Fox News: Ирански дронове атакуваха закотвен край Доха търговски кораб на САЩ

Търговският кораб Neha, собственост на американската корабна компания Safesea Group, беше атакуван от два ирански дрона в Персийския залив, съобщи. Fox News, позовавайки се на изпълнителния директор на компанията.

Според него корабът е бил разтоварен по време на атаката и е бил закотвен близо до Доха, столицата на Катар. На борда е имало 23 моряци и не се съобщава за пострадали.

Нова вълна на ескалация в Персийския залив се случи вечерта на 7 май след размяна на удари между САЩ и Иран. Според иранското държавно радио атаката е била предизвикана от американска военна атака срещу ирански танкер, което е накарало Иран да атакува три американски разрушителя близо до Ормузкия проток. Централното командване на САЩ, от своя страна, обяви ответни удари срещу военни цели в Иран.

Иранските сили за противовъздушна отбрана унищожиха безпилотен летателен апарат в небето над Ислямската република, съобщи информационната агенция Tasnim.

Според агенцията „вражеският разузнавателен дрон“ е бил свален в югозападната част на страната. Агенцията не предостави допълнителна информация.

Иран поиска петролът му да бъде освободен от американските санкции в рамките на 30 дни от потенциално споразумение с Вашингтон за разрешаване на конфликта, предаде Tasnim.

Според неин източник това условие се съдържа в последния отговор на американското предложение, което Техеран представи на Пакистан. Документът включва и искане за размразяване на активите на Иран и премахване на морската блокада на пристанищата му.

В отговор на американското мирно предложение Иран отхвърли демонтирането на ядрените си съоръжения, както настоява Вашингтон, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според тяхна информация Техеран е готов да се съгласи на спиране на обогатяването на уран, но не за 20 години, както искат САЩ.

Освен това, пише изданието, Техеран предлага да преработи част от запасите си от обогатен уран, за да намали нивата им на обогатяване, а останалата част да прехвърли на трета страна, с гаранцията, че ако преговорите се провалят или САЩ се оттеглят от споразумението на по-късен етап, ядреното гориво ще бъде върнато на Ислямската република.

По-рано в неделя катарската телевизия Al Jazeera съобщи, че пакистанската страна е предала отговора на Иран на американското предложение относно уреждането на конфликта на представители на САЩ.

Рано тази сутрин стана ясно, че Тръмп е отхвърлил последното предложение на Техеран, наричайки го "абсолютно неприемливо".