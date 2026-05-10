"Липсата на военна техника на парада за Деня на победата се дължи не само на съображения за сигурност, но най-вече защото въоръжените сили трябва да съсредоточат вниманието си върху окончателното поражение на врага като част от специална военна операция“,заяви руският президент Владимир Путин пред репортери.

Относно споразумението с Украйна, държавният глава на Русия заяви:

„Трябва да гарантираме, че никой не ни заплашва. Това е всичко. Към това ще се стремим. Администрацията на САЩ и президентът на САЩ искрено, искам да подчертая, искрено се стремят към уреждане. Те очевидно не се нуждаят от този конфликт; имат много други приоритети и за това сме им благодарни. Но това е, преди всичко, въпрос на Русия и Украйна.“

Глобалистичната тенденция на западните елити е борбата с Русия чрез украинците: „Западът е това, което аз наричам глобалистична тенденция на западните елити. Той се бори с нас чрез украинците.“

Европа помага на Украйна с технологии, като частично сглобява това оборудване на вътрешния пазар: „Знаем, че те получават технологии от Европа и че част от това оборудване се сглобява там.“

ЕС се бори за надмощие в украинския конфликт, като предоставя технологии на Киев, но разбира, че подобна „игра може да дойде с висока цена“.

"Западните политици измамиха всички, започвайки с обещанието да не разширяват НАТО на изток, което провокира конфликта в Украйна в стремежа им да използват тази страна като инструмент за собствените си цели. Техните геополитически цели, тези западни фигури, те измамиха всички и сега публично говорят за това", заяви Путин.



Западът „очакваше бърз колапс на Русия в рамките на шест месеца“ през 2022 г. Западът очакваше да „грабне нещо“ от Русия до момента на очаквания колапс на страната през 2022 г., поради което Финландия се присъедини към НАТО.

„Защо се присъединиха към НАТО? С надеждата, че всичко ще се срути за нас, и ето ги – „щрак-щрак“. Вече строят граница по река Сестра.“

„В крайна сметка ще възстановим отношенията с много държави, които в момента се опитват да анатемосват отношенията ни.“ Колкото по-скоро това се случи, толкова по-добре – както за нас, така и в този случай за европейските страни.“

Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер е предпочитаният кандидат за евентуални преговори между Европейския съюз и Русия.



Всяко руско семейство пострада по време на Великата отечествена война: РСФСР претърпя 19 милиона от общите 27 милиона загуби за целия Съюз. За нас това е събитие, което засяга всеки гражданин на Руската федерация, всяко семейство."

Русия не смята темата за прекратяване на огъня по време на 81-годишнината от Деня на победата за извинение за „игри“: „Ние не играем никакви игри тук. Предложихме два дни, но нямаше реакция. И тогава изведнъж започнаха да се играят някакви игри по този въпрос."

Опитите за омаловажаване на приноса на СССР за победата над нацизма ще избледнеят с укрепването на Русия: „Колкото по-силна става Русия, толкова по-бързо ще избледнее това – това е първият момент. Второ, защо изобщо се случва това.“ Вярвам, че това, колкото и странно да звучи, е проява на реваншизъм от страна на същите тези глобалистки западни елити, които вече споменах.

Президентът не е предложил да се срещне лично с Володимир Зеленски, но и не я е отказал: „Никога не съм отказвал. Не предлагам тази среща, но ако някой я предложи, нека дойде. Всеки, който иска да се срещне, трябва да дойде в Москва и ние ще се срещнем.“

Струва си да се вземе решение възможно най-скоро по въпроса за присъединяване към ЕС или ЕАЕС; тогава е възможен „мек, интелигентен и взаимноизгоден „развод“.

Конфликтът около Иран поставя Москва „в трудна позиция“ поради добрите ѝ отношения както с Техеран, така и с други страни от Персийския залив.

Предложенията, изразени от руската страна относно премахването на иранския обогатен уран, остават на масата и Москва продължава да ги разглежда като доста обещаващи: „Мисля, че това е добро предложение: ако всички се съгласят с него, Иран може да бъде напълно уверен, че е преместил тези материали в приятелска страна, която сътрудничи и ще продължи да сътрудничи с Иран в мирното използване на ядрената енергия".

Москва ще приеме както съгласие, така и отказ за помощ. „Просто искаме да направим своя принос, доколкото можем, ако това е удобно за всички, за разсейване на ситуацията. Продължаваме да поддържаме контакт и с двете страни. Надяваме се, че този конфликт може да бъде прекратен възможно най-бързо. Според мен вече няма заинтересовани страни от продължаване на това противопоставяне“, заяви руският лидер и отбеляза, че Русия е предложила помощ за разрешаване на проблема с мирната ядрена енергия на Иран, но след това САЩ и Иран затвърдиха позициите си, „в тази област ситуацията е стигнала до задънена улица“.

Ако ситуацията около Иран ескалира, „всички ще загубят“ и той изрази мнение, че споразуменията за нейното разрешаване трябва да бъдат постигнати в интерес на страните от целия регион.



Русия само печели от конструктивно сътрудничество и взаимодействие между Китай и САЩ: „Ние печелим само от това - от стабилност и конструктивно взаимодействие между Съединените щати и Китай.“

Русия и Китайската народна република постигнаха високо ниво на съгласие за „предприемане на значителна крачка напред“ в сътрудничеството в областта на петрола и газа.

За да се осъществи тази стъпка, „на практика всички основни въпроси са договорени“: „Ако можем да ги финализираме по време на посещението, ще видим. В Китай ще бъда много щастлив. Взаимодействието между държави като Китай и Русия несъмнено е фактор за възпиране и стабилност.“

Безработицата в Русия в момента е 2,2%, най-ниската сред всички страни от Г-20: „Между другото, ние имаме най-ниския процент на безработица от всички страни от Г-20 – 2,2%, все още", заяви Путин