Американски политолог: Доналд Тръмп търси нов Орбан, за да разбие консенсуса в Европейския съюз

"Тръмп търси нов Орбан - нов клин, който да разбие консенсуса в Европейския съюз. Това е инструмент за влияние, за да се раздели европейският блок", заяви пред Нова телевизия американският политолог и университетски преподавател проф. Дейвид Шулц.

Той смята, че Тръмп гледа на света като на игра с ясна цел - победителят взима всичко, а намирането на лост за влияние в рамките на Европейския съюз е ключова стратегия.

Относно избраното ново правителство у нас, проф. Шулц отбеляза, че по принцип американският президент не се интересува от смяната на властта в малки страни.

"С изключение на някои малки държави по света, например Унгария, където той подкрепяше Орбан. Ако правителството се възприема като по-националистично, тогава Тръмп се интересува повече, отколкото ако става дума за открито демократично управление. Сега, изглежда, Тръмп открито прегръща такива типове правителства, които не защитават демократичното управление или човешките права", коментира политологът.

По повод паралелите, които международни издания правят между Виктор Орбан и новия български премиер Румен Радев, Шулц заяви, че администрацията на Тръмп вероятно ще търси "нов Орбан".

"Оформи се тази много странна връзка Тръмп-Путин-Орбан и сега, когато Орбан е извън уравнението, американските медии спекулират дали новото ръководство в България ще го замести. Това е стратегия на "разделяй и владей". Не мисля, че го интересува дали България, например, би спечелила нещо от това", отбеляза професорът.

Според него липсата на американски посланик в България повече от година показва, че страната не е приоритет в дипломатическите отношения.

"Това вероятно означава, че България не е високо в списъка с приоритети. Ако обаче бъде възприета като инструмент за влияние, може да бъде назначен посланик", посочи Шулц.

Той посочи, че евентуална среща на българския министър-председател в Белия дом би била важен сигнал, че САЩ разглеждат новото правителство като съюзник.

Политологът прогнозира и по-агресивно използване на "Глобалния закон Магнитски".

"Това е инструмент за икономически и политически натиск, с който САЩ се опитват да принуждават други държави да следват тяхната политика. Не мисля, че е ефективен инструмент. Това е по-скоро принудителен инструмент, който не заменя дипломацията и преговорите", отбеляза той. Според него премахването от този "списък с врагове" е много трудно и вероятно би станало срещу "много висока цена".

Относно войната в Украйна политологът подчерта нежеланието на Тръмп да оказва натиск върху Владимир Путин.

"Ние на практика сме преустановили нашата помощ за Украйна", обясни Шулц.

Във връзка с конфликта между САЩ и Иран той изрази мнение, че Иран печели войната на този етап.

"САЩ не са постигнали основните си цели - не са победили Иран, не са свалили режима, Ормузкият проток е затворен. Иранското правителство като авторитарен режим вероятно е по-добре подготвено да издържи болката от войната, отколкото Съединените щати", отбеляза Шулц.

По негови думи американците са недоволни от високите цени на горивата и стоките, но твърдото ядро поддръжници на Тръмп остава зад него.