"ЕС отчита по-сигурни граници и спад на нелегалната миграция"

Европейската комисия представи доклада "Състоянието на Шенген 2026", в който отчита напредък в сигурността на външните граници, дигитализацията на граничния контрол и обмена на информация, но предупреждава и за продължаващи проблеми с нелегалната миграция, недостига на персонал и неравномерната готовност на държавите членки.
Според документа системата за сигурност по външните граници е била значително подсилена чрез внедряването на системата Entry/Exit System (EES), която регистрира в реално време влизанията и излизанията на граждани на държави извън ЕС. От старта ѝ са били отчетени над 60 милиона преминавания, като са идентифицирани близо 800 потенциални заплахи.
Очаква се допълнително засилване на контрола чрез въвеждането на Европейската система за информация и разрешение за пътуване ETIAS, която ще извършва предварителна оценка на рисковете преди пътуване до ЕС.
Докладът посочва, че през 2025 година страните от ЕС са издали около 10 милиона визи, а гражданите на над 60 държави продължават да имат безвизов достъп до Шенгенското пространство. Брюксел планира нова визова стратегия през 2026 година, която предвижда преразглеждане на визовия кодекс и нов механизъм за оценка на безвизовите режими.
Особено внимание се отделя на наблюдението на границите чрез нови технологии. ЕС е инвестирал в безпилотни летателни апарати, модернизирани радиосистеми и разширяване на системата EUROSUR за интегрирано гранично наблюдение. Според доклада незаконните преминавания на границите са намалели с над 25% през 2025 година.
Въпреки това Европейската комисия предупреждава, че част от държавите продължават да страдат от недостиг на обучени гранични полицаи, инфраструктурни проблеми и недостатъчна автоматизация на проверките.
Комисията отчита и напредък при връщането на мигранти без право на пребиваване. През 2025 година ефективните връщания са се увеличили с 19% с помощта на Frontex, но остават проблеми със скоростта на процедурите и координацията между държавите.
Докладът подчертава и нуждата от по-тясно полицейско сътрудничество между страните в Шенген. Въпреки съществуващата правна рамка, трансграничните операции често остават реактивни и недостатъчно координирани. Затова ЕС планира създаването на специална високопоставена група за засилване на оперативното сътрудничество и разширяване на правомощията на Europol.
Сред приоритетите са още развитие на дигиталната криминалистика, законното декриптиране на данни и използването на изкуствен интелект в борбата с престъпността.
Документът отбелязва, че през 2025 година някои държави членки са възстановили временния граничен контрол заради миграционни и сигурностни заплахи. Европейската комисия обаче настоява, че по-ефективна алтернатива са съвместните полицейски проверки и използването на биометрични системи.
В доклада се посочва също, че Кипър и Ирландия продължават подготовката си за по-пълна интеграция в Шенгенското пространство.
Основните приоритети за периода 2026-2027 година ще бъдат сигурността на външните граници, дигитализацията, укрепването на оперативния капацитет, по-ефективните системи за връщане на мигранти и по-добрата координация между държавите членки.
Докладът предстои да бъде обсъден от вътрешните министри на ЕС през юни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 Възмутен
Границите изобщо не са се променили ами Европа загива и мигрантите като навсякъде по-света не идват в Европа заради "демокрацията" и 32-та пола ами за пари. Ако продължава стагнацията и фалирането на фирми скоро мигрантите сами ще почнат да се изнасят от Европа. А ако продължи по дълго самите европейци ще се превърнат в мигранти.
17:02 18.05.2026
