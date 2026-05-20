Сирски: Загубите на руснаците са над три пъти по-големи от украинските, Москва готви нахлуване от Беларус

Загубите на Русия на фронтовата линия в момента са 3,5 пъти по-високи от тези на Украйна, заяви главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски в интервю за „Militarnyi“.
„В зависимост от деня разликата в жертвите може да бъде седемкратна или дори деветкратна, понякога се случва и това“, добави той.
Сирски отбеляза, че в момента се прави всичко възможно, за да се минимизират загубите на украинските войски. В същото време Силите за отбрана увеличават темпото на унищожаване на врага.
Украйна подготвя реформа в заплащането на военнослужещите - планира се увеличение на минималната заплата за военнослужещите.
Според Сирски минималната заплата за военнослужещите след реформата ще бъде 30 000 гривни.
Освен това главнокомандващият на украинските въоръжени сили заяви, че руска военна операция от територията на Беларус в момента е напълно осъществима. Той подчерта, че руският Генерален щаб в момента активно изчислява и планира настъпателни операции от север, което означава, че фронтът ще се разшири.
През последните 24 часа броят на атаките на украинските отбранителни сили надхвърли броя на атаките на руските окупационни сили за първи път през войната, заяви Сирски в интервю за „Военен“.
Според него Русия концентрира усилията си в няколко ключови района: Покровск, Очеретински, Александровски, Константиновски, Лимански и отчасти Купянски. Най-голямата вражеска сила по цялата фронтова линия, приблизително 99 000 войници, е концентрирана близо до Покровск. Русия провежда там 35-40 щурмови операции на ден. Сирски обаче отбеляза значителна промяна в общата динамика.
„Вчерашният ден се характеризираше с факта, че броят на нашите контраатаки и настъпателни действия надхвърли броя на настъпателните действия на противника за първи път“, заяви той.
В сектора Александровско украинските сили вече са освободили приблизително 500 квадратни километра територия и 12 населени места.
По-рано полковник Владимир Полевой, началник на комуникациите на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски, описа реалната картина на боевете край Покровск. Според него "окупаторите са проникнали в северната част на града и са установили там своя контролна зона, дълбока 25 километра".
Военно-политическият експерт Дмитрий Снегирев съобщи, че руснаците в Донбас се опитват да се върнат към тактиката на комбинирани атаки с тежка броня и „масирани атаки“ в името на политически победи и наративи на Кремъл.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 и тоя ли е на бЕло
Коментиран от #10, #47, #55
06:38 20.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Овчар
06:39 20.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Майор Деянов, на всеки километър
06:41 20.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хм Хм
До коментар #2 от "и тоя ли е на бЕло":От твоята клавиатура в Божиите очи. Амин.
06:42 20.05.2026
11 Де бил
Коментиран от #49
06:43 20.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 баба Меца
06:59 20.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мисирски
07:02 20.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Българин
До коментар #22 от "Шопо":Кой има желание да им помага,че не разбрах???
Коментиран от #37
07:03 20.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мда уе
С 2танка и 10 воиника ако ги нападна от Белорус и ще ги смажат а...?
Всъщност истински много жива сила харчи Уркия...
07:08 20.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Шопо
До коментар #28 от "Българин":Столипиново и Факултета
07:14 20.05.2026
38 Руснаците
07:21 20.05.2026
39 Банкята
07:25 20.05.2026
40 А БЕ ТИЯ УКРАИНЦИ НЕМА ЛИ ДАГИ ЕММАТ ТЕЯ
ВИЖДАМЕ КАК СА И КОЛКО СА ЗАГРИЖЕНИ , ЗА СЕБЕ СИ ДЕ , ЗА ЛИЧНИТЕ СИ СМЕТКИ!
07:25 20.05.2026
41 мдаа
Коментиран от #45
07:26 20.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Българин
07:32 20.05.2026
44 Хе хе...
528÷4О; 1ООО÷51
Ха ха ха ха!
Миналата година имаше случай 6О6О÷68.
Ха ха ха ха ха ха!
Тъкмо бяха почнали да ми липсват циркъджилъците на безарабския фронт и дж@м6a3a...
07:34 20.05.2026
45 Аха
До коментар #41 от "мдаа":400 млрд подарък от запада,сега нови 90 млрд и още поне 700 млрд за възстановяване на Украйна....а още чакаме стратегическото поражение над Русия
Коментиран от #52
07:37 20.05.2026
46 НаСирски и аритметика му куца
Като така и така решил да лъже, защо просто не е казал 10 пъти?
Коментиран от #50, #60
07:38 20.05.2026
47 Хаха
До коментар #2 от "и тоя ли е на бЕло":Атаките на отбранителните сили.... Вратаря вкара гол... ама в своята врата
07:38 20.05.2026
48 Той
Коментиран от #51
07:41 20.05.2026
49 Ами
До коментар #11 от "Де бил":Те снимките на поразени от дрон, не са за показване. И от двете страни. За първи път близките на загиналите могат, да видят записи от послените мигове на живота им.
07:42 20.05.2026
50 Пропуснал е да каже и
До коментар #46 от "НаСирски и аритметика му куца":че заради многото руски жерви, руснаците ги събират насила в бусове от улицата, за фронта!
07:43 20.05.2026
51 Марко Рубио:
До коментар #48 от "Той":Руснацте дават но 15-20 убити на месец.Не ранени,а именно убити.
07:44 20.05.2026
52 А Мала Токмачка?
До коментар #45 от "Аха":Превзеха ли Мала Токмачка?А?
07:46 20.05.2026
53 ООрана държава
07:46 20.05.2026
54 КАКТО КАЗА ЮЛИЯ МЕНДЕЛ.............
07:47 20.05.2026
55 Почна се
До коментар #2 от "и тоя ли е на бЕло":Във фокус вече пише за 3.5 пъти. Довечера по новините ще станат 30
07:53 20.05.2026
56 Артилерист
07:59 20.05.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Най хубавото
Онзи с глуповатото изражение ген.Герасимов да се учи от него как се води война.
Руския позор няма край.Само ганьовската копейка още вярва, че Проссия е някаква сила.Смешни сте.
Коментиран от #61
08:04 20.05.2026
59 истината
08:05 20.05.2026
60 анонимен
До коментар #46 от "НаСирски и аритметика му куца":Не е вярно,че руснаците дават повече жертви. Преди около седмица се размениха трупове на загинали войници. От 526 трупа, 486 бяха украинци, останалите руснаци. Не съм смятала съотношението , но и така е ясно, че Сирски лъже.
Коментиран от #68
08:10 20.05.2026
61 Гоньо
До коментар #58 от "Най хубавото":Ганьо още верва , че героям се справят на фронта ..
08:10 20.05.2026
62 Гост
08:11 20.05.2026
63 Хмм
08:12 20.05.2026
64 синята стрела
За да оцелеят, войниците на терен трябва да се адаптират към невидими заплахи, които конвенционалните методи не могат да преодолеят.
Нов тип автоматизирана технология сега затваря тази пропаст, променяйки правилата на играта и правейки усилията на Украйна да защити войниците си от рояци на руски дронове много по-ефективни.Технологията на дронове се развива изключително бързо. Да се справиш с тези бързи развития буквално се превърна в въпрос на живот и смърт за войниците на фронтовата линия.
Традиционните средства за отбрана се провалят срещу най-новите заплахи от въздуха. Електронните заглушители можеха да свалят вражески дронове от небето без никакви проблеми. Но новите вражески дронове, свързани с оптични кабели, вече могат напълно да заобикалят тези електронни щитове.За да отвърне на удара, Министерството на отбраната на Украйна въвежда автоматизирани системи за защита на своите войски. Тези умни оръжия са проектирани да спират незаглушаваемите дронове веднага.
Интелигентно поразяване на цели
Според Министерството на отбраната на Украйна, новата система е базирана на компактна кула, контролирана от изкуствен интелект.Той е разработен от член на украинския отбранителен иновационен клъстер Brav
08:14 20.05.2026
65 синята стрела
Повече от десет военни части вече използват технологията в ключови бойни зони. Първо бригадата K-2 тества оборудването. Сега правителството иска незабавно да увеличи производството в цялата страна
08:17 20.05.2026
66 Реалист
08:17 20.05.2026
67 име
08:19 20.05.2026
68 дядо дръмпир
До коментар #60 от "анонимен":погледни история на войната!това е несъстоятелно ,което казваш!някой дал толкова друг толкова.И като не се знаеха жертвите от 2СВ ,какво се оказа.Погледни с какви оръжия и как са оборудвани и ВСУ и Просиянците.При атака ти си длъжен да жертваш в един момент за да постигнеш я пространствен превес ,я друга изгода.Ясно е,че просиянците дават повече жертви.Това всичко ще се види след края на "операцията"!Аз например имам формула за това ,а последно време гледам не вашите писания ,а Нибулина какво казва на кремъл с Числа.....Виждам ,че в просия липсват от 2022г до сега над 2400000човека от тези ,които са били безработни.......
08:24 20.05.2026
69 Печелят ... с лъжи.
Коментиран от #76
08:41 20.05.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Маринов
08:48 20.05.2026
72 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
Коментиран от #73
08:50 20.05.2026
73 €вро-дж€н дър
До коментар #72 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":Отвличащ маньовър...,ама ни€ в Полша $€ на $и ра м€ ОТ $ТРАХ!
08:51 20.05.2026
74 Бай онзи
08:55 20.05.2026
75 Бай онзи
08:59 20.05.2026
76 Рашистан ще остане без войници
До коментар #69 от "Печелят ... с лъжи.":Това очаква всеки агресор! Накрая ще остане само Москва.
09:14 20.05.2026
77 мдамм
За това когато си разменят загинали, остатъчна Украина получава по 1000 чувала а Русия 30 до 50 загинали.
09:19 20.05.2026