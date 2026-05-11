Politico: Брюксел засилва натиска върху Русия със санкции срещу „сенчестия флот“, банки и църквата

Европейският съюз подготвя 21-ви пакет от санкции срещу Москва, с който възнамерява да увеличи натиска върху „сенчестия флот“, руските банки и Руската православна църква, съобщава Politico, позовавайки се на европейски служители и дипломати.

Според изданието, новият пакет от санкции може да бъде представен в края на юни или началото на юли. В допълнение към плавателните съдове, ограниченията могат да засегнат руски банки, финансови институции, военно-промишлени предприятия и компании, за които ЕС смята, че са замесени в продажбата на украинско зърно.

Според Politico, Брюксел обсъжда и връщане към мерки, блокирани преди това от правителството на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Те включват санкции срещу представители на Руската православна църква, включително патриарх Кирил. Освен това, ЕК може отново да предложи забрана за предоставяне на морски услуги на руски плавателни съдове. Гърция и Малта преди това се противопоставиха на тази мярка.

Европейският комисар по икономическите въпроси Валдис Домбровскис заяви пред Politico, че сега „не е моментът да се облекчи натиска“ върху Москва. „Наистина е време да се постигне повече, защото Русия се справя зле. Русия страда от „статичен инфлационен шок“, смята той.

Изданието отбелязва, че ЕС смята позицията на Украйна за по-силна, отколкото беше преди година, отчасти поради наскоро договорения заем от 90 милиарда евро и развитието на украинското производство на далекобойни оръжия.

На 23 април ЕС прие 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Ограниченията бяха насочени към руските енергийни компании, пристанищата Мурманск и Туапсе и 46 кораба, които Брюксел свързва със сенчестия флот. ЕС също така разшири ограниченията върху износа на стоки и наложи пълна забрана за транзакции с руски крипто услуги. Общо новият пакет от санкции включва 120 физически и юридически лица.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас веднага обяви, че ЕС вече е започнал дискусии по 21-ия пакет от санкции срещу Русия. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече това „театър на абсурда“ и обеща „твърд“ отговор от Москва на наложените ограничения.