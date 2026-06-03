Президентът на Палау: Само ние решаваме дали да признаем Тайван

Президентът на Палау Сурангел Уипс младши потвърди ангажимента на страната си към дипломатическите отношения с Тайван, въпреки нарастващия натиск от страна на Китай за прехвърляне на признанието към Пекин.

В интервю за Kyodo News Уипс заяви категорично:

„Не можете да ми казвате, че не мога да признавам Тайван. Това е наш суверенен избор като държава.“

По думите му Пекин многократно е използвал икономически стимули, за да убеди Палау да прекрати отношенията си с Тайван, но решението за дипломатическото признаване принадлежи единствено на правителството на островната държава.

„Малките островни държави трябва да имат правото сами да избират с кого да си сътрудничат“, подчерта той.

Палау е една от малкото държави в света, които поддържат официални дипломатически отношения с Тайван.

Президентът отправи и обвинения срещу Китай за извършване на неразрешени изследователски и проучвателни дейности в териториалните води на Палау.

Според него палуанските власти разполагат с доказателства, че китайски плавателни съдове са провеждали изследвания и са разполагали оборудване в района без разрешение.

Уипс заяви, че подобни действия нарушават международното право и подкопават усилията за устойчиво управление на океанските ресурси.

Той подчерта, че Палау продължава да подкрепя концепцията за „свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион“, основан на международните правила.

Според президента действията на Китай в региона показват отношението на Пекин към малките държави и техните морски права.

Уипс разкри още, че китайски посланик веднъж му е казал:

„Вие сте малка държава. Не би трябвало да имате толкова голям океан. Смятам, че това не е правилно.“

Изказването на президента идва ден след като Тайван обяви, че вицепрезидентът Сияо Би-кхим ще отпътува на петдневно посещение в Палау през следващата седмица.

Според Президентската канцелария на Тайван визитата има три основни цели — задълбочаване на двустранните отношения, подкрепа за развитието на устойчив туризъм в Палау и преглед на резултатите от съвместните проекти между двете страни.

Тайван оказва съдействие на Палау и в подготовката за домакинството на тазгодишния Pacific Islands Forum, който ще се проведе в края на август.

Тайван и Палау установяват дипломатически отношения през 1999 г.