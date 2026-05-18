"ЕС отчита по-сигурни граници и спад на нелегалната миграция"

Европейската комисия представи доклада "Състоянието на Шенген 2026", в който отчита напредък в сигурността на външните граници, дигитализацията на граничния контрол и обмена на информация, но предупреждава и за продължаващи проблеми с нелегалната миграция, недостига на персонал и неравномерната готовност на държавите членки.

Според документа системата за сигурност по външните граници е била значително подсилена чрез внедряването на системата Entry/Exit System (EES), която регистрира в реално време влизанията и излизанията на граждани на държави извън ЕС. От старта ѝ са били отчетени над 60 милиона преминавания, като са идентифицирани близо 800 потенциални заплахи.

Очаква се допълнително засилване на контрола чрез въвеждането на Европейската система за информация и разрешение за пътуване ETIAS, която ще извършва предварителна оценка на рисковете преди пътуване до ЕС.

Докладът посочва, че през 2025 година страните от ЕС са издали около 10 милиона визи, а гражданите на над 60 държави продължават да имат безвизов достъп до Шенгенското пространство. Брюксел планира нова визова стратегия през 2026 година, която предвижда преразглеждане на визовия кодекс и нов механизъм за оценка на безвизовите режими.

Особено внимание се отделя на наблюдението на границите чрез нови технологии. ЕС е инвестирал в безпилотни летателни апарати, модернизирани радиосистеми и разширяване на системата EUROSUR за интегрирано гранично наблюдение. Според доклада незаконните преминавания на границите са намалели с над 25% през 2025 година.

Въпреки това Европейската комисия предупреждава, че част от държавите продължават да страдат от недостиг на обучени гранични полицаи, инфраструктурни проблеми и недостатъчна автоматизация на проверките.

Комисията отчита и напредък при връщането на мигранти без право на пребиваване. През 2025 година ефективните връщания са се увеличили с 19% с помощта на Frontex, но остават проблеми със скоростта на процедурите и координацията между държавите.

Докладът подчертава и нуждата от по-тясно полицейско сътрудничество между страните в Шенген. Въпреки съществуващата правна рамка, трансграничните операции често остават реактивни и недостатъчно координирани. Затова ЕС планира създаването на специална високопоставена група за засилване на оперативното сътрудничество и разширяване на правомощията на Europol.

Сред приоритетите са още развитие на дигиталната криминалистика, законното декриптиране на данни и използването на изкуствен интелект в борбата с престъпността.

Документът отбелязва, че през 2025 година някои държави членки са възстановили временния граничен контрол заради миграционни и сигурностни заплахи. Европейската комисия обаче настоява, че по-ефективна алтернатива са съвместните полицейски проверки и използването на биометрични системи.

В доклада се посочва също, че Кипър и Ирландия продължават подготовката си за по-пълна интеграция в Шенгенското пространство.

Основните приоритети за периода 2026-2027 година ще бъдат сигурността на външните граници, дигитализацията, укрепването на оперативния капацитет, по-ефективните системи за връщане на мигранти и по-добрата координация между държавите членки.

Докладът предстои да бъде обсъден от вътрешните министри на ЕС през юни.