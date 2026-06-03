Тръмп посочи Ванс и Рубио като почти непобедим тандем за изборите през 2028 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че евентуален предизборен тандем между вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио би бил изключително труден за побеждаване на президентските избори през 2028 г. Това каза той в интервю за подкаст, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Ванс и Рубио отдавна са сред имената, които най-често се споменават като потенциални наследници на Тръмп в битката за републиканската номинация след края на настоящия му мандат.

През последните месеци Рубио привлече допълнително внимание с активното си участие в брифингите на Белия дом, където получи положителни оценки както от представители на Републиканската партия, така и от част от демократите. Неговите изяви се отличиха с уверен тон, чувство за хумор и нестандартни препратки към популярната култура, включително хип-хоп музиката от 90-те години.

„Мисля, че Джей Ди и Марко като екип биха били много трудни за побеждаване“, заяви Тръмп по време на разговора с журналистката Миранда Дивайн. По думите му двамата работят добре заедно и демонстрират силно взаимно разбирателство.

С това изказване американският президент отново подхрани спекулациите около бъдещото лидерство в Републиканската партия, въпреки че както Ванс, така и Рубио досега публично омаловажават възможността да се кандидатират за Белия дом през 2028 г.

Двамата продължават редовно да участват в публични изяви на администрацията, защитавайки политиките на Белия дом по редица ключови въпроси, сред които и конфликтът с Иран, който според анализатори става все по-спорна тема в американското общество.

Макар до следващите президентски избори да остават повече от две години и все още да няма официално обявени кандидати, процесът на политическо позициониране вече е в ход. Паралелно с това и в Демократическата партия започват да се очертават потенциални претенденти, което подсказва, че надпреварата за Белия дом през 2028 г. ще бъде широко отворена.