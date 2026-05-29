Германия планира задължителни учения за резервисти в рамките на разширяване на Бундесвера

Германският министър на отбраната Борис Писториус планира въвеждането на задължително участие на резервисти във военни учения, като част от усилията за разширяване на Бундесвера в отговор на новата ситуация със сигурността в Европа, съобщава ДПА, предава News.bg.

Писториус потвърди, че ведомството му подготвя законодателни промени, според които резервистите ще имат задължения за участие в учения дори в мирно време.

Той уточни, че военната служба остава доброволна, но всички, които се включат, трябва да са наясно, че това включва и последващо участие в резервни учения.

Министърът припомни, че подобна практика е съществувала и през 90-те години, и подчерта, че целта е изграждане на по-устойчив резерв от около 200 000 души, който да допълва планираните 260 000 действащи военнослужещи.

Според него значителна част от този резерв ще бъде формиран чрез нов модел на доброволна военна служба, но системата не може да разчита единствено на доброволен принцип.

Писториус посочи, че ученията трябва да бъдат полезни за участниците, но за да се гарантира стабилност на системата, ще бъде въведено и задължително участие.

Планираните мерки включват и задължение за работодателите да освобождават служители за участие в резервни учения, до определена степен.

Германия вече въведе програма за доброволна военна служба в отговор на войната в Украйна и новите цели на НАТО, като законът предвижда разширяване на въоръжените сили чрез доброволно участие, а при недостатъчен брой кандидати не се изключва и връщане към задължителна военна служба.