Разузнавателен доклад: Русия изобщо не бърза! Владимир Путин няма да се откаже от целите на войната

Президентът на Русия Владимир Путин няма да се откаже от целите си във войната в Украйна, а вътре в Русия няма никаква заплаха за властта му, заявява пред агенция Reuters ръководителят на разузнаването на една от европейските държави, цитиран от Фокус.
"Много ми е трудно да си представя, че те ще се откажат от целта си да завземат цялата територия на Донбас… И Русия, по същество, не бърза никъде“, заявява служителят, пожелал да остане анонимен.
Той не очаква "голям пробив“ в близко бъдеще, а руското общество определи като стабилно.
"Да се смята, че в момента ръководството на Русия по някакъв начин се разпада или че Путин е изправен пред вътрешно предизвикателство, означава да се приема желаното за действително…“, посочва източникът.
В същата статия на британската агенция се цитира мнението на ръководителя на естонското разузнаване Каупо Розина, който смята, че натискът върху Путин в Русия се засилва, защото армията ѝ е затънала на фронта, санкциите се засилват и на Москва "й остават малко добри варианти в Украйна“.
"Всички тези фактори заедно създават ситуация, в която някои хора в Русия, включително на най-високите нива, осъзнават, че имат сериозен проблем. Трудно е да се определи какво мисли Путин по този въпрос, но според мен всички тези фактори започват да оказват влияние върху решенията му“, заявява Розин.
Той призова съюзниците на Украйна да засилят санкционния натиск върху Москва.
В същото време ръководителят на естонското разузнаване заяви, че Русия няма да се откаже от целта си да подчини Украйна, докато Путин е на власт, и ще запази значителни военни сили по границите дори след приключването на конфликта.
Освен това, според него, след края на военните действия Москва ще се стреми да разшири военното си присъствие по границите с НАТО и да постигне "военно господство от Арктика до Черно море“.
5 Софийски селянин,
До коментар #1 от "Шопо":Точно казано,Киевска Рус това и Руската Империя.
21:54 18.05.2026
6 9999999
До коментар #1 от "Шопо":Погребани живи: Опитът на украинските въоръжени сили да възпроизведат ракетната система "Поток" завърши с отрязани крайници.
Войници от украинските въоръжени сили бяха убити при опит за повторение на операция „Поток“ близо до Купянск.
Купянск, опит на украински войски да създадат скрит проход в тила на руските позиции през подземен тунел и да навлязат в Купянск, от където бяха изгонени, доведе до смъртта на техния личен състав поради внезапно срутване на земната основа. Те се опитваха да възпроизведат легендарната руска военна операция „Поток“.
„За тази цел група войници от украинските въоръжени сили бяха транспортирани в продължение на няколко последователни нощи до специално място, където трябваше да изкопаят огромен тунел“, съобщава украинскиTelegram-канал. Според канала украинското командване се е надявало да създаде римейк на успешната руска операция „Поток“ в Курска област, когато войници от руските въоръжени сили успяха да проникнат през вражеските линии през тръба.
Технически грешки обаче доведоха до катастрофални последици още в началото на работата. „Успяхме да проникнем само на 5 метра — след това всичко се срути на дълбочина 5-6 метра. Всичко, което остана, бяха крайниците на нашите украински войници, заровени под слой пръст“, се казва в изданието.
Руските подразделения продължават редовно да нанасят удари по струпванията на вражеска жива сила в района на Харков. Всички опити на украинските сили да атакуват или закрепят позици
21:55 18.05.2026
9 Алекс
До коментар #3 от "Един":Руснаците имат поговорка; Тише едешь дальше будешь!
21:56 18.05.2026
11 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Шопо":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #18, #100
21:56 18.05.2026
12 Продължение
До коментар #6 от "9999999":Руските подразделения продължават редовно да нанасят удари по струпванията на вражеска жива сила в района на Харков. Всички опити на украинските сили да атакуват или закрепят позициите си в покрайнините на Купянск са неуспешни.
21:56 18.05.2026
13 Шопо
Превзеха Сибир без война.
15 Хахаха!🎺🥳😀
Как тъй? А на нас укро посланичката ни каза да пишем, че в Москва ще има революция и ни даде пари за баничка и 10 цигари!
21:58 18.05.2026
До коментар #1 от "Шопо":България не е държава ама спечели евровизия
21:59 18.05.2026
20 Българин
До коментар #62 от "Пиночет":Накрая Кремълския ботоксов охлюв с токчетата, ще изтъргува Русия на Китай!
Китайските протестъри, които останаха живи, още залесяват пустинята Гоби.
22:02 18.05.2026
23 Ти да видиш
На запад имало и умни хора, но те не са между политиците със сигурност, а сред военните които добре си дават сметка за ситуацията.
Я да чуем троловете на наркомана Зеленски как ще врякат сега!?
22:03 18.05.2026
31 Пияна украинка с два ножа
До коментар #25 от "Мишел":Мишел ти от Лвов ли си или от Ивано Франковск?
Кое е това дето трябва да вярваме?
До коментар #34 от "Мишел":Украинските инженери са като мароканските скакалци! Напъплиха цяла Европа.
43 Механик
До коментар #34 от "Мишел":Ама тва е авиобомба. Кой и от какъв фърчшоплан ша е фърга? Да не би да се е завърнал "Призрака на Киев"?????
До коментар #34 от "Мишел":Браво на окраинците.
Вече имат управляема авиационна бомба.
Сега остава да си намерят самолет и летише.
Ако намерят и шофьор за самолета ...
Спукана им е работата на руснаците :)
22:18 18.05.2026
45 Европеец
До коментар #1 от "Шопо":Прав си ,че Украйна е руска територия,НО за съжаление не виждаш, че либералният Путин тотално се провали в Украйна,от четирите цели, които си постави в началото на СВО нито една не е постигната за четири години и три месеца война..... Заглавието не е вярно, руският народ иска войната да приключи с изразителна Победа, но либералния Путин с неуместната си тактика или от страх не се вижда скоро да има такава Победа..... А без такава Победа скоро ще бъде развенчан култа към личността на Путин....
До коментар #39 от "Механик":Символ на Русия е кафявата мечка, а на бандерия свинята. Ясно кой ще победи.
47 Активист на политическа партия
До коментар #1 от "Шопо":Северна македония не е държава ама иска да бъде в ЕС
49 Рублевка
До коментар #45 от "Европеец":Какво да прави Путин? Да си изпусне нервите и да запали световна война? При първия атомен удар жертви в Европа ще станат 98% от населението. Да е жив и здрав Путин, че търпи провокациите и подигравките.
51 Факти
До коментар #1 от "Шопо":Значи Русия е в гражданска война с милиони жертви. Това прави Путин най-големият некадърник след Николай Втори.
До коментар #34 от "Мишел":Кви управляеми бомби те гонят бре Ломско тсс ганне от Хумата ,хохохолите нямат самолети,трябва от балони пълни с топъл въздух да ги хвърлят 😂🍌😂 .Преди два дни над Суми руски Су35 с ракета въздух въздух демонстративно разполови Ф 16 пилотиран от американец ,който се телепортира директно при Сти Пешко .
22:25 18.05.2026
53 Ха-ха
54 Куравей Вадев
До коментар #50 от "Мишел":Мога ти отперем набързо една коо Жена Рута в прррр дялллника .
22:26 18.05.2026
55 Факти
До коментар #49 от "Рублевка":Атомната доктрина на Франция е изградена върху превантивен удар. Москва ще изчезне първа, а с нея и Русия. 21 Републики чакат удобен момент да се отцепят.
До коментар #46 от "Хахаха!🎺🥳😀":Мечката е хубаво животно, какво общо има с миризливите руски смотаняци и палячовци?
57 хаха🤣
До коментар #46 от "Хахаха!🎺🥳😀":Хохохолите са свиньосабаки ,на всички им е ясно.
61 Европеец
До коментар #49 от "Рублевка":Прав си, има здрави нерви и е стоик, но в Украйна е пълен провал.... При световна война е ясно, че ще бъде атомна.... Руските удари ще бъдат насочени към САЩ, Франция и Англия.... А тия 98% ,който си написал при масирана война и използва не на Атомно оръжие нямат никакво значение.....
62 Пиночет
До коментар #60 от "Пиночет":Накрая Кремълския ботоксов охлюв с токчетата, ще изтъргува Русия на Китай!
63 Клати Курти
До коментар #55 от "Факти":Муци къде ги слагаш френските мнннтчии 👄,срещу руската ядрена триада ,един Сармат и от Франция и прах няма да остане .
До коментар #51 от "Факти":Така е русия е в гражданска война, а Путин е страхливец.
Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.
65 така, така
Въобще не разбирам как става тая, но много от хората, коментиращи тук положението в 0срайна, отдавна пишат това, което големите анализатори в тия центрове са разбрали едва сега. Просто умилително.
Мисля да ги открехна ония в разузнаването - Москва няма как да се стреми към военно господство от Арктика до Черно море - тя го има и не е от днес, а от години. Не се излагайте, вижте реалното положение. Да подценяваш противника е първата крачка към загубата. Ако така си пишете домашното, НАТО е обречено.
22:35 18.05.2026
66 Пиночет
До коментар #62 от "Пиночет":Пеевски отдавна изтъргува България на Анаватан Турция 🤣🤣🤣.
22:36 18.05.2026
74 Аз съм веган
До коментар #71 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Лап пай ми Х.У.Я. за розова хималайска сол .
76 ментемишел
84 Аз съм веган
До коментар #79 от "Натопорчен":Мажи гаzyндера бе гресиран,кво ми се обясняваш козяшка мррршоо ☝️.
22:48 18.05.2026
86 Аз съм веган
До коментар #79 от "Натопорчен":Пробвай с ба. щаси 😂🍌😂 .
22:50 18.05.2026
До коментар #83 от "Как Путин ще оправдае спирането на":Виж колко спам изръси за някви си 15€c на пост.Да миго олигавиш за 10 €врака набързо ,та да си спестиш мъките ?
22:53 18.05.2026
89 Точно обратното
До коментар #37 от "Кой е луд?":украинците не искат да се връщат в уср@йна при нацистката хунта в киев
22:55 18.05.2026
До коментар #53 от "Ха-ха":Разузнавателните доклади се пишат от разузнавателните служби на съответната държава а не от Премиерите:) Фицо е Премиер!
22:55 18.05.2026
До коментар #56 от "Бай Ганьо":Хи хи хи
Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния.......
На Руския !!!
22:56 18.05.2026
93 Рублевка
До коментар #63 от "Клати Курти":Има видео на атомен удар по линкор. Първо корабът беше изпарен, а после заваля железен дъжд. Същото ще се случи с Айфеловата кула, но умножено по хиляда. Кулата ще излети в стратосферата. 98% от населението на Европа ще бъде унищожено. Последиците за Русия ще бъдат много сериозни, но не катастрофални. Сибир няма да бъде засегнат. Умните щати няма да се намесят и няма да пострадат.
Но защо да се стига до това? Защо? Кой ще спечели от милиард жертви и унищожението на европейската цивилизация? По-лесно е кресльовците да бъдат пратени в един нов ГУЛАГ и да се запази мира.
94 хахахахха
До коментар #70 от "Раша да не го игре сърдита":евр0гейск@т@ к0чин@ е под дъното на дъното
22:58 18.05.2026
97 Отреазвяващ
До коментар #6 от "9999999":Просто нямам думи.
23:03 18.05.2026
98 Баба Радка
До коментар #93 от "Рублевка":Не думай бе момче.Завий се с един мокър чаршаф.
Коментиран от #109
23:04 18.05.2026
99 Рублевка
До коментар #61 от "Европеец":Бъди сигурен, че със САЩ са се разбрали по въпроса. САЩ и РФ няма да си разменят ядрени удари, защото ще им струва прекалено скъпо. Англия няма свое ЯО. Франция само да си помисли да нанесе ядрен удар, ще стане като пустинята Гоби. Германия въобще е кръгла нула.
102 Тизе
До коментар #25 от "Мишел":С женското име, имаш вариант! Требе ми офчар, интелектуално отговараш!
23:21 18.05.2026
103 Фани се гръммни
До коментар #99 от "Рублевка":беОлигофрен.
105 ХА ХА
До коментар #103 от "Фани се гръммни":Лапуркай бе тръбар ,кво мучиш !
106 Рипай у нужнико въшлю.😀
До коментар #105 от "ХА ХА":Да ти се изхождат хората на главата.
23:50 18.05.2026
107 Руската пропаганда
До коментар #6 от "9999999":Има за цел глупака.
109 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #98 от "Баба Радка":Бабо, глътни си хапчето за кръвно и лягай до дядото да спиш.
23:54 18.05.2026
110 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #108 от "Здравейте еврасти":Стивън Сегал изнася лекции за историята на Крим. Има много поучително видео по въпроса. Пишете в търсачката /Стивън Сегал чей Крим/. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗
111 Така е
До коментар #107 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
00:11 19.05.2026
117 Глупости
До коментар #1 от "Шопо":Украйна е суверенна държава и твоето мнение не променя това.
118 Ха ха ха
До коментар #6 от "9999999":Приказки за шаранчета
00:42 19.05.2026
119 Само че
До коментар #28 от "Мишел":Този сармат се оказа макет
120 Украйна ако бе суверенна
До коментар #117 от "Глупости":сега щеше да е цяла, а не САЩ и Англия да я унищожат!
00:45 19.05.2026
121 Само, че
До коментар #119 от "Само че":троленето показва не само твоето падение, а и падението на запада и затова Русия е толкова велика!
00:46 19.05.2026
122 Не е но
До коментар #43 от "Механик":В Украйна имат самолети F16
00:47 19.05.2026
123 Значи браво на Русия
До коментар #116 от "Ха ха ха":Щом тролеи са изкарали и реват, само браво!
124 Лекар
До коментар #123 от "Значи браво на Русия":Пробвай лечение с парен чук 🔨 по празната ти чутура.
125 Брей
До коментар #48 от "Бат Вальо":Голям почитател си на масовия убиец и крадец на деца путлер
127 Глупости
До коментар #110 от "Хахаха!🎺🥳😀":Стивън Сегал е руски пропагандист
00:53 19.05.2026
128 Давай
До коментар #124 от "Лекар":Освободи света от един тролещ глупак. 😄
00:57 19.05.2026
129 Верно било
До коментар #125 от "Брей":Пропагандата винаги уцелвала глупака!
131 Фани се гръммни
До коментар #129 от "Верно било":беОлигофреннясалият.
132 Ами давай
До коментар #131 от "Фани се гръммни":Аз на глупак ни помагам. 😄
01:09 19.05.2026
