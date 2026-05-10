Техеран: Присъствието на чуждестранни кораби в Ормузкия проток ще доведе до ответен отговор! Тръмп: Ще им вземем урана

Присъствието на френски, британски или кораби от която и да било друга страна в Ормузкия проток ще доведе до решителна ответна реакция от страна на Иран, заяви заместник-министърът на външните работи на Ислямската република Казем Гарибабади, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Уверяваме, че присъствието на кораби на Франция, Великобритания или която и да е друга страна в подкрепа на действията на САЩ ще доведе до решителен и незабавен отговор", цитира думите му иранската телевизия Aл Алам. В тази връзка Гарибабади също така посъветва Париж и Лондон "да не влошават ситуацията".

На 9 май Скай Нюз, позовавайки се на изявление на министерството на отбраната на Обединеното кралство, съобщи за готовността на Великобритания да включи ескадрения миноносец "Драгън" в международната мисия за осигуряване на корабоплаването в Ормузкия пролив. На 7 май в Червено море пристигна френският самолетоносач "Шарл де Гол". В Елисейския дворец този ход беше наречен демонстрация на готовност за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток, припомня ТАСС.

Президентът Доналд Тръмп изрази увереност, че САЩ в крайна сметка ще поставят под контрол обогатения уран на Иран, предаде ДПА.

"Е, ще го вземем в даден момент, както искаме", заяви той днес в интервю за телевизионното предаване "Фул межър".

Тръмп продължи, като заяви, че материалът се "наблюдава" от САЩ. "Ако някой се приближи до мястото, ще разберем за това и ще го взривим."

В събота руският президент Владимир Путин предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхранен.

Първоначално е имало споразумение по този въпрос, но след това САЩ внезапно затвърдиха позицията си. Путин заяви, че Русия вече веднъж е изнесла обогатен уран от Иран през 2015 г. и че Иран е имал доверие в Русия, "и не без основание".

Тръмп оказва натиск върху Иран да премахне напълно запасите си от високообогатен уран. Той иска също така обогатителните съоръжения да бъдат демонтирани и да се попречи на Техеран да продължи ядрената си програма за разработване на ядрени оръжия.

Уранът трябва да бъде високообогатен за производството на ядрени оръжия. Иран твърди от години, че ядрената му програма е изцяло с граждански характер, припомня ДПА.

Товарен кораб под панамски флаг, пътуващ за Бразилия, е преминал през Ормузкия проток по маршрут, определен от иранските въоръжени сили, съобщи днес полуофициалната иранска агенция Тасним, предаде Ройтерс.

Тасним идентифицира кораба като „Мдл Тоофан“, като посочи, че той е отплавал от пристанището Рас ал Хаир в Саудитска Арабия и пътува за Рио Гранде в Южна Бразилия.

Корабът е направил опит да премине през протока на 4 май, но е бил върнат от иранските въоръжени сили, съобщи агенцията. От вчера това е вторият кораб, който използва определения от Иран маршрут, за да премине през морския път, се казва още в изявлението.

Катарски танкер за превоз на природен газ днес премина през Ормузкия проток за първи път от началото на конфликта с Иран, като се насочи към Пакистан, предаде Ройтерс.

Танкерът "Ал Хурайтият" на компанията оператор компания "КатарЕнерджи" (QatarEnergy) премина безопасно през протока и се насочи към пакистанското пристанище Касим, сочат данни на компанията за морски анализи Kpler. Това е първият катарски кораб, превозващ втечнен природен газ, който преминава протока, откакто САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, посочва Ройтерс.

Източници съобщиха по-рано, че преминаването, което носи известно облекчение на Пакистан след мащабни спирания на тока заради прекъсването на жизненоважния внос на газ, е било одобрено от Иран, за да се изгради доверие с Катар и Пакистан, които посредничат в преговорите за слагане край на войната.

Иранските власти обаче предупредиха, че кораби от страни, които спазват санкциите на САЩ срещу Иран, ще срещат проблеми при преминаването през протока, съобщи днес полуофициалната информационна агенция "Тасним".

Пакистан получи официалния отговор на Техеран на американското предложение, свързано с войната в Иран, и го предаде на САЩ, съобщи днес пакистански правителствен представител, участващ в преговорите, цитиран от Ройтерс.

Засега не ясни подробностите относно съдържанието на предложението.

По-рано ирански държавни медии съобщиха, че Техеран е изпратил на пакистанските посредници своя отговор на американско предложение за започване на мирни преговори с цел прекратяване на войната.