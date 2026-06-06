Две жени пострадаха тежко при катастрофа на АМ „Тракия“ край Стара Загора

Две жени са пострадали тежко при пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Стара Загора.
Сигналът за инцидента е подаден в 19:19 часа. По първоначална информация катастрофата е станала на 172-ри километър на автомагистралата между лек автомобил, управляван от 46-годишна жена, и товарен автомобил с 52-годишен шофьор.
Шофьорът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Жената, шофирала лекия автомобил не е изпробвана на място поради здравословното си състояние. От нея ще бъде взета кръвна проба за анализ.
Жената, управлявала лекия автомобил, която е пострадала и 50-годишна жена, пътувала в колата, са транспортирани от екип на Спешна помощ до болнично заведение в Стара Загора.
Временно движението в района на произшествието се осъществяваше в аварийната лента. На място имаше полицейски екип.
По-рано вчера момче на 17 години бе откарано за преглед в болница след верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия" в област Стара Загора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сбруя
06:17 06.06.2026
2 Наказания за
!!! ДА СЕ ОБЯВИ ОФЦЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ПЕЧЕН СЛЪНЧОГЛЕД ЗА НУЖДИТЕ НА МВР"".
Подпис:
министърче Дерменжиевче
06:53 06.06.2026
3 дядо дръмпир
07:25 06.06.2026