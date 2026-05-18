Новини
Свят »
Белгия »
ЕС отчита по-сигурни граници и спад на нелегалната миграция
  Тема: Кризата с бежанците

ЕС отчита по-сигурни граници и спад на нелегалната миграция

18 Май, 2026 16:50 507 9

  • мигранти-
  • бежанци-
  • европейски съюз-
  • средиземно море-
  • африка

Очаква се допълнително засилване на контрола чрез въвеждането на Европейската система за информация и разрешение за пътуване ETIAS, която ще извършва предварителна оценка на рисковете преди пътуване до ЕС

ЕС отчита по-сигурни граници и спад на нелегалната миграция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия представи доклада "Състоянието на Шенген 2026", в който отчита напредък в сигурността на външните граници, дигитализацията на граничния контрол и обмена на информация, но предупреждава и за продължаващи проблеми с нелегалната миграция, недостига на персонал и неравномерната готовност на държавите членки.

Според документа системата за сигурност по външните граници е била значително подсилена чрез внедряването на системата Entry/Exit System (EES), която регистрира в реално време влизанията и излизанията на граждани на държави извън ЕС. От старта ѝ са били отчетени над 60 милиона преминавания, като са идентифицирани близо 800 потенциални заплахи.

Очаква се допълнително засилване на контрола чрез въвеждането на Европейската система за информация и разрешение за пътуване ETIAS, която ще извършва предварителна оценка на рисковете преди пътуване до ЕС.

Докладът посочва, че през 2025 година страните от ЕС са издали около 10 милиона визи, а гражданите на над 60 държави продължават да имат безвизов достъп до Шенгенското пространство. Брюксел планира нова визова стратегия през 2026 година, която предвижда преразглеждане на визовия кодекс и нов механизъм за оценка на безвизовите режими.

Особено внимание се отделя на наблюдението на границите чрез нови технологии. ЕС е инвестирал в безпилотни летателни апарати, модернизирани радиосистеми и разширяване на системата EUROSUR за интегрирано гранично наблюдение. Според доклада незаконните преминавания на границите са намалели с над 25% през 2025 година.

Въпреки това Европейската комисия предупреждава, че част от държавите продължават да страдат от недостиг на обучени гранични полицаи, инфраструктурни проблеми и недостатъчна автоматизация на проверките.

Комисията отчита и напредък при връщането на мигранти без право на пребиваване. През 2025 година ефективните връщания са се увеличили с 19% с помощта на Frontex, но остават проблеми със скоростта на процедурите и координацията между държавите.

Докладът подчертава и нуждата от по-тясно полицейско сътрудничество между страните в Шенген. Въпреки съществуващата правна рамка, трансграничните операции често остават реактивни и недостатъчно координирани. Затова ЕС планира създаването на специална високопоставена група за засилване на оперативното сътрудничество и разширяване на правомощията на Europol.

Сред приоритетите са още развитие на дигиталната криминалистика, законното декриптиране на данни и използването на изкуствен интелект в борбата с престъпността.

Документът отбелязва, че през 2025 година някои държави членки са възстановили временния граничен контрол заради миграционни и сигурностни заплахи. Европейската комисия обаче настоява, че по-ефективна алтернатива са съвместните полицейски проверки и използването на биометрични системи.

В доклада се посочва също, че Кипър и Ирландия продължават подготовката си за по-пълна интеграция в Шенгенското пространство.

Основните приоритети за периода 2026-2027 година ще бъдат сигурността на външните граници, дигитализацията, укрепването на оперативния капацитет, по-ефективните системи за връщане на мигранти и по-добрата координация между държавите членки.

Докладът предстои да бъде обсъден от вътрешните министри на ЕС през юни.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    3 6 Отговор
    С тая покана на пущунски Ранга Банга, дето отправи оня ден, се не знае, докога ще трае тая сигурност по границите..

    16:53 18.05.2026

  • 3 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    И мигрантите разбраха че фашиска Европа умира.ФАЙДА нема

    16:53 18.05.2026

  • 4 некадърни ес мишоци

    7 0 Отговор
    уж правили нещо
    а западна европа е нафражкана с талази кафяви хлебарки
    дето скоро ще ги превземат и въведат шариа
    и булки с бурки
    и вместо бира ще пият чай

    16:54 18.05.2026

  • 5 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    4 2 Отговор
    Ес пред разпад

    16:56 18.05.2026

  • 6 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    5 2 Отговор
    Ес се напълни с дюнержии

    16:57 18.05.2026

  • 7 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    2 2 Отговор
    Ехооо ко стана със Стармър

    16:58 18.05.2026

  • 8 Възмутен

    4 0 Отговор
    "ЕС отчита по-сигурни граници и спад на нелегалната миграция"

    Границите изобщо не са се променили ами Европа загива и мигрантите като навсякъде по-света не идват в Европа заради "демокрацията" и 32-та пола ами за пари. Ако продължава стагнацията и фалирането на фирми скоро мигрантите сами ще почнат да се изнасят от Европа. А ако продължи по дълго самите европейци ще се превърнат в мигранти.

    17:02 18.05.2026

  • 9 хахахахха

    1 0 Отговор
    ква нелегална миграция,те пускат всякаква и3мет,колко хахли пуснаха

    17:48 18.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания