Кой има имен ден днес, 5 юни 2026 г. Честито!

На 5 юни почитаме паметта на светец, който предпочел мъченическата смърт на територията на България, пише БЛИЦ.
Свети Доротей стоял начело на църквата в продължение на цели 50 години. Докато император Диоклетин преследвал християните, по Божията воля Свети Доротей успял да се скрие и да остане жив.
Когато начело на Римската империя застанал император Свети Константин Велики, Свети Доротей отново започнал да служи. Той успял да покръсти много езичници.
При царуването на император Юлиан Отстъпник християните отново започнали да бъдат преследвани. Тогава Свети Доротей бил заловен, измъчван и накрая екзекутиран.
Това станало на 5 юни 361 година, преди 1655 години, в древния град Одесос, днес Варна.
В историята на християнството личността на Свети Доротей остава с написаните първи жития на Свети апостоли и на 70-те Христови ученици, както и на старозаветните пророци.
Имен ден празнуват Доротей, Доротея, Дори, Дорина, Дорина, Дориана и Дориан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Имаме във блока
08:42 05.06.2022
4 Интересно
13:56 05.06.2025
5 999
18:12 05.06.2025
6 кой му дреме
07:31 05.06.2026