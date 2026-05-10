Естония очаква от Украйна да контролира по-добре дроновете си

10 Май, 2026 10:47, обновена 10 Май, 2026 10:55 899 20

Киев се е извинил на балтийските страни, но отрича да е насочвал дронове към Латвия

Естония очаква от Украйна да контролира по-добре дроновете си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Естонските власти очакват Украйна да упражнява по-голям контрол върху своите дронове, заяви естонския министър на отбраната Хано Певкур, цитиран ERR.

В материала се посочва, че след няколко инцидента с дронове, Украйна иска да изпрати свои експерти в балтийските държави, за да засили въздушната сигурност и вече се е свързала с естонското посолство по този въпрос.

„Разбира се, всичко това изисква разяснения и уточнения. Какво точно означава това? В момента работим по това много бързо. За украинската страна най-лесният начин да държи дроновете си далеч от нашата територия е да упражнява по-ефективен контрол върху тяхната дейност“, каза Певкур.

Украйна има право да се защитава, но Естония, както отбеляза външният министър Маргус Цахкна, е много загрижена за риска от сериозни инциденти, въпрос, който вече е обсъден с украинската страна.

Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс не очаква Украйна да сподели своите планове за атака с балтийските държави. „Ако говорим за конкретни инциденти и траектории на полета, Украйна трябва да реши дали да ни информира за тях или не. Като цяло това е оперативна информация“, отбеляза министърът.

Според Певкур, траекторията на дрона може да се контролира благодарение на вграден автоматичен авариен прекъсвач. „Ако се види, че дронът се отклонява от курса си, той може да бъде унищожен дистанционно“, обясни естонският министър.

Украинският външен министър Андрий Сибига обяви възможността за изпращане на експертни екипи в балтийските държави на 8 май. Изявлението му в социалната медийна платформа X последва катастрофата на два дрона в Латвия, вероятно с украински произход. Сибига каза, че е разговарял с латвийския си колега Байба Браже.

„В тесен контакт сме с Латвия относно последните инциденти с дронове и нашите компетентни органи обменят информация, за да установят какво се е случило“, отбеляза той. Министърът добави, че Украйна се е извинила на Естония, Латвия, Литва и Финландия за инцидентите с дронове, но подчерта, че Киев „никога не е насочвал дронове към Латвия“.

В нощта на 7 май катастрофа с дрон в петролна база в латвийския град Резекне повреди четири празни петролни резервоара, съобщи Delfi. Гунтарс Скудра, председател на Резикенския регионален съвет, уточни, че един от дроновете се е разбил в помещенията на клона на East-West Transit в Резикене, удряйки се в празен резервоар за петрол.

Руското министерство на отбраната заяви, че Украйна се е опитала да атакува гражданска инфраструктура близо до Санкт Петербург. Група от шест дрона е била засечена във въздушното пространство на Латвия. Пет изчезнаха близо до Резикене, а шестият беше свален от системи за противовъздушна отбрана.

Оглед на останките идентифицира дрона като украински, съобщи министерството. В края на април заместник-секретарят на руския Съвет за сигурност Алексей Шевцов заяви, че Полша и балтийските държави позволяват на украински дронове да прелитат през тяхното въздушно пространство. Преди това руското външно министерство издаде специално предупреждение до балтийските държави да не позволяват на дронове на украинските въоръжени сили да прелитат над тяхното въздушно пространство.

Естония, Латвия и Литва отрекоха обвиненията, заявявайки, че не са разрешавали това на Киев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куку-ригу

    20 2 Отговор
    Тези са демократични дрони, няма старшно! Така рече зелински!

    10:58 10.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор
    БАЩАТА НА ИЛОН МЪСК ЗАЩО БЕШЕ В МОСКВА
    И СЕ МОЛЕШЕ БРАТУШКИТЕ ДА НЕ СВАЛЯТ САТЕЛИТИТЕ НА СИНА МУ?
    .....
    ВСИЧКО Е БИЗНЕС ПРИБАЛТИЙСКИ ДЕБИЛИ :)

    10:58 10.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор
    😀😀😀У...йна иска да изпрати свои експерти в балтийските републики.......
    от там да насочват дроновете срещу МаЦква
    🤔🤔🤔

    10:59 10.05.2026

  • 4 Зеленски

    18 1 Отговор
    естонците да внимават, че да не издам указ...

    10:59 10.05.2026

  • 5 Кровогледов

    14 1 Отговор
    Обадете им война или задействайте чл. 5.:))

    Коментиран от #7

    11:00 10.05.2026

  • 6 бай Кольо

    19 1 Отговор
    Представете си какъв щеше да е тонът,ако дроновете бяха руски!Пунделите на Орсола!

    11:01 10.05.2026

  • 7 Нали съм кривоглед обърках 😂

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кровогледов":

    Да се чете "ОБЯВЕТЕ"

    11:01 10.05.2026

  • 8 Урсула фон дер Лайен, председател

    14 0 Отговор
    Имам лошото усещане че трябва изхвърлим Естония от ЕС и НАТО ☝️ Да ходи да робува на русняците !!! Кая къде блее ?

    11:03 10.05.2026

  • 9 Д,мин

    11 0 Отговор
    И Естония (въздушна зона EER2615) и Латвия (EVR444) са обявили тези зони от въздушното си пространство за забранени за полети до височина 5950 метра до края на годината от 16 до 04 часа за забранени за полети на гражданската авиация. Това са източните части на въздушното им пространство, откъдето минават украинските дронове. Значи идеята навярно е да предпазят въздухоплавателните средства от поражение, а най-вероятно се дава коридор на укродроновете.

    11:10 10.05.2026

  • 10 хмммм

    9 1 Отговор
    Какво да контролира? Покрайна е във пълен хаос.

    11:13 10.05.2026

  • 11 Окраин

    8 0 Отговор
    ... вероятно с украински произход...
    Естония, Латвия и Литва отрекоха обвиненията, заявявайки, че не са разрешавали това на Киев

    Нещо яко шубе, а? 2722

    11:16 10.05.2026

  • 12 Плешивата Движуха

    1 7 Отговор
    ...очаква скоро войната да приключи !!!
    Русия отново се оказа в гoвне, победена, нища, под санкции, плащане на Репарации, без съюзници, без приятелски държави, без нищо.
    Руския мир в пълната с красота ☝️

    11:19 10.05.2026

  • 13 Чичо Тони

    1 0 Отговор
    Тези дронове, предвид разстоянията които трябва да прелетят, най-вероятно излитат от Полша! Няма как началната точка да е Украйна. По-малко вероятно е да са замесени Финландия и Швеция. Там властите са една идея по-интелигентни.

    Коментиран от #14

    11:23 10.05.2026

  • 14 падналия ангел

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Чичо Тони":

    Укрите използват далекобойните дронове Лютий с обсег до 1500 км. Има снимки и видеа от Естония и Латвия, вижда се ясно V-образната им опашна част, обърнато V. Излитат си от Покрайнината.

    11:30 10.05.2026

  • 15 Фактите

    8 0 Отговор
    Не става въпрос за "контрол", за украинска супер наглост! Онзи ден намериха украински морски дрон с работещ двигател натъпкан с експлозиви до остров Лефкада в Гърция! Къде е Украйна, къде Гърция и къде Лефкада? Наглите укронацисти решиха, че могат да си правят, каквото си искат из Европа, че на всичко отгоре и стотици милиарди получават за това!?

    11:40 10.05.2026

  • 16 Къде е

    5 0 Отговор
    Петия член

    Коментиран от #18

    11:42 10.05.2026

  • 17 Сандо

    1 0 Отговор
    Естонците доказват за пореден път колко близо до истината са вицовете за тях.Намерете ги в интернет за да се посмеете и да си подобрите неделното настроение.

    11:54 10.05.2026

  • 18 Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Къде е":

    А къде е члена на европейците?

    11:56 10.05.2026

  • 19 Прави се на ударен

    2 0 Отговор
    От Естония нелегално обстрелват Санкт Петербург. Сега ще бъде легално. Уж за контрол, а на практика за обстрел от Естония на Санкт Петербург.

    11:57 10.05.2026

  • 20 Ти си

    0 0 Отговор
    Ако разтворим Атласа ще видим че ако украински дронове падат в Естония по пътя си към Русия то те трябва да прелетят през териториите на Полша , Литва и Латвия - страни членки на НАТО. - пълна тишина А ако Русия започне да прихваща тия дронове над тези държави или атакува Украйна през територията на Беларус ще настане такъв истеричен и оглушителен писък придружен със 150 пакета санкции.
    После от НАТО казват колко се чувства заплашено от руската агресия при положение че неспира с провокациите очаквайки някой да си изпусне нервите и после да ни кажат ето виждате ли прави бяхме !
    А сега дайте пари за оръжия и войска за да се пазим от Русия...

    12:11 10.05.2026

