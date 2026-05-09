Тръмп: Може да преместим американски войски от Германия в Полша ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ биха могли да премесят войски, разположени в Германия, в Полша.

Говорейки пред репортери на Южната морава на Белия дом, той отбеляза, че има отлични лични отношения с полското ръководство.

„Така че е възможно“, каза американският лидер, отговаряйки на въпрос по темата.

В началото на май Тръмп потвърди плановете за значително намаляване на американския военен контингент в Германия, като спомена, че част от тези войски биха могли да бъдат преместени в Полша.

Тръмп обяви, че САЩ ще изтеглят „много повече от 5000“ военнослужещи от Германия. Това решение бе предшествано от напрежение с германския канцлер Фридрих Мерц относно военната стратегия в Иран и разходите за отбрана.

Тръмп заяви, че е „възможно“ част от тези сили да отидат в Полша, изтъквайки отличните си отношения с полския президент.

Полският президент Карол Навроцки официално обяви, че Полша е напълно готова да приеме американските войски, като разполага с необходимата инфраструктура и планира да увеличи разходите си за отбрана до 5% от БВП.

Докато Полша и Литва приветстват възможността за засилване на източния фланг, германски представители и служители на НАТО предупреждават, че това може да отслаби възпиращата мощ на алианса срещу Русия.

Пентагонът предвижда процесът по изтегляне да отнеме между 6 и 12 месеца. Очаква се изтеглянето да включва бойна бригада и батальон за далекобоен огън.Въпреки изявленията на Тръмп, американският Конгрес може да се опита да блокира или ограничи трайното намаляване на войските под 75 000 души, съгласно разпоредби в закона за националната отбрана (NDAA) за 2026 г.