Bloomberg: Първо свиване на руската икономика от три години

През първото тримесечие руската икономика се сви за първи път от началото на 2023 г., което е удар по искането на президента Владимир Путин за продължаващ икономически растеж на фона на войната в Украйна, съобщава Bloomberg.

През първото тримесечие БВП на Русия спадна с 0,2% на годишна база – първият спад от началото на 2023 г. Това увеличава риска от рецесия на фона на скъпите заеми, въпреки че еднократни фактори обясняват част от спада. Путин отчете икономически растеж от 1,8% през март, след спад през февруари.

Руската централна банка смята, че това е по-скоро „отслабване на насрещните ветрове, отколкото устойчиво ускорение“. Икономическият календар (по-малко работни дни, намаление с до 0,5 процентни пункта спрямо годишния темп) и суровата зима, която наруши строителството, повлияха на темпа на растеж.

Министерството на икономиката намали прогнозата си за растеж за 2026 г. от 1,3% на 0,4%. Бюджетният дефицит достигна рекорд през април и вече надхвърли годишния план през първите четири месеца, въпреки нарастващите приходи от петрол на фона на напрежението в Близкия изток.

Основният лихвен процент беше намален, след като достигна пик от 21% през 2024 г., но остава висок на 14,5%. Увеличението на данъците намали търсенето в началото на 2026 г., въпреки че продажбите на дребно се ускориха с над 6% през март. Приходите от петрол помагат, но е малко вероятно бързо да съживят забавящата се икономика.

По-рано Федералната антимонополна служба на Русия започна да предупреждава анализаторите да не прогнозират публично покачващи се цени на стоките.

„Подобни прогнози биха могли да бъдат възприети от участниците на пазара като стимул за коригиране на цените, а също така да провокират повишено търсене от страна на потребителите“, обясни пресслужбата на ФАС.