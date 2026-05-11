Fox News: Ирански дронове атакуваха закотвен край Доха търговски кораб на САЩ

11 Май, 2026 05:07, обновена 11 Май, 2026 05:18 1 108 4

ПВО на Иран свали дрон в югозападната част на страната, съобщи Tasnim

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Търговският кораб Neha, собственост на американската корабна компания Safesea Group, беше атакуван от два ирански дрона в Персийския залив, съобщи. Fox News, позовавайки се на изпълнителния директор на компанията.

Според него корабът е бил разтоварен по време на атаката и е бил закотвен близо до Доха, столицата на Катар. На борда е имало 23 моряци и не се съобщава за пострадали.

Нова вълна на ескалация в Персийския залив се случи вечерта на 7 май след размяна на удари между САЩ и Иран. Според иранското държавно радио атаката е била предизвикана от американска военна атака срещу ирански танкер, което е накарало Иран да атакува три американски разрушителя близо до Ормузкия проток. Централното командване на САЩ, от своя страна, обяви ответни удари срещу военни цели в Иран.

Иранските сили за противовъздушна отбрана унищожиха безпилотен летателен апарат в небето над Ислямската република, съобщи информационната агенция Tasnim.

Според агенцията „вражеският разузнавателен дрон“ е бил свален в югозападната част на страната. Агенцията не предостави допълнителна информация.

Иран поиска петролът му да бъде освободен от американските санкции в рамките на 30 дни от потенциално споразумение с Вашингтон за разрешаване на конфликта, предаде Tasnim.

Според неин източник това условие се съдържа в последния отговор на американското предложение, което Техеран представи на Пакистан. Документът включва и искане за размразяване на активите на Иран и премахване на морската блокада на пристанищата му.

В отговор на американското мирно предложение Иран отхвърли демонтирането на ядрените си съоръжения, както настоява Вашингтон, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според тяхна информация Техеран е готов да се съгласи на спиране на обогатяването на уран, но не за 20 години, както искат САЩ.

Освен това, пише изданието, Техеран предлага да преработи част от запасите си от обогатен уран, за да намали нивата им на обогатяване, а останалата част да прехвърли на трета страна, с гаранцията, че ако преговорите се провалят или САЩ се оттеглят от споразумението на по-късен етап, ядреното гориво ще бъде върнато на Ислямската република.

По-рано в неделя катарската телевизия Al Jazeera съобщи, че пакистанската страна е предала отговора на Иран на американското предложение относно уреждането на конфликта на представители на САЩ.

Рано тази сутрин стана ясно, че Тръмп е отхвърлил последното предложение на Техеран, наричайки го "абсолютно неприемливо".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая война

    11 2 Отговор
    Започна много да прилича на другата война. Ще продължават да си пишат споразумения, които после ще отхвърлят , ще се заплашват след това, ще изстрелват по някой дрон, снаряд или ракета, ще поразяват по някоя цел, коя от коя по незначителна, а целия останал свят ще бъде заложник на техните действия. Най вече Европа и в частност така наречения ЕС, който изобщо не е съюз, де!

    05:49 11.05.2026

  • 2 Гошо

    1 0 Отговор
    Освен кораба трябвало е и съоръженията за обезсоляване на водата да ударят

    06:21 11.05.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    0 4 Отговор
    победа будет за нами! хахахаха

    06:38 11.05.2026

  • 4 За кого

    4 0 Отговор
    работят високите цени на петрола?
    Тази работа няма да приключи в обозримото бъдеще.

    06:48 11.05.2026

