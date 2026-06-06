Мъж заплаши с нож кондукторка в Бургас и се обади на 112, че ще отвлече автобуса

Мъж е заплашил с нож кондукторката в автобус N 12 в Бургас. Превозното средство се е движел в посока терминал "Славейков", съобщи бТВ.
Сигнал за инцидента е получен около 12,45 часа днес във Второ районно управление в Бургас. Мъжът е взел портфейла на кондукторката с оборотните пари и блъскайки по кабината на шофьора, поискал същия да се отклони от маршрута си.
Нападателят позвънил на тел. 112, като заявил, че ще отвлече автобуса, заплашвайки със саморазправа и намиращите се в него пътници, съобщиха от областната полиция.
Агресивният мъж е счупил преградата на водача и го наранил по пръстите и лакътя. Своевременно към автобуса се насочили екипи на сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас и Второ Районно управление - Бургас, които задържали нападателя.
Установено е, че това е 44-годишен несебърлия, който е отведен в Центъра за психично здраве и настанен за лечение. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
17:28 06.06.2026
2 Никой
17:37 06.06.2026
3 Хорейшо
17:37 06.06.2026
4 Кофти дрога
17:43 06.06.2026
5 Бг алерт
Коментиран от #10
17:43 06.06.2026
6 Факт
17:45 06.06.2026
7 Ватманяк
Бандата на "Калашниците" бе ударена при акция на ГДБОП в началото на март т.г. Като при акцията бяха задържани над 30 души, сред които босът на бандата сутеньори „Чочко Калашника“, както й „Росен Животното“, „Симо Ескобар“, „Краси Принца“, „Боко“, „Мечи“. Антимафиотите иззеха тогава множество скъпи автомобили за по над 100 000 евро на задържаните, като повечето от тях нямат и ден трудов стаж.
Ръководителят на групата „Чочко“ живеел в луксозна къща с басейн във Ботунец и се хвалел с висок стандарт на живот.
По-късно тези хора, до един, са освободени и си живеят живота, както се вижда.
Оставям на вас да прецените дали е било правилно.
Този коментар Факти ми изтриха
17:46 06.06.2026
8 народа се изтрепва за едно билетче
17:48 06.06.2026
9 Потърпевш
17:51 06.06.2026
10 МВР пикчърс енд моушън
До коментар #5 от "Бг алерт":В неизвестна посока....
17:53 06.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тома
17:58 06.06.2026
13 Исторически парк
17:59 06.06.2026
14 Влак бега
18:09 06.06.2026
15 Нека позная
18:18 06.06.2026