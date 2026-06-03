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Гърция поиска обяснения от Украйна за морския дрон, намерен край остров Лефкада
  Тема: Украйна

Гърция поиска обяснения от Украйна за морския дрон, намерен край остров Лефкада

3 Юни, 2026 16:34 1 426 36

  • гърция-
  • украйна-
  • дрон-
  • лефкада

Безпилотният апарат беше намерен край остров Лефкада, а Атина вече е повдигнала въпроса пред Киев и европейските партньори.

Гърция поиска обяснения от Украйна за морския дрон, намерен край остров Лефкада - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция е връчила официален дипломатически демарш на Украйна във връзка с морски безпилотен апарат, натоварен с експлозиви, който по-рано този месец беше открит на скалист участък от западното гръцко крайбрежие. Това съобщава електронното издание на „Катимерини“, позовавайки се на информация от говорителката на гръцкото външно министерство Лана Зохиу, предава БТА.

Според публикацията гръцките власти са предприели дипломатически действия, след като военните са приключили първоначалния анализ на открития дрон. Външният министър Йоргос Герапетритис вече е информирал върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас за резултатите от проверката.

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Темата е била обсъдена и по време на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз в Лимасол, където Герапетритис е провел разговор с украинския външен министър Андрий Сибиха.

Безпилотният плавателен апарат е бил открит на 7 май от местни рибари край Лефкада и впоследствие е предаден на гръцките военни за експертиза.

По информация на „Катимерини“ съществуват предположения, че дронът може да е свързан с поредицата от морски атаки, извършвани през последните месеци срещу плавателни съдове, които според наличните данни са били свързани с руския износ на петрол.

Случаят предизвика интерес сред гръцките власти, тъй като откриването на подобен апарат на територията на страна членка на Европейския съюз поставя въпроси както за сигурността в региона, така и за възможните последици от продължаващия конфликт между Русия и Украйна.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    49 2 Отговор
    На българското Черноморие е пълно с украински дронове

    Коментиран от #3, #7, #15

    16:35 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Град Козлодуй

    15 22 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никой не мое да каже нищо на украинците!

    Коментиран от #28

    16:37 03.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дориана

    53 3 Отговор
    Ама вие не разбрахте ли, че Украйна ежедневно прави провокации, защото неистово иска война между НАТО и Русия.

    Коментиран от #8

    16:39 03.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 32 Отговор
    ЯСО ПАЛИКАРЕ!!няма да им обръщате внимание на 3 копейки тук

    16:39 03.06.2026

  • 7 1488

    34 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а морето с украински мини

    16:40 03.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шшшшшт

    39 6 Отговор
    "Гърция поиска обяснения от Украйна", а Окаяната Калас е казала на Гърция, "от покрайна не се иска, на покрайна се дава и ще мълчите!"

    16:42 03.06.2026

  • 10 Комундел Комунделов

    3 25 Отговор
    Няма какво да питат. Да го върнат на украинците, за да си го ползват по предназначение.

    Коментиран от #36

    16:42 03.06.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Верно ли бе?":

    Ами ВЕРНО БЕ, ТиРОЛСКА ПО ПЕЙКА❗

    16:43 03.06.2026

  • 12 Перо

    38 0 Отговор
    Истината е, че ционисткия режим в Киев шантажира за пари ЕС като провокира Румъния и Гърция, но в Гърция не се е получила експлозия и произхода на дрона е бил установен! Не може да се припише вина на Русия!

    Коментиран от #16

    16:43 03.06.2026

  • 13 Абе

    23 0 Отговор
    чл.5 на алианса няма ли да се задейства ?

    16:46 03.06.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 2 Отговор

    До коментар #8 от "Верно ли бе?":

    В Полша укродрон с тиксо❗🤔
    В Румъния дрон недосвален от укроПВО❗🤔
    В България части от укродрон❗🤔
    Над Латвия заблуден укродрон ❗🤔
    Сега и Гърция в списъка с укродрон❗🤔
    И все Путин виноват❗🤔

    Коментиран от #18, #20

    16:47 03.06.2026

  • 15 И на гръцкото Черноморие уви

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    вече не е безпоастно !

    16:47 03.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Едиот си ти

    26 0 Отговор

    До коментар #16 от "Истината е ,че си":

    Гърците доказаха, че е украински.

    16:50 03.06.2026

  • 18 Днеска и в Петербург и на други места

    0 22 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    😅😅😅😅😅😅
    Много дрони!

    Коментиран от #19, #25

    16:50 03.06.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 1 Отговор

    До коментар #18 от "Днеска и в Петербург и на други места":

    ТЕРОРИСТИ , СЪР❗

    16:51 03.06.2026

  • 20 Ами към Финландия?

    30 2 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Когато бандерюгите пускат цяла флотилия дронове към Финландия, уж объркали координатите. Правителството на Финландия по алерта предупреждава финландците, че руски дронове щели да ги атакуват и да се крият в убежищата. Тогава руското пво сваля всички укро дронове, финландското правителство просто казва, че опасността била преминала без повече обяснения. Но разследващи журналисти откриват истината и информират обществото във Финландия

    16:51 03.06.2026

  • 21 Укринацита

    17 1 Отговор
    В действие,никой вече не може. да ги понася освенопг под героите.резултата от украинизма им е бабаалино

    16:52 03.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хахахахха

    16 1 Отговор

    До коментар #18 от "Днеска и в Петербург и на други места":

    и точно заради това ще има заря в киев

    17:11 03.06.2026

  • 26 мдааааа

    1 11 Отговор
    Руснаците са го отвлекли, да натопят Украйна.

    17:12 03.06.2026

  • 27 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гресирана ватенка":

    Купи си ти, може да си хапнеш! Знаем, че ти е любимо!

    17:22 03.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Украина

    11 0 Отговор
    се превръща в световен терорист номер едно,пред деперастките погледи на запарните залупеняци.

    17:38 03.06.2026

  • 30 НАТО

    0 5 Отговор
    ще воюва с путлерастичните рашки - няма друг начин!

    Коментиран от #31, #33

    17:45 03.06.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "НАТО":

    Абе НАТОпорчените имат ГОЛ ЕМ МЕРАК,
    ама нямат ТОП КИ бе ❗😉❗

    17:47 03.06.2026

  • 32 Атина Палада

    8 0 Отговор
    Украйна обстрелва натЮвските държави:) а МатЮ се е снишило ,по ниско от тревата ....

    17:59 03.06.2026

  • 33 Атина Палада

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "НАТО":

    МатЮ не може да се опази от украинските дронове,с Русия ще воюва :)) Ти си пил х@мерик@нска белин@

    18:00 03.06.2026

  • 34 Новичок

    0 0 Отговор
    По- рано този месец пише авторката.Ми той умрял ма. ПФУ...

    18:25 03.06.2026

  • 35 факуса

    0 0 Отговор
    де ги са 56ъе пудела дет врякаха срещу фейка с руския дрон в румъния,ще скачат ли срещу осранския агресор,дет нарочно нападна и латвия целейки да натопи русия

    18:30 03.06.2026

  • 36 Урсулите:

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Комундел Комунделов":

    Няма какво да питат. Да го върнат на украинците в бункера на Зеления,
    за да си го ползват укрите по предназначение.

    18:33 03.06.2026

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