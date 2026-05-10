Рубио и Уиткоф посрещнаха катарския премиер в Маями

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф обсъдиха възможността за постигане на споразумение с Иран с катарския премиер и външен министър Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, съобщи Axios в събота, позовавайки се на източници.
Според Axios срещата се е състояла на 9 май в Маями, Флорида. Страните са се фокусирали върху намирането на път към меморандум за разбирателство за прекратяване на войната, отбелязва Axios. Според източниците си САЩ все още не са получили отговор от Иран на предложения от тях проект на меморандум.
Според източниците на портала Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудитска Арабия „работят в тандем за напредък по споразумението“. Axios съобщава, че медиаторите призовават двете страни да деескалират напрежението и да се съсредоточат върху постигането на сделка.
3 Kaлпазанин
07:28 10.05.2026
4 факуса
08:59 10.05.2026
5 След Израело Американската Война в
(The Secret Agreement to Partition the Ottoman Empire the British made with France on May 9, 1916 – known as the “Sykes-Picot Agreement.”)
След войната измислените Държави олекнаха в N-та степен и няма как иначе да бъде в "Държави" в които повече от две трети от Населението са Гаст Арбайтъри, в Държави като Катар и Бахрейн процента е над 90.
09:10 10.05.2026
6 така така
12:00 10.05.2026