Иранската армия: Ще имате затруднения при преминаването на Ормузкия проток

Говорителят на иранската армия Мохамад Акраминия предупреди, че от днес плавателни съдове на страните, които спазват американските санкции, наложени на Иран, ще имат затруднения при преминаването на Ормузкия проток, предаде полуофициалната иранска агенция Тасним, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Иранските законодатели заявиха, че изготвят законопроект, с който ще официализират иранското управление на Ормузкия проток, включително и с клаузи, които забраняват преминаването на кораби на “вражески държави”.