Разузнавателен доклад: Русия изобщо не бърза! Владимир Путин няма да се откаже от целите на войната
18 Май, 2026 21:48 2 530 135

Кремъл няма да се откаже от целта си да подчини Украйна, докато Путин е на власт, и ще запази значителни военни сили по границите дори след приключването на конфликта

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на Русия Владимир Путин няма да се откаже от целите си във войната в Украйна, а вътре в Русия няма никаква заплаха за властта му, заявява пред агенция Reuters ръководителят на разузнаването на една от европейските държави, цитиран от Фокус.

"Много ми е трудно да си представя, че те ще се откажат от целта си да завземат цялата територия на Донбас… И Русия, по същество, не бърза никъде“, заявява служителят, пожелал да остане анонимен.

Той не очаква "голям пробив“ в близко бъдеще, а руското общество определи като стабилно.

"Да се смята, че в момента ръководството на Русия по някакъв начин се разпада или че Путин е изправен пред вътрешно предизвикателство, означава да се приема желаното за действително…“, посочва източникът.

В същата статия на британската агенция се цитира мнението на ръководителя на естонското разузнаване Каупо Розина, който смята, че натискът върху Путин в Русия се засилва, защото армията ѝ е затънала на фронта, санкциите се засилват и на Москва "й остават малко добри варианти в Украйна“.

"Всички тези фактори заедно създават ситуация, в която някои хора в Русия, включително на най-високите нива, осъзнават, че имат сериозен проблем. Трудно е да се определи какво мисли Путин по този въпрос, но според мен всички тези фактори започват да оказват влияние върху решенията му“, заявява Розин.

Той призова съюзниците на Украйна да засилят санкционния натиск върху Москва.

В същото време ръководителят на естонското разузнаване заяви, че Русия няма да се откаже от целта си да подчини Украйна, докато Путин е на власт, и ще запази значителни военни сили по границите дори след приключването на конфликта.

Освен това, според него, след края на военните действия Москва ще се стреми да разшири военното си присъствие по границите с НАТО и да постигне "военно господство от Арктика до Черно море“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Шопо

    57 17 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #5, #6, #11, #17, #45, #47, #51, #117

    21:49 18.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    49 8 Отговор
    Добро утро! Дали ще почнете да стопляте?

    Коментиран от #27

    21:52 18.05.2026

  • 3 Един

    12 38 Отговор
    Щом казват, е не бързат, значи много бързат.

    Коментиран от #9

    21:52 18.05.2026

  • 4 украински викинг

    16 44 Отговор
    русия фалира при пияницата елцин,путлер само удължава агонията й!

    21:53 18.05.2026

  • 5 Софийски селянин,

    7 25 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Точно казано,Киевска Рус това и Руската Империя.

    21:54 18.05.2026

  • 6 9999999

    31 8 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Погребани живи: Опитът на украинските въоръжени сили да възпроизведат ракетната система "Поток" завърши с отрязани крайници.
    Войници от украинските въоръжени сили бяха убити при опит за повторение на операция „Поток“ близо до Купянск.
    Купянск, опит на украински войски да създадат скрит проход в тила на руските позиции през подземен тунел и да навлязат в Купянск, от където бяха изгонени, доведе до смъртта на техния личен състав поради внезапно срутване на земната основа. Те се опитваха да възпроизведат легендарната руска военна операция „Поток“.
    „За тази цел група войници от украинските въоръжени сили бяха транспортирани в продължение на няколко последователни нощи до специално място, където трябваше да изкопаят огромен тунел“, съобщава украинскиTelegram-канал. Според канала украинското командване се е надявало да създаде римейк на успешната руска операция „Поток“ в Курска област, когато войници от руските въоръжени сили успяха да проникнат през вражеските линии през тръба.
    Технически грешки обаче доведоха до катастрофални последици още в началото на работата. „Успяхме да проникнем само на 5 метра — след това всичко се срути на дълбочина 5-6 метра. Всичко, което остана, бяха крайниците на нашите украински войници, заровени под слой пръст“, се казва в изданието.
    Руските подразделения продължават редовно да нанасят удари по струпванията на вражеска жива сила в района на Харков. Всички опити на украинските сили да атакуват или закрепят позици

    Коментиран от #12, #97, #107, #118

    21:55 18.05.2026

  • 7 Факти

    13 35 Отговор
    За къде да бърза? Има милиони руснаци за убиване. Като ги убива бавно държи руския народ приспан.

    21:55 18.05.2026

  • 8 Отговорът

    19 12 Отговор
    Русия се приготвя за трети път, ама вече без прошка

    21:55 18.05.2026

  • 9 Алекс

    34 8 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Руснаците имат поговорка; Тише едешь дальше будешь!

    21:56 18.05.2026

  • 10 Копейки

    12 31 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    21:56 18.05.2026

  • 11 Град Козлодуй

    12 43 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #18, #100

    21:56 18.05.2026

  • 12 Продължение

    30 12 Отговор

    До коментар #6 от "9999999":

    Руските подразделения продължават редовно да нанасят удари по струпванията на вражеска жива сила в района на Харков. Всички опити на украинските сили да атакуват или закрепят позициите си в покрайнините на Купянск са неуспешни.

    21:56 18.05.2026

  • 13 Шопо

    13 22 Отговор
    Китайците да умни хора!!!
    Превзеха Сибир без война.

    Коментиран от #22

    21:57 18.05.2026

  • 14 ЧОВЕКА ВИ КАЗА

    19 7 Отговор
    КАТО ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ НА СВО.........

    21:57 18.05.2026

  • 15 Хахаха!🎺🥳😀

    24 9 Отговор
    "Президентът на Русия Владимир Путин няма да се откаже от целите си във войната в Украйна, а вътре в Русия няма никаква заплаха за властта му, заявява пред агенция Reuters ръководителят на разузнаването на една от европейските държави, цитиран от Фокус."

    Как тъй? А на нас укро посланичката ни каза да пишем, че в Москва ще има революция и ни даде пари за баничка и 10 цигари!

    21:58 18.05.2026

  • 16 Град Козлодуй

    12 28 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    21:58 18.05.2026

  • 17 Град Козлодуй

    8 19 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    България не е държава ама спечели евровизия

    21:59 18.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Многоходовото

    9 20 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси помощи от господаря си Китай.

    22:00 18.05.2026

  • 20 Българин

    9 20 Отговор
    Путин започна войната, с единствената цел да унищожи Русия. И той от тази цел няма как да се откаже, защото собствениците му няма да му позволят.

    Коментиран от #41

    22:01 18.05.2026

  • 21 Гост

    25 7 Отговор
    Така е "затънала" Русия, че при последната замяна на убити след контранаступа към Купянск резултата е 40: над 500!
    Общо за 5 гдини 3000:25000!
    Това са реалностите, а фаназьорите си драскат всякакви глупости...

    Коментиран от #37

    22:01 18.05.2026

  • 22 Китайците са умни

    16 6 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    На примера на СССР и УССР на видяха какви са последиците от краварското приятелство. Поучиха се от чуждите грешки.
    Китайските протестъри, които останаха живи, още залесяват пустинята Гоби.

    22:02 18.05.2026

  • 23 Ти да видиш

    17 7 Отговор
    Точно и ясно!
    На запад имало и умни хора, но те не са между политиците със сигурност, а сред военните които добре си дават сметка за ситуацията.

    Я да чуем троловете на наркомана Зеленски как ще врякат сега!?

    22:03 18.05.2026

  • 24 😂😂😂😂😂😂

    7 14 Отговор
    Вместо ПВО руснаците поставят икони да пазят нефтените пристанища.🤣🤣🤣🤣

    22:04 18.05.2026

  • 25 Мишел

    7 19 Отговор
    Путин вече няма варианти и Тръмп не може да му помогне. В Русия отново се заговори за мобилизиране на 300 000 войници, но за Владимир Путин това вече е голям проблем. Влошаващата се икономическа ситуация в Русия не позволява с лека ръка 300 000 мъже да бъдат изведени от икономиката, а също и финансовият въпрос - за подготовка и заплата на мобилизираните руснаци. В същото време той добави още два фактора, които затрудняват Путин - непрекъснато влошаващото се международно положение на Русия и нарастващите възможности на украинската армия. На практика Путин е изчерпал възможностите за продължаване на войната без критични загуби за Русия.

    Коментиран от #31, #35, #76, #102

    22:05 18.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мишел

    5 14 Отговор
    Имаме "Сармат" и какво от това: Констатации в Кремъл докато голям мост в Москва е на път да рухне. "Хората задават въпроси и това е неизбежно – имаме мощна бомба и какво? С нищо не може да ни помогне. И докато тези дълбокомъдрени мисли се разменят в руския ефир, мост на Североизточния пътен коридор в Измайлово, Москва хлътна след гигантски пожар – буквално в района на тематичния исторически парк "Кремъл". Продължава да бушува и пожарът в бензиностанцията с база от резервоари-цистерни за горива в Солнечногорск, Московска област .

    Коментиран от #78, #119

    22:07 18.05.2026

  • 29 Една мисъл не ми дава мира.

    7 12 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги се случва точно обратното?

    22:07 18.05.2026

  • 30 Любо

    10 11 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пусна ли тока в концлагера наречен Украйна???

    22:08 18.05.2026

  • 31 Пияна украинка с два ножа

    16 7 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Мишел ти от Лвов ли си или от Ивано Франковск?

    Коментиран от #33

    22:08 18.05.2026

  • 32 Име

    7 5 Отговор
    Приятни сънища!

    22:09 18.05.2026

  • 33 Мишел

    7 6 Отговор

    До коментар #31 от "Пияна украинка с два ножа":

    От кривия рог.

    22:10 18.05.2026

  • 34 Мишел

    8 15 Отговор
    Първите контролируеми авиобомби на Украйна са готови за бойна употреба (ВИДЕО). Първата КАБ (управляема авиационна бомба) е преминала успешно необходимите тестове и е готова за бойно приложение. Това обяви министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров. Тя има "уникален дизайн и е създадена, като се вземат предвид реалностите на съвременната война", уточни Федоров. Бойната й глава е 250 кг, а разработката й е отнела 17 месеца, посочи министърът. "Това не е копие на западни или съветски решения, а оригинална разработка на украински инженери за ефективно унищожаване на укрепления, командни пунктове и други вражески цели на десетки километри дълбочина след изстрелване“, добави той.

    Коментиран от #40, #43, #44, #52

    22:10 18.05.2026

  • 35 Чорбара

    14 6 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Виж, в Украйна проблеми с мобилизацията нямат!...Там даже наплива е много голям и не смогват да ги обработят!....Даже и тези който ги храниме в България, спринтират да отидат на фронта!....Така че си прав!

    22:12 18.05.2026

  • 36 Хахаха!🎺🥳😀

    10 5 Отговор
    Наще протестъри са съгласни да издухат на Путин, за да му прилошее!

    22:13 18.05.2026

  • 37 Кой е луд?

    9 13 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Дори пленените руснаци не желаят да се върнат в просия.

    Коментиран от #89

    22:13 18.05.2026

  • 38 Ами

    9 6 Отговор
    Мантрата за трите дни утече в канала.
    Слуховете за дворцов преврат също.
    Но поне разбрахме, че Естония имала разузнаване :)

    22:14 18.05.2026

  • 39 Механик

    12 6 Отговор
    В горната статия Зелинцето вика, че победил, тука па други викат, че Путин си играе играта и хич не му пука?!?!
    Кое е това дето трябва да вярваме?

    Коментиран от #46

    22:15 18.05.2026

  • 40 Хахаха!🎺🥳😀

    9 7 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Украинските инженери са като мароканските скакалци! Напъплиха цяла Европа.

    Коментиран от #42

    22:16 18.05.2026

  • 41 АнтроПолог

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Дъжд ли те е валял или така си пахнеш на некъпано мокро куче ?

    22:17 18.05.2026

  • 42 все пак

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    нашите копейки са повече...

    22:17 18.05.2026

  • 43 Механик

    10 6 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Ама тва е авиобомба. Кой и от какъв фърчшоплан ша е фърга? Да не би да се е завърнал "Призрака на Киев"?????

    Коментиран от #122

    22:17 18.05.2026

  • 44 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Браво на окраинците.
    Вече имат управляема авиационна бомба.
    Сега остава да си намерят самолет и летише.
    Ако намерят и шофьор за самолета ...
    Спукана им е работата на руснаците :)

    22:18 18.05.2026

  • 45 Европеец

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Прав си ,че Украйна е руска територия,НО за съжаление не виждаш, че либералният Путин тотално се провали в Украйна,от четирите цели, които си постави в началото на СВО нито една не е постигната за четири години и три месеца война..... Заглавието не е вярно, руският народ иска войната да приключи с изразителна Победа, но либералния Путин с неуместната си тактика или от страх не се вижда скоро да има такава Победа..... А без такава Победа скоро ще бъде развенчан култа към личността на Путин....

    Коментиран от #49

    22:18 18.05.2026

  • 46 Хахаха!🎺🥳😀

    5 7 Отговор

    До коментар #39 от "Механик":

    Символ на Русия е кафявата мечка, а на бандерия свинята. Ясно кой ще победи.

    Коментиран от #56, #57

    22:18 18.05.2026

  • 47 Активист на политическа партия

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Северна македония не е държава ама иска да бъде в ЕС

    22:19 18.05.2026

  • 48 Бат Вальо

    11 5 Отговор
    Той Путин е като мъдята на коча - все се клатят, ама не падат ... и се молете Путин да е жив и здрав още дълги години, щото оня след него изобщо няма да е толкова дипломатичен, а направо ще извади сатъра и тогава ....

    Коментиран от #125

    22:21 18.05.2026

  • 49 Рублевка

    13 5 Отговор

    До коментар #45 от "Европеец":

    Какво да прави Путин? Да си изпусне нервите и да запали световна война? При първия атомен удар жертви в Европа ще станат 98% от населението. Да е жив и здрав Путин, че търпи провокациите и подигравките.

    Коментиран от #55, #61

    22:22 18.05.2026

  • 50 Мишел

    5 10 Отговор
    "Започва ускорен старт на разработката на украинската крилата ракета "Рута" (RUTA Block 3) с обсег 2000 километра. Планирано е серия от тестове да започне през 2027 година, става ясно от официално съобщение, с което се уточнява, че това ще е нов модел в рамките на серията "Рута". "Block 3 ще разшири архитектурата RUTA в нова категория ракети с голям обсег". Програмата RUTA е структурирана в три промишлени центъра. В Нидерландия Destinus служи като инженерен и дизайнерски проектант и основен производствен обект на RUTA. В Украйна Destinus ще допринесе както за разработването, така и за оперативните тестове на RUTA Block 3 и ще действа като център за производство на основни компоненти. В Германия се очаква планираното съвместно предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems да добави високоскоростен производствен, квалификационен и окончателен интеграционен капацитет за широк кръг клиенти.

    Коментиран от #54, #87

    22:24 18.05.2026

  • 51 Факти

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Значи Русия е в гражданска война с милиони жертви. Това прави Путин най-големият некадърник след Николай Втори.

    Коментиран от #64

    22:24 18.05.2026

  • 52 Тигре Тигре

    9 3 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Кви управляеми бомби те гонят бре Ломско тсс ганне от Хумата ,хохохолите нямат самолети,трябва от балони пълни с топъл въздух да ги хвърлят 😂🍌😂 .Преди два дни над Суми руски Су35 с ракета въздух въздух демонстративно разполови Ф 16 пилотиран от американец ,който се телепортира директно при Сти Пешко .

    22:25 18.05.2026

  • 53 Ха-ха

    5 2 Отговор
    Този анонимен разузнавателен доклад на неназована държава да не би да е на Фицо.!

    Коментиран от #91

    22:26 18.05.2026

  • 54 Куравей Вадев

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    Мога ти отперем набързо една коо Жена Рута в прррр дялллника .

    22:26 18.05.2026

  • 55 Факти

    3 10 Отговор

    До коментар #49 от "Рублевка":

    Атомната доктрина на Франция е изградена върху превантивен удар. Москва ще изчезне първа, а с нея и Русия. 21 Републики чакат удобен момент да се отцепят.

    Коментиран от #63

    22:27 18.05.2026

  • 56 Бай Ганьо

    4 8 Отговор

    До коментар #46 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Мечката е хубаво животно, какво общо има с миризливите руски смотаняци и палячовци?

    Коментиран от #60, #92

    22:28 18.05.2026

  • 57 хаха🤣

    7 5 Отговор

    До коментар #46 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Хохохолите са свиньосабаки ,на всички им е ясно.

    22:29 18.05.2026

  • 58 ха, ха, ха...

    7 3 Отговор
    "Русия изобщо не бърза!

    И за къде да бърза? Който много бърза, бързо остарява, а после съжалява, но вече е късно за китка.

    22:30 18.05.2026

  • 59 Бръмм

    8 4 Отговор
    а в България се настани украйнската мафия. питайте хората,вижте новините.

    22:30 18.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Европеец

    0 6 Отговор

    До коментар #49 от "Рублевка":

    Прав си, има здрави нерви и е стоик, но в Украйна е пълен провал.... При световна война е ясно, че ще бъде атомна.... Руските удари ще бъдат насочени към САЩ, Франция и Англия.... А тия 98% ,който си написал при масирана война и използва не на Атомно оръжие нямат никакво значение.....

    Коментиран от #99

    22:34 18.05.2026

  • 62 Пиночет

    6 4 Отговор

    До коментар #60 от "Пиночет":

    Накрая Кремълския ботоксов охлюв с токчетата, ще изтъргува Русия на Китай!

    Коментиран от #66, #68

    22:34 18.05.2026

  • 63 Клати Курти

    5 3 Отговор

    До коментар #55 от "Факти":

    Муци къде ги слагаш френските мнннтчии 👄,срещу руската ядрена триада ,един Сармат и от Франция и прах няма да остане .

    Коментиран от #93

    22:34 18.05.2026

  • 64 Шопо

    3 5 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    Така е русия е в гражданска война, а Путин е страхливец.
    Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    Коментиран от #67

    22:35 18.05.2026

  • 65 така, така

    3 3 Отговор
    Комично, та дори жалко - това е положението в тия разузнавателни центрове.
    Въобще не разбирам как става тая, но много от хората, коментиращи тук положението в 0срайна, отдавна пишат това, което големите анализатори в тия центрове са разбрали едва сега. Просто умилително.
    Мисля да ги открехна ония в разузнаването - Москва няма как да се стреми към военно господство от Арктика до Черно море - тя го има и не е от днес, а от години. Не се излагайте, вижте реалното положение. Да подценяваш противника е първата крачка към загубата. Ако така си пишете домашното, НАТО е обречено.

    22:35 18.05.2026

  • 66 Пиночет

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Пиночет":

    Пеевски отдавна изтъргува България на Анаватан Турция 🤣🤣🤣.

    22:36 18.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Крепостен на Хартиената мечка

    6 0 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме средния и живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    22:38 18.05.2026

  • 70 Раша да не го игре сърдита

    6 2 Отговор
    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    Коментиран от #94

    22:38 18.05.2026

  • 71 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    4 1 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #74

    22:39 18.05.2026

  • 72 Гай Баньо

    2 4 Отговор
    Най хубавото е че нашите козяци пак се надянаха на дебеуия на сухо .

    22:39 18.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Аз съм веган

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Лап пай ми Х.У.Я. за розова хималайска сол .

    Коментиран от #79

    22:41 18.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ментемишел

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    мишелментето

    22:42 18.05.2026

  • 77 Бат Вальо

    3 3 Отговор
    А ако целта на Путин не е просто подчиняване на Украйна, а икономическо съсипване на ЕС, тогава кво ... засега успява ...

    22:43 18.05.2026

  • 78 ментемишел

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    мишелментето

    22:44 18.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Как Путин ще оправдае спирането на

    3 2 Отговор
    на войната и загубата на Русия. Политическите стратези на Кремъл : "Героите в специалната военна операция загинаха в борбата за мирно небе над главите на всички нас. Като възстановяваме мира, ние правим техния подвиг ценен". Обясненията за руския народ ще бъдат, че като спре войната, Путин всъщност щял да надхитри Запада и да предотврати курс към по-дълга война, която щяла да е по-изгодна за Украйна. Ще разказва на руснаците, как е защитил рускоезичните в ЛНР и ДНР, как дългата война вреди на Русия, но е изгодна за Запада и Украйна и затова Русия спира войната.

    Коментиран от #88

    22:48 18.05.2026

  • 84 Аз съм веган

    1 3 Отговор

    До коментар #79 от "Натопорчен":

    Мажи гаzyндера бе гресиран,кво ми се обясняваш козяшка мррршоо ☝️.

    22:48 18.05.2026

  • 85 Много ясно

    2 4 Отговор
    Малко остава украинският народ да погне фашиста зеленски! Да видим Европа дали до тогава ще остане цяла или всеки ще се спасява поединично.

    22:48 18.05.2026

  • 86 Аз съм веган

    1 3 Отговор

    До коментар #79 от "Натопорчен":

    Пробвай с ба. щаси 😂🍌😂 .

    22:50 18.05.2026

  • 87 ментемишел

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    мишелментето

    22:52 18.05.2026

  • 88 Прудльооо

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Как Путин ще оправдае спирането на":

    Виж колко спам изръси за някви си 15€c на пост.Да миго олигавиш за 10 €врака набързо ,та да си спестиш мъките ?

    22:53 18.05.2026

  • 89 Точно обратното

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "Кой е луд?":

    украинците не искат да се връщат в уср@йна при нацистката хунта в киев

    22:55 18.05.2026

  • 90 Добронамерен

    4 3 Отговор
    "ръководителят на естонското разузнаване заяви, че Русия няма да се откаже от целта си да подчини Украйна, докато Путин е на власт,"-- а пък, ако не е Путин на власт жална ви майка! И то напълно заслужено.
    Тъй, че внимавайте какво си пожелавате!

    22:55 18.05.2026

  • 91 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ха-ха":

    Разузнавателните доклади се пишат от разузнавателните служби на съответната държава а не от Премиерите:) Фицо е Премиер!

    22:55 18.05.2026

  • 92 Бай Ганьо

    5 3 Отговор

    До коментар #56 от "Бай Ганьо":

    Хи хи хи
    Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния.......
    На Руския !!!

    22:56 18.05.2026

  • 93 Рублевка

    5 5 Отговор

    До коментар #63 от "Клати Курти":

    Има видео на атомен удар по линкор. Първо корабът беше изпарен, а после заваля железен дъжд. Същото ще се случи с Айфеловата кула, но умножено по хиляда. Кулата ще излети в стратосферата. 98% от населението на Европа ще бъде унищожено. Последиците за Русия ще бъдат много сериозни, но не катастрофални. Сибир няма да бъде засегнат. Умните щати няма да се намесят и няма да пострадат.
    Но защо да се стига до това? Защо? Кой ще спечели от милиард жертви и унищожението на европейската цивилизация? По-лесно е кресльовците да бъдат пратени в един нов ГУЛАГ и да се запази мира.

    Коментиран от #98, #101

    22:56 18.05.2026

  • 94 хахахахха

    3 7 Отговор

    До коментар #70 от "Раша да не го игре сърдита":

    евр0гейск@т@ к0чин@ е под дъното на дъното

    22:58 18.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Отреазвяващ

    1 3 Отговор
    Когато говоря,гъби не ям.За глухите в четвъртък,бонбончета.

    22:59 18.05.2026

  • 97 Отреазвяващ

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "9999999":

    Просто нямам думи.

    23:03 18.05.2026

  • 98 Баба Радка

    5 2 Отговор

    До коментар #93 от "Рублевка":

    Не думай бе момче.Завий се с един мокър чаршаф.

    Коментиран от #109

    23:04 18.05.2026

  • 99 Рублевка

    3 5 Отговор

    До коментар #61 от "Европеец":

    Бъди сигурен, че със САЩ са се разбрали по въпроса. САЩ и РФ няма да си разменят ядрени удари, защото ще им струва прекалено скъпо. Англия няма свое ЯО. Франция само да си помисли да нанесе ядрен удар, ще стане като пустинята Гоби. Германия въобще е кръгла нула.

    Коментиран от #103

    23:04 18.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Тизе

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    С женското име, имаш вариант! Требе ми офчар, интелектуално отговараш!

    23:21 18.05.2026

  • 103 Фани се гръммни

    1 3 Отговор

    До коментар #99 от "Рублевка":

    беОлигофрен.

    Коментиран от #105

    23:26 18.05.2026

  • 104 Зелю

    4 1 Отговор
    Отидоха ми опорките.

    23:31 18.05.2026

  • 105 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "Фани се гръммни":

    Лапуркай бе тръбар ,кво мучиш !

    Коментиран от #106

    23:33 18.05.2026

  • 106 Рипай у нужнико въшлю.😀

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "ХА ХА":

    Да ти се изхождат хората на главата.

    23:50 18.05.2026

  • 107 Руската пропаганда

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "9999999":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #111

    23:51 18.05.2026

  • 108 Здравейте еврасти

    5 0 Отговор
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?

    Коментиран от #110

    23:52 18.05.2026

  • 109 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Баба Радка":

    Бабо, глътни си хапчето за кръвно и лягай до дядото да спиш.

    23:54 18.05.2026

  • 110 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Здравейте еврасти":

    Стивън Сегал изнася лекции за историята на Крим. Има много поучително видео по въпроса. Пишете в търсачката /Стивън Сегал чей Крим/. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗

    Коментиран от #127

    23:57 18.05.2026

  • 111 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    00:11 19.05.2026

  • 112 А МОЧАТА?

    1 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    00:13 19.05.2026

  • 113 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Бързата кучка - срам з майстора

    00:13 19.05.2026

  • 114 Айше

    0 0 Отговор
    Ами тъй, да не се родят слепи, щото само тогава няма да видят, а па като видят и като почнат да подумат и после они сошли с ума и яката работа :)

    00:18 19.05.2026

  • 115 Марко Рубио

    1 3 Отговор
    "На месец руснаците дават по 20-25 хиляди убити.Не ранени,а убити".

    00:18 19.05.2026

  • 116 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    "Да се ​​каже, че руската армия се движи със скоростта на охлюв, би било обида за охлювите. Ако един охлюв беше започнал да се движи от Авдеевка през февруари 2022 г. и се беше насочил на запад, досега щеше да е стигнал до Чехия, докато Русия все още е заседнала в Донбас.", каза външната министърка на Латвия

    Коментиран от #123

    00:39 19.05.2026

  • 117 Глупости

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Украйна е суверенна държава и твоето мнение не променя това.

    Коментиран от #120

    00:40 19.05.2026

  • 118 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "9999999":

    Приказки за шаранчета

    00:42 19.05.2026

  • 119 Само че

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Този сармат се оказа макет

    Коментиран от #121

    00:45 19.05.2026

  • 120 Украйна ако бе суверенна

    0 2 Отговор

    До коментар #117 от "Глупости":

    сега щеше да е цяла, а не САЩ и Англия да я унищожат!

    00:45 19.05.2026

  • 121 Само, че

    0 1 Отговор

    До коментар #119 от "Само че":

    троленето показва не само твоето падение, а и падението на запада и затова Русия е толкова велика!

    00:46 19.05.2026

  • 122 Не е но

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    В Украйна имат самолети F16

    00:47 19.05.2026

  • 123 Значи браво на Русия

    0 1 Отговор

    До коментар #116 от "Ха ха ха":

    Щом тролеи са изкарали и реват, само браво!

    Коментиран от #124

    00:47 19.05.2026

  • 124 Лекар

    2 0 Отговор

    До коментар #123 от "Значи браво на Русия":

    Пробвай лечение с парен чук 🔨 по празната ти чутура.

    Коментиран от #128

    00:50 19.05.2026

  • 125 Брей

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Бат Вальо":

    Голям почитател си на масовия убиец и крадец на деца путлер

    Коментиран от #129

    00:50 19.05.2026

  • 126 БРАВО,ИМА НЗПРЕДЪК В МОЗЪЧНИТЕ ВИ ДУПКИ

    2 1 Отговор
    ЕЕЕЕ, МА БРАВО БЕ , ЯЯЯЯ НАЙ-ПОСЛЕ ГО РАЗБРАХТЕ !! САМО ПУТИН ГО Е ИЗРЕКЪЛ 100 ПЪТИ , ПА НАЙ НАКРАЯ ГО СХВАНАХТЕ! ДАААА , ЗА ВАС Е НЕЩО НОВО , ЗА НОРМАЛНИТЕ НЕ !!

    00:50 19.05.2026

  • 127 Глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Стивън Сегал е руски пропагандист

    00:53 19.05.2026

  • 128 Давай

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Лекар":

    Освободи света от един тролещ глупак. 😄

    00:57 19.05.2026

  • 129 Верно било

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Брей":

    Пропагандата винаги уцелвала глупака!

    Коментиран от #131

    00:58 19.05.2026

  • 130 Серьожа

    2 0 Отговор
    Русия постоянно натpупва ценен опит във воденето на война, и все отрицателен със много кютeк и много лeш, последван от мизeрия!

    00:59 19.05.2026

  • 131 Фани се гръммни

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Верно било":

    беОлигофреннясалият.

    Коментиран от #132

    01:04 19.05.2026

  • 132 Ами давай

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Фани се гръммни":

    Аз на глупак ни помагам. 😄

    01:09 19.05.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.