Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
The New York Times разкри „смелия план“ на Израел за смяна на режима в Иран

The New York Times разкри „смелия план“ на Израел за смяна на режима в Иран

20 Май, 2026 06:39, обновена 20 Май, 2026 06:52 2 462 14

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • план-
  • режим

Израел искал да освободи бившия ирански президент Махмуд Ахмадинеджад, който да поеме властта

The New York Times разкри „смелия план“ на Израел за смяна на режима в Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В началото на конфликта с Иран САЩ и Израел са се опитали да предизвикат смяна на режима в страната, като освободят бившия президент Махмуд Ахмадинеджад. За тази цел Израел ударил апартамента му, където той беше под домашен арест, съобщи The New York Times, позовавайки се на американски служители.

Според тях планът на Израел бързо се е провалил, тъй като бившият президент е бил ранен при нападението. Източници съобщиха, че Ахмадинеджад е оцелял след нападението, но след като едва се е отървал, той се е разочарова от плана за смяна на режима.

Оттогава той не се е появявал публично и настоящото му местонахождение и състояние са неизвестни, отбелязва изданието. Сътрудник на Ахмадинеджад потвърди пред The ​​New York Times, че е разглеждал нападението срещу апартамента му като опит за освобождаването му.

Съществуването на тази операция, за която не се съобщаваше досега, е било част от многоетапен израелски план за сваляне на теократичното правителство на Иран, пише вестникът. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са избрали рискован план за смяна на ръководството, който някои от помощниците на републиканеца са сметнали за неправдоподобен, съобщи медията. Редица американски представители изразили скептицизъм относно завръщането на Ахмадинеджад на власт.

В началото на войната американски представители обсъждали планове, разработени с Израел, за намиране на „прагматик“ в Иран, способен да завземе властта. Ахмадинеджад е смятан за един от кандидатите, въпреки конфликтите му с ръководството на страната през последните години, изключването му от избори и ограниченията за пътуване.

Фактът, че САЩ и Израел са го разглеждали като потенциален лидер, предполага, че войната е била предназначена да се установи „по-сговорчиво ръководство“ в Техеран, заключи вестникът.

Според източника, американците са виждали Ахмадинеджад като човек, способен да ръководи Иран и да управлява ситуацията в страната, сравнявайки го с Делси Родригес, която дойде на власт във Венецуела след залавянето на Николас Мадуро и работеше в тясно сътрудничество с администрацията на Тръмп.

Махмуд Ахмадинеджад е шестият президент на Иран от 2005 до 2013 г. Царуването му се характеризира с развитието на ядрената програма, конфронтация със Запада и твърдо консервативна вътрешна политика, както и популистки мерки, насочени към подкрепа на бедните.

В началото на американско-израелската военна операция иранската информационна агенция ILNA първоначално съобщи, че Ахмадинеджад е бил убит при удар. По-късно обаче тя оттегли собствената си информация.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    40 1 Отговор
    Докато Израел съществува мир в Близкия изток няма да има.

    Коментиран от #12

    06:57 20.05.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    39 1 Отговор
    Решили да го освободят с бомби по жилището му.Много умно!хи хи хи

    Коментиран от #3

    06:59 20.05.2026

  • 3 Ало пишещите

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Този е бил президент и управлявал, а не е бил шах или цар за да царува, ама да видим какво ще е царуването на РР според вас

    Коментиран от #14

    07:15 20.05.2026

  • 4 Така е

    29 2 Отговор
    Исраел е ционистка терористична държава. С премахването й ще настъпи мир.

    07:15 20.05.2026

  • 5 Братя Грим

    25 1 Отговор
    Това от приказките на Шехерезада ли са го измъкнали The New York Times? Почна се с голямото мазане!
    Тия направо поставиха Института и дори DW джоба си:)
    Отчаянието и унижението вършат чудеса!

    Коментиран от #6

    07:22 20.05.2026

  • 6 Дори самия Тръмп

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Братя Грим":

    бледнее, пред това интригуващо произведение!
    Чете се на един дъх!

    Иначе отдавна не е важно, как точно Израел е набутал Тръмп в казана, а как ще се измъкне от там?!

    07:28 20.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 военен неможач

    8 2 Отговор
    Президентът на Хърватия Зоран Миланович отказа да даде съгласие за назначаването на новоизбрания посланик на Израел в Загреб Нисан Амдур заради политиката на настоящото израелско правителство, съобщи кабинетът на хърватския президент, цитира БТА.

    В официално изявление се посочва, че предложеният дипломат "не е и няма да получи съгласието на президента", като причината е "политиката на настоящото израелско правителство". От кабинета на Миланович подчертават, че даването на одобрение за чуждестранни посланици е суверенно право на хърватския президент.

    "Всеки обществен или политически натиск, в този случай от израелска страна, няма да промени решението на президента на републиката", се казва още в съобщението, цитирано от хърватската агенция.

    Ето това е, което трябва да се прави с еврейски и украински посланици

    07:46 20.05.2026

  • 9 хъхъ

    3 1 Отговор
    Ахмадинеджад бе много по-антии-зраелски настроен президент от сегашния.

    08:18 20.05.2026

  • 10 СІА-закачки

    4 1 Отговор
    Вестникарска операция на службите с цел дискредитиране на Ахмадинеджад в Иран и отстраняване на хората край него.

    08:49 20.05.2026

  • 11 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор
    Страшни глупости... 😂😂😂😂 Искали да го освободят като взривили апартамента му 😂😂😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

    09:02 20.05.2026

  • 12 Лиз ач евроатлантик

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не само в Близкия изток

    09:05 20.05.2026

  • 13 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    А той знае ли че евреите ще го назначават за президент ,и при това върл техен противник .тука всички лин завършили у иверситета на глупостта на шорош

    09:06 20.05.2026

  • 14 нетърпеливко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ало пишещите":

    Изчакай си тема за РР!

    09:18 20.05.2026