Две жени пострадаха тежко при катастрофа на АМ „Тракия“ край Стара Загора

Две жени са пострадали тежко при пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

Сигналът за инцидента е подаден в 19:19 часа. По първоначална информация катастрофата е станала на 172-ри километър на автомагистралата между лек автомобил, управляван от 46-годишна жена, и товарен автомобил с 52-годишен шофьор.

Шофьорът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Жената, шофирала лекия автомобил не е изпробвана на място поради здравословното си състояние. От нея ще бъде взета кръвна проба за анализ.

Жената, управлявала лекия автомобил, която е пострадала и 50-годишна жена, пътувала в колата, са транспортирани от екип на Спешна помощ до болнично заведение в Стара Загора.

Временно движението в района на произшествието се осъществяваше в аварийната лента. На място имаше полицейски екип.

По-рано вчера момче на 17 години бе откарано за преглед в болница след верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия" в област Стара Загора.