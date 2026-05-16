Mercedes-Benz е готов да навлезе в производството на отбранителна техника

Германският автомобилен производител Mercedes-Benz не изключва навлизането си на пазара за производство на отбранителна техника, ако това има „бизнес смисъл“, заяви главният изпълнителен директор Ола Калениус в интервю за The Wall Street Journal.

„Светът стана по-непредсказуемо място и мисля, че е абсолютно ясно, че Европа трябва да засили отбранителния си профил. Ако можем да играем положителна роля в това, сме готови да го направим“, каза той.

Вестникът отбелязва, че германският производствен сектор е в застой от години и някои компании започват да се стремят да станат основни играчи в арсенала на Запада. Volkswagen в момента води преговори с израелски компании за производство на компоненти за артилерийската отбранителна система Iron Dome, която би използвала неизползван капацитет на заводите.

Най-големият производител на оръжие в Германия, Rheinmetall, обяви планове да започне производство на крилати ракети тази година в сътрудничество с нидерландска компания. Компанията също така обяви партньорство с Deutsche Telekom за разработване на система за отбрана срещу безпилотни летателни апарати.

В същото време, отбелязва вестникът, администрацията на Тръмп е провела разговори с General Motors и Ford за използване на техните служители и капацитет за увеличаване на производството на боеприпаси.

През 2021 г. Mercedes отдели своето подразделение за производство на камиони, което произвежда превозни средства за военна употреба. Компанията предлага и различни модификации на своите SUV-та G-класа за военна употреба.

Според Калениус, силните страни на Mercedes като основен производител биха могли да му помогнат да се ангажира по-активно с производството на военно оборудване.

„Това, което автомобилните компании правят изключително добре – и ние сме добри в това – е да произвеждат висококачествени, прецизно конструирани превозни средства в големи обеми“, каза той.

Главният изпълнителен директор на Mercedes също така заяви, че в бъдеще отбранителната индустрия ще представлява „малък дял от нашия бизнес“ в сравнение с производството на леки автомобили и ванове, но отбеляза, че „тя може да се превърне в нарастваща ниша, която също ще повлияе на бизнес резултатите ни“. „Ще видим“, добави Калениус.

През април Армин Папергер, ръководител на германската отбранителна компания Rheinmetall, заяви, че Германия разполага с по-голям капацитет за производство на конвенционални боеприпаси от Съединените щати.

През декември миналата година Wall Street Journal, позовавайки се на икономисти, съобщи, че реорганизацията на германската гражданска индустрия в ориентирани към отбраната индустрии е значителна промяна, но че производството на оръжие има ограничен експортен потенциал. Следователно, отбранителният сектор няма да може да замести други сектори в германската икономика.