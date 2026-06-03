Тръмп посочи Ванс и Рубио като почти непобедим тандем за изборите през 2028 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че евентуален предизборен тандем между вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио би бил изключително труден за побеждаване на президентските избори през 2028 г. Това каза той в интервю за подкаст, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.
Ванс и Рубио отдавна са сред имената, които най-често се споменават като потенциални наследници на Тръмп в битката за републиканската номинация след края на настоящия му мандат.
През последните месеци Рубио привлече допълнително внимание с активното си участие в брифингите на Белия дом, където получи положителни оценки както от представители на Републиканската партия, така и от част от демократите. Неговите изяви се отличиха с уверен тон, чувство за хумор и нестандартни препратки към популярната култура, включително хип-хоп музиката от 90-те години.
„Мисля, че Джей Ди и Марко като екип биха били много трудни за побеждаване“, заяви Тръмп по време на разговора с журналистката Миранда Дивайн. По думите му двамата работят добре заедно и демонстрират силно взаимно разбирателство.
С това изказване американският президент отново подхрани спекулациите около бъдещото лидерство в Републиканската партия, въпреки че както Ванс, така и Рубио досега публично омаловажават възможността да се кандидатират за Белия дом през 2028 г.
Двамата продължават редовно да участват в публични изяви на администрацията, защитавайки политиките на Белия дом по редица ключови въпроси, сред които и конфликтът с Иран, който според анализатори става все по-спорна тема в американското общество.
Макар до следващите президентски избори да остават повече от две години и все още да няма официално обявени кандидати, процесът на политическо позициониране вече е в ход. Паралелно с това и в Демократическата партия започват да се очертават потенциални претенденти, което подсказва, че надпреварата за Белия дом през 2028 г. ще бъде широко отворена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТРЪМП НАШ
КРЕМЪЛ ПАК ЛИ ЩЕ СЕ НАМЕСИ
В ИЗБОРИТЕ?
ИЛИ ВЕЧЕ Е РАЗОЧАРОВАН ОТ
ЛУДИЯ РИЖАК.
Коментиран от #8
15:54 03.06.2026
2 Американските избори
15:56 03.06.2026
3 МНОГО ПОЗНАВА
15:58 03.06.2026
4 Иван
15:59 03.06.2026
5 Трол
Коментиран от #9
15:59 03.06.2026
6 А Елка
16:00 03.06.2026
7 След теб и потоп
16:01 03.06.2026
8 Абе не знам
До коментар #1 от "ТРЪМП НАШ":Ама Тръмпоча изрита от ЦРУ путинофилката Тулси Габардб.
16:04 03.06.2026
9 Белият дом
До коментар #5 от "Трол":И разумен, предсказуем, дипломатичен....
16:06 03.06.2026
10 Сатана Z
16:08 03.06.2026
11 Поет
16:12 03.06.2026
12 ВансРубио
16:15 03.06.2026
13 Ди Джей и Марко
16:18 03.06.2026
14 Компира
Сега пак идват хора от тестото на банана (или обама, не му помня името), байгън, хилъри, камилата и подобните пpoшляци paзпрани.
16:20 03.06.2026
15 ХиХи
16:22 03.06.2026
16 гост
16:23 03.06.2026
17 Тръмп
16:27 03.06.2026
18 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
После що се избират комуняги, популисти и отявлени тъnaци ... ами те блестят пред тръмпанара и иgиoтckaта му трупа !
16:55 03.06.2026