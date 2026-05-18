В Испания: Народната партия губи пълно мнозинство в Андалусия и може да зависи от „Вокс“

18 Май, 2026 08:50, обновена 18 Май, 2026 10:02 946 6

Испанските консерватори печелят най-много места, но остават под прага за самостоятелно управление, а крайната десница се оказва ключов фактор

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Испанските консерватори от Народната партия са напът да загубят абсолютното си мнозинство в автономната област Андалусия след проведените избори за регионален парламент, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Това отваря възможност партията да бъде принудена да разчита на подкрепата на крайнодясната „Вокс“ за съставяне и поддържане на управление в региона.

Подобен сценарий вече се наблюдава в други испански автономни области - Екстремадура, Арагон и Кастилия и Леон, където Народната партия спечели първото място, но остана зависима от гласовете на „Вокс“ за формиране на мнозинства.

При около 90% преброени бюлетини се очаква Народната партия да получи 53 места в регионалния парламент на Андалусия – с пет по-малко спрямо предишните избори и под необходимите 55 мандата за абсолютно мнозинство.

„Вокс“ се очаква да увеличи представителството си с едно място и да разполага с общо 15 депутати.

Испанската социалистическа работническа партия на премиера Педро Санчес остава на трето място с 28 мандата – спад спрямо предходния вот и знак за отслабване на позициите на социалистите в региона, който дълго време беше техен традиционен бастион.

Кампанията бе доминирана от теми като инфлацията, проблемите в здравеопазването, безработицата, жилищната криза и миграцията.

Безработицата в Андалусия остава около 15%, което е с над 5 процентни пункта над средното ниво за Испания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСЕ ОЩЕ НАЙ

    14 5 Отговор
    НОРМАЛНАТА И ХУБАВА СТРАНА В ЕВРОПА.

    08:53 18.05.2026

  • 2 гост

    7 8 Отговор
    Разкошна здравна и пенсионна система,мислещи за хората...пиша от първо лице...

    09:06 18.05.2026

  • 3 Най доброто здравеопазване

    9 5 Отговор
    в Европа ,добри хора,много слънце и светлина,нормални цени,нула стрес,добра социална политика и никаква гавра с населението.Чувстваш се човек.Само добрия човек може да изгради такава държава.

    09:24 18.05.2026

  • 4 Това

    5 5 Отговор
    шайката на джендърпедросанчесите ли беше?

    09:45 18.05.2026

  • 5 той

    2 3 Отговор
    Ти кажи нещо за комунистите на Санчес остави РР.

    10:25 18.05.2026

  • 6 Жоро

    0 1 Отговор
    Партидо Популар (Народната партия) както можете да се сетите и от името не са никакви консерватори. През цялото управление на комуниста Санчес му бяха патерица, без изключение. Шефа им Фейхо е стара кучка - видя че Санчес потъва поради некадърност и корупция на всички нива и се прилепва лека полека към Вокс. @автора - Вокс нямат нищо крайно дясно, освен че искат да изхвърлят незаконно дошлите навлеци от Африка и Азия и да свалят убийствените данъци за да стимулират икономиката, което е абсолютно наложително да се направи в цяла Европа възможно най-бързо.

    11:36 18.05.2026

