Бенямин Нетаняху: Войната с Иран съвсем не е приключила

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че войната срещу Иран не е приключила, тъй като иранските запаси от обогатен уран все още трябва да бъдат изведени от страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В интервю за американската телевизия Си Би Ес, излъчено днес, Нетаняху заяви, че войната е постигнала много, но не е приключила, защото все още има ядрен материал - обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран.
Той добави, че съществуват и обогатителни обекти, които трябва да бъдат демонтирани.
1 Последния Софиянец
21:09 10.05.2026
2 Язе
21:11 10.05.2026
3 Да,бе
21:13 10.05.2026
4 Смотаняху
Коментиран от #11
21:14 10.05.2026
5 Биби
21:16 10.05.2026
6 УдоМача
Коментиран от #18
21:17 10.05.2026
7 СЛАВА ВЕЛИК ИЗРАЕЛ
ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СМЕ СЪС ТЕБ
21:21 10.05.2026
8 Путин : Войната скоро ще приключи
21:21 10.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Израел
21:24 10.05.2026
11 Не но занимавай със своите
До коментар #4 от "Смотаняху":Хомо фантазии и желания, Лепилар!
Сите копейки сте ху... Есоси
21:25 10.05.2026
12 Феникс
21:26 10.05.2026
13 всъщност
Коментиран от #14
21:28 10.05.2026
14 Костадин Костадинов
До коментар #13 от "всъщност":Русофилите откога станахте мюсюлмани
21:32 10.05.2026
15 Истинско обещание 🇮🇷
21:38 10.05.2026
16 666
21:41 10.05.2026
17 Баце
21:43 10.05.2026
18 Велѝкден
До коментар #6 от "УдоМача":След Възкресение се появява шестия пръст ❗❗❗
21:54 10.05.2026
19 Скоро
22:00 10.05.2026
20 не се заблуждавайте
22:06 10.05.2026