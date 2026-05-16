Bloomberg: Първо свиване на руската икономика от три години

16 Май, 2026 06:16, обновена 16 Май, 2026 06:23 1 457 49

Това увеличава риска от рецесия на фона на скъпите заеми, отбелязва агенцията

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През първото тримесечие руската икономика се сви за първи път от началото на 2023 г., което е удар по искането на президента Владимир Путин за продължаващ икономически растеж на фона на войната в Украйна, съобщава Bloomberg.

През първото тримесечие БВП на Русия спадна с 0,2% на годишна база – първият спад от началото на 2023 г. Това увеличава риска от рецесия на фона на скъпите заеми, въпреки че еднократни фактори обясняват част от спада. Путин отчете икономически растеж от 1,8% през март, след спад през февруари.

Руската централна банка смята, че това е по-скоро „отслабване на насрещните ветрове, отколкото устойчиво ускорение“. Икономическият календар (по-малко работни дни, намаление с до 0,5 процентни пункта спрямо годишния темп) и суровата зима, която наруши строителството, повлияха на темпа на растеж.

Министерството на икономиката намали прогнозата си за растеж за 2026 г. от 1,3% на 0,4%. Бюджетният дефицит достигна рекорд през април и вече надхвърли годишния план през първите четири месеца, въпреки нарастващите приходи от петрол на фона на напрежението в Близкия изток.

Основният лихвен процент беше намален, след като достигна пик от 21% през 2024 г., но остава висок на 14,5%. Увеличението на данъците намали търсенето в началото на 2026 г., въпреки че продажбите на дребно се ускориха с над 6% през март. Приходите от петрол помагат, но е малко вероятно бързо да съживят забавящата се икономика.

По-рано Федералната антимонополна служба на Русия започна да предупреждава анализаторите да не прогнозират публично покачващи се цени на стоките.

„Подобни прогнози биха могли да бъдат възприети от участниците на пазара като стимул за коригиране на цените, а също така да провокират повишено търсене от страна на потребителите“, обясни пресслужбата на ФАС.


  • 2 Дзак

    6 1 Отговор
    Спадът на икономиката е винаги опасен.

    06:30 16.05.2026

  • 3 баба Меца

    7 4 Отговор
    Ура, как да не развържем кесията за още бомби, при такваз ниска ИНФЛАЦИЯ.

    06:31 16.05.2026

  • 4 Мокой

    15 18 Отговор
    Авторът се загрижили за руската икономика, ами какво да кажем за българската, дето се свива вече 37 години?

    Коментиран от #49

    06:31 16.05.2026

  • 5 Лопата Орешник

    10 8 Отговор
    Икономиката е жив организъм във вида в който съществува!! Циклична е и се свива и разширява периодично поради факта, че е парадигма, а не реална наука! Я си представете,че никога не се свива! За къде ще расте след определен период?!За Марс и външните планети ли? Някаква драма няма в свиването на една икономика, особено след като е набъбнала яко , дори е здравословно да се свива!! Само мисирските винаги пилят превъзбудени! Въпреки,че с новината за свиването на руската са в тежко противоречие!! Ако си бяха прочели статии от минали години, те постоянно твърдят че се свива, а сега изведнъж, свивала се била за първи път от три години! Ама ние помним повече от три години и знаем , че сте лъжливи измекярки!

    Коментиран от #8

    06:40 16.05.2026

  • 6 Умиргам си

    15 10 Отговор
    С нетърпение чакам да ида в Березка и да си купя руски автомобил, руски хладилник, руска пералня, руски хладилник, телевизор, бормашина, ъглошлайф и въобще всичко.

    Коментиран от #10, #13, #19

    06:45 16.05.2026

  • 7 Ала Бала

    11 10 Отговор
    как първото, нали всеки ден през последните 5 години се свива и капитулира, сега пък за първи път от 3 години? Според медиите Русия отдавна капитулира а България процъфтява в клуба на богатите.

    06:47 16.05.2026

  • 8 Ха ха

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Ти си бил голам капацитет, бе? Да не би баща ти да те е бил по главата с лопата?

    Коментиран от #20

    06:48 16.05.2026

  • 9 Пенсионер 69 годишен

    9 6 Отговор
    Че тя инфлацията в България е по-голяма и за да покрият дефицита предишните три правителства изтеглиха десетки милиарди дълг, БЕЗ ДА СМЕ ВЪВ ВОЙНА!

    06:49 16.05.2026

  • 10 Стоенчо

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Умиргам си":

    И банани!

    06:51 16.05.2026

  • 11 Майстора

    11 3 Отговор
    Щото европейската цъфнала, че и скоро ще върже.

    06:52 16.05.2026

  • 14 Имам въпроси

    6 5 Отговор
    1. Колко е инфлацията в България, след като само тая година цените се повишиха двойно?
    2. Защо българските банки не дават лихви по депозитите, европейските дават 3%, а руските 14% лихва по депозитите? Кои са богати и кои бедни? Които дават лихва, или които не дават?

    06:58 16.05.2026

  • 15 Дзак

    2 1 Отговор
    Продоволствената и енергийна сигурност е най-важна за една държава.

    07:11 16.05.2026

  • 16 Руската Икономика

    4 6 Отговор
    Атлантическо бла, бла, бла..

    07:15 16.05.2026

  • 17 хаха

    6 2 Отговор
    Ама нали Русия беше фалирала? Сега имала спад на растежа на 1.8% за март. За ЕС някой казва ли, че се очаква 1.26% за еврозоната и 0.63% за Германия за 2026? Не че друго, ама ме ядосва как ни манипулират политиците. Тук се мълчи, че с данъци, регулации, зелена сделка са ни вкарали в рецесия, ама за Русия ще се тръби колко е зле, като реално е на нивото на топ страните в ЕС като ръст на икономиката и явно "санкциите действат".

    07:23 16.05.2026

  • 18 Казано накратко

    6 6 Отговор
    Икономическия разтеж на русия през първите три месеца е намалял.

    Но в замяна на това рецесията в Европа и деиндустриализацията продължават да се увеличават главоломно- особено като към "работещите санкции" се прибавиха и "успехите на САЩ и Израел" - което не е отразено в статията.

    Коментиран от #48

    07:33 16.05.2026

  • 19 Ами умиргай

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Умиргам си":

    Щом не знаеш че вече всичко което не е сътворено от Бог или Природа, е произведено в Китай!!!
    Имаш ли пари- купуваш

    07:38 16.05.2026

  • 20 Лопата Орешник

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха":

    Не е редно да говориш така на баща си, сине!!! Кое от казаното не ти е ясно?

    07:45 16.05.2026

  • 44 А50

    2 0 Отговор
    Това сигурно е заради растящите цени на петрола.

    08:39 16.05.2026

  • 45 дядо дръмпир учтиво обяснява на пусьохил

    4 1 Отговор
    финансово ще издържат още Дълго кремълските плъхове. На просия проблема е в ЛИПСАТА на хора за икономиката.....няма кой да работи и кой да воюва.....там ви е проблема ,просиянци..търсите по африка по северна корея,по индия ,но пак нямате хора.няма как да си направите роботи като ВСУ и работата ви отива на ....зле!

    09:59 16.05.2026

  • 47 Някой

    0 0 Отговор
    Както е обичайно в Бългрия негативните новини за Русия са "омекотени". Фактът че, бюджетният дефицит за 3 месеца (първи квартил) е нафхвърлил годижната прогноза е само част от истината. Проблемът е, ликвидните резерви (злато и валута) в Нациоалния фонд за благосътояние, при настоящите темпове на нарастване на дефицита, няма да запълнят дупката. Тези, които могат, започват да прехвърлят спестяванията си злато. Още миналата година е рекордна. Продени са 70 тона злто. Започва разплащане в кеш, за да се криат доходи. При плащане в кеш, бизнеса дава 15% отстъпка от цената. Ето едно заглавие на руски "Путин раскрыл, какие вопросы в экономике России считает «грустными»".

    20:17 16.05.2026

  • 48 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Казано накратко":

    Твоите приказки са руска пропаганда. За дейндустриализация се говори в Русия, най-често, защото е принудена да внася на високи цени от чужбина. Руските олигарси направиха пари, не чрез високи технологии, с продажба на суровини и ниско технологични материали. Както и с внос на стоки от чужбина, най-вече от Китай. Огледай се и виж какви високотехнологични продукти са руско производство. Смартфони, компютри, автомобили, перални. Има руски природен капитал, руски човешки капитал няма.

    20:29 16.05.2026

  • 49 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мокой":

    А преди 37 години икономика имаше ли въобще?

    22:16 16.05.2026

