Гърция поиска обяснения от Украйна за морския дрон, намерен край остров Лефкада

Гърция е връчила официален дипломатически демарш на Украйна във връзка с морски безпилотен апарат, натоварен с експлозиви, който по-рано този месец беше открит на скалист участък от западното гръцко крайбрежие. Това съобщава електронното издание на „Катимерини“, позовавайки се на информация от говорителката на гръцкото външно министерство Лана Зохиу, предава БТА.

Според публикацията гръцките власти са предприели дипломатически действия, след като военните са приключили първоначалния анализ на открития дрон. Външният министър Йоргос Герапетритис вече е информирал върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас за резултатите от проверката.

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Темата е била обсъдена и по време на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз в Лимасол, където Герапетритис е провел разговор с украинския външен министър Андрий Сибиха.

Безпилотният плавателен апарат е бил открит на 7 май от местни рибари край Лефкада и впоследствие е предаден на гръцките военни за експертиза.

По информация на „Катимерини“ съществуват предположения, че дронът може да е свързан с поредицата от морски атаки, извършвани през последните месеци срещу плавателни съдове, които според наличните данни са били свързани с руския износ на петрол.

Случаят предизвика интерес сред гръцките власти, тъй като откриването на подобен апарат на територията на страна членка на Европейския съюз поставя въпроси както за сигурността в региона, така и за възможните последици от продължаващия конфликт между Русия и Украйна.