Американец и французойка, евакуирани от круизния кораб MV Hondius, са с потвърден хантавирус

Един от 17-те американски пътници, евакуирани от круизния кораб MV Hondius, е потвърден като заразен с хантавирус, съобщиха от Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ.

Според министерството, 17 американски граждани в момента са на път за вкъщи на борда на самолет, предоставен от Държавния департамент. Двама от тях са поставени в отделения за биологична изолация като предпазна мярка.

„Един пътник в момента изпитва леки симптоми, а друг пътник е дал слабо положителен резултат при PCR тест“, се добавя в изявлението.

Френски лекари потвърдиха инфекция с хантавирус при френски гражданин, евакуиран от круизния кораб MV Hondius. Това беше обявено от френския министър на здравеопазването Стефани Рист по радио France Inter.

„Тестовете за хантавирус са положителни“, каза тя, визирайки жена, която преди това е проявявала симптоми на заболяването, причинено от вируса. Министърът потвърди, че жената, заедно с няколко други френски граждани, е била на борда на кораба. Тя каза, че състоянието на пътничката се е влошило през нощта след завръщането ѝ във Франция със самолет на 10 май.

„Пациентката се лекува в болница, специализирана в инфекциозни заболявания, където в отделенията са въведени редица защитни мерки, очевидно за предотвратяване на разпространението на вируса“, ​​каза Рист. Тя добави, че властите във Франция са идентифицирали 22 души, които са били в контакт със заразените с хантавирус.

По-рано френският премиер Себастиан Льокорню обеща, че френското правителство ще предприеме подходящи мерки за защита на населението на страната от хантавирус.

На 1 април корабът MV Hondius отплава от Ушуая, Аржентина, насочвайки се към Канарските острови. Осем души на борда са дали положителни тестове за хантавирус, а трима починаха. На борда е имало приблизително 150 души, предимно граждани на Съединените щати, Обединеното кралство, Испания и Нидерландия. На 10 май MV Hondius пристигна на испанския остров Тенерифе (в автономната общност на Канарските острови).

Според Анаис Леган, експерт на Световната здравна организация (СЗО), в момента няма одобрени ваксини или лечения за епидемията от хантавирус, която се е случила на борда на кораба. Експертът на СЗО заяви, че бързата медицинска помощ остава основната мярка за борба с хантавирусите. Организацията отбеляза също, че епидемията на круизния кораб не бележи началото на нова пандемия.