Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Присъствието на чуждестранни кораби в Ормузкия проток ще доведе до ответен отговор! Тръмп: Ще им вземем урана

Техеран: Присъствието на чуждестранни кораби в Ормузкия проток ще доведе до ответен отговор! Тръмп: Ще им вземем урана

10 Май, 2026 19:48, обновена 10 Май, 2026 20:00 1 084 12

  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп-
  • петрол-
  • пакистан

Пакистан получи официалния отговор на Техеран на американското предложение, свързано с войната в Иран, и го предаде на САЩ

Техеран: Присъствието на чуждестранни кораби в Ормузкия проток ще доведе до ответен отговор! Тръмп: Ще им вземем урана - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Присъствието на френски, британски или кораби от която и да било друга страна в Ормузкия проток ще доведе до решителна ответна реакция от страна на Иран, заяви заместник-министърът на външните работи на Ислямската република Казем Гарибабади, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Уверяваме, че присъствието на кораби на Франция, Великобритания или която и да е друга страна в подкрепа на действията на САЩ ще доведе до решителен и незабавен отговор", цитира думите му иранската телевизия Aл Алам. В тази връзка Гарибабади също така посъветва Париж и Лондон "да не влошават ситуацията".

На 9 май Скай Нюз, позовавайки се на изявление на министерството на отбраната на Обединеното кралство, съобщи за готовността на Великобритания да включи ескадрения миноносец "Драгън" в международната мисия за осигуряване на корабоплаването в Ормузкия пролив. На 7 май в Червено море пристигна френският самолетоносач "Шарл де Гол". В Елисейския дворец този ход беше наречен демонстрация на готовност за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток, припомня ТАСС.

Президентът Доналд Тръмп изрази увереност, че САЩ в крайна сметка ще поставят под контрол обогатения уран на Иран, предаде ДПА.

"Е, ще го вземем в даден момент, както искаме", заяви той днес в интервю за телевизионното предаване "Фул межър".

Тръмп продължи, като заяви, че материалът се "наблюдава" от САЩ. "Ако някой се приближи до мястото, ще разберем за това и ще го взривим."

В събота руският президент Владимир Путин предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхранен.

Първоначално е имало споразумение по този въпрос, но след това САЩ внезапно затвърдиха позицията си. Путин заяви, че Русия вече веднъж е изнесла обогатен уран от Иран през 2015 г. и че Иран е имал доверие в Русия, "и не без основание".

Тръмп оказва натиск върху Иран да премахне напълно запасите си от високообогатен уран. Той иска също така обогатителните съоръжения да бъдат демонтирани и да се попречи на Техеран да продължи ядрената си програма за разработване на ядрени оръжия.

Уранът трябва да бъде високообогатен за производството на ядрени оръжия. Иран твърди от години, че ядрената му програма е изцяло с граждански характер, припомня ДПА.

Товарен кораб под панамски флаг, пътуващ за Бразилия, е преминал през Ормузкия проток по маршрут, определен от иранските въоръжени сили, съобщи днес полуофициалната иранска агенция Тасним, предаде Ройтерс.

Тасним идентифицира кораба като „Мдл Тоофан“, като посочи, че той е отплавал от пристанището Рас ал Хаир в Саудитска Арабия и пътува за Рио Гранде в Южна Бразилия.

Корабът е направил опит да премине през протока на 4 май, но е бил върнат от иранските въоръжени сили, съобщи агенцията. От вчера това е вторият кораб, който използва определения от Иран маршрут, за да премине през морския път, се казва още в изявлението.

Катарски танкер за превоз на природен газ днес премина през Ормузкия проток за първи път от началото на конфликта с Иран, като се насочи към Пакистан, предаде Ройтерс.

Танкерът "Ал Хурайтият" на компанията оператор компания "КатарЕнерджи" (QatarEnergy) премина безопасно през протока и се насочи към пакистанското пристанище Касим, сочат данни на компанията за морски анализи Kpler. Това е първият катарски кораб, превозващ втечнен природен газ, който преминава протока, откакто САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, посочва Ройтерс.

Източници съобщиха по-рано, че преминаването, което носи известно облекчение на Пакистан след мащабни спирания на тока заради прекъсването на жизненоважния внос на газ, е било одобрено от Иран, за да се изгради доверие с Катар и Пакистан, които посредничат в преговорите за слагане край на войната.

Иранските власти обаче предупредиха, че кораби от страни, които спазват санкциите на САЩ срещу Иран, ще срещат проблеми при преминаването през протока, съобщи днес полуофициалната информационна агенция "Тасним".

Пакистан получи официалния отговор на Техеран на американското предложение, свързано с войната в Иран, и го предаде на САЩ, съобщи днес пакистански правителствен представител, участващ в преговорите, цитиран от Ройтерс.

Засега не ясни подробностите относно съдържанието на предложението.

По-рано ирански държавни медии съобщиха, че Техеран е изпратил на пакистанските посредници своя отговор на американско предложение за започване на мирни преговори с цел прекратяване на войната.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ СА ЦИОНИСТКО ПРОКСИ

    12 2 Отговор
    Водят израелските войни.

    19:52 10.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Иран иска 100 млрд компенсации от САЩ, България и Румъния.

    Коментиран от #12

    19:57 10.05.2026

  • 3 Факти

    14 2 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп, Зеленски и Нетаняху! ХАГА да ги подкарва и света да си отдъхне вече от тия военнопрестъпници!

    Коментиран от #5, #7

    19:58 10.05.2026

  • 4 Оракула от Делфи

    10 0 Отговор
    Тръмп търси някой да му измете ла-й-н-ата от Персийския залив ,
    но освен "Моше" други няма!!!
    Въпроса е кой, кого изолира ???

    20:03 10.05.2026

  • 5 Сталин

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    20:05 10.05.2026

  • 6 Сталин

    7 0 Отговор
    Ако Дони Епщайн целуне шлонга на аятолаха ,може и да вземе урана

    20:06 10.05.2026

  • 7 Зеленски няма общо с тези двамата...?

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Пропуснал си "баш - нападателя" , Путин Диктатора???

    Коментиран от #8

    20:08 10.05.2026

  • 8 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Зеленски няма общо с тези двамата...?":

    И ти май пушиш от тревата на зеления наркоман

    20:11 10.05.2026

  • 9 Васил

    1 5 Отговор
    От кога Ормузкият проток стана Ирански да не са им дали нотариален акт или да са го платили?

    Коментиран от #10

    20:15 10.05.2026

  • 10 Баце,

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Васил":

    Откакто инфантилния идиот тръмп заяви, че всеки може да прави каквото си поиска.

    20:24 10.05.2026

  • 11 Баба Гошка

    3 1 Отговор
    Плячкатора пак бълнува и блянува чуждия уранн . Да го поканят в Ирран и да го вкарат в саркофагг, пълен с уранн да го запазят като фараон за вечни времена, ненаядния, нагълл, крадливв, граблив старрччок.

    20:25 10.05.2026

  • 12 Бъгария е лесна нема ядове

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    другите как ще се оправят не знам. Ние сме дашни и добре дошло, обичаме да си раздаваме на ляво и на дясно народни пари.

    20:29 10.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания