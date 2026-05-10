Иранската армия: Ще имате затруднения при преминаването на Ормузкия проток

10 Май, 2026 15:08 627 6

Иранските законодатели заявиха, че изготвят законопроект, с който ще официализират иранското управление на Ормузкия проток, включително и с клаузи, които забраняват преминаването на кораби на "вражески държави"

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителят на иранската армия Мохамад Акраминия предупреди, че от днес плавателни съдове на страните, които спазват американските санкции, наложени на Иран, ще имат затруднения при преминаването на Ормузкия проток, предаде полуофициалната иранска агенция Тасним, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Иранските законодатели заявиха, че изготвят законопроект, с който ще официализират иранското управление на Ормузкия проток, включително и с клаузи, които забраняват преминаването на кораби на “вражески държави”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    5 2 Отговор
    Иранците ще разказват сега приказката за коня и за боба.

    15:15 10.05.2026

  • 2 Сталин

    9 1 Отговор
    Значи значи корабите с газ за България никога няма да минат Ормузкия пролив,и още 50% инфлация в България

    15:17 10.05.2026

  • 3 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Бай Дончо днес играе голф със спонсорите си.Утре ще разберем за поредната му победа над Иран

    15:23 10.05.2026

  • 4 Някаква Саяна ще има затруднения

    3 2 Отговор
    Да кара с бясна скорост край Телиш, с бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:25 10.05.2026

  • 5 Премазана размазана

    3 2 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:26 10.05.2026

  • 6 Криворожки дебил

    0 0 Отговор
    Колкото повече убити крави толкова по чист еъздух

    15:37 10.05.2026

