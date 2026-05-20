Започна официалното посещение на Путин в Китай ВИДЕО

20 Май, 2026 06:02, обновена 20 Май, 2026 06:36 1 765 49

Руският президент ще проведе разговор с колегата си Си Дзинпин

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин пристигна в Залата на народа на площад Тянанмън в Пекин.

Руският лидер пристигна на площада в своя Aurus и беше посрещнат от китайския президент Си Дзинпин. Двамата лидери си стиснаха ръцете.

Официална церемония по посрещането ще се проведе пред Голямата зала на народа, където по-късно Путин и китайският президент Си Дзинпин ще проведат разговори. Почетната гвардия, вече подредена да посрещне руския лидер, ще участва в церемонията по посрещането.

Руският лидер пристигна в Китай снощи за двудневно официално посещение. На летището в Пекин се проведе официална церемония с почетен гвардейски състав и оркестър.

Деца традиционно участваха в церемонията, скандирайки поздрави на китайски и размахвайки миниатюрни руски и китайски знамена в знак на поздрав. Путин беше посрещнат на стъпалата на самолета от министъра на външните работи и директор на офиса на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай Ван И, вторият най-разпознаваем политик на Китай след Си Дзинпин.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп беше посрещнат на летището от китайския вицепрезидент Хан Джън.

След церемонията по посрещане на руската делегация на централния площад Тянанмън в Пекин, в Залата на народа ще се проведат разговори на високо ниво. Путин и Си Дзинпин първо ще проведат частна среща, за да обсъдят най-важните и чувствителни въпроси от двустранния дневен ред.

След това руско-китайските разговори ще продължат в разширен формат с участието на делегации.

Заедно с Путин в Пекин ще бъдат първият вицепремиер Денис Мантуров, вицепремиерите Татяна Голикова и Александър Новак, министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на земеделието Оксана Лут, управителят на Банката на Русия Елвира Набиулина, изпълнителният директор на Роскосмос Дмитрий Баканов, изпълнителният директор на Роснефт Игор Сечин, изпълнителният директор на Газпром Алексей Милер и много други държавни служители и големи представители на руския бизнес.

След срещата страните ще приемат съвместни документи; за посещението са финализирани приблизително 40 такива споразумения. Очаква се Путин и Си Дзинпин да подпишат няколко от тях: декларация за по-нататъшно укрепване на всеобхватното партньорство и стратегическата координация, както и декларация за развитието на многополюсен свят и нов тип международни отношения.

По-късно през деня лидерите на двете страни ще участват в церемонията по откриването на Годините на руско-китайското сътрудничество в образованието. Руският президент ще проведе и отделна среща с премиера на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Цян, за да обсъдят търговско-икономическото сътрудничество.

Путин планира да се срещне с китайския инженер Пен Пай, който като дете се е запознал с руския президент по време на първото му посещение в Китай през 2000 г. Тази среща ще се проведе в Държавния пансион „Дяоютай“, където руският президент е отседнал по време на посещението си.

В сряда вечерта ще се проведе гала прием от името на Си Дзинпин, а последната точка от дневния ред ще бъде разговор за чай между Путин и китайския президент. Тази неформална среща, на която са поканени четирима членове на делегацията от всяка страна, ще бъде едно от най-важните събития от пътуването, според Кремъл.

Москва се надява, че чаеното парти с китайския президент, традиционно част от посещенията на Путин в Китай, ще продължи „колкото е възможно по-дълго“, тъй като този формат при закрити врати позволява на лидерите да обсъждат най-важните теми по конфиденциален и приятелски начин. Именно на тази среща Путин и Си Дзинпин ще обсъдят актуални международни въпроси.


  • 1 Дзак

    7 14 Отговор
    И те ли ще се напиват с чай?

    06:16 20.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    14 31 Отговор
    "...ще обсъдят международни въпроси..."

    Ще обсъдят трагичното състояние на Русия и Китай ще предложи 150млн $ за Сибир ☝️

    Коментиран от #13

    06:22 20.05.2026

  • 3 Майор Деянов, на всеки километър

    11 21 Отговор
    Свиха ми се зъркелите, гледайки тази узкоглаз до узкоглаза снимка 😄

    06:39 20.05.2026

  • 4 Свободен

    12 26 Отговор
    Големи молби и хленчене ще паднат!

    Коментиран от #14

    06:39 20.05.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    12 23 Отговор
    Путин сложи ли си наколенките

    Коментиран от #8

    06:55 20.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин

    21 12 Отговор
    На летището го посрещнал Си, а Тръмп- чиновник някакъв.
    Показателно, а?

    Коментиран от #42

    07:02 20.05.2026

  • 10 Йосиф Весериьнович

    14 10 Отговор
    Похвално как урко феновете се стараят да са първи в коментарите, но за тяхно съжаление неистовите им напъни не биха напълнили един автобус хора. Но все пак заслужава да се отбележи липсващата градация в мисловния им процес,може би поради недостиг на спуснати опорки незнам. Защото нееднократно са доказвали перманентната се неспособност за аргументирани позиции изпадат в амок и техните словоизлияния се изчерпват само до дежурните обиди и квалификации!

    Коментиран от #17

    07:12 20.05.2026

  • 11 Тити

    10 20 Отговор
    Рашисткият роб отива да се моли на господаря Си.

    07:12 20.05.2026

  • 12 пътник

    5 15 Отговор
    На Путин хич не му е комфортно,но нЕма лабаво.

    07:17 20.05.2026

  • 13 Да знайш

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Рижавият си измоли посещение в Китай, прие го някакъв заместник. Неподготвен и унизен, си тръгна с празни ръце! Толкова за бившата империя.

    Коментиран от #39

    07:19 20.05.2026

  • 14 Нормално

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    Персите попиляха краварите и прехвалените ционисти. Бити и на--ани, се мятат като риба на сухо...

    07:25 20.05.2026

  • 15 СРЕЩИТЕ НА ПУТИН СЪС СИ

    13 6 Отговор
    Са англосаксонския кошмар.

    Коментиран от #25, #46

    07:27 20.05.2026

  • 16 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    13 5 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    07:28 20.05.2026

  • 17 ТОЧНО ТАКА...!

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Йосиф Весериьнович":

    Абсолютно сте прав!

    Коментиран от #40

    07:29 20.05.2026

  • 18 Морския

    5 9 Отговор
    Ще правят пазарлък за сибир.Затова Си го чака с нетърпение.

    07:30 20.05.2026

  • 19 Zахарова

    6 10 Отговор
    Започна пазарлъка. Искаме да се започне газопровода Силата на Сибир 2, но Си иска 5 пъти по ниска цена, такава каквато е за нашите граждани и която държавата субседира. Притиснати сме и Си няма да отстъпи, даже иска ние да построим тръбопровода с наши пари. Едновревенно Китай развива артернативни източници на енертия, има въгрища, а и и данните сочат спад на производстмото му, отделно строежа ще е 10 тодини. Единствен вариант за пробив е да се пусна на Си да ме опъне белким изпросим нещо

    07:30 20.05.2026

  • 20 Артилерист

    10 8 Отговор
    Световният център на тежестта със сигурност се премества на изток за сметка на западната коалиция на желаещите войни...

    Коментиран от #23

    07:31 20.05.2026

  • 21 Това не

    5 8 Отговор
    е посещение.Едно жалко жуже доприпка при господаря.

    07:34 20.05.2026

  • 22 Обезчестена копейка

    5 7 Отговор
    Дадох се на иранец, а сега китайци ли ще ме лашкат? Охохо, горката аз е..на и изтървана съм

    07:36 20.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ОТНОВО СЕ СРЕЩАТ ДВАМАТА ГОЛЕМИ

    7 4 Отговор
    И въобще не са приятели на Г7/8/9 и 1/2.

    07:39 20.05.2026

  • 25 Баба Гицка

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "СРЕЩИТЕ НА ПУТИН СЪС СИ":

    Не тъй баби, не е. Ти не ги чиниш тез работи,кчвай се на трактора

    Коментиран от #28

    07:39 20.05.2026

  • 26 ТРОЛОВЕТЕ ОТ ХРАНИЛКАТА

    7 4 Отговор
    Пак се лутат безпомощни. Чудят се, защо миналата седмица Тръмп го претупаха така набързо;.

    07:42 20.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 СРЕЩИТЕ НА ПУТИН СЪС СИ

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "Баба Гицка":

    Водят до силен англосаксонски вой.

    Коментиран от #29

    07:44 20.05.2026

  • 29 Баба Гицка

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "СРЕЩИТЕ НА ПУТИН СЪС СИ":

    Нье,нье йе тъй баби. Фащай се на работа паласпурино

    07:46 20.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А ГДЕ

    4 3 Отговор
    Кая Калас

    07:49 20.05.2026

  • 32 Преди войната

    7 8 Отговор
    От Русия,Европа внасяше големи количества газ и петрол на борсови цени.Русия спести доста пари и ги използва за да нападне Украйна.Сега продава на Китай на цени далеч под борсовите.

    07:50 20.05.2026

  • 33 Знахар

    7 5 Отговор
    Всички които сте на американската хранилка започнете да пестите - САЩ отиват в Б група

    07:51 20.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 факуса

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "ТОЧНО ТАКА...!":

    на изборите беше най показателно,всички в 9та глуха

    07:57 20.05.2026

  • 41 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ

    7 3 Отговор
    Западните демокрации вече не могат да ограбват нито Русия, нито Китай, нито Индия нито Иран, нито Африка и затова започват да се самоизяждат. Как се промениха нещата само да 10 години.

    07:58 20.05.2026

  • 42 Саша Грей

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Прочети 39. Има различни гледни точки.

    07:58 20.05.2026

  • 43 ПУТИН И СИ СА ИСТИНСКИТЕ МИРОТВОРЦИ

    2 2 Отговор
    Добе че са те, иначе вечерна сме изгорели в някоя от 15-те войни от последното десетилетие, всичките разпалени от англосаксите и евреите.

    08:03 20.05.2026

  • 44 Факти

    4 4 Отговор
    Си ще помага на Путин точно толкова, колкото войната да продължи. За него най-добре е Русия да е зависима от Китай, за да може той да диктува условията на "дружбата" между тях. Путин е полезният uguom на Си. Милион руснаци умряха за кефа на китайците.

    08:03 20.05.2026

  • 45 Путине

    2 3 Отговор
    Чупки в кръста правиш ли пред СИ.

    08:10 20.05.2026

  • 46 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "СРЕЩИТЕ НА ПУТИН СЪС СИ":

    Предстои 25-тата юбилейна среща Путин - Си, откакто подписаха договора за дружба и сътрудничество. Този договор лиши САЩ от възможността да пали големи войни в света. А САЩ излизат от кризите само с война.

    08:11 20.05.2026

  • 47 Путине

    2 3 Отговор
    СИ да ти прати китайчета, че нема кой да бачка в МАТУШКАТА.

    08:13 20.05.2026

  • 48 Един

    2 0 Отговор
    Путинчо го посрещна някакъв външен министър от девета глуха, ама какво да направи дошъл е да се моли, че деньги нет. Си е наточил ножиците, че ще има яко стрижене на ушанките.

    08:35 20.05.2026

  • 49 Дернев

    0 1 Отговор
    Ако Путин представляваше там обединена и силна Европа на европейците, можеше до голяма степен суперлативите да звучат и приемат вероятни.
    Но не създадем ли Европа за европейците, последната фаза на 3СВ ще е между Русия и Китай.

    08:57 20.05.2026

