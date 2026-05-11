Унгария иска да се отърве от енергийната зависимост от Москва, но още не се отказва от руския петрол и газ

Новото унгарско правителство смята за от съществено значение да се премахне енергийната зависимост от Русия, но засега не възнамерява да се откаже от руските доставки на петрол и газ.
Това заяви Анита Орбан, кандидатът за поста министър на външните работи на Унгария, номиниран от новия премиер на страната Петер Мадяр.
„Използвайки дипломатически инструменти, Министерството на външните работи ще се стреми да осигури закупуването на енергийни ресурси на възможно най-ниски цени и да избегне зависимостта от която и да е държава“, каза тя, говорейки на изслушване за кандидатурата ѝ в Комисията по въпросите на Европейския съюз на унгарския парламент.
В отговор на въпроси на членове на парламента относно доставките на петрол, Орбан заяви, че новото унгарско правителство би искало да използва Адриатическия петролопровод, който минава от морските пристанища в Хърватия, в допълнение към петролопровода „Дружба“ от Русия. Кандидатката обаче отбеляза, че доставките по този маршрут също трябва да бъдат предвидими, стабилни и разумни по отношение на договорните цени.
51-годишната Орбан е родена в град Беретюйфалу, град с 14 000 жители, и в една от презентациите си се нарича „истинска селска девойка“. Това описание обаче противоречи на последвалата ѝ професионална кариера, която след завършване на университета Корвинус в Будапеща включва обучение и работа в Съединените щати, служба като посланик в унгарското външно министерство и работа в Лондон за голямата телекомуникационна компания Vodafone. В Министерството на външните работи Орбан се фокусира върху въпросите на енергийната сигурност, опитвайки се да елиминира зависимостта на Унгария от руския петрол и газ.
Орбан е изправена пред изслушвания в още две парламентарни комисии: външни работи и национална сигурност. Потвърждаването ѝ за нов ръководител на унгарското външно министерство от пълния парламент е сигурно. Унгарската партия „Тиса“ спечели 141 от 199-те парламентарни места на изборите на 12 април. Орбан ще замени Петер Сиярто, който ще остане член на парламента от Фидес - Унгарски граждански съюз.
Изслушванията на кандидатите протичат с ускорени темпове и се очаква те да бъдат утвърдени и да положат клетва още във вторник. След това новото правителство, водено от Мадяр, ще започне работа. То ще има 16 министерства - пет повече от предишното правителство на Виктор Орбан, който заедно със своята партия Фидес премина в опозиция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Буахахахахахаха
12:28 11.05.2026
3 Овчар
12:30 11.05.2026
4 Уилям Херингтън герой СВО
Кобзон се съгласява и го връща в един бар в Москва.
Путин сяда, поръчва си питие и пита бармана: – Крим наш ли е?
– Да, Крим е наш – отговаря барманът.
– А Киев наш ли е?
– Да, и Киев е наш.
Путин доволен, изпива си питието и пита: – Колко ти дължа?
Барманът спокойно отговаря: – 50 гривни.
Коментиран от #7, #18
12:31 11.05.2026
5 Набро
12:31 11.05.2026
6 ка Путин
12:31 11.05.2026
7 бай Петър Ключарят
До коментар #4 от "Уилям Херингтън герой СВО":Колкото Кобзон може да върне Путин от отвъдното, толкова и в Москва сметките ще са в гривни!
Мечти.и.и.и!
12:34 11.05.2026
8 брей умна калинка анитка
хем боли хем сърби
но засега не възнамерява да се откаже
че чича им орбан ги уреди с по евтина енергия от лошия Мечок
Коментиран от #19
12:34 11.05.2026
9 Сандо
12:35 11.05.2026
10 ЯСНО!
Поредният подмолен камък,в управлението на Унгария...
12:37 11.05.2026
11 Хубаво де ,
Коментиран от #17
12:37 11.05.2026
12 матроска тишина
12:38 11.05.2026
13 Жожи
12:39 11.05.2026
14 историк
12:41 11.05.2026
15 Като я гледам тая
12:41 11.05.2026
16 Пляяяяссссс
Коментиран от #20
12:42 11.05.2026
17 Е добре де...?!
До коментар #11 от "Хубаво де ,":Нима си въобразяваш,че някой от нас помни какво си писал,в някаква си друга статия...?!
Май,твърде много си си повярвал...
12:43 11.05.2026
18 ,Тумба лумба,, бим бам, бум
До коментар #4 от "Уилям Херингтън герой СВО":Много писане, малко Ум"
12:44 11.05.2026
19 Митко
До коментар #8 от "брей умна калинка анитка":Може ли някакви числа да кажеш защото само с " по евтини цени "нищо не се разбира . Колко по евтини , като Орбан сложи таван на цените на дизела и бензина и са като нашите в момента . Колко да газа , там разликата е фрапираща в наша полза . Толкова с евтините ресурси от Русия .
Коментиран от #26
12:44 11.05.2026
20 Мухахаха
До коментар #16 от "Пляяяяссссс":Иропа умря макрон обяви арабския език за втори национален после у Германия после у Белгия и всички останали ще папкате дюнера
12:46 11.05.2026
21 С 5 повече министерства
12:47 11.05.2026
22 Нов мощен удар
12:47 11.05.2026
23 А ГДЕ
12:48 11.05.2026
24 Хем сърби,
12:48 11.05.2026
25 Мечтатели маджарски
12:48 11.05.2026
26 ХА ХА ХА
До коментар #19 от "Митко":За КЕВР да сте чували !??
За доставни цени !??
12:49 11.05.2026
27 хмммм
12:52 11.05.2026