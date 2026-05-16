The Daily Telegraph: Стармър може да се оттегли от премиерския пост в полза на кмета на графство Голям Манчестър Анди Бърнам

16 Май, 2026 05:27, обновена 16 Май, 2026 05:38 601 5

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър може доброволно да се оттегли в полза на кмета на графство Голям Манчестър Анди Бърнам, съобщи The Daily Telegraph.

На 14 май Бърнам обяви кандидатурата си за частичните избори за Камарата на общините (долната камара) в избирателния район Мейкърфийлд в Северна Англия. На 15 май Националният изпълнителен комитет на управляващата Лейбъристка партия одобри номинацията му. Очаква се частичните избори да се проведат на 18 юни, след като настоящият депутат от Лейбъристката партия Джош Саймънс, който представлява Мейкърфийлд, обяви оставката си, за да позволи на Бърнам да влезе в парламента. Ако спечели изборите, Бърнам ще има право да стане министър-председател на Обединеното кралство. Всички висши членове на правителството в Обединеното кралство са членове на парламента.

През януари Бърнам се опита да се кандидатира в избирателния район Гортън и Дентън в Манчестър, но ръководството на Лейбъристката партия блокира номинацията му. В крайна сметка лейбъристите загубиха тези избори. Според Sky News отказът на Бърнам да се кандидатира за Камарата на общините се дължи на опасения, че след като бъде избран, той може да се опита да свали Стармър като лидер на Лейбъристката партия и министър-председател.

Според източници на The Daily Telegraph, Стармър обмисля „всички опции“ и може да подаде оставка доброволно, въпреки публично декларираната готовност да отблъсне всяко предизвикателство към неговото лидерство. Този сценарий е възможен, ако различни фракции в Лейбъристката партия се консолидират около Бърнам, добавя вестникът. Отбелязва се също, че Стармър няма да подаде оставка, докато не станат известни резултатите от частичните избори в Мейкърфийлд.

В Обединеното кралство избухна политическа криза след местните избори, проведени на 7 май. След изборите Лейбъристката партия за първи път загуби контрол над уелския парламент. Тя спечели 1400 места по-малко в различни законодателни органи, отколкото преди това. Стармър пое отговорност за поражението на изборите, но отказа да подаде оставка като лидер на Лейбъристката партия и министър-председател.

За да започне процесът на смяна на ръководството на Лейбъристката партия, депутат от нея в Камарата на общините, с подкрепата на 20% от членството в партията (81 депутати в момента), трябва да представи писмено заявление до генералния секретар на партията. След това членовете на партията гласуват за предпочитания от тях кандидат. Ако бъде избран нов лидер на управляващата партия, това лице автоматично ще стане ръководител на правителството, без да са необходими общи избори.

Според Sky News, повече от 90 депутати от управляващата партия вече са гласували за оставката на Стармър. В четвъртък министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг подаде оставка. Той заяви, че го е направил, защото е загубил доверие в Стармър. Медийни съобщения посочват Стрийтинг като един от онези, които може да се опитат да свалят Стармър.


  • 1 Още един

    10 0 Отговор
    В кофата за боклук. Не разбрахте ли, че само Владимир Путин е вечен. Колко бивши и настоящи лидери се опитаха да го свалят от власт, непоклатим е. А, тоя, тоя като предишните. Утече у канала. Путин всички ги размазва като цифка на мивка.

    05:49 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Партийни неволи

    2 0 Отговор
    Козметиката( смяната на лицата) не променя остаряването на кожата(партийните политики), само я замаскира.

    06:17 16.05.2026

  • 5 007

    0 0 Отговор
    треа да сложат мр Бийн за МП на Великабритания и всичко ша е ток

    06:38 16.05.2026

