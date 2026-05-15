Русия и Украйна размениха по 205 военнопленници в първи етап от по-голяма сделка
15 Май, 2026 11:19

Размяната е част от договореност за мащабен обмен „1000 за 1000“, договорен с посредничеството на САЩ

Русия и Украйна размениха по 205 военнопленници в първи етап от по-голяма сделка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия и Украйна са осъществили размяна на по 205 военнопленници, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от световните агенции. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че 205 украински военнослужещи са се завърнали у дома от руски плен като част от първия етап на по-широк обмен, предава БТА.

Москва по-рано съобщи, че е постигнато споразумение с Киев за размяна на военнопленници в рамките на тридневно прекратяване на огъня около 9 май, договорено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп.

Според съветника на руския президент Юрий Ушаков Русия е приела предложението за примирие в периода 9-11 май, както и за обмен на военнопленници във формат „1000 за 1000“. Той допълни, че съответните служби от двете страни работят по изготвянето на списъците и при окончателно съгласие ще започне пълният обмен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 17 Отговор
    лъжа е тва , рашаните не се дават в плен-бият се до конца

    Коментиран от #15

    11:22 15.05.2026

  • 2 Пич

    25 5 Отговор
    Войната е най гадната работа, която човечеството върши със самоубийствено удоволствие...

    Коментиран от #53

    11:22 15.05.2026

  • 3 Овчар

    37 14 Отговор
    Истината според други медии ..! Украински войници не искат да бъдат разменени и изпратени отново на смърт , остават си в Русия като нормални граждани..!

    Коментиран от #4, #8, #26, #27, #30, #45

    11:26 15.05.2026

  • 4 100

    15 19 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Да, ама не. Остават само проруски настроените.

    Коментиран от #5, #24

    11:28 15.05.2026

  • 5 хахахахха

    30 8 Отговор

    До коментар #4 от "100":

    едните са проруски,другите са нацистите бандери

    Коментиран от #17

    11:34 15.05.2026

  • 6 да питам

    9 19 Отговор
    Заводът в Крим за вата , почна ли работа ?

    Коментиран от #12

    11:37 15.05.2026

  • 7 Абе

    8 19 Отговор
    Укрите колко руски генерали утрепаха?

    11:38 15.05.2026

  • 8 Смех с копейки

    8 25 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    След 25 годишно путинско управление в Русия 90 % са ненормалници.

    11:40 15.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А защо нчма снимка

    21 6 Отговор
    На руските военопленници, ма пернато?

    Коментиран от #41

    11:43 15.05.2026

  • 12 Болен Лидеров

    9 11 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    Русия е високотехнологична държава!Ще прави най-дебелата вата.

    11:45 15.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Трол

    8 4 Отговор
    Тия на снимката приличат на руснаци.

    Коментиран от #16

    11:48 15.05.2026

  • 15 Платения

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Веднага с глупостите си...

    11:50 15.05.2026

  • 16 Шойгу

    7 11 Отговор

    До коментар #14 от "Трол":

    Къде бъркаш славяните с монголотатарските примати?😄

    Коментиран от #20

    11:51 15.05.2026

  • 17 Един

    5 18 Отговор

    До коментар #5 от "хахахахха":

    Не позна. Нацистите са в Рашистан. Т.е. руските крайни националисти.

    12:24 15.05.2026

  • 18 Мишел

    13 5 Отговор
    Днес Русия получи 41 тела на руски военни и предаде на Украйна 526 тела на украински военни.

    Коментиран от #19, #22

    12:29 15.05.2026

  • 19 Мишель ,

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Не свършват тия украинци , ей ...

    12:36 15.05.2026

  • 20 Зеленски

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Шойгу":

    Или пък с укрохазарските bokлyци!

    12:43 15.05.2026

  • 21 Мишел

    6 10 Отговор
    Путин вече няма варианти и Тръмп не може да му помогне. В Русия отново се заговори за мобилизиране на 300 000 войници, но за Владимир Путин това вече е голям проблем. Влошаващата се икономическа ситуация в Русия не позволява с лека ръка 300 000 мъже да бъдат изведени от икономиката, а също и финансовият въпрос - за подготовка и заплата на мобилизираните руснаци. В същото време той добави още два фактора, които затрудняват Путин - непрекъснато влошаващото се международно положение на Русия и нарастващите възможности на украинската армия.
    На практика Путин е изчерпал възможностите за продължаване на войната без критични загуби за Русия.

    Коментиран от #29

    12:44 15.05.2026

  • 22 Мдаа...

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Предишната размяна беше 1000÷51 в полза на Русия. Преди това размените бяха пак по 1000 украински покойници срещу 25-40 руснаци. Пък веднъж миналата година имаше размяна 6060÷68 в полза на руснаците. Тогава не знам как някое розАво пони не се самоумря.

    Коментиран от #23

    12:49 15.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мишел

    5 4 Отговор
    Унгария: Гняв срещу управлението на Орбан. Унгария е шокирана от разточителството и лукса, в който е живял Виктор Орбан. Маските на автократи и диктатори падат често, когато след свалянето им бъдат показани кадри от луксозния им живот – така стана с румънския диктатор Николае Чаушеску и с бившия украински президент Виктор Янукович. Снимките на техните златни тоалетни няма да бъдат забравени скоро. Орбан, който обича да се нарича "селско момче", за да изтъкне връзката си с обикновените хора, всъщност не е това, за което се е представял. В офиса му са му са намерени почти сто ценни картини, взети от колекцията на Националната галерия.

    12:56 15.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хи хи хи хи

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    ВСУ трепят орки с роботи и дронове,този за войници бълнува!

    13:01 15.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 АБВ

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Източник ? УНИАН ? ISW ? Дойче веле ? НАТО ?
    Все едни такива - честни, почтени, обективни, ... никаква пропаганда !

    13:04 15.05.2026

  • 30 Мамин овчи

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Точно обратното е!Руските войници не искат да се приберат,щото отново заминават на фронта.Предпочитат да са безплатна работна ръка в Украйна,но да останат живи.

    13:04 15.05.2026

  • 31 не може да бъде

    4 4 Отговор
    Както и може да се очаква няма снимка на руски пленени войници!?А считам че е много важно да се направи сравнителна снимка -как изглеждат след пленяването украинските войници с сравнение с руските -да се види какво е отношението и условията в плен!?...Считам че също е много важно да се се даде информация и по съотношението на пленените войници -според руските източници пленените украински войници са няколко ПЪТИ повече от руските ...не като при размяната на труповете на убити войници но все пак много повече!?....Много се надявам че нашите медии все пак няма да попаднат в категорията "1000 информатори в гьобелсов стил " /на Зеленски/за които говори Юлия Мендел в интервюто пред Фокс нюз /Тъкър Карлсон/

    Коментиран от #38

    13:11 15.05.2026

  • 32 Ахааа ,

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа...":

    Като казваш - А , кажи и Б , де ... 🤭

    13:18 15.05.2026

  • 33 Сатана Z

    5 6 Отговор
    Украинец с вдигнати ръце винаги говори на Руски език.Ка така не го рабравиха родния език като се предават в плен?

    Коментиран от #37

    13:21 15.05.2026

  • 34 Злобното Зели

    1 7 Отговор
    Всички с украински знамена, браво герои. Руснаците ги няма,те са лоши. Ние подкрепяме добрите винаги ( това с двете национални катастрофи е съвпадение) , защото имаме мъдри политици.

    13:24 15.05.2026

  • 35 Червеножълтия ,

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа...":

    Не се напиняй , що всеки разумен човек знае , как ще свърши четиригодишната Тридневная ..

    13:25 15.05.2026

  • 36 Теслатъ

    3 6 Отговор
    Хубаво давате фотото с охранените украинци, що не дадете фотото с руснаците, да направим сравнение?

    Коментиран от #40

    13:25 15.05.2026

  • 37 Теслатъ

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    За 4 години във Варна не чух един украински бежанец да говори на украински, всички говорят на руски!?

    Коментиран от #43, #47

    13:29 15.05.2026

  • 38 Мамин пръцкооо

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "не може да бъде":

    Нормално е да няма снимки на руски военнопленници.Иначе,Путлер трябва да плаща обезщетения.

    13:33 15.05.2026

  • 39 Теслатъ

    3 1 Отговор
    Мъцко, не 3, а 333 минусчета да цъкнеш с ВПН-чето, не може да промениш Фактите!!! -))))))

    Коментиран от #52

    13:39 15.05.2026

  • 40 Пръцко лелин

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Теслатъ":

    Има ли съюзна република от бившето сесесере,където руския не беше задължителен?Украинците за които говориш са избягали от войната! Преценили са,че е по добре хората да ги мислят за руснаци.

    13:39 15.05.2026

  • 41 Ах ,ах

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "А защо нчма снимка":

    Има само на укрите защото изглеждат добре- здрави ,нахранени.
    Няма да ти дадат на руските/ сещай се /

    Коментиран от #54

    13:41 15.05.2026

  • 42 ЗАЩО...

    1 2 Отговор
    Не иска българинът да разбере ,че тая руско- украинска" тепавица" иска НЯКОГО да ИЗПЕРЕ.....!

    13:44 15.05.2026

  • 43 А бре

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Теслатъ":

    Ти и да чуеш,ще разбереш ли ,че е украински език бре? Как разбра че са украинци бре "щастливецо"?

    13:44 15.05.2026

  • 44 410 човека са се върнали при

    2 1 Отговор
    семействата си
    Благодарим ти Господи!

    13:48 15.05.2026

  • 45 В русия понятие като нормален гражданин

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    няма, факт!

    13:50 15.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Вероятно ще бъдат освободени и последните задържани от азовстал.останаха малка част от тях в плен.полк азов обаче са отдавна на свобода и повечето се бият отново срещу руския окупатор.руските пленници обаче никой не интврасуват.те са разходен материал.два три дена в поделението и отново на фронта,а там живота е около седмица.

    14:38 15.05.2026

  • 49 Концлагера Украйна

    3 3 Отговор
    Горките украински пленници. С риск на живота са се предали за да се освободят от концлагера Украйна и сега отново при бандерите!

    Коментиран от #51

    14:51 15.05.2026

  • 50 Дърт пръдльооо

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа...":

    Украинските министерства да не би да ти се отчитат бре? Или пак ръсиш руска пропаганда за вътрешна(руска) употреба

    18:12 15.05.2026

  • 51 Пръдльовче

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Концлагера Украйна":

    Но руските пленници вече освободени нямат алтернатива.Два-три дни свобода и отново на фронта. Най много да изкарат десетина дни.Предпочитат да останат като евтина работна ръка в Украйна за да запазят живота си!

    18:18 15.05.2026

  • 52 Еееейййй

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Теслатъ":

    Не мъ нервирай ша дода с теслата

    18:22 15.05.2026

  • 53 Ехааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    36 държави основаха трибунала в Хага, който ще съди Путин!

    18:26 15.05.2026

  • 54 Даа бе

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ах ,ах":

    Всички украински пленници са слаби и имат измъчени физиономии.Не драскай глупости!

    18:32 15.05.2026

