Мъж заплаши с нож кондукторка в Бургас и се обади на 112, че ще отвлече автобуса

Мъж е заплашил с нож кондукторката в автобус N 12 в Бургас. Превозното средство се е движел в посока терминал "Славейков", съобщи бТВ.

Сигнал за инцидента е получен около 12,45 часа днес във Второ районно управление в Бургас. Мъжът е взел портфейла на кондукторката с оборотните пари и блъскайки по кабината на шофьора, поискал същия да се отклони от маршрута си.

Нападателят позвънил на тел. 112, като заявил, че ще отвлече автобуса, заплашвайки със саморазправа и намиращите се в него пътници, съобщиха от областната полиция.

Агресивният мъж е счупил преградата на водача и го наранил по пръстите и лакътя. Своевременно към автобуса се насочили екипи на сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас и Второ Районно управление - Бургас, които задържали нападателя.

Установено е, че това е 44-годишен несебърлия, който е отведен в Центъра за психично здраве и настанен за лечение. По случая е образувано досъдебно производство.