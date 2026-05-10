Естония очаква от Украйна да контролира по-добре дроновете си

Естонските власти очакват Украйна да упражнява по-голям контрол върху своите дронове, заяви естонския министър на отбраната Хано Певкур, цитиран ERR.

В материала се посочва, че след няколко инцидента с дронове, Украйна иска да изпрати свои експерти в балтийските държави, за да засили въздушната сигурност и вече се е свързала с естонското посолство по този въпрос.

„Разбира се, всичко това изисква разяснения и уточнения. Какво точно означава това? В момента работим по това много бързо. За украинската страна най-лесният начин да държи дроновете си далеч от нашата територия е да упражнява по-ефективен контрол върху тяхната дейност“, каза Певкур.

Украйна има право да се защитава, но Естония, както отбеляза външният министър Маргус Цахкна, е много загрижена за риска от сериозни инциденти, въпрос, който вече е обсъден с украинската страна.

Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс не очаква Украйна да сподели своите планове за атака с балтийските държави. „Ако говорим за конкретни инциденти и траектории на полета, Украйна трябва да реши дали да ни информира за тях или не. Като цяло това е оперативна информация“, отбеляза министърът.

Според Певкур, траекторията на дрона може да се контролира благодарение на вграден автоматичен авариен прекъсвач. „Ако се види, че дронът се отклонява от курса си, той може да бъде унищожен дистанционно“, обясни естонският министър.

Украинският външен министър Андрий Сибига обяви възможността за изпращане на експертни екипи в балтийските държави на 8 май. Изявлението му в социалната медийна платформа X последва катастрофата на два дрона в Латвия, вероятно с украински произход. Сибига каза, че е разговарял с латвийския си колега Байба Браже.

„В тесен контакт сме с Латвия относно последните инциденти с дронове и нашите компетентни органи обменят информация, за да установят какво се е случило“, отбеляза той. Министърът добави, че Украйна се е извинила на Естония, Латвия, Литва и Финландия за инцидентите с дронове, но подчерта, че Киев „никога не е насочвал дронове към Латвия“.

В нощта на 7 май катастрофа с дрон в петролна база в латвийския град Резекне повреди четири празни петролни резервоара, съобщи Delfi. Гунтарс Скудра, председател на Резикенския регионален съвет, уточни, че един от дроновете се е разбил в помещенията на клона на East-West Transit в Резикене, удряйки се в празен резервоар за петрол.

Руското министерство на отбраната заяви, че Украйна се е опитала да атакува гражданска инфраструктура близо до Санкт Петербург. Група от шест дрона е била засечена във въздушното пространство на Латвия. Пет изчезнаха близо до Резикене, а шестият беше свален от системи за противовъздушна отбрана.

Оглед на останките идентифицира дрона като украински, съобщи министерството. В края на април заместник-секретарят на руския Съвет за сигурност Алексей Шевцов заяви, че Полша и балтийските държави позволяват на украински дронове да прелитат през тяхното въздушно пространство. Преди това руското външно министерство издаде специално предупреждение до балтийските държави да не позволяват на дронове на украинските въоръжени сили да прелитат над тяхното въздушно пространство.

Естония, Латвия и Литва отрекоха обвиненията, заявявайки, че не са разрешавали това на Киев.