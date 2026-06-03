Марко Рубио: Оръжейна сделка за Тайван за 14 млрд. долара остава в процес на разглеждане

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви във вторник, че предложен пакет за продажба на оръжия на Тайван на стойност 14 милиарда щатски долара (около 438,8 милиарда тайвански долара) все още се разглежда, като същевременно подчерта, че политиката на Вашингтон спрямо Тайпе остава непроменена.

По време на изслушване пред Комисията по външни отношения на американския Сенат Рубио заяви, че както по време на срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин в Китай, така и след нея, многократно е подчертавал, че американската политика по отношение на Тайван остава без промяна.

Според него Пекин е настоявал Вашингтон да промени формулировките си относно Тайван, но Съединените щати не са направили подобна стъпка.

Рубио уточни, че предложената оръжейна сделка на стойност 14 милиарда долара „остава в процес на разглеждане“. Той припомни също, че през декември администрацията на Тръмп е одобрила оръжеен пакет за Тайван на стойност 11 милиарда долара (около 345,5 милиарда тайвански долара), който определи като „най-голямата единична оръжейна продажба в историята“ на отношенията между двете страни.

По думите му този пакет надхвърля общата стойност на всички оръжейни сделки за Тайван, одобрени по време на четиригодишния мандат на администрацията на Джо Байдън.

Рубио отбеляза още, че по време на управлението на Барак Обама Тайван е останал шест години без нови американски оръжейни доставки.

Държавният секретар потвърди, че съществува и втори пакет за продажба на оръжия на Тайван, който също все още се разглежда. Според него мащабът и публичността на декемврийската сделка са накарали Пекин да реагира „много агресивно“ и да предприеме допълнителни мерки за натиск.

„Нашата политика е да поддържаме статуквото“, заяви Рубио, като призна, че отношенията в региона остават деликатни и изискват внимателен баланс.

„Политиката ни спрямо Тайван не се е променила и не се промени по време на това посещение“, подчерта той.

Преди срещата между Тръмп и Си анализатори допускаха, че китайският лидер може да поиска от Вашингтон да промени традиционната си позиция относно Тайван — от формулировката, че САЩ „не подкрепят независимостта на Тайван“, към по-категорично изявление, че „се противопоставят на независимостта на Тайван“.

На 13 май представители на Демократическата партия в специалната комисия на Конгреса за Китай предупредиха, че сигурността на Тайван и ангажиментите на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион не трябва да бъдат използвани като разменна монета в преговорите с Пекин.

След срещата на върха Тръмп заяви в интервю за Fox News на 15 май, че все още обмисля дали да одобри новия пакет оръжия за Тайван.

На въпрос от какво зависи решението му, американският президент отговори:

„Засега задържам решението и то зависи от Китай. Честно казано, това е много добър коз в преговорите за нас. Става дума за много оръжия.“

От своя страна президентът на Тайван Лай Чинг-те заяви на 17 май, че продължаващите американски оръжейни доставки и задълбочаването на сътрудничеството в сферата на сигурността между Тайван и САЩ остават необходими на фона на нарастващите военни способности на Китай и отказа на Пекин да се откаже от употребата на сила срещу острова.

Лай подчерта, че Тайван е суверенна и независима демократична държава, която не е подчинена на Китай, и че тази позиция отразява консенсуса на тайванското общество.