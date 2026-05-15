Си и Тръмп: в очакване на "фантастично бъдеще заедно"

Американският президент Тръмп и китайският държавен ръководител Си приключиха разговорите си в Пекин - без видими резултати, но в много дружеска атмосфера.

Като показателен се отбелязва фактът, че на тържествената вечеря и Си, и Тръмп вдигнаха чаши за тост. В Китай е прието да се пие, когато се сключват сделки, а Доналд Тръмп принципно не пие, така че наздравиците правят впечатление, пише АРД.

Срещата на двамата държавни мъже в Пекин произведе много красиви кадри и бе изпълнена с топли дум.: "За мен е чест да бъда твой приятел", каза Тръмп на Си още в началото. След което добави: "Очаква ни фантастично бъдеще заедно".

Блясъкът, който Тръмп обича

Си от своя страна заяви: "Хората в Китай и в САЩ са фантастични. А целите на двете страни - "голямото съживяване на китайската нация" и "Да направим Америка отново велика" - могат безпроблемно да бъдат преследвани паралелно. Може да бъде оказвана взаимна подкрепа.

Търговските конфликти, митническите проблеми, враждебната реторика - всичко това отстъпи на заден план, коментира АРД. На Си бе отдадена почит, която той ще може да използва за пропагандни цели. Тръмп пък получи блясъка, който харесва: червен килим, военни почести, приветствия от китайски деца.

Конкретното е малко

По отношение на деловата част от разговорите известното обаче е малко. Информация за конкретни договорености няма, а доколкото я има, тя е свързана най-вече с търговските въпроси. Си обеща достъп на американските компании до китайския пазар. Но той е обещавал това и преди, без да се е случило нещо особено.

По думите на Тръмп, по време на посещението било сключено "фантастично търговско сопразумение", което включва и покупката на 200 американски самолета "Боинг" от Китай - само че предварително се предполагаше, че ще става дума за 500, във връзка с което борсовите котировки на концерна спаднаха с четири процента. Извън машините, Китай бил проявил интерес към покупката на газ от САЩ, както и на соя.

Единство във връзка с Иран

По отношение на войната в Иран изглежда е било постигнато единство. В интервю за американската телевизия Fox News Тръмп каза: "Има съгласие, че Иран не трябва да притежава ядрени оръжия, и че Ормузкият проток трябва да бъде отворен". Си го бил уверил, че ако може някак да помогне, ще го направи с удоволствие.

АРД припомня, че Китай е най-важният търговски пъртньор на Иран, но засега не е ясно дали и под каква форма Пекин би могъл да използва това вляние като възможен посредник.

Си предупреди да се внимава с Тайван

Китайският лидер бе много по-ясен по отношение на темата Тайван - острова, на който Китай гледа като на част от своята територия, а САЩ доставят на Тайван оръжия за милиарди.

Непосредствено след бляскавия прием и размяната на любезности Си е отправил предупреждение към САЩ, информираха от китайското външно министерство. Китайският лидер е изтъкнал пред Тръмп, че въпросът за Тайван е най-важната тема в китайско-американските отношения. Ако отношението към нея е правилно, двустранните връзки като цяло ще останат стабилни. "В противен случай би се стигнало до сблъсъци и конфликти", посочи говорителят на външното министерство Гуо Якун.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп приключи държавното си посещение в Китай и отпътува за САЩ.