Си и Тръмп: в очакване на "фантастично бъдеще заедно"

15 Май, 2026 17:03 1 366 17

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Американският президент Тръмп и китайският държавен ръководител Си приключиха разговорите си в Пекин - без видими резултати, но в много дружеска атмосфера.

Като показателен се отбелязва фактът, че на тържествената вечеря и Си, и Тръмп вдигнаха чаши за тост. В Китай е прието да се пие, когато се сключват сделки, а Доналд Тръмп принципно не пие, така че наздравиците правят впечатление, пише АРД.

Срещата на двамата държавни мъже в Пекин произведе много красиви кадри и бе изпълнена с топли дум.: "За мен е чест да бъда твой приятел", каза Тръмп на Си още в началото. След което добави: "Очаква ни фантастично бъдеще заедно".

Блясъкът, който Тръмп обича

Си от своя страна заяви: "Хората в Китай и в САЩ са фантастични. А целите на двете страни - "голямото съживяване на китайската нация" и "Да направим Америка отново велика" - могат безпроблемно да бъдат преследвани паралелно. Може да бъде оказвана взаимна подкрепа.

Търговските конфликти, митническите проблеми, враждебната реторика - всичко това отстъпи на заден план, коментира АРД. На Си бе отдадена почит, която той ще може да използва за пропагандни цели. Тръмп пък получи блясъка, който харесва: червен килим, военни почести, приветствия от китайски деца.

Конкретното е малко

По отношение на деловата част от разговорите известното обаче е малко. Информация за конкретни договорености няма, а доколкото я има, тя е свързана най-вече с търговските въпроси. Си обеща достъп на американските компании до китайския пазар. Но той е обещавал това и преди, без да се е случило нещо особено.

По думите на Тръмп, по време на посещението било сключено "фантастично търговско сопразумение", което включва и покупката на 200 американски самолета "Боинг" от Китай - само че предварително се предполагаше, че ще става дума за 500, във връзка с което борсовите котировки на концерна спаднаха с четири процента. Извън машините, Китай бил проявил интерес към покупката на газ от САЩ, както и на соя.

Единство във връзка с Иран

По отношение на войната в Иран изглежда е било постигнато единство. В интервю за американската телевизия Fox News Тръмп каза: "Има съгласие, че Иран не трябва да притежава ядрени оръжия, и че Ормузкият проток трябва да бъде отворен". Си го бил уверил, че ако може някак да помогне, ще го направи с удоволствие.

АРД припомня, че Китай е най-важният търговски пъртньор на Иран, но засега не е ясно дали и под каква форма Пекин би могъл да използва това вляние като възможен посредник.

Си предупреди да се внимава с Тайван

Китайският лидер бе много по-ясен по отношение на темата Тайван - острова, на който Китай гледа като на част от своята територия, а САЩ доставят на Тайван оръжия за милиарди.

Непосредствено след бляскавия прием и размяната на любезности Си е отправил предупреждение към САЩ, информираха от китайското външно министерство. Китайският лидер е изтъкнал пред Тръмп, че въпросът за Тайван е най-важната тема в китайско-американските отношения. Ако отношението към нея е правилно, двустранните връзки като цяло ще останат стабилни. "В противен случай би се стигнало до сблъсъци и конфликти", посочи говорителят на външното министерство Гуо Якун.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп приключи държавното си посещение в Китай и отпътува за САЩ.


  • 1 Приказка

    9 0 Отговор
    И двамата живели дълго и щастливо.

    17:05 15.05.2026

  • 2 Чакаме

    8 1 Отговор
    Любов и плодове на любовта им дано след 9 месеца.

    17:06 15.05.2026

  • 3 ДоЦент

    25 2 Отговор
    Комунизъм срещу Капитализъм!

    Победителят е очевиден!

    Си Дзинпин и Путин се договориха още преди много години на олимпийските игри в Пекин как да се разправят категорично с американците, като и двамата знаеха какво точно ще се случи и с Украйна и с Иран и се подготвиха добре.
    Неслучайно външният министър на Китай наскоро обяви , че връзката с Русия е здрава като камък.

    По същество:
    Камък номер едно: В Китай няма евреи и това е най-големият проблем на ционистите искащи да владеят света, защото нямат лоби и лостове за никакво влияние.
    Камък номер две: Китайският юан не се търгува на фондовите борси и не е конвертируем по капиталовите сметки и това е другият проблем на евреите ционисти, които не могат да го съборят със спекулативни операции.
    Камък номер три: Китайските патенти са 40 процента от световните патенти и изобретения и Китай вече няма нужда от чужди технологии.
    Камък номер четири: В Китай се намират едни от най-големите находища в света на редкоземни метали , а и не само.
    Камък номер пет: Китай и Русия имат обща граница!
    Камък номер шест: Русия и Китай са неразривно свързани идеологически чрез СССР завинаги!
    Камък номер седем: Евреите и евангелистите ционисти са воденичен камък за човечеството и Китай и Русия много добре осъзнават това!

    Коментиран от #12

    17:06 15.05.2026

  • 4 Швейк

    8 9 Отговор
    Другарят Си изигра блестящо номера на китайката-сега освен Русия и САЩ ще му се подмазват.

    17:11 15.05.2026

  • 5 ТАКАААА ЕТО ПАК

    12 0 Отговор
    ВОЙНА СЕ ЗАДАВА. ПОМНИТЕ ЛИ СРЕЩАТА В АЛЯСКА УЖ ЩЕ СПИРАТ ВОЙНАТА В ОКРАИНА А ТРЪМПА ЗАПОЧНА ДРУГА СЪС ДЪРЖАВА БЛИЗКА МА РУСИЯ ИРАН. СЕГА ПРЕГРЪДКИ НО ЯВНО ТАЙЛАНД СИ ПОДЕЛЯТ.

    17:13 15.05.2026

  • 6 Глупости пишете

    10 0 Отговор
    в други сайтове - друго се пише.

    Коментиран от #7

    17:16 15.05.2026

  • 7 Фитки

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Глупости пишете":

    преписват от Дойче Зеле. Затова пишат глупости. В другите сайтове източника е друг.

    17:18 15.05.2026

  • 8 Познаващ

    8 1 Отговор
    Бай Дончо,нещо много замислен изглежда.Значи нещата съвсем не са точно така както ги глаголи пред Фокс нюз.

    17:37 15.05.2026

  • 9 Дзак

    7 1 Отговор
    Тръмп го е хванало и не знае какво говори! Пропуск на сикрид сървис.

    17:59 15.05.2026

  • 10 Всяка империя се самоунищожава

    6 0 Отговор
    "Фантастично бъдеще" за САЩ ще има само и единствено когато си върнат заводите в Америка и по този начин си възстановят икономиката.
    Но това едва ли ще стане заради основните 3 ЕА ценности: Алчност, Алчност и пак Алчност....

    18:11 15.05.2026

  • 11 Горски

    8 0 Отговор
    Не ми стана ясно този новия съд ще разследва ли:
    1.Стотиците убити в лодки в Атлантическия океан от американците набедени без съд и присъда че са трафиканти?
    2. Съда ще разследва ли незаконното отвличане на президента на Венецуела и жена му, както и убийството на няколко десетки техни телохранители?
    3. Съда ще разследва ли убитите от американците 200 момичета в девическо училище в Иран?

    18:18 15.05.2026

  • 12 Сиси

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "ДоЦент":

    Браво ДоЦент, много точно експозе.
    Привет от долнопробния свет

    18:19 15.05.2026

  • 13 Канадец

    6 1 Отговор
    Всеки може да си пише каквото иска, но най добрата оценка на "големия успех " на Тръмп е макета. А ето го и него NASDAG -1.09%, SP 500 - 0.83% DOW JONES -0.88 . Излиза че голямата кошница с която Тръмп тръгна май не е толкова пълна както някои тук се опитват да докажат.

    18:39 15.05.2026

  • 14 Констатация

    2 4 Отговор
    Си и Рижавия, третия е излишен.... -))))) Всъщност няма да е за пръв път, по-начетените ще се досетят! Големите играчи поставят Националните интереси на първо място, останаликте са Ситуативни "съюзници" или "Донори"!

    18:52 15.05.2026

  • 15 ТРЪМП

    5 0 Отговор
    Никой не му вярва вече. Всички видяха че е цион слуга.

    19:27 15.05.2026

  • 16 Пълна пародия

    0 0 Отговор
    Вместо Лиъм Нийсън за Голия Пищов тоя трябваше да сложат и вместо Памела Андерсън - Сторми Даниълс.

    23:51 15.05.2026

  • 17 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    С две думи яко подмазване е ударил Тръмпоча

    04:34 16.05.2026

