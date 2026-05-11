Унгария иска да се отърве от енергийната зависимост от Москва, но още не се отказва от руския петрол и газ

Новото унгарско правителство смята за от съществено значение да се премахне енергийната зависимост от Русия, но засега не възнамерява да се откаже от руските доставки на петрол и газ.

Това заяви Анита Орбан, кандидатът за поста министър на външните работи на Унгария, номиниран от новия премиер на страната Петер Мадяр.

„Използвайки дипломатически инструменти, Министерството на външните работи ще се стреми да осигури закупуването на енергийни ресурси на възможно най-ниски цени и да избегне зависимостта от която и да е държава“, каза тя, говорейки на изслушване за кандидатурата ѝ в Комисията по въпросите на Европейския съюз на унгарския парламент.

В отговор на въпроси на членове на парламента относно доставките на петрол, Орбан заяви, че новото унгарско правителство би искало да използва Адриатическия петролопровод, който минава от морските пристанища в Хърватия, в допълнение към петролопровода „Дружба“ от Русия. Кандидатката обаче отбеляза, че доставките по този маршрут също трябва да бъдат предвидими, стабилни и разумни по отношение на договорните цени.

51-годишната Орбан е родена в град Беретюйфалу, град с 14 000 жители, и в една от презентациите си се нарича „истинска селска девойка“. Това описание обаче противоречи на последвалата ѝ професионална кариера, която след завършване на университета Корвинус в Будапеща включва обучение и работа в Съединените щати, служба като посланик в унгарското външно министерство и работа в Лондон за голямата телекомуникационна компания Vodafone. В Министерството на външните работи Орбан се фокусира върху въпросите на енергийната сигурност, опитвайки се да елиминира зависимостта на Унгария от руския петрол и газ.

Орбан е изправена пред изслушвания в още две парламентарни комисии: външни работи и национална сигурност. Потвърждаването ѝ за нов ръководител на унгарското външно министерство от пълния парламент е сигурно. Унгарската партия „Тиса“ спечели 141 от 199-те парламентарни места на изборите на 12 април. Орбан ще замени Петер Сиярто, който ще остане член на парламента от Фидес - Унгарски граждански съюз.

Изслушванията на кандидатите протичат с ускорени темпове и се очаква те да бъдат утвърдени и да положат клетва още във вторник. След това новото правителство, водено от Мадяр, ще започне работа. То ще има 16 министерства - пет повече от предишното правителство на Виктор Орбан, който заедно със своята партия Фидес премина в опозиция.