026

  • 16 Ами

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Вълчо":

    Той и бай Дончо ,това им каза:)))Много е хитър наркоманът,само дето продължава да връща ма Русия подарените им руски земи:)))

    Коментиран от #22

    04:46 09.05.2026

  • 17 Добре

    6 2 Отговор
    че бяха руснаци, американци и англичани заедно иначе фюрера поотделно щеше да ви изяде един по един и да завладее света...

    Коментиран от #20

    04:47 09.05.2026

  • 18 Елементарно Уотсън!

    7 1 Отговор
    Президентът Зеленски просто си прави гавра 😂 с фашистите в Кремъл и бункерния пcиxoпат.

    Коментиран от #21

    04:48 09.05.2026

  • 19 Абе

    1 0 Отговор
    То пък 15 коментар е върхът:)))Само плюнки в опит да се замаскира бездарието:)))

    04:50 09.05.2026

  • 20 Абе

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Добре":

    Той и Наполеон така щеше като фюрера,дето зъбите и част от черепа му сега са в Москва:)))

    04:52 09.05.2026

  • 21 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Елементарно Уотсън!":

    Голяма гавра:)))А щеше руския Крим пак да взима:))),ако още се мота догодина и Одеса ще връща:)))

    Коментиран от #23

    04:54 09.05.2026

  • 22 Боби

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    Връща орки в чували.

    Коментиран от #24

    04:56 09.05.2026

  • 23 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Ботоксовият щеше да прави парад в Киев през 2022 😄

    05:04 09.05.2026

  • 24 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Боби":

    То се вижда като разменят 1000 за 40 .Той още предишният папа им каза на бандерите да отстъпят и да се сморят ,те го нарекоха агент на Путин. Само,че ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила и за целия Балкански полуостров въобще,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците и няма как да позволи в подарените руски земи да забранят руския,това и Бог няма да го позволи и папата го знаеше:)

    05:07 09.05.2026

