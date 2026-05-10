Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Рубио и Уиткоф посрещнаха катарския премиер в Маями

Рубио и Уиткоф посрещнаха катарския премиер в Маями

10 Май, 2026 04:06, обновена 10 Май, 2026 04:13 1 128 6

  • сащ-
  • рубио-
  • уиткоф-
  • катар-
  • ал тани-
  • иран

Тримата обсъдиха възможностите за постигане на мирно споразумение с Иран

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф обсъдиха възможността за постигане на споразумение с Иран с катарския премиер и външен министър Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, съобщи Axios в събота, позовавайки се на източници.

Според Axios срещата се е състояла на 9 май в Маями, Флорида. Страните са се фокусирали върху намирането на път към меморандум за разбирателство за прекратяване на войната, отбелязва Axios. Според източниците си САЩ все още не са получили отговор от Иран на предложения от тях проект на меморандум.

Според източниците на портала Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудитска Арабия „работят в тандем за напредък по споразумението“. Axios съобщава, че медиаторите призовават двете страни да деескалират напрежението и да се съсредоточат върху постигането на сделка.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Тези арабели ,няма ли да разберат че договор с евреи и англосаксии не струва нито мастилото нито хартията на която е написан

    07:28 10.05.2026

  • 4 факуса

    3 0 Отговор
    а зетят на тръмпоча що не е присъствал,нали е на всяка манджа мерудия евреинът

    08:59 10.05.2026

  • 5 След Израело Американската Война в

    3 0 Отговор
    Персийският Залив срещу Иран, чаршафите на измислените Държави въз основата на Сайкс Пико Договорът от Май 8 1916 г.
    (The Secret Agreement to Partition the Ottoman Empire the British made with France on May 9, 1916 – known as the “Sykes-Picot Agreement.”)

    След войната измислените Държави олекнаха в N-та степен и няма как иначе да бъде в "Държави" в които повече от две трети от Населението са Гаст Арбайтъри, в Държави като Катар и Бахрейн процента е над 90.

    09:10 10.05.2026

  • 6 така така

    3 0 Отговор
    две гномчета

    12:00 10.05.2026