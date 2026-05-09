Асоциацията на германските летища предупреди за недостиг на самолетно гориво

9 Май, 2026 12:18 617 26

  • иран-
  • ормузки проток-
  • петрол

Войната в Иран прекъсва доставките на петрол през Ормузкия проток, което повишава цената на самолетното гориво и кара някои авиокомпании да отменят полети

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Асоциацията на германските летища (ADV) предупреди, че полети може да бъдат отменени, а цените вероятно ще се повишат в бъдеще, тъй като се очертава недостиг на самолетно гориво, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Опасяваме се, че ще бъдат отменени още полети, особено от нискотарифните авиокомпании и до дестинации с по-малко значение за туризма", заяви Ралф Байзел, изпълнителен директор на ADV, пред неделното издание на вестник "Велт".

При най-добрия сценарий за 2026 г. броят на пътниците ще остане същият. "При най-лошия сценарий някои летища ще се сблъскат със спад на капацитета с 10%. Екстраполирано за всички летища, това би засегнало 20 милиона пътници", каза Байзел.

Това би означавало, че някои дестинации вече изобщо няма да се обслужват, а други ще имат по-малко полети, които ще струват повече.

Войната в Иран прекъсва доставките на петрол през Ормузкия проток, което повишава цената на самолетното гориво и кара някои авиокомпании да отменят полети.

"Цените на керосина са два пъти по-високи отколкото преди войната вече повече от два месеца. Не очакваме ситуацията да се нормализира и през следващите месеци", каза Байзел. "Дори и да има керосин, авиокомпаниите няма да могат да оперират много полети на печалба при тези цени."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Картаген

    10 1 Отговор
    СанкциЙките работят!
    Това заглавие все по-рядко се среща,да не кажем , че изчезна.

    Коментиран от #13

    12:22 09.05.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    1 7 Отговор
    Изненадващо, но в страната бензоколонка също нямаме бензин и авиационно гориво за Аерофлот. Чудни са делата ти Господи ☝️

    Коментиран от #12, #17

    12:23 09.05.2026

  • 7 Емм

    4 2 Отговор
    Войната в Иран прекъсва доставките на петрол през Ормузкия проток, което повишава цената на самолетното гориво и кара някои авиокомпании да отменят полети

    Не е ли време за иновативни самолети със слънчеви панели,без керосин 😁

    Коментиран от #15

    12:24 09.05.2026

  • 8 Много добра новина

    1 0 Отговор
    местим! Да пускат ЕЛ. самолеДите нали искат екУ. И да питам самолеДите имат ли винетка и гражданска и минават ли ГТП.

    12:24 09.05.2026

  • 9 Атина Палада

    6 2 Отговор
    В Германия започва търсенето на магарета и каруци:)

    Коментиран от #19

    12:26 09.05.2026

  • 10 БРАВО НА ЗЕЛЕНСКИ

    10 2 Отговор
    Качествено унищожи европейската икономика. Слава.

    12:28 09.05.2026

  • 11 Читател

    6 1 Отговор
    Зелената сделка работи

    12:30 09.05.2026

  • 12 И ракети нямат, свършиха и се

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    бият със сапьорски лопатки, а Путин умрятри пъти още когато долара стана 200 рубли.

    12:31 09.05.2026

  • 13 Едно е

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Картаген":

    сигурно, санкциите работят. Друг е въпроса, защо си ги наложихме?

    12:36 09.05.2026

  • 14 По Дойче Зеле Урсула

    3 0 Отговор
    В момента не мога да коментирам имам дяри@ закусих кралски скариди със сос от трюфел, див лук, пушен пипер и чипс от авокадо на цена на една българска пенсия 350€.

    Коментиран от #18

    12:36 09.05.2026

  • 15 Време е

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Емм":

    да летим с дронове.

    12:38 09.05.2026

  • 16 Чичи

    4 0 Отговор
    Нищо ви няма.продължавайте да "громите" Русия ежедневно и да й нанасяте "стратегическо поражение" ежечасно с 58900008748 пакета "санкции" от 5г.насам,и скоро самолетите ще са в историята. Наблегнете на делтапланерите.
    Бай Дончо докато се прави през това време на нинджа в Ормузкия проход

    12:40 09.05.2026

  • 17 Санитаря от Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    "също нямаме бензин и авиационно гориво за Аерофлот"

    Така е при нас няма нито бензин нито керосин че тези които се мислят за Путин може да подпалят нещо. Кибрит или запалки също не им даваме.

    12:41 09.05.2026

  • 18 Пропуснал си

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "По Дойче Зеле Урсула":

    куркума и авокадо, оттам ти идва проблема.

    12:41 09.05.2026

  • 19 Магарищар

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    И аз намазвам покрай каруцата. Некакви закъсали германки ме ококориха неколко пъти. И прават едни работи къде ме е срам да ти кажем, ама ближат едно нещо къде ни с мед съм го мазал, ни с шоколад.

    12:42 09.05.2026

  • 20 Кръгъл като топка

    2 1 Отговор
    В Германия са построили нов самолет с витлови перки който се задвижва по нов и иновационен начин.
    На всяка една пътническа седалка има инсталирано велосипедно устройство и всички пътници заедно задвижват перките на самолета.
    И на всяка седалка пише:
    Санкциите работят!

    12:42 09.05.2026

  • 21 Пич

    1 0 Отговор
    Ее....... Лукойл можеше да произвежда керосин, в ЕС да няма криза, а България да богатее...... Ама мазньочите Боко, Шиши и Кокорчо козируват на тъпата Урсула!!!

    12:45 09.05.2026

  • 22 Цвете

    1 0 Отговор
    КОГАТО ИМА ПОЛИТИЦИ, КОИТО ДЕЙСТВАТ КАТО БИЗНЕСМЕНИ ,ТОВА БЛОКИРА МИЛИОНИТЕ ХОРА ПО СВЕТА. ТОЛКОВА Е НИСКО ДИПЛОМАЦИЯТА. И СЕГА ЩЕ ЧАКАМЕ НА ЕДИН ДА МУ ДОЙДЕ КЕФА. ✈️🤔✈️

    12:47 09.05.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Така е в "клубът на богатите" или в "Райската градина", както чиновника Борел беше определил ЕС.... 🤣🤣🤣🤣

    12:50 09.05.2026

  • 25 няма проблеми....

    1 0 Отговор
    Важно е израел да трепи и всеки който се надигне срущу тях да се вкара в затвора зя онтисемитизъм .....всичко друго е на втори план!

    12:52 09.05.2026

  • 26 Българин

    0 0 Отговор
    "тъй като се очертава недостиг на самолетно гориво"

    Е важното е че сме наведени евроатлантици и въведохме N-тия пакет санкции и отпуснахме 90 милиарда на зеления за златни тоалетни път той обеща че още по усилено ще лови украинци за утилизация. Все пак трябва да се освобождава украинската територия за "жизнено пространство" на германците - нали това е мечтата не само на Хитлер ами на всеки германец. Те още 1941 са започнали да се заселват след вермахта а украинците са им работели на фермите. Сигурно и дядото на Урсула си е мечтаел за това и им го е разправял докато е била малка и я е дундуркал а тя сега се мъчи да изпълни завета му.

    12:53 09.05.2026

