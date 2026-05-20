The New York Times разкри „смелия план“ на Израел за смяна на режима в Иран

В началото на конфликта с Иран САЩ и Израел са се опитали да предизвикат смяна на режима в страната, като освободят бившия президент Махмуд Ахмадинеджад. За тази цел Израел ударил апартамента му, където той беше под домашен арест, съобщи The New York Times, позовавайки се на американски служители.

Според тях планът на Израел бързо се е провалил, тъй като бившият президент е бил ранен при нападението. Източници съобщиха, че Ахмадинеджад е оцелял след нападението, но след като едва се е отървал, той се е разочарова от плана за смяна на режима.

Оттогава той не се е появявал публично и настоящото му местонахождение и състояние са неизвестни, отбелязва изданието. Сътрудник на Ахмадинеджад потвърди пред The ​​New York Times, че е разглеждал нападението срещу апартамента му като опит за освобождаването му.

Съществуването на тази операция, за която не се съобщаваше досега, е било част от многоетапен израелски план за сваляне на теократичното правителство на Иран, пише вестникът. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са избрали рискован план за смяна на ръководството, който някои от помощниците на републиканеца са сметнали за неправдоподобен, съобщи медията. Редица американски представители изразили скептицизъм относно завръщането на Ахмадинеджад на власт.

В началото на войната американски представители обсъждали планове, разработени с Израел, за намиране на „прагматик“ в Иран, способен да завземе властта. Ахмадинеджад е смятан за един от кандидатите, въпреки конфликтите му с ръководството на страната през последните години, изключването му от избори и ограниченията за пътуване.

Фактът, че САЩ и Израел са го разглеждали като потенциален лидер, предполага, че войната е била предназначена да се установи „по-сговорчиво ръководство“ в Техеран, заключи вестникът.

Според източника, американците са виждали Ахмадинеджад като човек, способен да ръководи Иран и да управлява ситуацията в страната, сравнявайки го с Делси Родригес, която дойде на власт във Венецуела след залавянето на Николас Мадуро и работеше в тясно сътрудничество с администрацията на Тръмп.

Махмуд Ахмадинеджад е шестият президент на Иран от 2005 до 2013 г. Царуването му се характеризира с развитието на ядрената програма, конфронтация със Запада и твърдо консервативна вътрешна политика, както и популистки мерки, насочени към подкрепа на бедните.

В началото на американско-израелската военна операция иранската информационна агенция ILNA първоначално съобщи, че Ахмадинеджад е бил убит при удар. По-късно обаче тя оттегли собствената си информация.