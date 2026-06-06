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Никола Цолов се нареди десети в спринтовата надпревара в Монако

Никола Цолов се нареди десети в спринтовата надпревара в Монако

6 Юни, 2026 17:08 656 2

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Пилотите се въздържаха от рисковани ходове в днешния спринт предвид особеностите на трасето

Никола Цолов се нареди десети в спринтовата надпревара в Монако - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никола Цолов (Campos Racing) завърши на десето място в спринтовата надпревара за Голямата награда на Монако - четвърти кръг от сезона във Формула 2, предаде БТА.

Победата грабна съотборникът на Цолов - Ноел Леон (Мексико), който стартира първи и запази лидерската позиция до финала. Успехът в Монако бе втори за Леон, българинът, който тръгна девети, остана на 51.581 секунди от него.

Пилотите се въздържаха от рисковани ходове в днешния спринт предвид особеностите на трасето. Втори се класира полякът Роман Билински от DAMS Lucas Oil, на 3.406 секунди от победителя, а трети се нареди лидерът в шампионата Габриеле Мини (Италия, MP Motorsport) с изоставане от 4.002 секунди.

Въпреки че остана извън топ 8 Никола Цолов добави една точка към актива си, тъй като записа най-бързата обиколка в състезанието - 1:22.100 минути. Така българският пилот вече има 36 в актива си на пета позиция в класирането. Начело е Мини с 63 точки, следван от Леон с 43.

Цолов даде шесто време в единствената тренировка в четвъртък преди стартовете по улиците на Монте Карло, а след първото си място в група В от квалификацията в петък, българинът ще започне от първа редица за основното състезание. Надпреварата предстои в неделя (7 юни) и е с начален час 10:25 българско време.


Монако
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