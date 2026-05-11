Американец и французойка, евакуирани от круизния кораб MV Hondius, са с потвърден хантавирус

11 Май, 2026 10:29, обновена 11 Май, 2026 10:39 497 15

Според СЗО епидемията на плавателния съд не бележи началото на нова пандемия

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един от 17-те американски пътници, евакуирани от круизния кораб MV Hondius, е потвърден като заразен с хантавирус, съобщиха от Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ.

Според министерството, 17 американски граждани в момента са на път за вкъщи на борда на самолет, предоставен от Държавния департамент. Двама от тях са поставени в отделения за биологична изолация като предпазна мярка.

„Един пътник в момента изпитва леки симптоми, а друг пътник е дал слабо положителен резултат при PCR тест“, се добавя в изявлението.

Френски лекари потвърдиха инфекция с хантавирус при френски гражданин, евакуиран от круизния кораб MV Hondius. Това беше обявено от френския министър на здравеопазването Стефани Рист по радио France Inter.

„Тестовете за хантавирус са положителни“, каза тя, визирайки жена, която преди това е проявявала симптоми на заболяването, причинено от вируса. Министърът потвърди, че жената, заедно с няколко други френски граждани, е била на борда на кораба. Тя каза, че състоянието на пътничката се е влошило през нощта след завръщането ѝ във Франция със самолет на 10 май.

„Пациентката се лекува в болница, специализирана в инфекциозни заболявания, където в отделенията са въведени редица защитни мерки, очевидно за предотвратяване на разпространението на вируса“, ​​каза Рист. Тя добави, че властите във Франция са идентифицирали 22 души, които са били в контакт със заразените с хантавирус.

По-рано френският премиер Себастиан Льокорню обеща, че френското правителство ще предприеме подходящи мерки за защита на населението на страната от хантавирус.

На 1 април корабът MV Hondius отплава от Ушуая, Аржентина, насочвайки се към Канарските острови. Осем души на борда са дали положителни тестове за хантавирус, а трима починаха. На борда е имало приблизително 150 души, предимно граждани на Съединените щати, Обединеното кралство, Испания и Нидерландия. На 10 май MV Hondius пристигна на испанския остров Тенерифе (в автономната общност на Канарските острови).

Според Анаис Леган, експерт на Световната здравна организация (СЗО), в момента няма одобрени ваксини или лечения за епидемията от хантавирус, която се е случила на борда на кораба. Експертът на СЗО заяви, че бързата медицинска помощ остава основната мярка за борба с хантавирусите. Организацията отбеляза също, че епидемията на круизния кораб не бележи началото на нова пандемия.


  • 1 Хахаха

    4 1 Отговор
    Тия са се плющели...

    Коментиран от #4

    10:41 11.05.2026

  • 2 Пандемия 2.0

    3 0 Отговор
    Старата песен на нов глас. А помните ли круиза около Япония... Сега сценария ще бъде същия. Явно скоро ще ссоира войната в Украйна и ще връщат психо мерките и контрола...

    Коментиран от #5

    10:44 11.05.2026

  • 3 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    ТЕНЕРИФЕ СЕ ЗАРАЗИ!
    ТРЯБВАШЕ ЦЕЛИЯТ КОРАБ ДА ГО ИЗГОРЯТ С НАПАЛМ

    10:45 11.05.2026

  • 4 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Може да са се плющели с на Пимпи изследователския екипаж и България пак да пламне.

    Коментиран от #9

    10:46 11.05.2026

  • 5 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пандемия 2.0":

    Вие си избрахте военен за началник на държавата, от една настинка ли ще ви е страх?

    10:47 11.05.2026

  • 6 Европеец

    1 0 Отговор
    Сега да слагаме ти пак маските? А джанджифил да ядем ли?

    Коментиран от #8, #13

    10:48 11.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Пръскат ги по целия свят нарочно да правят епидемия.

    10:49 11.05.2026

  • 8 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Този път освен да ви бъркат у носа, ще ви гледат и езиците.

    10:50 11.05.2026

  • 9 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Тия плющене не ги интересува ,на тах пукницата им е слабост.

    10:51 11.05.2026

  • 10 Демокрация в действие

    0 0 Отговор
    Зеленото се изчерпа като ресурси и компрометира като източник на кражби и ще го "предават" на Путин и заменят с нов вирус.

    10:55 11.05.2026

  • 11 Интелигентна публика

    1 0 Отговор
    се размножава в този сайт!

    10:59 11.05.2026

  • 12 Тоя кораб

    0 0 Отговор
    Защо не е взривен и пратен на дъното на океана ?????

    10:59 11.05.2026

  • 13 Ще пием

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Белина

    11:01 11.05.2026

  • 14 ФАКТ

    0 0 Отговор
    Тоя вирус руснаците не ги лови. Просто никой не им дава да излиза от кочината им. Пазят ги и от вътре и от вън.

    11:02 11.05.2026

  • 15 Тия джендърлясници

    0 0 Отговор
    Само ходят да разнасят бацили вместо да си седят на е...те задници

    11:04 11.05.2026