ПВО на Украйна прехвана 27 руски дрона, няма директни попадения

11 Май, 2026 06:09, обновена 11 Май, 2026 06:29 443 8

Продължават взаимните обвинения за нарушаване на примирието в последния му ден

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 11 май бяха регистрирани руски въздушни удари в различни части на Украйна, въпреки че това е последният ден от договореното тридневно примирие. И двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на „режима на тишина“, който бе предложен от САЩ за периода 9 – 11 май.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла 27 дрона с голям обсег към различни цели. Всички те са били успешно прехванати от системите за ПВО или заглушени с електронна война, като няма регистрирани директни попадения от тях.

През последното денонощие се съобщава за жертви и ранени цивилни при руски атаки. Вчера в Запорожка област има един загинал и трима ранени, включително дете, след руски артилерийски обстрел и нападения с дронове.

В Днепропетровска област едно дете е ранено при нападение срещу гражданска инфраструктура. Руски дрон е атакувал автомобил на спасителните служби, ранявайки шофьора.

Харков бе подложен на нови атаки в ранните часове вчера, като бяха регистрирани експлозии и щети

В Харковска област са регистрирани са удари с дронове срещу областния център и съседни селища, при които са ранени осем души, сред които две деца.

В Херсонска област седем души, включително дете, са пострадали при руски въздушни и артилерийски атаки.

Съобщава се за най-малко три жертви при руски удари в Югоизточна Украйна, въпреки официално обявеното тридневно примирие.

Генералният щаб на Украйна докладва за над 147 бойни сблъсъка по линията на фронта през изминалите 24 часа. Президентът Володимир Зеленски отбеляза в обръщението си, че руската армия не спазва примирието по фронтовата линия и продължава настъпателните си операции.

В същото време Русия обвинява Украйна в използване на примирието за нанасяне на удари с дронове по руска територия, включително в районите на Белгород и Москва.

Кметът Сергей Собянин съобщи за свалени украински дронове, летящи към столицата. Един от тях е ударил жилищна сграда близо до центъра на Москва, като според властите няма сериозно пострадали.

Съобщава се за украински удари по енергийна инфраструктура в Курска област, включително нападение срещу бензиностанция в град Лгов, при което са пострадали трима души.

Местни жители в Ростов на Дон съобщиха за силни експлозии и пожар в завод „Ростовагропромзапчаст“. Властите потвърдиха работата на ПВО системите в района.

В Севастопол и Крим са регистрирани са атаки с дронове, като губернаторът на града призова жителите да останат по домовете си.

В Белгородска област продължава артилерийският обстрел и нападенията с дронове срещу населени места в близост до границата, като късно снощи бе съобщено за петима пострадали цивилни.


  • 4 Майор Деянов, на всеки километър

    4 3 Отговор
    Мда....
    От Три дня до Парад без танкове и нулева ефикасност на фронта. Не е ли време рушняците да си дигат шмотките и прибират домой ? За ПЯТЬ года добре разсмяха Света, но нататък вече става много тъжно

    Коментиран от #6

    06:52 11.05.2026

  • 5 Уточнение

    0 0 Отговор
    А трябваше !

    06:55 11.05.2026

  • 6 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    те са си домой, защото Украина е Русия !

    Коментиран от #7, #8

    06:56 11.05.2026

  • 7 Хм Хм

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Ами не са си домой, техният дом е в Азия. Украйна е на православните славяни.

    07:02 11.05.2026

  • 8 Руснак без крак...

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Ако рушняците са си домой нямаше ПЯТЬ года да гинат с пачки ☝️

    07:04 11.05.2026

