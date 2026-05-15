Русия и Украйна размениха по 205 военнопленници в първи етап от по-голяма сделка

Русия и Украйна са осъществили размяна на по 205 военнопленници, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от световните агенции. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че 205 украински военнослужещи са се завърнали у дома от руски плен като част от първия етап на по-широк обмен, предава БТА.

Москва по-рано съобщи, че е постигнато споразумение с Киев за размяна на военнопленници в рамките на тридневно прекратяване на огъня около 9 май, договорено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп.

Според съветника на руския президент Юрий Ушаков Русия е приела предложението за примирие в периода 9-11 май, както и за обмен на военнопленници във формат „1000 за 1000“. Той допълни, че съответните служби от двете страни работят по изготвянето на списъците и при окончателно съгласие ще започне пълният обмен.