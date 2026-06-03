Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп посочи Ванс и Рубио като почти непобедим тандем за изборите през 2028 г.

Тръмп посочи Ванс и Рубио като почти непобедим тандем за изборите през 2028 г.

3 Юни, 2026 15:52 678 18

  • тръмп-
  • рубио-
  • ванс

Американският президент смята, че евентуална обща кандидатура на двамата водещи републиканци би представлявала сериозно предизвикателство за всеки опонент.

Тръмп посочи Ванс и Рубио като почти непобедим тандем за изборите през 2028 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че евентуален предизборен тандем между вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио би бил изключително труден за побеждаване на президентските избори през 2028 г. Това каза той в интервю за подкаст, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Ванс и Рубио отдавна са сред имената, които най-често се споменават като потенциални наследници на Тръмп в битката за републиканската номинация след края на настоящия му мандат.

През последните месеци Рубио привлече допълнително внимание с активното си участие в брифингите на Белия дом, където получи положителни оценки както от представители на Републиканската партия, така и от част от демократите. Неговите изяви се отличиха с уверен тон, чувство за хумор и нестандартни препратки към популярната култура, включително хип-хоп музиката от 90-те години.

„Мисля, че Джей Ди и Марко като екип биха били много трудни за побеждаване“, заяви Тръмп по време на разговора с журналистката Миранда Дивайн. По думите му двамата работят добре заедно и демонстрират силно взаимно разбирателство.

С това изказване американският президент отново подхрани спекулациите около бъдещото лидерство в Републиканската партия, въпреки че както Ванс, така и Рубио досега публично омаловажават възможността да се кандидатират за Белия дом през 2028 г.

Двамата продължават редовно да участват в публични изяви на администрацията, защитавайки политиките на Белия дом по редица ключови въпроси, сред които и конфликтът с Иран, който според анализатори става все по-спорна тема в американското общество.

Макар до следващите президентски избори да остават повече от две години и все още да няма официално обявени кандидати, процесът на политическо позициониране вече е в ход. Паралелно с това и в Демократическата партия започват да се очертават потенциални претенденти, което подсказва, че надпреварата за Белия дом през 2028 г. ще бъде широко отворена.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП НАШ

    6 1 Отговор
    ТРЪМП НАШ.

    КРЕМЪЛ ПАК ЛИ ЩЕ СЕ НАМЕСИ
    В ИЗБОРИТЕ?

    ИЛИ ВЕЧЕ Е РАЗОЧАРОВАН ОТ

    ЛУДИЯ РИЖАК.

    Коментиран от #8

    15:54 03.06.2026

  • 2 Американските избори

    7 1 Отговор
    са като това да избираш дали да те обесят (републиканци) или да те изнасили и наръга с мачете негър (демократи)

    15:56 03.06.2026

  • 3 МНОГО ПОЗНАВА

    16 0 Отговор
    ТОЙ И ЗА ОРБАН ТАКА.ПЪК КАКВА СТАНА ...

    15:58 03.06.2026

  • 4 Иван

    20 0 Отговор
    При положение че и двамата не могат да озаптят един луд и мълчат като пИтки на неговите простотии, кой нормален ще гласува за тоя тандем

    15:59 03.06.2026

  • 5 Трол

    7 1 Отговор
    Харис и Клинтън са много по-непобедим тандем.

    Коментиран от #9

    15:59 03.06.2026

  • 6 А Елка

    1 0 Отговор
    За какво я е посочил? За мамчето от крайния квартал!

    16:00 03.06.2026

  • 7 След теб и потоп

    11 0 Отговор
    Взе ли си лекарствата близките 10години републиканците няма да печелят

    16:01 03.06.2026

  • 8 Абе не знам

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП НАШ":

    Ама Тръмпоча изрита от ЦРУ путинофилката Тулси Габардб.

    16:04 03.06.2026

  • 9 Белият дом

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    И разумен, предсказуем, дипломатичен....

    16:06 03.06.2026

  • 10 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Доналд Тръмп направи това за републиканската партия,което дори Джо Байдън не успя да стори с демократите.Ще видят президент когато пръдне гущер.

    16:08 03.06.2026

  • 11 Поет

    3 1 Отговор
    Мечтата на всяка жълтопаветна о-трепка е да мастурбира върху снимката на Доналд

    16:12 03.06.2026

  • 12 ВансРубио

    3 1 Отговор
    ВангаРанга

    16:15 03.06.2026

  • 13 Ди Джей и Марко

    6 0 Отговор
    със сигурност ще довършат САЩ, ако Тръмп не успее преди това!

    16:18 03.06.2026

  • 14 Компира

    1 1 Отговор
    Тръмпазето опорочи идеята. А имаше шанса. Историята ще го съди в лицето на американците.
    Сега пак идват хора от тестото на банана (или обама, не му помня името), байгън, хилъри, камилата и подобните пpoшляци paзпрани.

    16:20 03.06.2026

  • 15 ХиХи

    1 0 Отговор
    Само да не се появи Барачковица, че ще ги отнесе

    16:22 03.06.2026

  • 16 гост

    4 0 Отговор
    КОкОригУтУ продължава с фантазиите си...

    16:23 03.06.2026

  • 17 Тръмп

    2 0 Отговор
    посочи и може би е прав, но само да ги подкрепи официално и рейтингът им отива с 20% надолу. Продължи ли да говори за тях - още с 20%. Тогава без майтап дует Канала - Хилъри ще ги бият.

    16:27 03.06.2026

  • 18 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    0 0 Отговор
    Заради @€() като тебе, Републиканците няма да помиришат власт поне 20 г.
    После що се избират комуняги, популисти и отявлени тъnaци ... ами те блестят пред тръмпанара и иgиoтckaта му трупа !

    16:55 03.06.2026