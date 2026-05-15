Си и Тръмп: в очакване на "фантастично бъдеще заедно"

Американският президент Тръмп и китайският държавен ръководител Си приключиха разговорите си в Пекин - без видими резултати, но в много дружеска атмосфера.
Като показателен се отбелязва фактът, че на тържествената вечеря и Си, и Тръмп вдигнаха чаши за тост. В Китай е прието да се пие, когато се сключват сделки, а Доналд Тръмп принципно не пие, така че наздравиците правят впечатление, пише АРД.
Срещата на двамата държавни мъже в Пекин произведе много красиви кадри и бе изпълнена с топли дум.: "За мен е чест да бъда твой приятел", каза Тръмп на Си още в началото. След което добави: "Очаква ни фантастично бъдеще заедно".
Блясъкът, който Тръмп обича
Си от своя страна заяви: "Хората в Китай и в САЩ са фантастични. А целите на двете страни - "голямото съживяване на китайската нация" и "Да направим Америка отново велика" - могат безпроблемно да бъдат преследвани паралелно. Може да бъде оказвана взаимна подкрепа.
Търговските конфликти, митническите проблеми, враждебната реторика - всичко това отстъпи на заден план, коментира АРД. На Си бе отдадена почит, която той ще може да използва за пропагандни цели. Тръмп пък получи блясъка, който харесва: червен килим, военни почести, приветствия от китайски деца.
Конкретното е малко
По отношение на деловата част от разговорите известното обаче е малко. Информация за конкретни договорености няма, а доколкото я има, тя е свързана най-вече с търговските въпроси. Си обеща достъп на американските компании до китайския пазар. Но той е обещавал това и преди, без да се е случило нещо особено.
По думите на Тръмп, по време на посещението било сключено "фантастично търговско сопразумение", което включва и покупката на 200 американски самолета "Боинг" от Китай - само че предварително се предполагаше, че ще става дума за 500, във връзка с което борсовите котировки на концерна спаднаха с четири процента. Извън машините, Китай бил проявил интерес към покупката на газ от САЩ, както и на соя.
Единство във връзка с Иран
По отношение на войната в Иран изглежда е било постигнато единство. В интервю за американската телевизия Fox News Тръмп каза: "Има съгласие, че Иран не трябва да притежава ядрени оръжия, и че Ормузкият проток трябва да бъде отворен". Си го бил уверил, че ако може някак да помогне, ще го направи с удоволствие.
АРД припомня, че Китай е най-важният търговски пъртньор на Иран, но засега не е ясно дали и под каква форма Пекин би могъл да използва това вляние като възможен посредник.
Си предупреди да се внимава с Тайван
Китайският лидер бе много по-ясен по отношение на темата Тайван - острова, на който Китай гледа като на част от своята територия, а САЩ доставят на Тайван оръжия за милиарди.
Непосредствено след бляскавия прием и размяната на любезности Си е отправил предупреждение към САЩ, информираха от китайското външно министерство. Китайският лидер е изтъкнал пред Тръмп, че въпросът за Тайван е най-важната тема в китайско-американските отношения. Ако отношението към нея е правилно, двустранните връзки като цяло ще останат стабилни. "В противен случай би се стигнало до сблъсъци и конфликти", посочи говорителят на външното министерство Гуо Якун.
Междувременно американският президент Доналд Тръмп приключи държавното си посещение в Китай и отпътува за САЩ.
3 ДоЦент
Победителят е очевиден!
Си Дзинпин и Путин се договориха още преди много години на олимпийските игри в Пекин как да се разправят категорично с американците, като и двамата знаеха какво точно ще се случи и с Украйна и с Иран и се подготвиха добре.
Неслучайно външният министър на Китай наскоро обяви , че връзката с Русия е здрава като камък.
По същество:
Камък номер едно: В Китай няма евреи и това е най-големият проблем на ционистите искащи да владеят света, защото нямат лоби и лостове за никакво влияние.
Камък номер две: Китайският юан не се търгува на фондовите борси и не е конвертируем по капиталовите сметки и това е другият проблем на евреите ционисти, които не могат да го съборят със спекулативни операции.
Камък номер три: Китайските патенти са 40 процента от световните патенти и изобретения и Китай вече няма нужда от чужди технологии.
Камък номер четири: В Китай се намират едни от най-големите находища в света на редкоземни метали , а и не само.
Камък номер пет: Китай и Русия имат обща граница!
Камък номер шест: Русия и Китай са неразривно свързани идеологически чрез СССР завинаги!
Камък номер седем: Евреите и евангелистите ционисти са воденичен камък за човечеството и Китай и Русия много добре осъзнават това!
17:06 15.05.2026
Глупости пишете
Коментиран от #7
17:16 15.05.2026
7 Фитки
До коментар #6 от "Глупости пишете":преписват от Дойче Зеле. Затова пишат глупости. В другите сайтове източника е друг.
17:18 15.05.2026
10 Всяка империя се самоунищожава
Но това едва ли ще стане заради основните 3 ЕА ценности: Алчност, Алчност и пак Алчност....
18:11 15.05.2026
11 Горски
1.Стотиците убити в лодки в Атлантическия океан от американците набедени без съд и присъда че са трафиканти?
2. Съда ще разследва ли незаконното отвличане на президента на Венецуела и жена му, както и убийството на няколко десетки техни телохранители?
3. Съда ще разследва ли убитите от американците 200 момичета в девическо училище в Иран?
18:18 15.05.2026
12 Сиси
До коментар #3 от "ДоЦент":Браво ДоЦент, много точно експозе.
Привет от долнопробния свет
18:19 15.05.2026
