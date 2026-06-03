Гърция поиска обяснения от Украйна за морския дрон, намерен край остров Лефкада

Гърция е връчила официален дипломатически демарш на Украйна във връзка с морски безпилотен апарат, натоварен с експлозиви, който по-рано този месец беше открит на скалист участък от западното гръцко крайбрежие. Това съобщава електронното издание на „Катимерини“, позовавайки се на информация от говорителката на гръцкото външно министерство Лана Зохиу, предава БТА.
Според публикацията гръцките власти са предприели дипломатически действия, след като военните са приключили първоначалния анализ на открития дрон. Външният министър Йоргос Герапетритис вече е информирал върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас за резултатите от проверката.
Темата е била обсъдена и по време на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз в Лимасол, където Герапетритис е провел разговор с украинския външен министър Андрий Сибиха.
Безпилотният плавателен апарат е бил открит на 7 май от местни рибари край Лефкада и впоследствие е предаден на гръцките военни за експертиза.
По информация на „Катимерини“ съществуват предположения, че дронът може да е свързан с поредицата от морски атаки, извършвани през последните месеци срещу плавателни съдове, които според наличните данни са били свързани с руския износ на петрол.
Случаят предизвика интерес сред гръцките власти, тъй като откриването на подобен апарат на територията на страна членка на Европейския съюз поставя въпроси както за сигурността в региона, така и за възможните последици от продължаващия конфликт между Русия и Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #7, #15
16:35 03.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Никой не мое да каже нищо на украинците!
Коментиран от #28
16:37 03.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дориана
Коментиран от #8
16:39 03.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:39 03.06.2026
7 1488
До коментар #1 от "Последния Софиянец":а морето с украински мини
16:40 03.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шшшшшт
16:42 03.06.2026
10 Комундел Комунделов
Коментиран от #36
16:42 03.06.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Верно ли бе?":Ами ВЕРНО БЕ, ТиРОЛСКА ПО ПЕЙКА❗
16:43 03.06.2026
12 Перо
Коментиран от #16
16:43 03.06.2026
13 Абе
16:46 03.06.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Верно ли бе?":В Полша укродрон с тиксо❗🤔
В Румъния дрон недосвален от укроПВО❗🤔
В България части от укродрон❗🤔
Над Латвия заблуден укродрон ❗🤔
Сега и Гърция в списъка с укродрон❗🤔
И все Путин виноват❗🤔
Коментиран от #18, #20
16:47 03.06.2026
15 И на гръцкото Черноморие уви
До коментар #1 от "Последния Софиянец":вече не е безпоастно !
16:47 03.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Едиот си ти
До коментар #16 от "Истината е ,че си":Гърците доказаха, че е украински.
16:50 03.06.2026
18 Днеска и в Петербург и на други места
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":😅😅😅😅😅😅
Много дрони!
Коментиран от #19, #25
16:50 03.06.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Днеска и в Петербург и на други места":ТЕРОРИСТИ , СЪР❗
16:51 03.06.2026
20 Ами към Финландия?
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Когато бандерюгите пускат цяла флотилия дронове към Финландия, уж объркали координатите. Правителството на Финландия по алерта предупреждава финландците, че руски дронове щели да ги атакуват и да се крият в убежищата. Тогава руското пво сваля всички укро дронове, финландското правителство просто казва, че опасността била преминала без повече обяснения. Но разследващи журналисти откриват истината и информират обществото във Финландия
16:51 03.06.2026
21 Укринацита
16:52 03.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 хахахахха
До коментар #18 от "Днеска и в Петербург и на други места":и точно заради това ще има заря в киев
17:11 03.06.2026
26 мдааааа
17:12 03.06.2026
27 Хаха
До коментар #4 от "Гресирана ватенка":Купи си ти, може да си хапнеш! Знаем, че ти е любимо!
17:22 03.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Украина
17:38 03.06.2026
30 НАТО
Коментиран от #31, #33
17:45 03.06.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "НАТО":Абе НАТОпорчените имат ГОЛ ЕМ МЕРАК,
ама нямат ТОП КИ бе ❗😉❗
17:47 03.06.2026
32 Атина Палада
17:59 03.06.2026
33 Атина Палада
До коментар #30 от "НАТО":МатЮ не може да се опази от украинските дронове,с Русия ще воюва :)) Ти си пил х@мерик@нска белин@
18:00 03.06.2026
34 Новичок
18:25 03.06.2026
35 факуса
18:30 03.06.2026
36 Урсулите:
До коментар #10 от "Комундел Комунделов":Няма какво да питат. Да го върнат на украинците в бункера на Зеления,
за да си го ползват укрите по предназначение.
18:33 03.06.2026