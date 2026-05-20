Володимир Зеленски: Украйна ще подсили отбраната си на север срещу възможни сценарии за руска офанзива

Русия разполага с пет сценария за разширяване на войната си срещу Украйна през северната част на страната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той добави, че Украйна ще укрепи силите си в района, за да бъде готова да реагира.

"Подготвяме отговори на всеки възможен ход на вражеските действия – ако руснаците наистина се осмелят да разширят агресията си", заяви той в Екс.

Зеленски предупреди, че Русия може да използва територията на Беларус. Той отбеляза също, че Киев подготвя допълнителни дипломатически мерки срещу Минск.