Асоциацията на германските летища предупреди за недостиг на самолетно гориво

Асоциацията на германските летища (ADV) предупреди, че полети може да бъдат отменени, а цените вероятно ще се повишат в бъдеще, тъй като се очертава недостиг на самолетно гориво, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Опасяваме се, че ще бъдат отменени още полети, особено от нискотарифните авиокомпании и до дестинации с по-малко значение за туризма", заяви Ралф Байзел, изпълнителен директор на ADV, пред неделното издание на вестник "Велт".
При най-добрия сценарий за 2026 г. броят на пътниците ще остане същият. "При най-лошия сценарий някои летища ще се сблъскат със спад на капацитета с 10%. Екстраполирано за всички летища, това би засегнало 20 милиона пътници", каза Байзел.
Това би означавало, че някои дестинации вече изобщо няма да се обслужват, а други ще имат по-малко полети, които ще струват повече.
Войната в Иран прекъсва доставките на петрол през Ормузкия проток, което повишава цената на самолетното гориво и кара някои авиокомпании да отменят полети.
"Цените на керосина са два пъти по-високи отколкото преди войната вече повече от два месеца. Не очакваме ситуацията да се нормализира и през следващите месеци", каза Байзел. "Дори и да има керосин, авиокомпаниите няма да могат да оперират много полети на печалба при тези цени."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Картаген
Това заглавие все по-рядко се среща,да не кажем , че изчезна.
Коментиран от #13
12:22 09.05.2026
6 Владимир Путин, президент
Коментиран от #12, #17
12:23 09.05.2026
7 Емм
Не е ли време за иновативни самолети със слънчеви панели,без керосин 😁
Коментиран от #15
12:24 09.05.2026
8 Много добра новина
12:24 09.05.2026
9 Атина Палада
Коментиран от #19
12:26 09.05.2026
10 БРАВО НА ЗЕЛЕНСКИ
12:28 09.05.2026
11 Читател
12:30 09.05.2026
12 И ракети нямат, свършиха и се
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":бият със сапьорски лопатки, а Путин умрятри пъти още когато долара стана 200 рубли.
12:31 09.05.2026
13 Едно е
До коментар #5 от "Картаген":сигурно, санкциите работят. Друг е въпроса, защо си ги наложихме?
12:36 09.05.2026
14 По Дойче Зеле Урсула
Коментиран от #18
12:36 09.05.2026
15 Време е
До коментар #7 от "Емм":да летим с дронове.
12:38 09.05.2026
16 Чичи
Бай Дончо докато се прави през това време на нинджа в Ормузкия проход
12:40 09.05.2026
17 Санитаря от Карлуково
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":"също нямаме бензин и авиационно гориво за Аерофлот"
Така е при нас няма нито бензин нито керосин че тези които се мислят за Путин може да подпалят нещо. Кибрит или запалки също не им даваме.
12:41 09.05.2026
18 Пропуснал си
До коментар #14 от "По Дойче Зеле Урсула":куркума и авокадо, оттам ти идва проблема.
12:41 09.05.2026
19 Магарищар
До коментар #9 от "Атина Палада":И аз намазвам покрай каруцата. Некакви закъсали германки ме ококориха неколко пъти. И прават едни работи къде ме е срам да ти кажем, ама ближат едно нещо къде ни с мед съм го мазал, ни с шоколад.
12:42 09.05.2026
20 Кръгъл като топка
На всяка една пътническа седалка има инсталирано велосипедно устройство и всички пътници заедно задвижват перките на самолета.
И на всяка седалка пише:
Санкциите работят!
12:42 09.05.2026
21 Пич
12:45 09.05.2026
22 Цвете
12:47 09.05.2026
23 Цвете
12:49 09.05.2026
24 az СВО Победа 81
12:50 09.05.2026
25 няма проблеми....
12:52 09.05.2026
26 Българин
Е важното е че сме наведени евроатлантици и въведохме N-тия пакет санкции и отпуснахме 90 милиарда на зеления за златни тоалетни път той обеща че още по усилено ще лови украинци за утилизация. Все пак трябва да се освобождава украинската територия за "жизнено пространство" на германците - нали това е мечтата не само на Хитлер ами на всеки германец. Те още 1941 са започнали да се заселват след вермахта а украинците са им работели на фермите. Сигурно и дядото на Урсула си е мечтаел за това и им го е разправял докато е била малка и я е дундуркал а тя сега се мъчи да изпълни завета му.
12:53 09.05.2026