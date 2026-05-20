Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Драмата на Даунинг стрийт: големият проблем на Стармър

Драмата на Даунинг стрийт: големият проблем на Стармър

20 Май, 2026 06:41 938 7

  • киър стармър-
  • великобритания-
  • найджъл фараж-
  • лейбъристка партия-
  • консервативна партия

Към правителството на лейбъристите се отправят критики и във връзка със слабата икономика, високите жизнени разходи и лошото състояние на обществените услуги

Драмата на Даунинг стрийт: големият проблем на Стармър - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Засилва се натискът върху британския премиер Стармър. Оставката на здравния министър изостри правителствената криза, а повече оставки шефът на Даунинг Стрийт 10 не може да си позволи. Как ще се развие тази драма?

Натискът върху британския премиер Киър Стармър, лидер на Лейбъристката партия, расте от месеци и вече достига критични стойности. Стармър обаче отказва да подаде оставка. Не се знае дали ще бъде свален, но кризата се изостря. Междувременно вече се обсъждат негови възможни наследници, пише информационната агенция ДПА, цитирана от АРД.

Седмица след катастрофалните резултати на общинските и местните избори във Великобритания о - в знак на протест срещу премиера. Но най-голяма заплаха за Стармър може да произтече от вътрешнополитическия му противник Анди Бърнам, смятан за претендент за поста на загубилия стабилност партиен лидер. Кметът на Манчестър обяви, че ще се кандидатира за парламента.

Какви са обвиненията към Стармър?

Актуалните критики към Стармър са заради слабото представяне на неговата партия на неотдавнашните общински и регионални избори. Но искания за неговата оставка имаше и преди това, припомня германската обществена медия - наред с другото заради назначаването миналата година на сменения междувременно довереник на Епстийн Питър Манделсън за посланик в САЩ.

Към правителството на лейбъристите се отправят критики и във връзка със слабата икономика, високите жизнени разходи и лошото състояние на обществените услуги. Избирателите обвиняват Стармър, че не е изпълнил предизборните си обещания, пише АРД.

Свършено ли е със Стармър?

Очакванията бяха, че след оставката си здравният министър Стрийтинг директно ще се опита да заеме председателското място в партията. Но засега това не се е случило. Стармър успешно удържа поста си, но това може да се окаже трудно, ако и други министри подадат оставка.

Големият проблем на Стармър е в това, че не може да върши работата си на премиер поради недостатъчна подкрепа в неговата фракция, казва в анализ репортерът на Sky News Сам Коутс. „Това не може да продължава дълго така", цитира АРД неговите думи.

Коутс дава пример с представени от Стармър законопроекти, които не са приложими без подкрепата на фракцията. Репортерът казва и, че Стармър все повече се превръща в ръководител на „правителство зомби".

За заплаха за него са смятани вътрешната министърка Шабана Махмуд и енергийният министър Ед Милибанд, които, по данни на медиите, са поддръжници на оставката на премиера. Ако вътрешната министърка се оттегли, това би означавало край на ерата Стармър, пише германската обществена медия.

Кой може да наследи Стармър?

Амбициозният бивш здравен министър Стрийтинг е смятан за втория основен кандидат за лидерското място. Той е причисляван към дясното крило на Лейбъристката партия, докато в левия лагер направо го мразят, отбелязва АРД.

За кмета на Манчестър Бърнам се смята, че би имал по-големи шансове. За момента той е най-популярният лейбъристки политик в страната, респективно най-големият конкурент на Стармър. Бърнам напусна парламента преди десет години след неуспешен опит да стигне до върха на партията. Депутатът лейбърист Джош Саймънс междувременно се отказа от парламентарния си мандат в полза на Бърнам. Това ще му позволи да се кандидатира за депутатско място, което е предпоставка за премиерската кандидатура.

За възможен наследник на Стармър се спряга и бившата вицепремиерка Анджела Рейнър. Тя е от лявото крило на партията и трябваше да подаде оставка през септември миналата година заради данъчна афера. Преди това бе водещата фигура на левия лейбъристки лагер.

Бърнам или Стрийтинг?

56-годишният кмет на Манчестър Бърнам се слави едновременно като земен човек и като смел визионер, определят го за звезда и за „Краля на Севера", информира АРД. Но същевременно пояснява, че той ще трябва първо да спечели мястото си в парламента, а в неговия избирателен район позициите на дяснопопулистката партия на Найджъл Фараж са много силни, т.е. играта ще е рискована.

Стрийтинг е на 43 години, но има дълъг политически опит - той е депутат от 2015 година. Но пък поддържа близки отношения с ветерана на лейбъристите Питър Манделсън, свързан със сексуалния престъпник Джефри Епстийн. АРД отбелязва, че остава открит въпросът до каква степен Стрийтинг и неговите поддръжници са включили в сметките си възможното завръщане на Бърнам.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    10 2 Отговор
    На снимката.,Рекламно лице на спални чували..!

    06:43 20.05.2026

  • 2 Лабрадор

    15 1 Отговор
    Видимо човек с психични отклонения как може да има власт тоя ?

    Коментиран от #5

    07:05 20.05.2026

  • 3 олиго май френд

    11 1 Отговор
    Тоя е изнeвepявал на cecтра си с иконома си!

    07:26 20.05.2026

  • 4 НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ НА СТАРМЪР

    1 0 Отговор
    Е Стъпвал.

    07:35 20.05.2026

  • 5 Трол

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лабрадор":

    Нищо му няма на човека, просто жена му го командори.

    07:40 20.05.2026

  • 6 Някой

    8 1 Отговор
    Абе, какво ни занимавате със стрна от третия свят? Да идват военните и да си направят военна хунта по подобие на африканските държави. Все пак са на едно дередже!

    07:58 20.05.2026

  • 7 Големият му проблем

    1 0 Отговор
    Е същият, както и на Лиз Траз и на всичките коренни островяни. Нещо им хлопат не само дъските, а цялото им душаме.... И тази болест се пренесе по цяла Европа. И те се самоубиват и го правят с желание и усмивка.

    09:02 20.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания