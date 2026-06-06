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Две жени пострадаха тежко при катастрофа на АМ „Тракия“ край Стара Загора
  Тема: Войната на пътя

Две жени пострадаха тежко при катастрофа на АМ „Тракия“ край Стара Загора

6 Юни, 2026 07:06, обновена 6 Юни, 2026 06:09 1 185 3

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Сигналът за инцидента е подаден в 19:19 часа

Две жени пострадаха тежко при катастрофа на АМ „Тракия“ край Стара Загора - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Две жени са пострадали тежко при пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

Сигналът за инцидента е подаден в 19:19 часа. По първоначална информация катастрофата е станала на 172-ри километър на автомагистралата между лек автомобил, управляван от 46-годишна жена, и товарен автомобил с 52-годишен шофьор.

Шофьорът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Жената, шофирала лекия автомобил не е изпробвана на място поради здравословното си състояние. От нея ще бъде взета кръвна проба за анализ.

Жената, управлявала лекия автомобил, която е пострадала и 50-годишна жена, пътувала в колата, са транспортирани от екип на Спешна помощ до болнично заведение в Стара Загора.

Временно движението в района на произшествието се осъществяваше в аварийната лента. На място имаше полицейски екип.

По-рано вчера момче на 17 години бе откарано за преглед в болница след верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия" в област Стара Загора.


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 сбруя

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    Войната продължава и край Свара Гъзора.

    06:17 06.06.2026

  • 2 Наказания за

    2 1 Отговор
    КАТ и полицаите в храсти и с триноги. Оставки за техните началници. Без заплати и бонуси за цялата администрация за срок от една година и трети такъв инцидент няма да има. Гарантирано , ако се спазят точно горните препоръки.
    !!! ДА СЕ ОБЯВИ ОФЦЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ПЕЧЕН СЛЪНЧОГЛЕД ЗА НУЖДИТЕ НА МВР"".
    Подпис:
    министърче Дерменжиевче

    06:53 06.06.2026

  • 3 дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    Има ли медия ,която ежедневно да води статистика на смъртните случаи при катастрофи в бг,а не да се чете....списвано от мвр комюнике в края на годината.Няма как смъртноста да е под 365човека ,като ежедневно имаме сведения за поне 1загинал!ако медиите дават в реално време смъртноста съм убеден ,че катастрофите ще намалеят!

    07:25 06.06.2026

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