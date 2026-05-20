Загубите на Русия на фронтовата линия в момента са 3,5 пъти по-високи от тези на Украйна, заяви главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски в интервю за „Militarnyi“.

„В зависимост от деня разликата в жертвите може да бъде седемкратна или дори деветкратна, понякога се случва и това“, добави той.

Сирски отбеляза, че в момента се прави всичко възможно, за да се минимизират загубите на украинските войски. В същото време Силите за отбрана увеличават темпото на унищожаване на врага.

Украйна подготвя реформа в заплащането на военнослужещите - планира се увеличение на минималната заплата за военнослужещите.

Според Сирски минималната заплата за военнослужещите след реформата ще бъде 30 000 гривни.

Освен това главнокомандващият на украинските въоръжени сили заяви, че руска военна операция от територията на Беларус в момента е напълно осъществима. Той подчерта, че руският Генерален щаб в момента активно изчислява и планира настъпателни операции от север, което означава, че фронтът ще се разшири.

През последните 24 часа броят на атаките на украинските отбранителни сили надхвърли броя на атаките на руските окупационни сили за първи път през войната, заяви Сирски в интервю за „Военен“.

Според него Русия концентрира усилията си в няколко ключови района: Покровск, Очеретински, Александровски, Константиновски, Лимански и отчасти Купянски. Най-голямата вражеска сила по цялата фронтова линия, приблизително 99 000 войници, е концентрирана близо до Покровск. Русия провежда там 35-40 щурмови операции на ден. Сирски обаче отбеляза значителна промяна в общата динамика.

„Вчерашният ден се характеризираше с факта, че броят на нашите контраатаки и настъпателни действия надхвърли броя на настъпателните действия на противника за първи път“, заяви той.

В сектора Александровско украинските сили вече са освободили приблизително 500 квадратни километра територия и 12 населени места.



По-рано полковник Владимир Полевой, началник на комуникациите на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски, описа реалната картина на боевете край Покровск. Според него "окупаторите са проникнали в северната част на града и са установили там своя контролна зона, дълбока 25 километра".

Военно-политическият експерт Дмитрий Снегирев съобщи, че руснаците в Донбас се опитват да се върнат към тактиката на комбинирани атаки с тежка броня и „масирани атаки“ в името на политически победи и наративи на Кремъл.