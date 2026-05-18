В Испания: Народната партия губи пълно мнозинство в Андалусия и може да зависи от „Вокс“

Испанските консерватори от Народната партия са напът да загубят абсолютното си мнозинство в автономната област Андалусия след проведените избори за регионален парламент, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Това отваря възможност партията да бъде принудена да разчита на подкрепата на крайнодясната „Вокс“ за съставяне и поддържане на управление в региона.

Подобен сценарий вече се наблюдава в други испански автономни области - Екстремадура, Арагон и Кастилия и Леон, където Народната партия спечели първото място, но остана зависима от гласовете на „Вокс“ за формиране на мнозинства.

При около 90% преброени бюлетини се очаква Народната партия да получи 53 места в регионалния парламент на Андалусия – с пет по-малко спрямо предишните избори и под необходимите 55 мандата за абсолютно мнозинство.

„Вокс“ се очаква да увеличи представителството си с едно място и да разполага с общо 15 депутати.

Испанската социалистическа работническа партия на премиера Педро Санчес остава на трето място с 28 мандата – спад спрямо предходния вот и знак за отслабване на позициите на социалистите в региона, който дълго време беше техен традиционен бастион.

Кампанията бе доминирана от теми като инфлацията, проблемите в здравеопазването, безработицата, жилищната криза и миграцията.

Безработицата в Андалусия остава около 15%, което е с над 5 процентни пункта над средното ниво за Испания.