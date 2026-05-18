Разузнавателен доклад: Русия изобщо не бърза! Владимир Путин няма да се откаже от целите на войната

Президентът на Русия Владимир Путин няма да се откаже от целите си във войната в Украйна, а вътре в Русия няма никаква заплаха за властта му, заявява пред агенция Reuters ръководителят на разузнаването на една от европейските държави, цитиран от Фокус.

"Много ми е трудно да си представя, че те ще се откажат от целта си да завземат цялата територия на Донбас… И Русия, по същество, не бърза никъде“, заявява служителят, пожелал да остане анонимен.

Той не очаква "голям пробив“ в близко бъдеще, а руското общество определи като стабилно.

"Да се смята, че в момента ръководството на Русия по някакъв начин се разпада или че Путин е изправен пред вътрешно предизвикателство, означава да се приема желаното за действително…“, посочва източникът.

В същата статия на британската агенция се цитира мнението на ръководителя на естонското разузнаване Каупо Розина, който смята, че натискът върху Путин в Русия се засилва, защото армията ѝ е затънала на фронта, санкциите се засилват и на Москва "й остават малко добри варианти в Украйна“.

"Всички тези фактори заедно създават ситуация, в която някои хора в Русия, включително на най-високите нива, осъзнават, че имат сериозен проблем. Трудно е да се определи какво мисли Путин по този въпрос, но според мен всички тези фактори започват да оказват влияние върху решенията му“, заявява Розин.

Той призова съюзниците на Украйна да засилят санкционния натиск върху Москва.

В същото време ръководителят на естонското разузнаване заяви, че Русия няма да се откаже от целта си да подчини Украйна, докато Путин е на власт, и ще запази значителни военни сили по границите дори след приключването на конфликта.

Освен това, според него, след края на военните действия Москва ще се стреми да разшири военното си присъствие по границите с НАТО и да постигне "военно господство от Арктика до Черно море“.