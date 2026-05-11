Politico: Брюксел засилва натиска върху Русия със санкции срещу „сенчестия флот“, банки и църквата

11 Май, 2026 09:20, обновена 11 Май, 2026 09:41 1 250 80

Мерките са част от готвения 21-ви наказателен пакет на ЕС срещу Москва

Politico: Брюксел засилва натиска върху Русия със санкции срещу „сенчестия флот“, банки и църквата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз подготвя 21-ви пакет от санкции срещу Москва, с който възнамерява да увеличи натиска върху „сенчестия флот“, руските банки и Руската православна църква, съобщава Politico, позовавайки се на европейски служители и дипломати.

Според изданието, новият пакет от санкции може да бъде представен в края на юни или началото на юли. В допълнение към плавателните съдове, ограниченията могат да засегнат руски банки, финансови институции, военно-промишлени предприятия и компании, за които ЕС смята, че са замесени в продажбата на украинско зърно.

Според Politico, Брюксел обсъжда и връщане към мерки, блокирани преди това от правителството на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Те включват санкции срещу представители на Руската православна църква, включително патриарх Кирил. Освен това, ЕК може отново да предложи забрана за предоставяне на морски услуги на руски плавателни съдове. Гърция и Малта преди това се противопоставиха на тази мярка.

Европейският комисар по икономическите въпроси Валдис Домбровскис заяви пред Politico, че сега „не е моментът да се облекчи натиска“ върху Москва. „Наистина е време да се постигне повече, защото Русия се справя зле. Русия страда от „статичен инфлационен шок“, смята той.

Изданието отбелязва, че ЕС смята позицията на Украйна за по-силна, отколкото беше преди година, отчасти поради наскоро договорения заем от 90 милиарда евро и развитието на украинското производство на далекобойни оръжия.

На 23 април ЕС прие 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Ограниченията бяха насочени към руските енергийни компании, пристанищата Мурманск и Туапсе и 46 кораба, които Брюксел свързва със сенчестия флот. ЕС също така разшири ограниченията върху износа на стоки и наложи пълна забрана за транзакции с руски крипто услуги. Общо новият пакет от санкции включва 120 физически и юридически лица.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас веднага обяви, че ЕС вече е започнал дискусии по 21-ия пакет от санкции срещу Русия. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече това „театър на абсурда“ и обеща „твърд“ отговор от Москва на наложените ограничения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    111 7 Отговор
    Санкции срещу църквата - тия негодници от ЕС наистина са стигнали края на пътя

    Коментиран от #34, #49, #75

    09:42 11.05.2026

  • 2 Скоро,

    59 3 Отговор
    Ще Ни бъде интересно като е видим на килимчето.

    Коментиран от #21, #32

    09:43 11.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сталин

    77 5 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    Коментиран от #62

    09:43 11.05.2026

  • 5 Трол

    66 4 Отговор
    Трябва да се наложат санкции върху руските есетри, които навлизат безнаказано в Дунава.

    09:43 11.05.2026

  • 6 Как точно ще спре войната

    76 3 Отговор
    Като санкционирате църквата жалкари
    В безсилието си измисляте глупост след глупост

    09:44 11.05.2026

  • 7 Сталин

    55 3 Отговор
    Сатаните наложили санкции на Исус Христос

    09:45 11.05.2026

  • 8 Е, тя все засилва

    62 3 Отговор
    Натиска но Нищо не се получава!!!Ама с Тея две кукувици Кая и Урсула, с неадекватния Мерц и Макрон кво добро да чакаме????!!!!

    09:45 11.05.2026

  • 9 въпросче

    58 3 Отговор
    На Брюксел какво му пречи църквата?!

    Коментиран от #14, #20

    09:46 11.05.2026

  • 10 Българин

    18 5 Отговор
    Е стига пропаганда!!! Още се обсъждат санкции,но Захарова казала,че ще има твърд отговор на "наложените" санкции.

    09:48 11.05.2026

  • 11 Хохо Бохо

    35 3 Отговор
    Тая на снимката е най-умната брюкселска зелка

    09:48 11.05.2026

  • 12 Бг дракон 🐉

    43 2 Отговор
    ЕС е политически труп! Въпрос на време е! Няма политици като Дьо Гол или Шрьодер!

    09:49 11.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 1488

    32 4 Отговор

    До коментар #9 от "въпросче":

    "На Брюксел какво му пречи църквата?!"

    конкурира ги по идеология

    Коментиран от #41

    09:49 11.05.2026

  • 15 Руснак без крак...

    5 39 Отговор
    Maчкай pyшлякa Кая !!!
    Друг път се научат как се нахлyва в европейска държава нeмит-нeканен ☝️

    09:50 11.05.2026

  • 16 1488

    39 4 Отговор
    утре кирилицата и православието ще се забраняват щото са портал към русофизация

    Коментиран от #37

    09:50 11.05.2026

  • 17 ха ха ха

    15 1 Отговор
    21-ви наказателен пакет

    09:50 11.05.2026

  • 18 Фейк - либераст

    37 3 Отговор
    Днес външните луди жаби от ЕС се събират отново в брюкселското блато! Ясна е и програмата на жабешкия концерт:
    1 Симфония "Санкции срещу Русия"
    2. Оратория "Помощ за Украйна"
    3. Концерт за тъпан и барабанчета "Западни Балкани"
    Диригент :Урсула, концертмайстор Кая!
    Вход - 90 милиарда евро!

    09:51 11.05.2026

  • 19 Рамбо 2026

    6 13 Отговор
    Имотите, родата, банковите сметки на руската олигархия е в Западна Европа, но никой не им слага санкции. Страдат единствено бедните хорица от руския и украинския народ. Целта е зануляване на славянството и Путин и Зеленски го правят умишлено в безсмислената братоубийствена война с избити вече над ЕДИН МИЛИОН православни мъже в разцвета на силите си. И двамата клоуни са кукли на конци на Задкулисието.

    Коментиран от #25

    09:52 11.05.2026

  • 20 Владимир Илич Ленин, революционер

    5 14 Отговор

    До коментар #9 от "въпросче":

    Църквата е опиум за народа, религията Отрова ☝️

    09:52 11.05.2026

  • 21 Хохо Бохо

    28 5 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро,":

    Дрътите мъпети в брюксел се готвят за колимчето, тая щяла санкции на църквата????? Ще е доста комично

    09:52 11.05.2026

  • 22 !!!?

    6 27 Отговор
    Путлер си изпя лебедовата песен на 9 май...сега се моли Шрьодер да го спаси от примката !!!?

    Коментиран от #70

    09:54 11.05.2026

  • 23 Те мислят, че Русия ще клекне ли?

    29 5 Отговор
    Ядрена сила не кляка по този начин, най вероятно санкциите ще имат обратен ефект. Така ЕС дава основания на Русия да продължава да разнебитва Украйна. Вътрешният натиск върху Путин се засилва и не е изключено той да стигне до крайности. Явно в Европа ножът не е опрял до кокала все още. След още месец без керосин, на Кая и Домбровскис ще им предложат други длъжности.

    Коментиран от #27, #28

    09:54 11.05.2026

  • 24 А пък Китай засилва натиска

    25 3 Отговор
    върху Украйна да върне заема, който е изтеглила от тях още през 2013 год. Защо не напишете тази новина???? Лабаво няма.404 да не се прави на ударена. Китай не подарява като брюкселските зелки. Тежки времена за Брюксел идват. Мак той/ ние ще връщаме и този заем.

    09:55 11.05.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    4 20 Отговор

    До коментар #19 от "Рамбо 2026":

    "...безсмислената война..."

    Руснака учи по най-тежкия начин.
    Не ги жали, както те не пожалиха България ☝️

    09:56 11.05.2026

  • 26 Симпатизан

    23 6 Отговор
    Ха, ха - Брюксел никога няма да види Русия сломена и молител

    Коментиран от #29, #38, #79

    09:57 11.05.2026

  • 27 !!!?

    6 13 Отговор

    До коментар #23 от "Те мислят, че Русия ще клекне ли?":

    Много поздрави имаш от Горбачов...!!!?

    09:59 11.05.2026

  • 28 Урсула фон дер Лайен, председател

    4 20 Отговор

    До коментар #23 от "Те мислят, че Русия ще клекне ли?":

    "...те мислят, че Русия ще клекне ли?..."

    Не мислим, вече клекна ☝️
    И тепърва има кляка и прикляка, като гопник срещнал Рамбо 😄

    Коментиран от #50

    09:59 11.05.2026

  • 29 !!!?

    10 9 Отговор

    До коментар #26 от "Симпатизан":

    И ти имаш много поздрави от Горбачов...!!!?

    10:00 11.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 копейка с чалма

    7 17 Отговор
    Църквата ни се води от
    генерал КГБ а българския
    е с по -нисък чин.

    10:03 11.05.2026

  • 32 Си Дзипнин, генерален секретар

    3 18 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро,":

    "...ще ни бъде интересно като видим на килимчето..."

    Китайския килим се протърка от руснята !!!
    Ще помоля следващия път Путин освен кинти, да си носи и килим, таваришчи ☝️

    Коментиран от #57

    10:04 11.05.2026

  • 33 ТЕЗИ САНКЦИИ УДРЯТ

    20 5 Отговор
    ЕДИНСТВЕНО ЕВРОПЕЙСКАТА ДЕБИЛНА МАСА. НАРОДИТЕ СПЯТ ДОКАТО ЧАКАЛИТЕ ГИ ЩАВЯТ.

    10:04 11.05.2026

  • 34 Нищо ново

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Реформацията, цивилизацията, фашизмът, прагматизмът, либерализмът .. всичко това са явления, които са насочени против хората и Светата Църква.

    10:04 11.05.2026

  • 35 баба Меца

    9 1 Отговор
    "Засилвалката" й минава през джеба ни, в магазина.

    10:06 11.05.2026

  • 36 Отреазвяващ

    2 5 Отговор
    А,срещу водката,кога?Ха,ха,ха.

    10:06 11.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 парадчето на русия?

    5 16 Отговор

    До коментар #26 от "Симпатизан":

    Добре че, Зеленски се смили и разреши парада на жужето путин!

    Коментиран от #77

    10:07 11.05.2026

  • 39 Радой Ралин

    4 6 Отговор
    Българин всъщност е циганин (с) Радой Ралин

    Коментиран от #43, #56

    10:08 11.05.2026

  • 40 В какво се превърна ЕС

    12 3 Отговор
    В лично от мъщение към Путин, защото не им се поддаде.
    Просто и ясно!

    10:08 11.05.2026

  • 41 Владимир Путин, президент

    3 11 Отговор

    До коментар #14 от "1488":

    "...1488..."

    Tолкова ли дни вече върви най-бързата военна операция в света ? 👀

    Коментиран от #52

    10:09 11.05.2026

  • 42 Да, бе

    12 1 Отговор
    натискът ще ги мачка тях и Каите ще се сринат. Може и Русия да има проблеми, ама вие сами се самоубивате... Цялата инфлация и огромните кредити на съюза ни убват и нас!
    Никой вече в тоя съюз не вярва на урсуята!

    10:09 11.05.2026

  • 43 Радой Ралин

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Радой Ралин":

    Ах лелелей циганин

    10:10 11.05.2026

  • 44 Изродена русия

    4 13 Отговор
    Всичко в русия е изродено! руска Демокрация с пожизнен Президент, самоубити бизнесмени, църква водена от генерал от КГБ!

    Коментиран от #53, #54

    10:10 11.05.2026

  • 45 Българин

    10 2 Отговор
    Всъщност слугите на дявола посягат и към най - святото, християнската ни вяра...! Няма да коментирам - Бог ще ги вразуми!!!❤

    10:10 11.05.2026

  • 46 СТИГА БЕ

    12 1 Отговор
    ИЗГЛЕЖДА НЕ СТЕ ГЛЕДАЛИ ПАРАДА НА 9ти МАЙ....не им вредят вашоте санкции, помагат им

    Коментиран от #51, #55

    10:11 11.05.2026

  • 47 Потрес

    5 15 Отговор
    Чудесна новина!
    Военнопрестъпника Путин завлече Русия в бездната, но защо бългърите сториха този грях да ни качат с Радев на потъващия кораб ,,Кремъл"

    Коментиран от #59

    10:12 11.05.2026

  • 48 Тая мърша

    9 3 Отговор
    Как си позволява да се намесва в църквата!
    Веднага протестна нота! Нали сме в този пркълнат фашистски съюз!

    10:12 11.05.2026

  • 49 Враг Народу

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    По стар руски обичай и путин ще бъде обявен за враг на народа! Берия, Сталин, путин, все богове приживе...

    Коментиран от #78

    10:12 11.05.2026

  • 50 Затова ли Коща

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    иска да преговаря, ttроле несчастний?

    10:13 11.05.2026

  • 51 парад на клозетните чинии

    3 11 Отговор

    До коментар #46 от "СТИГА БЕ":

    Къв парад си гледал? Парад на мизерните руски фашисти?

    10:14 11.05.2026

  • 52 Аааа,

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "Владимир Путин, президент":

    Колкото повече продължава, толкова повече ЕС се закопава. Колко често са тия укрозелки. Самоизяждат се. За три дня нямаше да фалират. Целта е бавно и мъчително да се самоунищожат.:))

    10:14 11.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Българин

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Изродена русия":

    Я пак...Кой е президента-узурпатор, кой и къде лови хора по улици и площади като някакви животни, кой прогони населението си от страната и кой си купува имоти в чужбина...???

    Коментиран от #60

    10:15 11.05.2026

  • 55 Тонглун Сисулит, президент

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "СТИГА БЕ":

    Лаос и Малайзия навсегда ще запомнят как се прави Парад с две банички и празна кутия от яйца ....

    10:18 11.05.2026

  • 56 Радой Ралин

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Радой Ралин":

    Българин всъщност е балканският циганин.


    Не разбирам: защо трябва да се отрича очевидното? ☹️

    10:18 11.05.2026

  • 57 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Си Дзипнин, генерален секретар":

    Не Той, Те ще трябва да си носят килимчето. Той, е в санкции и няма възможност. 🤣

    10:18 11.05.2026

  • 58 Опаляяяя, безаналоговите

    2 3 Отговор
    опят окакалис...

    ХАХХАХАХ

    10:19 11.05.2026

  • 59 Румен Радев, премиер

    3 4 Отговор

    До коментар #47 от "Потрес":

    "...да ни качат с Радев на потъващия кораб Кремъл..."

    Само отбележа, че твърдо отказах да посетя МангоФеста в Москва ☝️

    10:20 11.05.2026

  • 60 Е, ПУЛТЛЕР, кой!

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    Избягаха само тия, които можаха, другите ги държат вътре, евтино пушечно месо, дето и за това не става - думите са на Гундяйката! Ураааа, дрОгаре ватници!

    10:21 11.05.2026

  • 61 Констатация

    2 3 Отговор
    Ей сега, дедо Путин кът надуе ботоксови бузки, че като размаха старческия показалец, а леля "Столичная" (мадам Захариева) като удари една тежка "Озабоченность" след махмурлука, пък Лавров кът съ събуди и съ изцепи "б-г терпел и нам велел", а неизтрезняващия "Американ бой" (Медведев, бе) кът обещае да ги изпепели, ама някога, не сега... и целия свят шъ ревне от.... смях!!!! -))))))))))

    10:22 11.05.2026

  • 62 николай

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Как може да се сравнява Кая Калас по тоя начин ? първият дипломат на ЕС тая умница и красавица да да бъде така унижена ..когато тя е гордостта на ЕС и като нея се раждат на 150-200 години веднъж. Да се правят такива сравнения е неприемливо . (сякаш чувам как някои казват ,че е тъпа като патка и със лицемерието си --дядо й служил в наказателните СС части ,баща й заема висш пост в партията а мъжът й е спечелили милиони с търговията , бизнесa си с Русия )..

    10:23 11.05.2026

  • 63 ядосан

    6 1 Отговор
    Тука вече няма да се разберем .Какво означава санкция срещу Православната църква ? Това е недопустимо ! Ние също сме Православни .

    Коментиран от #71

    10:24 11.05.2026

  • 64 дядо поп

    3 1 Отговор
    Вола рие , пръста пада на гърба му!

    10:25 11.05.2026

  • 65 дедо Поп

    5 1 Отговор
    Посегнаха на Църквата ! Какво следва , да забранят Кирилицата ли ? Доста нахално поведение на сатанистите .

    10:26 11.05.2026

  • 66 Спрете най-поле

    3 1 Отговор
    Настъървеноста на Брюксел рещу Русия преминава границите на търпението. Щатите вече се отказаха от него. Учудваща е, защо досега тъпението е все още конвенционална. Украйна е разорена от Брюкделското противопоставяне на Русия, пренебрегвайки създаването на нацицизъм в Украйна. Струва ми се, че в края на краищата Русия ще спре с търпението си и ще ви хлопне със страшна сила и заради вееа ще загинат милиони обикнновинни хора в Европа. Спрете се най-после.

    10:27 11.05.2026

  • 67 Ти си

    6 1 Отговор
    Да налагаш санкции срещу език , култура , спорт и религия е жалка работа !
    Утре ще се санкционирарат и слънцето и вятъра които идвайки от Изток минават над Русия !
    Някога се радвахме че сме се отърсили от комунизма и диктатурата а се оказа че влизаме в нещо пи-зловещо и човеконенавистно !
    Някой горд ли е още че сме членове на ЕС.......

    10:28 11.05.2026

  • 68 НАКАЗАТЕЛЕН ПАКЕТ

    2 1 Отговор
    НА КАЛАС И УРСУЛА!??!!?!?.. КОГА ГИ ВИДЯ И МИ СЕ ОТЩЯВА....А РУСИЯ СИ ВЪРШАТ ДЕЛАТА И ВЪПРЕКИ ТЕЗИ ПАКЕТИ ЗАПОРИРАНЕ НА АВОАРИ А НИЕ ЕВРОПАТА СТРАДАМЕ. МАЙ НИЕ СМЕ НАКАЗАНИТЕ.

    10:28 11.05.2026

  • 69 възмутен

    3 1 Отговор
    На тая някой трябва да и обясни , че няма Руска Православана Църква , а е само Православна църква .Тука вече удрят по всички православни по света и това няма как да мине незабелязано .Тежки последици ще има за Калас и компания .В Православната Църква Богослуженията се извършват на Църковно славянски , което си е чист старо български език .Тая иска да ни затрие културата и традициите .

    10:30 11.05.2026

  • 70 Луд Скайуокър

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "!!!?":

    Аз викам че е пи-добре да си остане Путин на власт защото не се знае след него кой луд може да дойде и то някой с много късмет фитил!

    10:31 11.05.2026

  • 71 до ядосан

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "ядосан":

    """""".... санкция срещу Православната църква ? Това е недопустимо ! Ние също сме Православни"""""" ------------- А, има разлика..., ние сме Правослани Атеисти!!!!! Чудно ми е, колко българи знаят поне молитвата "Отче наш" или са прочели Библията!?

    10:32 11.05.2026

  • 72 Хасковски каунь

    0 1 Отговор
    Колкото повече го натискаш, повече ти флиза. / от постулатите на Мао/

    10:36 11.05.2026

  • 73 604

    0 1 Отговор
    И църквата...олелей...давайте със сепукото. То раша ко дъ нъ санкционира...ниий сами си плювъми в мусурти...

    10:38 11.05.2026

  • 74 Баба Гошка

    1 2 Отговор
    Щом и до църквата опряха, тез съвсем изкуффяха. Държат се кат поббеснели куу чкии. Нещастници. А ние ще им плащаме за изз вращенията

    10:41 11.05.2026

  • 75 По точно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Каква църква може да е РПЦ, която одобрява войната срещу Украйна, т.е. избиването на хора.

    Коментиран от #80

    10:42 11.05.2026

  • 76 Атлантически клуб

    0 1 Отговор
    Какво православия ? На нас ни разрешават основно да сме мюсюлмани , като турските ни братя по оръжие . Може и сектанти или католици .

    10:43 11.05.2026

  • 77 Ха Ха

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "парадчето на русия?":

    По-важното е, че Тръмп нареди на Зеленски да не се ослушва

    10:43 11.05.2026

  • 78 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Враг Народу":

    Руската история е непоклатима. Всеки следващ управник громи предишния.

    10:45 11.05.2026

  • 79 Ама то

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Симпатизан":

    Тя Русия вече си е тотално сломена. От това държава вече не става. Поне в близките 20-30 години. Има да плаща и 800 млрд долара репарации на Украйна. Евалла на Путин.

    10:53 11.05.2026

  • 80 Нещо бъркаш..

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "По точно":

    Светата Църква е винаги с хората, и винаги за мир.
    Обратно, тези които се борят против Църквата распалват войната със санкции и заеми за оръжие.

    10:55 11.05.2026