Mercedes-Benz е готов да навлезе в производството на отбранителна техника

Германският автомобилен производител Mercedes-Benz не изключва навлизането си на пазара за производство на отбранителна техника, ако това има „бизнес смисъл“, заяви главният изпълнителен директор Ола Калениус в интервю за The Wall Street Journal.
„Светът стана по-непредсказуемо място и мисля, че е абсолютно ясно, че Европа трябва да засили отбранителния си профил. Ако можем да играем положителна роля в това, сме готови да го направим“, каза той.
Вестникът отбелязва, че германският производствен сектор е в застой от години и някои компании започват да се стремят да станат основни играчи в арсенала на Запада. Volkswagen в момента води преговори с израелски компании за производство на компоненти за артилерийската отбранителна система Iron Dome, която би използвала неизползван капацитет на заводите.
Най-големият производител на оръжие в Германия, Rheinmetall, обяви планове да започне производство на крилати ракети тази година в сътрудничество с нидерландска компания. Компанията също така обяви партньорство с Deutsche Telekom за разработване на система за отбрана срещу безпилотни летателни апарати.
В същото време, отбелязва вестникът, администрацията на Тръмп е провела разговори с General Motors и Ford за използване на техните служители и капацитет за увеличаване на производството на боеприпаси.
През 2021 г. Mercedes отдели своето подразделение за производство на камиони, което произвежда превозни средства за военна употреба. Компанията предлага и различни модификации на своите SUV-та G-класа за военна употреба.
Според Калениус, силните страни на Mercedes като основен производител биха могли да му помогнат да се ангажира по-активно с производството на военно оборудване.
„Това, което автомобилните компании правят изключително добре – и ние сме добри в това – е да произвеждат висококачествени, прецизно конструирани превозни средства в големи обеми“, каза той.
Главният изпълнителен директор на Mercedes също така заяви, че в бъдеще отбранителната индустрия ще представлява „малък дял от нашия бизнес“ в сравнение с производството на леки автомобили и ванове, но отбеляза, че „тя може да се превърне в нарастваща ниша, която също ще повлияе на бизнес резултатите ни“. „Ще видим“, добави Калениус.
През април Армин Папергер, ръководител на германската отбранителна компания Rheinmetall, заяви, че Германия разполага с по-голям капацитет за производство на конвенционални боеприпаси от Съединените щати.
През декември миналата година Wall Street Journal, позовавайки се на икономисти, съобщи, че реорганизацията на германската гражданска индустрия в ориентирани към отбраната индустрии е значителна промяна, но че производството на оръжие има ограничен експортен потенциал. Следователно, отбранителният сектор няма да може да замести други сектори в германската икономика.
07:59 16.05.2026
08:00 16.05.2026
08:00 16.05.2026
До коментар #3 от "Кръгъл като топка":Магарцедесите дотам я закъсаха, че вече вземат двигатели от BMW за прескъпите си кошници.
8 Неподписан
11 Реалността
До коментар #8 от "Неподписан":Не и те се поприсламчват кът Фолцваген
към Кремиковци
идват
пристигат
тука са
08:11 16.05.2026
12 Саша Грей
До коментар #6 от "Кръгъл като топка":Дъщеря ми работи в софтуерното им подразделение. Уверявам те, че са далече от закъсване.
Иначе дръпнаха дявола за опашката и сега всички ще си припомнят кой е най-добрият войник, инженер и производител на военна техника.
08:14 16.05.2026
14 Скоро хората в Европа ще се хранят
Само още малко да подосъсипят фермерите си,
08:28 16.05.2026
16 Пешо
До коментар #1 от "Пешо":А такааа... и какво стана. . Тук кой какво ще произвежда като всичко е приватизирано и съсипано?!
До коментар #5 от "На всичко сме готови":В оръжията са големите печалби. Мерцедес нема да изпусне шанса.
Мерцедес нема да изпусне шанса.
18 Мерц
Заедно ще отмъстим за него!
08:35 16.05.2026
20 Така де
Глобалната производствена мрежа на Mercedes-Benz Group обхваща около 30 производствени бази на 4 континента. Въпреки че централата и основните високотехнологични мощности се намират в Германия, марката сглобява своите автомобили, двигатели и компоненти в заводи по целия свят, за да оптимизира логистиката си.
21 Абе то хубаво да опитат
Каква война се канят да водят с Русия? Не е ли по-добре мир и нормални отношения с нея?
22 бармалей
....явно шефката на Бенц не е наясно с терминологията или със самото производство на картела „МЕРЦЕДЕС БЕНЦ"
23 така, така
Милитаризацията пречи на нормалното развитие - от нея печелят малцина, но обществото като цяло губи. Де.билите в ЕС може и да са забравили до какво всъщност доведе възраждането на немската икономика за сметка на военната индустрия през 30-те години на миналия век. Ако не могат да видят толкова назад във времето, то да метнат един поглед на основните причини, довели до разпада на СССР - там поне сработиха само икономически механизми. Същото ги чака и тях. Първоначалната еуфория от стабилизиране и дори растеж на някои икономически показатели за сметка на въоражаване ще отмине и след няколко години - тотален погром.

Да повтаряш доказани грешки и да се надяваш на друг резултат, си е доказателство за безкрайност във формулировката на Айнщайн.
Да повтаряш доказани грешки и да се надяваш на друг резултат, си е доказателство за безкрайност във формулировката на Айнщайн.
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "така, така":Заводи на Мерцедес в Германия
Зинделфинген (Sindelfingen): Най-големият и емблематичен завод. Тук се намира свръхмодерната изцяло дигитализирана поточна линия Factory 56. Произвежда флагманите S-Class, Mercedes-Maybach S-Class, E-Class, GLC и електрическия луксозен модел EQS.
Бремен (Bremen): Вторият по големина завод, специализиран в масовите премиум линии: C-Class, GLC, CLE, EQE, както и спортните Mercedes-AMG GT и SL.
Ращат (Rastatt): Базата за компактните модели на марката, включително A-Class, B-Class и GLA.
Star Motor Cars
Унтертуркхайм (Untertürkheim) и Берлин: Основните заводи за производство на двигатели, трансмисии и съвременни електрически задвижващи компоненти.
Дюселдорф и Лудвигсфелде: Водещите фабрики за лекотоварната гама (ванове и микробуси), където се сглобява популярният Sprinter.
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24:То и СССР бе непобедим. Пък сега е в небитието.
Пък сега е в небитието.
08:50 16.05.2026
Германия е готова да подпише Третата
Съединените Щати са пред Гражданска Война.
Европа е the lost Continent, унищожена в кратка Ядрена Война.
Франция както винаги е с Победителите, Русия, Китай.
А България, кучета я яли, става отново част Турската Империя.
За Българите последната война е и последна за държавноста.
Game over.
29 бармалей
До коментар #20 от "бармалей":Не логистиката а ПЕЧАЛБИТЕ си — логистиката и оптимизацията са износени клишета, за популистка употреба!
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Русия почна войната.
Мерцедес измъква големи печалби.
От военната си продукция.
08:52 16.05.2026
31 Мхм
До коментар #9 от "гост":Колко е дслекобойността на фау къдр е германия и къде Русия
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #28 от "Германия е готова да подпише Третата":Германия е НАТО.
И Русия ша попадне под ядрените удари на НАТО...
Вервай ми.
33 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #27 от "Баце ЕООД":То и за СССР не свърши добре.
34 Така де
До коментар #29 от "бармалей":Всеки работи за...печалба. То е ясно.
08:56 16.05.2026
35 така е
До коментар #17 от "ГОЛЕМ СМЕХ":трупат се големи печалби, но за малцина избрани.
Каква е ползата за обществото? Реално никаква, дори не е голяма и за работниците във ВПК. А какво става, когато се натрупат някакви запаси? ЕС не са САЩ, които разтоварват складовете си в различни локални войни, далеч от границите си. ЕС е се закопае във война с Русия, от която няма как да излезат сухи. Колко територия от Европа ще остане обитаема?
Много по-лесно е да се разберат с руснаците, еле пък, че Русия от години ги призовава да се седне на масата и да се начертаят ясни граници за континенталната сигурност. Но, не - ЕС и САЩ провокираха война с идеята да прецакат руснаците. Не се получи. САЩ се отметнаха, виждайки несъстоятелността на този подход. Само ЕС се тръшка като зарязана мома. Очевидно, отново ще се налага да научат простото правило - който копае гроб другиму, сам пада в него..
Жалко, че подобна безпреспективна политика на някакви измислени политици в ЕС ще се отрази и на нас, които мислехме, че влизаме в съюз за мир и просперитет, а се натресохме на и.диоти
36 НАТО не съществува, Съединените
До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Щати са заети с Гражданска Война.
Европа има допотопни Ядрени Оръжия които ще бъдат унищожени с first Strike с Тактически Ядрени Заряди Орешник.
Северните ЕС Държави, Прибалтийските Републики, Великобритания и Германия са унищожени за следващите 100 години.
Америка is taking care of their own and fighting a Civil war.
Game over.
37 А така
Тъскалуса, САЩ (Алабама): Първият голям завод извън Германия (създаден през 1995 г.). Специализиран е в големите луксозни SUV модели: GLE, GLS, Maybach GLS, както и техните електрически версии EQE SUV и EQS SUV.
Пекин, Китай: Съвместно предприятие (BBAC) за огромния местен пазар. Сглобява удължени версии на C-Class и E-Class, както и GLA, GLB, GLC, EQE.
Кечкемет, Унгария: Ключова европейска локация за компактни автомобили, в която се произвеждат CLA и CLA Shooting Brake.
Mercedes-Benz of San Diego
Ист Лондон, Южна Африка: Важен център за производство и глобален износ на седаните от C-Class.
Mercedes-Benz Group
Грац, Австрия (Magna Steyr): Външен партньорски завод, в който от десетилетия ексклузивно се сглобява легендарната G-Class.
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "така е":Кой ли плаща ДАНЪЦИ, в бюджета на Германия.
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "НАТО не съществува, Съединените":Чакаме Путин да са тества с НЕСЪЩЕСТВУВАЩОТО НАТО.
Ако му стиска де, на Путин.
41 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #38 от "А50":Къде го СССР......
Запада го сгази без нито един изстрел.
44 ГОЛЕМ СМЕХ
С космически оръжия също.
Там са големите пари и печалби.
45 така, така
До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Е и?
Някой да е отрекъл потенциала или мястото на Мерцедес в довчерашната икономика на Германия?
Проблема на всички големи индустриални корпорации в Германия е засилващата им се неконкурентноспособност, водеща до свиването им и накрая закриването им.
От година на година, положението на големите корпорации в Германия става все по-зле и по-зле, което реално води до наблюдаваните проблеми на немската икономика. Не се очертава скорошно излизане от кризата, не и при политиката на Мерц и генерално на ЕС.
Тия се хванаха за въоръжаването, за да си спасят потенциала да трупат печалби. Само дето тези приходи ще се реализират не въз основа на пазарни механизми и реализация на продукция, а от пренасочване на бюджетни средства във въоръжение, което ще събира прах на скад. ОК, Мерцедес ще продължава да печели, но немците като общество ще губят от съкращаването на все повече и повече социални програми. Да не мислиш, че някой немски производител ще продва по-успешно военното си производство от американците или руснаците. Дълбоко си заблуден. Ще получат трохи от световния бизнес на въоръжение, т.е. ще се трупа продукция без реализация и формално ще плаща бедния немец. Колко време се поддържа икономика, в която основните играчи не реализират приходи от продажба на стоки, а от усвояване на бюджетни разходи?
46 Путин
До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Пет години се мъчи с Украйна.
Ти за НАТО ми говориш.
09:15 16.05.2026
47 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #45 от "така, така":Мерцедес не го мисли.
Има си хора за това.
Кажи нещо за Москвич, Жигули, Трабант ????
И Путин са хвана за въоръжаването.
Що Мерцедес да не са хване.
48 гост
До коментар #31 от "Мхм":Все пак говорим за 1945 год.нали.преди 80 год.
09:19 16.05.2026
49 А50
До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Прав си и тук важното е -без нито един изстрел. Знаеш какви са последствията, когато стрелят срещу Русия или руснаци, увеличават се
50 е верно си голям смях
До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":За да са голям фактор в космическите оръжия, Германия следва да е фактор в усвояването на космоса. А точно в това направление, Германия и ЕС са на опашката. В този контекст, ролята на Мерцедес се определя от мястото, което им дават истинските космически играчи. Не са решили, не са ги разкарали като доставчици.
Свали си розовите очила и погледни реалностите. За 2025 година, по публичните данни оперативната печалба на Мерцедес възлиза на 5.8 млрд. евро, което е спад от 57% спрямо предходния период. Лошата тенденция си продължава и затова на преминаването към основно производство във въоръжаването се гледа като на спасителен пояс. Ама дали?
51 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #49 от "А50":То руснаците сами са изтрепаха.
Пуча срещу Горбачов......
52 ГОЛЕМ СМЕХ
официално заявено
Mercedes G-Class (Военни версии): Специализираните модификации (като серията 464) се използват от десетки армии (включително и Българската армия). Те се оборудват с тежки картечници, противотанкови ракетни комплекси и системи за специалните части.
Caracal: Лека щурмова машина за десантни части, разработена съвместно с Rheinmetall на базата на G-клас.
Unimog и Zetros: Тежкотоварни военни камиони с блиндирани кабини, пригодени за пренос на войски, ракетни установки или за медицинска евакуация.
3. Блиндирани цивилни автомобили (Серия Guard)
Mercedes предлага фабрично бронирани луксозни лимузини и SUV модели. Например Mercedes-Maybach S 680 Guard притежава най-високия цивилен сертификат за защита VR10. Колата издържа на обстрел с куршуми сьс стоманено ядро от щурмови пушки (напр. Драгунов) и взривове от ръчни гранати.
За сътрудничеството с РАЙНМЕТАЛ и фирми на НАТО не се споменава.
53 А50
До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Китайците изместват европеиските автомобили, а това беше черешката на райската градина. Защо мислиш че Мерцедес и въобще европейско въоръжение ще пробие там където са вече Сащ, Китай и Русия. Това производство ще попълни изпразнените казарми от украйнската война и трупане на резерви за следваща война с Русия, но това няма да вкара пари в Германия. Всички знаят как завършват войните с Русия, Русия все си е там
54 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #50 от "е верно си голям смях":Космоса е всеобхватен.
Остави германците сами да решават как да си вършат работата.
Те не се хвалят и изявяват.
Важни са печалбите и ползите за обществото.
55 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #53 от "А50":Гледам по нашите пътища китайчета нема.
Но по мерцедеси на КАЛПАК, България е на челните места в Европа.
Що ли????
57 Бизнес смисъл!?
И когато бомбите почнат да падат по техните глави тогава ще им се изясни бизнес смисъла
58 е верно си голям смях
До коментар #54 от "ГОЛЕМ СМЕХ":За огромно съжаление, в този случай важни са печалбите и няма ползи за обществото.
Това от година на година, немците си го усещат. Спада на стандарта на живот е очевиден и немците реагират.
А по отношение на немските усехи в усвояването на космоса - ми, трудно ще се случи. Трябват много инвестиции. ЕС от години се пробва и все не им стигат парите, поради което ползват услугите на руснаци и американци. Едва ли ще се получи някаква промяна в бъдеще.
59 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #57 от "Бизнес смисъл!?":Войната я спретна Путин.....
Що Мерцедес да не участва....
За складовете всеки си прави сметката.
09:49 16.05.2026
61 Бай онзи
64 Колко - всички!
До коментар #61 от "Бай онзи":Един от признаците на фашизма и националсоциализма е подчиняване на икономиката в полза на тоталитарната държава.
65 А така
До коментар #64 от "Колко - всички!":Путин и....Русия.
66 "Владимир Путин, президент"
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":Хи хи хи
броутро братчед
за теб стига само едно руско оружие, Един калашник и то незараден с приклада зад врата и до там.....
68 Бай Араб
До коментар #53 от "А50":От десетките войни, които е водила Русия не е спечелила нито една.От състоянието в което се намира в момента няма как да се изправи никога повече.Путин се мята като заклан петел .
69 А50
До коментар #68 от "Бай Араб":Абе арабче ние тук сме тук благодарение на последната Руско-турска освободителна война и явно е загубена от вас, а не от руснаците
