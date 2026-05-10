Американски политолог: Доналд Тръмп търси нов Орбан, за да разбие консенсуса в Европейския съюз

10 Май, 2026 12:38 982 42

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

"Тръмп търси нов Орбан - нов клин, който да разбие консенсуса в Европейския съюз. Това е инструмент за влияние, за да се раздели европейският блок", заяви пред Нова телевизия американският политолог и университетски преподавател проф. Дейвид Шулц.

Той смята, че Тръмп гледа на света като на игра с ясна цел - победителят взима всичко, а намирането на лост за влияние в рамките на Европейския съюз е ключова стратегия.

Относно избраното ново правителство у нас, проф. Шулц отбеляза, че по принцип американският президент не се интересува от смяната на властта в малки страни.

"С изключение на някои малки държави по света, например Унгария, където той подкрепяше Орбан. Ако правителството се възприема като по-националистично, тогава Тръмп се интересува повече, отколкото ако става дума за открито демократично управление. Сега, изглежда, Тръмп открито прегръща такива типове правителства, които не защитават демократичното управление или човешките права", коментира политологът.

По повод паралелите, които международни издания правят между Виктор Орбан и новия български премиер Румен Радев, Шулц заяви, че администрацията на Тръмп вероятно ще търси "нов Орбан".

"Оформи се тази много странна връзка Тръмп-Путин-Орбан и сега, когато Орбан е извън уравнението, американските медии спекулират дали новото ръководство в България ще го замести. Това е стратегия на "разделяй и владей". Не мисля, че го интересува дали България, например, би спечелила нещо от това", отбеляза професорът.

Според него липсата на американски посланик в България повече от година показва, че страната не е приоритет в дипломатическите отношения.

"Това вероятно означава, че България не е високо в списъка с приоритети. Ако обаче бъде възприета като инструмент за влияние, може да бъде назначен посланик", посочи Шулц.

Той посочи, че евентуална среща на българския министър-председател в Белия дом би била важен сигнал, че САЩ разглеждат новото правителство като съюзник.

Политологът прогнозира и по-агресивно използване на "Глобалния закон Магнитски".

"Това е инструмент за икономически и политически натиск, с който САЩ се опитват да принуждават други държави да следват тяхната политика. Не мисля, че е ефективен инструмент. Това е по-скоро принудителен инструмент, който не заменя дипломацията и преговорите", отбеляза той. Според него премахването от този "списък с врагове" е много трудно и вероятно би станало срещу "много висока цена".

Относно войната в Украйна политологът подчерта нежеланието на Тръмп да оказва натиск върху Владимир Путин.

"Ние на практика сме преустановили нашата помощ за Украйна", обясни Шулц.

Във връзка с конфликта между САЩ и Иран той изрази мнение, че Иран печели войната на този етап.

"САЩ не са постигнали основните си цели - не са победили Иран, не са свалили режима, Ормузкият проток е затворен. Иранското правителство като авторитарен режим вероятно е по-добре подготвено да издържи болката от войната, отколкото Съединените щати", отбеляза Шулц.

По негови думи американците са недоволни от високите цени на горивата и стоките, но твърдото ядро поддръжници на Тръмп остава зад него.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напомняне

    15 5 Отговор
    Да опита с Руменчо, може да му свърши работа...

    Коментиран от #28

    12:39 10.05.2026

  • 2 ДОНИ ЗА МИ ЗВЪННЕ

    9 2 Отговор
    Аз ще стана новия Орбан срещу 100 000 000 гущера.

    12:42 10.05.2026

  • 3 авантгард

    6 1 Отговор
    А, чакайте малко, ама нали уж Путин искал да им набива клинове, нали Орбан бил негов шпионин и т.н. и т.н.??
    Е, да не забравяме, че според експертите и чичо Ши (а не Си) също правел такива неща?
    Горката блудна Европа...
    За онази от митологията говоря...

    Коментиран от #12, #31

    12:42 10.05.2026

  • 4 Аз се сещам

    11 2 Отговор
    за един подходящ, местна пръчка.

    12:43 10.05.2026

  • 5 дядо ванго

    12 4 Отговор
    тръмпито скоро ще го епстейнът!

    12:44 10.05.2026

  • 6 Пич

    11 8 Отговор
    Обяснявам бавно, белким и паветниците схващат!!! Урсулианците трябва да бъдат унищожени, ЕС - не !!! Тръмп иска да унищожи единството на ЕС, като симулира желание да унищожи Урсулианците, с което да стимулира вътрешен Пуч или Майдан в Европа, защото европейците не понасят Урсула и тъпотиите и !!! Тръмп е враг на Европа, затова такива като Орбан не са полезни !!! Но такива като Орбан са много полезни за унищожението на Урсулианците!!! А Урсулианците са по голям враг от Тръмп!!! А да видите вие, лоша ситуация...

    Коментиран от #15, #22

    12:44 10.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    В Румъния и България атлантиците търпят поражение.Още бай Дън каза че Полша и Балканите ще бъдат отцепени от ЕС

    12:45 10.05.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 0 Отговор
    Нещо не разбрах ,кой беше консенсуса ,за употребата на брашно от скакалци и брашнени червеи в много хранителни продукти или за утвърждаване правата на многополовите от 89 пол 😂😂😂?

    12:50 10.05.2026

  • 10 Новият Орбан

    2 2 Отговор
    Ще дойде от самата Унгария+ Румъния и Словакия!
    На Радев, бъдещето е отредило друга мисия!
    Тия свраки, едни и същи от 30 години, които не се спряха да грачат от всеки микрофон/ като тиражийски свиркаджийки/ са само едни изхабени, неграмотни, продажни жигула!
    И! Запомнете това!

    12:52 10.05.2026

  • 11 Танев

    5 0 Отговор
    Тези зад Тръмп са по принцип същите олигархи и меркантили като зад Радев. Няма да стане Орбан - няма да има време . Разликата е в самата олигархия- едната е икономическа , а нашата Комунистическа родова с икономически интереси единствено към държавното. Т.е. -към "от Общото " и за сметка на всички останали. С колко милиона намаля народа на Америка поради измиране ,ниска раждаемост и бягство по икономически причини от мизерия в други държави ?

    12:53 10.05.2026

  • 12 АМИ ОРБАН

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "авантгард":

    Се оказа

    ДОЛЕН ДВОЕН АМБРИАЖ.

    ХЕМ ПУТИН
    ХЕМ ТРЪМП .

    МАДЖАРСКИ САНДВИЧ.

    12:53 10.05.2026

  • 13 Хамерски подлог

    4 1 Отговор
    Тръмп, Търси нов Орбан!
    Тръмп търси един чепат еБщайн.

    12:55 10.05.2026

  • 14 хаха🤣

    2 0 Отговор

  • 15 Керпич

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Първо трябва да се унищожат

    ПУТЕРАСТИТЕ .

    Коментиран от #25

    12:55 10.05.2026

  • 16 Факт

    7 4 Отговор
    Румен Решетников е посочен за местен валия от господаря русия

    12:56 10.05.2026

  • 19 Българин

    4 3 Отговор
    За това българите избрахме Радев! Той ще служи само на руските и американските интереси и ще изпълнява всичко, което му наредят, за да бъде унищожен фашиския съюз и дани освободят от есеското робство!

    12:57 10.05.2026

  • 20 ТОЗИ МАДЯГА КОЙТО

    3 2 Отговор
    Прие от ОРБАН е негово протеже. Няма да им е лесно на шуллц Урсула Калас. АИ НА ХОРИЗОНТА ИЗГРЯВА НОВА ЗВЕЗДА ПОЗНАЙТЕ КОЯ. ЗАВЪРШИЛ АКАДЕМИЯ СЪС ОТЛИЧИЕ ВЪВ САЩ (НЕ ВЪВ РУСИЯ) ЗНАЕ ТРИ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ГЕНЕРАЛ ОТ ЗАПАСА. А ПИШЕТЕ НЕЩО ЗА ДРУГИО ГЕНЕРАЛ ЕДНО-КНИЖНИК И СЪС ЕДИН ЕЗИК БУЛГАРО. И НЕЩО ЗА ГОЛЕМИЯТ ШИШКАВ НЕГОВИЯТ МЕНТОР.

    12:57 10.05.2026

  • 22 Българин

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Много по до-добре Урсула, от колкото някой идиот като орбан или фицката!

    Коментиран от #27

    12:59 10.05.2026

  • 23 хаха

    1 0 Отговор
    Дубрютру! Добре ли спахме?
    Е поне кухите байганьовци да четат там. И без това не знаят къде се намират.
    ХАХАХА!

    12:59 10.05.2026

  • 24 Цвете

    1 1 Отговор
    ТЕЖКО И ГОРКО, АКО ИЗЛЕЗЕ ПРАВ. МЕЧТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТНЕТИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ДА НЕ СЕ ЧУДЯТ, ЗАЩО СИ ВЗИМАТ КУФАРИТЕ И НАПУСКАТ.ОНОВА ПРИЯТЕЛИ ,ПРЕДИ НЕ СЕ ТЪРПЕШЕ.🙄👺🎲🎲🐄🇧🇬

    13:00 10.05.2026

  • 25 Ветеринар

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Керпич":

    Козяшките от. падъци отиват директно по план в най близките свинекомплекси по район ,да нахранят малки прасенца .

    13:00 10.05.2026

  • 26 тез пък

    3 3 Отговор
    До сега им пречеше Путин, вече им пречи и Тръмп. Да не се окаже накрая, че управлението на ЕС е калпаво? Започна да прилича на онази приказка с ракетата!

    13:00 10.05.2026

  • 28 Един тъп въпрос

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Напомняне":

    Само дядо Д ли иска да разбие консенсуса в ЕС, или това е дългосрочна цел на американския естаблишмънт и финансовия капитал?

    Коментиран от #35

    13:02 10.05.2026

  • 29 Факт

    6 1 Отговор
    Путя и русофилите с розовите прашки,Бай Дончо си ги работи често

    Коментиран от #34

    13:02 10.05.2026

  • 30 Цвете

    2 1 Отговор
    ТЕЖКО И ГОРКО, АКО ИЗЛЕЗЕ ПРАВ. МЕЧТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТНЕТИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ДА НЕ СЕ ЧУДЯТ, ЗАЩО СИ ВЗИМАТ КУФАРИТЕ И НАПУСКАТ.ОНОВА ПРИЯТЕЛИ ,ПРЕДИ НЕ СЕ ТЪРПЕШЕ.🙄👺🎲🎲🐄🇧🇬

    Коментиран от #41

    13:03 10.05.2026

  • 31 Лъжливите медии

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "авантгард":

    сами се опровергават... след време..

    13:03 10.05.2026

  • 35 Напомняне

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Един тъп въпрос":

    Е, и Путин дава едно рамо, де...

    13:11 10.05.2026

  • 38 🤣🤣🤣🤣🤣....

    2 0 Отговор
    Зеленият чорап ще се чуди на кой господ да се кланя🤣, на "Крим е руски"... или на "Янки дудъл" 🤣

    13:26 10.05.2026

  • 42 .....

    1 1 Отговор
    Радев няма голям избор ако не иска да повтори съдбата на толупа Орбан . В момента международната обстановка е толкова сложна ,че колкото повече мърда настрани от правилния път 😅 ,толкова повече ще му влиза (😁 където не му трябва )...

    13:31 10.05.2026