Politico: Брюксел засилва натиска върху Русия със санкции срещу „сенчестия флот“, банки и църквата

Европейският съюз подготвя 21-ви пакет от санкции срещу Москва, с който възнамерява да увеличи натиска върху „сенчестия флот“, руските банки и Руската православна църква, съобщава Politico, позовавайки се на европейски служители и дипломати.
Според изданието, новият пакет от санкции може да бъде представен в края на юни или началото на юли. В допълнение към плавателните съдове, ограниченията могат да засегнат руски банки, финансови институции, военно-промишлени предприятия и компании, за които ЕС смята, че са замесени в продажбата на украинско зърно.
Според Politico, Брюксел обсъжда и връщане към мерки, блокирани преди това от правителството на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Те включват санкции срещу представители на Руската православна църква, включително патриарх Кирил. Освен това, ЕК може отново да предложи забрана за предоставяне на морски услуги на руски плавателни съдове. Гърция и Малта преди това се противопоставиха на тази мярка.
Европейският комисар по икономическите въпроси Валдис Домбровскис заяви пред Politico, че сега „не е моментът да се облекчи натиска“ върху Москва. „Наистина е време да се постигне повече, защото Русия се справя зле. Русия страда от „статичен инфлационен шок“, смята той.
Изданието отбелязва, че ЕС смята позицията на Украйна за по-силна, отколкото беше преди година, отчасти поради наскоро договорения заем от 90 милиарда евро и развитието на украинското производство на далекобойни оръжия.
На 23 април ЕС прие 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Ограниченията бяха насочени към руските енергийни компании, пристанищата Мурманск и Туапсе и 46 кораба, които Брюксел свързва със сенчестия флот. ЕС също така разшири ограниченията върху износа на стоки и наложи пълна забрана за транзакции с руски крипто услуги. Общо новият пакет от санкции включва 120 физически и юридически лица.
Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас веднага обяви, че ЕС вече е започнал дискусии по 21-ия пакет от санкции срещу Русия. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече това „театър на абсурда“ и обеща „твърд“ отговор от Москва на наложените ограничения.
4 Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
6 Как точно ще спре войната
В безсилието си измисляте глупост след глупост
7 Сталин
8 Е, тя все засилва
10 Българин
11 Хохо Бохо
12 Бг дракон 🐉
14 1488
До коментар #9 от "въпросче":"На Брюксел какво му пречи църквата?!"
конкурира ги по идеология
15 Руснак без крак...
Друг път се научат как се нахлyва в европейска държава нeмит-нeканен ☝️
16 1488
17 ха ха ха
18 Фейк - либераст
1 Симфония "Санкции срещу Русия"
2. Оратория "Помощ за Украйна"
3. Концерт за тъпан и барабанчета "Западни Балкани"
Диригент :Урсула, концертмайстор Кая!
Вход - 90 милиарда евро!
19 Рамбо 2026
20 Владимир Илич Ленин, революционер
До коментар #9 от "въпросче":Църквата е опиум за народа, религията Отрова ☝️
09:52 11.05.2026
21 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Скоро,":Дрътите мъпети в брюксел се готвят за колимчето, тая щяла санкции на църквата????? Ще е доста комично
09:52 11.05.2026
22 !!!?
23 Те мислят, че Русия ще клекне ли?
09:54 11.05.2026
24 А пък Китай засилва натиска
09:55 11.05.2026
25 Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "Рамбо 2026":"...безсмислената война..."
Руснака учи по най-тежкия начин.
Не ги жали, както те не пожалиха България ☝️
09:56 11.05.2026
26 Симпатизан
27 !!!?
До коментар #23 от "Те мислят, че Русия ще клекне ли?":Много поздрави имаш от Горбачов...!!!?
09:59 11.05.2026
28 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #23 от "Те мислят, че Русия ще клекне ли?":"...те мислят, че Русия ще клекне ли?..."
Не мислим, вече клекна ☝️
И тепърва има кляка и прикляка, като гопник срещнал Рамбо 😄
Коментиран от #50
09:59 11.05.2026
29 !!!?
До коментар #26 от "Симпатизан":И ти имаш много поздрави от Горбачов...!!!?
10:00 11.05.2026
31 копейка с чалма
генерал КГБ а българския
е с по -нисък чин.
10:03 11.05.2026
32 Си Дзипнин, генерален секретар
До коментар #2 от "Скоро,":"...ще ни бъде интересно като видим на килимчето..."
Китайския килим се протърка от руснята !!!
Ще помоля следващия път Путин освен кинти, да си носи и килим, таваришчи ☝️
34 Нищо ново
До коментар #1 от "Сталин":Реформацията, цивилизацията, фашизмът, прагматизмът, либерализмът .. всичко това са явления, които са насочени против хората и Светата Църква.
10:04 11.05.2026
38 парадчето на русия?
До коментар #26 от "Симпатизан":Добре че, Зеленски се смили и разреши парада на жужето путин!
39 Радой Ралин
40 В какво се превърна ЕС
43 Радой Ралин
До коментар #39 от "Радой Ралин":Ах лелелей циганин
45 Българин
46 СТИГА БЕ
47 Потрес
Военнопрестъпника Путин завлече Русия в бездната, но защо бългърите сториха този грях да ни качат с Радев на потъващия кораб ,,Кремъл"
49 Враг Народу
До коментар #1 от "Сталин":По стар руски обичай и путин ще бъде обявен за враг на народа! Берия, Сталин, путин, все богове приживе...
50 Затова ли Коща
До коментар #28 от "Урсула фон дер Лайен, председател":иска да преговаря, ttроле несчастний?
51 парад на клозетните чинии
До коментар #46 от "СТИГА БЕ":Къв парад си гледал? Парад на мизерните руски фашисти?
10:14 11.05.2026
52 Аааа,
До коментар #41 от "Владимир Путин, президент":Колкото повече продължава, толкова повече ЕС се закопава. Колко често са тия укрозелки. Самоизяждат се. За три дня нямаше да фалират. Целта е бавно и мъчително да се самоунищожат.:))
54 Българин
До коментар #44 от "Изродена русия":Я пак...Кой е президента-узурпатор, кой и къде лови хора по улици и площади като някакви животни, кой прогони населението си от страната и кой си купува имоти в чужбина...???
55 Тонглун Сисулит, президент
До коментар #46 от "СТИГА БЕ":Лаос и Малайзия навсегда ще запомнят как се прави Парад с две банички и празна кутия от яйца ....
56 Радой Ралин
До коментар #39 от "Радой Ралин":Българин всъщност е балканският циганин.
Не разбирам: защо трябва да се отрича очевидното? ☹️
57 Ха ха
До коментар #32 от "Си Дзипнин, генерален секретар":Не Той, Те ще трябва да си носят килимчето. Той, е в санкции и няма възможност. 🤣
58 Опаляяяя, безаналоговите
ХАХХАХАХ
59 Румен Радев, премиер
До коментар #47 от "Потрес":"...да ни качат с Радев на потъващия кораб Кремъл..."
Само отбележа, че твърдо отказах да посетя МангоФеста в Москва ☝️
60 Е, ПУЛТЛЕР, кой!
До коментар #54 от "Българин":Избягаха само тия, които можаха, другите ги държат вътре, евтино пушечно месо, дето и за това не става - думите са на Гундяйката! Ураааа, дрОгаре ватници!
61 Констатация
62 николай
До коментар #4 от "Сталин":Как може да се сравнява Кая Калас по тоя начин ? първият дипломат на ЕС тая умница и красавица да да бъде така унижена ..когато тя е гордостта на ЕС и като нея се раждат на 150-200 години веднъж. Да се правят такива сравнения е неприемливо . (сякаш чувам как някои казват ,че е тъпа като патка и със лицемерието си --дядо й служил в наказателните СС части ,баща й заема висш пост в партията а мъжът й е спечелили милиони с търговията , бизнесa си с Русия )..
63 ядосан
64 дядо поп
65 дедо Поп
66 Спрете най-поле
67 Ти си
Утре ще се санкционирарат и слънцето и вятъра които идвайки от Изток минават над Русия !
Някога се радвахме че сме се отърсили от комунизма и диктатурата а се оказа че влизаме в нещо пи-зловещо и човеконенавистно !
Някой горд ли е още че сме членове на ЕС.......
До коментар #22 от "!!!?":Аз викам че е пи-добре да си остане Путин на власт защото не се знае след него кой луд може да дойде и то някой с много късмет фитил!
До коментар #63 от "ядосан":"""""".... санкция срещу Православната църква ? Това е недопустимо ! Ние също сме Православни"""""" ------------- А, има разлика..., ние сме Правослани Атеисти!!!!! Чудно ми е, колко българи знаят поне молитвата "Отче наш" или са прочели Библията!?
До коментар #1 от "Сталин":Каква църква може да е РПЦ, която одобрява войната срещу Украйна, т.е. избиването на хора.
До коментар #38 от "парадчето на русия?":По-важното е, че Тръмп нареди на Зеленски да не се ослушва
До коментар #49 от "Враг Народу":Руската история е непоклатима. Всеки следващ управник громи предишния.
До коментар #26 от "Симпатизан":Тя Русия вече си е тотално сломена. От това държава вече не става. Поне в близките 20-30 години. Има да плаща и 800 млрд долара репарации на Украйна. Евалла на Путин.
До коментар #75 от "По точно":Светата Църква е винаги с хората, и винаги за мир.
Обратно, тези които се борят против Църквата распалват войната със санкции и заеми за оръжие.
