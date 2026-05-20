Започна официалното посещение на Путин в Китай ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин пристигна в Залата на народа на площад Тянанмън в Пекин.

Руският лидер пристигна на площада в своя Aurus и беше посрещнат от китайския президент Си Дзинпин. Двамата лидери си стиснаха ръцете.

Официална церемония по посрещането ще се проведе пред Голямата зала на народа, където по-късно Путин и китайският президент Си Дзинпин ще проведат разговори. Почетната гвардия, вече подредена да посрещне руския лидер, ще участва в церемонията по посрещането.

Руският лидер пристигна в Китай снощи за двудневно официално посещение. На летището в Пекин се проведе официална церемония с почетен гвардейски състав и оркестър.

Деца традиционно участваха в церемонията, скандирайки поздрави на китайски и размахвайки миниатюрни руски и китайски знамена в знак на поздрав. Путин беше посрещнат на стъпалата на самолета от министъра на външните работи и директор на офиса на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай Ван И, вторият най-разпознаваем политик на Китай след Си Дзинпин.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп беше посрещнат на летището от китайския вицепрезидент Хан Джън.

След церемонията по посрещане на руската делегация на централния площад Тянанмън в Пекин, в Залата на народа ще се проведат разговори на високо ниво. Путин и Си Дзинпин първо ще проведат частна среща, за да обсъдят най-важните и чувствителни въпроси от двустранния дневен ред.

След това руско-китайските разговори ще продължат в разширен формат с участието на делегации.

Заедно с Путин в Пекин ще бъдат първият вицепремиер Денис Мантуров, вицепремиерите Татяна Голикова и Александър Новак, министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на земеделието Оксана Лут, управителят на Банката на Русия Елвира Набиулина, изпълнителният директор на Роскосмос Дмитрий Баканов, изпълнителният директор на Роснефт Игор Сечин, изпълнителният директор на Газпром Алексей Милер и много други държавни служители и големи представители на руския бизнес.

След срещата страните ще приемат съвместни документи; за посещението са финализирани приблизително 40 такива споразумения. Очаква се Путин и Си Дзинпин да подпишат няколко от тях: декларация за по-нататъшно укрепване на всеобхватното партньорство и стратегическата координация, както и декларация за развитието на многополюсен свят и нов тип международни отношения.

По-късно през деня лидерите на двете страни ще участват в церемонията по откриването на Годините на руско-китайското сътрудничество в образованието. Руският президент ще проведе и отделна среща с премиера на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Цян, за да обсъдят търговско-икономическото сътрудничество.

Путин планира да се срещне с китайския инженер Пен Пай, който като дете се е запознал с руския президент по време на първото му посещение в Китай през 2000 г. Тази среща ще се проведе в Държавния пансион „Дяоютай“, където руският президент е отседнал по време на посещението си.

В сряда вечерта ще се проведе гала прием от името на Си Дзинпин, а последната точка от дневния ред ще бъде разговор за чай между Путин и китайския президент. Тази неформална среща, на която са поканени четирима членове на делегацията от всяка страна, ще бъде едно от най-важните събития от пътуването, според Кремъл.

Москва се надява, че чаеното парти с китайския президент, традиционно част от посещенията на Путин в Китай, ще продължи „колкото е възможно по-дълго“, тъй като този формат при закрити врати позволява на лидерите да обсъждат най-важните теми по конфиденциален и приятелски начин. Именно на тази среща Путин и Си Дзинпин ще обсъдят актуални международни въпроси.