Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Германия »
Германия планира задължителни учения за резервисти в рамките на разширяване на Бундесвера

Германия планира задължителни учения за резервисти в рамките на разширяване на Бундесвера

29 Май, 2026 12:20 749 16

  • германия-
  • учения-
  • резервисти-
  • рамки-
  • разширяване-
  • бундесвера

Берлин засилва отбранителния си капацитет на фона на променената сигурност в Европа

Германия планира задължителни учения за резервисти в рамките на разширяване на Бундесвера - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус планира въвеждането на задължително участие на резервисти във военни учения, като част от усилията за разширяване на Бундесвера в отговор на новата ситуация със сигурността в Европа, съобщава ДПА, предава News.bg.

Писториус потвърди, че ведомството му подготвя законодателни промени, според които резервистите ще имат задължения за участие в учения дори в мирно време.

Той уточни, че военната служба остава доброволна, но всички, които се включат, трябва да са наясно, че това включва и последващо участие в резервни учения.

Министърът припомни, че подобна практика е съществувала и през 90-те години, и подчерта, че целта е изграждане на по-устойчив резерв от около 200 000 души, който да допълва планираните 260 000 действащи военнослужещи.

Според него значителна част от този резерв ще бъде формиран чрез нов модел на доброволна военна служба, но системата не може да разчита единствено на доброволен принцип.

Писториус посочи, че ученията трябва да бъдат полезни за участниците, но за да се гарантира стабилност на системата, ще бъде въведено и задължително участие.

Планираните мерки включват и задължение за работодателите да освобождават служители за участие в резервни учения, до определена степен.

Германия вече въведе програма за доброволна военна служба в отговор на войната в Украйна и новите цели на НАТО, като законът предвижда разширяване на въоръжените сили чрез доброволно участие, а при недостатъчен брой кандидати не се изключва и връщане към задължителна военна служба.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 3 Отговор
    Льотчикът ходи при Мерци да препечата текста от повестките за БГ Алерта.

    12:22 29.05.2026

  • 2 8млн до 4г

    2 6 Отговор
    Румен Радев пак ще направи всеки втори българин военен и всяка втора българка - мед сестра.

    12:25 29.05.2026

  • 3 Баба Гошка

    6 1 Отговор
    Нацциитата пак избуяха и пак се наточиха да загграбват от на Меччока богатствата - последните неразграббени и неразпределени територии. И всичко в името на "отбраната" им. Алооуу. Долните наццитта два пъъти срринаха европа без да платят, сега пак нас на хорото с тях, водят ни към трета национална ката строффа.

    12:28 29.05.2026

  • 4 Дориана

    4 3 Отговор
    Това е поредното доказателство, че ЕС се готвят да вкарат НАТО във война с Русия. Добре, че е Радев да спаси България ние да останем в периферията на войната.

    Коментиран от #7

    12:30 29.05.2026

  • 5 Борис Писториус

    7 0 Отговор
    Тоя е чао... Партийката му губи масово избиратели и с Мерца може да се хванат за ръчички и да напуснат Бундестага завинаги!
    Германците НЕ искат война и му се чудят на този и на подобните, кво искат изобщо? Кой тогава ще воюва? Двете му дъщери на този? Или и 5-те внучета на Мерца? Тези вече не могат да нареждат на народа нищо! Кои са? Уж избрани за 4 години? Кой ги е избирал, да си гу слуша и ходи на война... Е, как тогава те да определят живота и смъртта на 80 милиона немци? Няма как да стане. Днеса не е 1939-та година... Никой няма да им се подчини!

    12:31 29.05.2026

  • 6 УдоМача

    4 0 Отговор
    Съвсем накратко - няма дим без огън!

    12:33 29.05.2026

  • 7 Ти пък?

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Нима се надяваш "натовският генерал", да не се включи? Той си говори, много и разни неща... НО, ако от САЩ му наредят или Урсула, веднага ще ги послуша... Ние просто сме в ръцете на слабаци и послушници!

    12:34 29.05.2026

  • 8 Мишо

    4 0 Отговор
    Егати се минах с немския паспорт. Сега ще ме пратят на учения и после на фронта.

    12:38 29.05.2026

  • 9 Факт

    3 0 Отговор
    Не им се живее без руски танкове в Берлин

    12:43 29.05.2026

  • 10 5933

    3 0 Отговор
    Май пак ще я разделят Германия, интересно на колко части този път.

    12:48 29.05.2026

  • 11 хмммм

    5 0 Отговор
    Социалистически кърлежи управляват в момента Германистан!

    12:48 29.05.2026

  • 12 Драгоев

    7 0 Отговор
    Тези извършиха толкова кражби и престъпления , че се страхуват някой да не е им потърси сметка и са готови да плашат целият Европейски съюз с Война срещу Русия , само и само да си спасят жалките и евтени кожи !

    12:53 29.05.2026

  • 13 Шопо

    5 0 Отговор
    Не ви трябват войници, войната между Русия и НАТО ще бъде с ядрено оръжие.

    13:00 29.05.2026

  • 14 Ханс от Берлин

    4 0 Отговор
    За един приятел питам - тези учения на какъв език ще са?

    13:09 29.05.2026

  • 15 Тези ще свършат зле.

    3 0 Отговор
    Много им е къса паметта. Само малоумниците правят една и съща грешка няколко пъти.

    13:11 29.05.2026

  • 16 Мислител

    1 0 Отговор
    Да видим как и кои ще се бият за германските роднини - внуци на “ героите “ от Абвера в ЕС ?

    14:11 29.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания