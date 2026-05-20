Драмата на Даунинг стрийт: големият проблем на Стармър

Засилва се натискът върху британския премиер Стармър. Оставката на здравния министър изостри правителствената криза, а повече оставки шефът на Даунинг Стрийт 10 не може да си позволи. Как ще се развие тази драма?

Натискът върху британския премиер Киър Стармър, лидер на Лейбъристката партия, расте от месеци и вече достига критични стойности. Стармър обаче отказва да подаде оставка. Не се знае дали ще бъде свален, но кризата се изостря. Междувременно вече се обсъждат негови възможни наследници, пише информационната агенция ДПА, цитирана от АРД.

Седмица след катастрофалните резултати на общинските и местните избори във Великобритания о - в знак на протест срещу премиера. Но най-голяма заплаха за Стармър може да произтече от вътрешнополитическия му противник Анди Бърнам, смятан за претендент за поста на загубилия стабилност партиен лидер. Кметът на Манчестър обяви, че ще се кандидатира за парламента.

Какви са обвиненията към Стармър?

Актуалните критики към Стармър са заради слабото представяне на неговата партия на неотдавнашните общински и регионални избори. Но искания за неговата оставка имаше и преди това, припомня германската обществена медия - наред с другото заради назначаването миналата година на сменения междувременно довереник на Епстийн Питър Манделсън за посланик в САЩ.

Към правителството на лейбъристите се отправят критики и във връзка със слабата икономика, високите жизнени разходи и лошото състояние на обществените услуги. Избирателите обвиняват Стармър, че не е изпълнил предизборните си обещания, пише АРД.

Свършено ли е със Стармър?

Очакванията бяха, че след оставката си здравният министър Стрийтинг директно ще се опита да заеме председателското място в партията. Но засега това не се е случило. Стармър успешно удържа поста си, но това може да се окаже трудно, ако и други министри подадат оставка.

Големият проблем на Стармър е в това, че не може да върши работата си на премиер поради недостатъчна подкрепа в неговата фракция, казва в анализ репортерът на Sky News Сам Коутс. „Това не може да продължава дълго така", цитира АРД неговите думи.

Коутс дава пример с представени от Стармър законопроекти, които не са приложими без подкрепата на фракцията. Репортерът казва и, че Стармър все повече се превръща в ръководител на „правителство зомби".

За заплаха за него са смятани вътрешната министърка Шабана Махмуд и енергийният министър Ед Милибанд, които, по данни на медиите, са поддръжници на оставката на премиера. Ако вътрешната министърка се оттегли, това би означавало край на ерата Стармър, пише германската обществена медия.

Кой може да наследи Стармър?

Амбициозният бивш здравен министър Стрийтинг е смятан за втория основен кандидат за лидерското място. Той е причисляван към дясното крило на Лейбъристката партия, докато в левия лагер направо го мразят, отбелязва АРД.

За кмета на Манчестър Бърнам се смята, че би имал по-големи шансове. За момента той е най-популярният лейбъристки политик в страната, респективно най-големият конкурент на Стармър. Бърнам напусна парламента преди десет години след неуспешен опит да стигне до върха на партията. Депутатът лейбърист Джош Саймънс междувременно се отказа от парламентарния си мандат в полза на Бърнам. Това ще му позволи да се кандидатира за депутатско място, което е предпоставка за премиерската кандидатура.

За възможен наследник на Стармър се спряга и бившата вицепремиерка Анджела Рейнър. Тя е от лявото крило на партията и трябваше да подаде оставка през септември миналата година заради данъчна афера. Преди това бе водещата фигура на левия лейбъристки лагер.

Бърнам или Стрийтинг?

56-годишният кмет на Манчестър Бърнам се слави едновременно като земен човек и като смел визионер, определят го за звезда и за „Краля на Севера", информира АРД. Но същевременно пояснява, че той ще трябва първо да спечели мястото си в парламента, а в неговия избирателен район позициите на дяснопопулистката партия на Найджъл Фараж са много силни, т.е. играта ще е рискована.

Стрийтинг е на 43 години, но има дълъг политически опит - той е депутат от 2015 година. Но пък поддържа близки отношения с ветерана на лейбъристите Питър Манделсън, свързан със сексуалния престъпник Джефри Епстийн. АРД отбелязва, че остава открит въпросът до каква степен Стрийтинг и неговите поддръжници са включили в сметките си възможното завръщане на Бърнам.