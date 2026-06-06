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Мъж заплаши с нож кондукторка в Бургас и се обади на 112, че ще отвлече автобуса

Мъж заплаши с нож кондукторка в Бургас и се обади на 112, че ще отвлече автобуса

6 Юни, 2026 17:20 799 15

  • кондукторка-
  • бургас-
  • автобус

Той е счупил преградата на водача и го наранил по пръстите и лакътя

Мъж заплаши с нож кондукторка в Бургас и се обади на 112, че ще отвлече автобуса - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж е заплашил с нож кондукторката в автобус N 12 в Бургас. Превозното средство се е движел в посока терминал "Славейков", съобщи бТВ.

Сигнал за инцидента е получен около 12,45 часа днес във Второ районно управление в Бургас. Мъжът е взел портфейла на кондукторката с оборотните пари и блъскайки по кабината на шофьора, поискал същия да се отклони от маршрута си.

Нападателят позвънил на тел. 112, като заявил, че ще отвлече автобуса, заплашвайки със саморазправа и намиращите се в него пътници, съобщиха от областната полиция.

Агресивният мъж е счупил преградата на водача и го наранил по пръстите и лакътя. Своевременно към автобуса се насочили екипи на сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас и Второ Районно управление - Бургас, които задържали нападателя.

Установено е, че това е 44-годишен несебърлия, който е отведен в Центъра за психично здраве и настанен за лечение. По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    10 3 Отговор
    колко хубаво е е клуба на богатите

    17:28 06.06.2026

  • 2 Никой

    9 0 Отговор
    Но нали ще откриват Евровизия - човекът е бързал.

    17:37 06.06.2026

  • 3 Хорейшо

    4 4 Отговор
    Нищо работа..... Просто е..... слънчасъл.

    17:37 06.06.2026

  • 4 Кофти дрога

    5 3 Отговор
    Да забранят синтетичните наркотици и счесването им с евтин алкохол.

    17:43 06.06.2026

  • 5 Бг алерт

    6 1 Отговор
    И накъде ще отвлече автобуса? Към слънчака? Съвсем изперкаха хората.

    Коментиран от #10

    17:43 06.06.2026

  • 6 Факт

    7 0 Отговор
    У Кенефа е така

    17:45 06.06.2026

  • 7 Ватманяк

    11 0 Отговор
    Оказа се, че камикадзето Васко Филипов, убило трима души в адския удар край Ботунец в автобус на градския транспорт, е член на т.нар. "Банда на Калашниците" от Ботунец.Това е мощна групировка на роми сутеньори, която държи повечето от проститутките в София и действала главно в „Студентски град“ . Като момичетата били жестоко пребивани и принуждавани да дават всичките си пари, изкарани от най-древната професия.
    Бандата на "Калашниците" бе ударена при акция на ГДБОП в началото на март т.г. Като при акцията бяха задържани над 30 души, сред които босът на бандата сутеньори „Чочко Калашника“, както й „Росен Животното“, „Симо Ескобар“, „Краси Принца“, „Боко“, „Мечи“. Антимафиотите иззеха тогава множество скъпи автомобили за по над 100 000 евро на задържаните, като повечето от тях нямат и ден трудов стаж.
    Ръководителят на групата „Чочко“ живеел в луксозна къща с басейн във Ботунец и се хвалел с висок стандарт на живот.
    По-късно тези хора, до един, са освободени и си живеят живота, както се вижда.
    Оставям на вас да прецените дали е било правилно.

    Този коментар Факти ми изтриха

    17:46 06.06.2026

  • 8 народа се изтрепва за едно билетче

    6 1 Отговор
    олигархията цъфти

    17:48 06.06.2026

  • 9 Потърпевш

    4 0 Отговор
    На вниманието на гражданите и гостите на празника на розата в Казанлък.От няколко дни по центъра на града се подвизава измамничка,която се представя за глухоняма и с един списък обикаля по центъра и събира пари от граждани и гости на Казанлък,като се представя от съюза на глухонемите.Чрез измама,манипулаций и чрез настойчивост,вече е събрала около 2-3 хиляди евро. Забелязвана е и на други места и в други градове.Това помрачава празника на хората а полицията ....(без думи)

    17:51 06.06.2026

  • 10 МВР пикчърс енд моушън

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бг алерт":

    В неизвестна посока....

    17:53 06.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тома

    3 0 Отговор
    Старите хора казват че боя управя.Луд пък взел протонето с парите

    17:58 06.06.2026

  • 13 Исторически парк

    3 1 Отговор
    Тоз е гледал скорост с Киану и сандра бълок

    17:59 06.06.2026

  • 14 Влак бега

    2 0 Отговор
    Утре ще отвлече влак, в неизвестна посока

    18:09 06.06.2026

  • 15 Нека позная

    2 2 Отговор
    мъж с нож = рускоговорящ с нож = укpонaци с нож

    18:18 06.06.2026

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