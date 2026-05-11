Унгария иска да се отърве от енергийната зависимост от Москва, но още не се отказва от руския петрол и газ

11 Май, 2026 12:18, обновена 11 Май, 2026 12:27 503 27

Това стана ясно при изслушването на Анита Орбан, кандидатът за поста министър на външните работи на Унгария, номиниран от новия премиер на страната Петер Мадяр

Анита Орбан, Снимка: YouTube
Новото унгарско правителство смята за от съществено значение да се премахне енергийната зависимост от Русия, но засега не възнамерява да се откаже от руските доставки на петрол и газ.

Това заяви Анита Орбан, кандидатът за поста министър на външните работи на Унгария, номиниран от новия премиер на страната Петер Мадяр.

„Използвайки дипломатически инструменти, Министерството на външните работи ще се стреми да осигури закупуването на енергийни ресурси на възможно най-ниски цени и да избегне зависимостта от която и да е държава“, каза тя, говорейки на изслушване за кандидатурата ѝ в Комисията по въпросите на Европейския съюз на унгарския парламент.

В отговор на въпроси на членове на парламента относно доставките на петрол, Орбан заяви, че новото унгарско правителство би искало да използва Адриатическия петролопровод, който минава от морските пристанища в Хърватия, в допълнение към петролопровода „Дружба“ от Русия. Кандидатката обаче отбеляза, че доставките по този маршрут също трябва да бъдат предвидими, стабилни и разумни по отношение на договорните цени.

51-годишната Орбан е родена в град Беретюйфалу, град с 14 000 жители, и в една от презентациите си се нарича „истинска селска девойка“. Това описание обаче противоречи на последвалата ѝ професионална кариера, която след завършване на университета Корвинус в Будапеща включва обучение и работа в Съединените щати, служба като посланик в унгарското външно министерство и работа в Лондон за голямата телекомуникационна компания Vodafone. В Министерството на външните работи Орбан се фокусира върху въпросите на енергийната сигурност, опитвайки се да елиминира зависимостта на Унгария от руския петрол и газ.

Орбан е изправена пред изслушвания в още две парламентарни комисии: външни работи и национална сигурност. Потвърждаването ѝ за нов ръководител на унгарското външно министерство от пълния парламент е сигурно. Унгарската партия „Тиса“ спечели 141 от 199-те парламентарни места на изборите на 12 април. Орбан ще замени Петер Сиярто, който ще остане член на парламента от Фидес - Унгарски граждански съюз.

Изслушванията на кандидатите протичат с ускорени темпове и се очаква те да бъдат утвърдени и да положат клетва още във вторник. След това новото правителство, водено от Мадяр, ще започне работа. То ще има 16 министерства - пет повече от предишното правителство на Виктор Орбан, който заедно със своята партия Фидес премина в опозиция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Буахахахахахаха

    23 1 Отговор
    Много искат, ама нямат желание 😂😂

    12:28 11.05.2026

  • 3 Овчар

    7 1 Отговор
    Монетарната система се срива полека лека , това ще стане факт след 2 години..!

    12:30 11.05.2026

  • 4 Уилям Херингтън герой СВО

    4 20 Отговор
    След смъртта си Путин се среща в отвъдното с Кобзон и го моли: – Дай ми да се върна за малко на Земята, да видя какво е положението.
    Кобзон се съгласява и го връща в един бар в Москва.
    Путин сяда, поръчва си питие и пита бармана: – Крим наш ли е?
    – Да, Крим е наш – отговаря барманът.
    – А Киев наш ли е?
    – Да, и Киев е наш.
    Путин доволен, изпива си питието и пита: – Колко ти дължа?
    Барманът спокойно отговаря: – 50 гривни.

    Коментиран от #7, #18

    12:31 11.05.2026

  • 5 Набро

    12 1 Отговор
    Много ми се иска, ама не ми стиска.......!

    12:31 11.05.2026

  • 6 ка Путин

    2 4 Отговор
    Предатели. Фашисти. Нацисти. Да искат независимост. Не ги е срам. Ционисти. Шорошчии.

    12:31 11.05.2026

  • 7 бай Петър Ключарят

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Уилям Херингтън герой СВО":

    Колкото Кобзон може да върне Путин от отвъдното, толкова и в Москва сметките ще са в гривни!
    Мечти.и.и.и!

    12:34 11.05.2026

  • 8 брей умна калинка анитка

    8 2 Отговор
    демек иска да каже женицата
    хем боли хем сърби

    но засега не възнамерява да се откаже
    че чича им орбан ги уреди с по евтина енергия от лошия Мечок

    Коментиран от #19

    12:34 11.05.2026

  • 9 Сандо

    4 1 Отговор
    Анита е типична русофобка,моделирана на Запад и готова да лиже и да маже за да му угоди.И изглежда е сляпа,щом не вижда докъде я докара европата с отказа си от руските енергийни източници и с великата "зелена "Лъжа,та иска да ги натресе на уж гордите и независими маджари.Хак им е на унгарците,докато ние още гласуваме и се надяваме да ни управлява някой здравомислещ и смел политик.

    12:35 11.05.2026

  • 10 ЯСНО!

    2 6 Отговор
    ,,Анита Орбан"...тая е рода на самият Орбан...!
    Поредният подмолен камък,в управлението на Унгария...

    12:37 11.05.2026

  • 11 Хубаво де ,

    1 6 Отговор
    Като писах под една друга статия , че унгарците се замислят за диверсификация , тукашните зомбите ми се изсмяха .Ще загреят унгарците , че само с руски енергоизточници нищо не печелят .

    Коментиран от #17

    12:37 11.05.2026

  • 12 матроска тишина

    4 0 Отговор
    Интересно кой продава по-евтино от Русия?Вървят по нашия път.Нямат и излаз на море.

    12:38 11.05.2026

  • 13 Жожи

    6 1 Отговор
    Хем искаме да е евтино, ама да е и американско и демократично. Живият труп- Оксиморон.

    12:39 11.05.2026

  • 14 историк

    7 0 Отговор
    Ще вкарате в действие унгарските коне и талиги ако се откажете,а зимата ще горите сухи конски .ашкии

    12:41 11.05.2026

  • 15 Като я гледам тая

    6 1 Отговор
    Се чудя:,, Малко бременна жена има ли?

    12:41 11.05.2026

  • 16 Пляяяяссссс

    3 4 Отговор
    Поредния шамар за джуджето ка Путин

    Коментиран от #20

    12:42 11.05.2026

  • 17 Е добре де...?!

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хубаво де ,":

    Нима си въобразяваш,че някой от нас помни какво си писал,в някаква си друга статия...?!
    Май,твърде много си си повярвал...

    12:43 11.05.2026

  • 18 ,Тумба лумба,, бим бам, бум

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Уилям Херингтън герой СВО":

    Много писане, малко Ум"

    12:44 11.05.2026

  • 19 Митко

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "брей умна калинка анитка":

    Може ли някакви числа да кажеш защото само с " по евтини цени "нищо не се разбира . Колко по евтини , като Орбан сложи таван на цените на дизела и бензина и са като нашите в момента . Колко да газа , там разликата е фрапираща в наша полза . Толкова с евтините ресурси от Русия .

    Коментиран от #26

    12:44 11.05.2026

  • 20 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пляяяяссссс":

    Иропа умря макрон обяви арабския език за втори национален после у Германия после у Белгия и всички останали ще папкате дюнера

    12:46 11.05.2026

  • 21 С 5 повече министерства

    2 0 Отговор
    Ето това се казва раздуване на щата. Унгарците ще го задерат много скоро, защото и при тях се заформя още по-голяма държавна хранилка. Ефективността и липсата на бюрокрация не са сред характерните черти на страните от Евросъюза. И те като нас ще започнат да взимат все повече заеми за да издържат увеличаващата се армия от чиновници.

    12:47 11.05.2026

  • 22 Нов мощен удар

    1 3 Отговор
    В зурлите на копейките!

    12:47 11.05.2026

  • 23 А ГДЕ

    1 2 Отговор
    Виктор Орбан?

    12:48 11.05.2026

  • 24 Хем сърби,

    2 0 Отговор
    хем боли.

    12:48 11.05.2026

  • 25 Мечтатели маджарски

    3 1 Отговор
    Като нямаш излаз на море единствения логичен и разумен ход са доставки от Русия.Иначе от Космоса ли да ви спуснат петрол.

    12:48 11.05.2026

  • 26 ХА ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Митко":

    За КЕВР да сте чували !??

    За доставни цени !??

    12:49 11.05.2026

  • 27 хмммм

    1 0 Отговор
    Как да се откаже след като Орбан е сключвал договори за години напред. Газът няма алтернатива в Унгария.

    12:52 11.05.2026

