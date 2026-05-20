Сирски: Загубите на руснаците са над три пъти по-големи от украинските, Москва готви нахлуване от Беларус
Сирски: Загубите на руснаците са над три пъти по-големи от украинските, Москва готви нахлуване от Беларус

20 Май, 2026 06:18, обновена 20 Май, 2026 06:31

През последните 24 часа броят на атаките на украинските отбранителни сили надхвърли броя на атаките на руските окупационни сили за първи път през войната, заяви ръководителят на ВСУ

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Загубите на Русия на фронтовата линия в момента са 3,5 пъти по-високи от тези на Украйна, заяви главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски в интервю за „Militarnyi“.

„В зависимост от деня разликата в жертвите може да бъде седемкратна или дори деветкратна, понякога се случва и това“, добави той.

Сирски отбеляза, че в момента се прави всичко възможно, за да се минимизират загубите на украинските войски. В същото време Силите за отбрана увеличават темпото на унищожаване на врага.

Украйна подготвя реформа в заплащането на военнослужещите - планира се увеличение на минималната заплата за военнослужещите.

Според Сирски минималната заплата за военнослужещите след реформата ще бъде 30 000 гривни.

Освен това главнокомандващият на украинските въоръжени сили заяви, че руска военна операция от територията на Беларус в момента е напълно осъществима. Той подчерта, че руският Генерален щаб в момента активно изчислява и планира настъпателни операции от север, което означава, че фронтът ще се разшири.

През последните 24 часа броят на атаките на украинските отбранителни сили надхвърли броя на атаките на руските окупационни сили за първи път през войната, заяви Сирски в интервю за „Военен“.

Според него Русия концентрира усилията си в няколко ключови района: Покровск, Очеретински, Александровски, Константиновски, Лимански и отчасти Купянски. Най-голямата вражеска сила по цялата фронтова линия, приблизително 99 000 войници, е концентрирана близо до Покровск. Русия провежда там 35-40 щурмови операции на ден. Сирски обаче отбеляза значителна промяна в общата динамика.

„Вчерашният ден се характеризираше с факта, че броят на нашите контраатаки и настъпателни действия надхвърли броя на настъпателните действия на противника за първи път“, заяви той.

В сектора Александровско украинските сили вече са освободили приблизително 500 квадратни километра територия и 12 населени места.


По-рано полковник Владимир Полевой, началник на комуникациите на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски, описа реалната картина на боевете край Покровск. Според него "окупаторите са проникнали в северната част на града и са установили там своя контролна зона, дълбока 25 километра".

Военно-политическият експерт Дмитрий Снегирев съобщи, че руснаците в Донбас се опитват да се върнат към тактиката на комбинирани атаки с тежка броня и „масирани атаки“ в името на политически победи и наративи на Кремъл.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 и тоя ли е на бЕло

    79 17 Отговор
    Не бе не са над 3 пъти, над 30 пъти са.

    Коментиран от #10, #47, #55

    06:38 20.05.2026

  • 5 Овчар

    76 12 Отговор
    Що за глупости са това..? Кой ще повярва .?

    06:39 20.05.2026

  • 8 Майор Деянов, на всеки километър

    21 19 Отговор
    Александър Сирски - единствения руски генерал ☝️

    06:41 20.05.2026

  • 10 Хм Хм

    1 29 Отговор

    До коментар #2 от "и тоя ли е на бЕло":

    От твоята клавиатура в Божиите очи. Амин.

    06:42 20.05.2026

  • 11 Де бил

    66 12 Отговор
    Никога не се пишат тези "освободени " населени места. Как разбраха ,че са 12 като не могат да ги назоват??? За загубите също фантазии,къде са тия руски трупове??? Поне снимки си изфабрикувайте защото при размяна е ясно ,че лъжете като ...укри.

    Коментиран от #49

    06:43 20.05.2026

  • 23 баба Меца

    41 3 Отговор
    обмена на трупове е мерка за пропагандата

    06:59 20.05.2026

  • 25 Мисирски

    59 8 Отговор
    Лъжете повече от Дойче веле. То затова не останаха укри за фронта.

    07:02 20.05.2026

  • 28 Българин

    30 4 Отговор

    До коментар #22 от "Шопо":

    Кой има желание да им помага,че не разбрах???

    Коментиран от #37

    07:03 20.05.2026

  • 32 Мда уе

    44 9 Отговор
    Мисирски си противоречи сам...
    С 2танка и 10 воиника ако ги нападна от Белорус и ще ги смажат а...?
    Всъщност истински много жива сила харчи Уркия...

    07:08 20.05.2026

  • 37 Шопо

    12 2 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Столипиново и Факултета

    07:14 20.05.2026

  • 38 Руснаците

    23 8 Отговор
    Губят затворници,наемници и малцинства от републиките. Украинците губят само украинци и то много вече са млади хора. Просто путоси чисти държавата с зеления демографски съсипва своята

    07:21 20.05.2026

  • 39 Банкята

    17 2 Отговор
    Ту-тууууууууу!!!

    07:25 20.05.2026

  • 40 А БЕ ТИЯ УКРАИНЦИ НЕМА ЛИ ДАГИ ЕММАТ ТЕЯ

    25 4 Отговор
    БЕЛОТО ГО ТРЕСЕ ЯКО !!!!ИМА ЛИ НЕКОЙ ТРЕЗВЕН ОТ СВИТАТА НА ЗЕЛЬО , ВСИЧКО МАЧКА ЯКО ДРОГАТА БРАТЧЕ И НЕ МУ ПУКА!! И ТЕЯ ДРОГАДЖИИ ТРЯБВА ДА СА ЗАГРИЖЕНИ ЗА ТОЯ НАРОД И ТАЯ ДЪРЖАВА !
    ВИЖДАМЕ КАК СА И КОЛКО СА ЗАГРИЖЕНИ , ЗА СЕБЕ СИ ДЕ , ЗА ЛИЧНИТЕ СИ СМЕТКИ!

    07:25 20.05.2026

  • 41 мдаа

    4 19 Отговор
    Киев за два дня и всьо.мдаа

    Коментиран от #45

    07:26 20.05.2026

  • 43 Българин

    6 26 Отговор
    Зеленски им развинти ватнишките тикви.

    07:32 20.05.2026

  • 44 Хе хе...

    24 4 Отговор
    Ко речи, ко?
    528÷4О; 1ООО÷51
    Ха ха ха ха!
    Миналата година имаше случай 6О6О÷68.
    Ха ха ха ха ха ха!
    Тъкмо бяха почнали да ми липсват циркъджилъците на безарабския фронт и дж@м6a3a...

    07:34 20.05.2026

  • 45 Аха

    25 4 Отговор

    До коментар #41 от "мдаа":

    400 млрд подарък от запада,сега нови 90 млрд и още поне 700 млрд за възстановяване на Украйна....а още чакаме стратегическото поражение над Русия

    Коментиран от #52

    07:37 20.05.2026

  • 46 НаСирски и аритметика му куца

    18 4 Отговор
    Украйна сега е вече 18 милиона, а Русия е 130 милиона. Дори са е вярно(а не е), че руснаците дават 3 пъти повече жертви, коя от държавите ще изчезна първа??? Изчислил ли е или му е било трудно?

    Като така и така решил да лъже, защо просто не е казал 10 пъти?

    Коментиран от #50, #60

    07:38 20.05.2026

  • 47 Хаха

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "и тоя ли е на бЕло":

    Атаките на отбранителните сили.... Вратаря вкара гол... ама в своята врата

    07:38 20.05.2026

  • 48 Той

    13 5 Отговор
    Ха ха дори Пентагона каза че,загубите на Русия са 200000 срещу почти 2000000 за урките

    Коментиран от #51

    07:41 20.05.2026

  • 49 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Де бил":

    Те снимките на поразени от дрон, не са за показване. И от двете страни. За първи път близките на загиналите могат, да видят записи от послените мигове на живота им.

    07:42 20.05.2026

  • 50 Пропуснал е да каже и

    12 3 Отговор

    До коментар #46 от "НаСирски и аритметика му куца":

    че заради многото руски жерви, руснаците ги събират насила в бусове от улицата, за фронта!

    07:43 20.05.2026

  • 51 Марко Рубио:

    7 2 Отговор

    До коментар #48 от "Той":

    Руснацте дават но 15-20 убити на месец.Не ранени,а именно убити.

    07:44 20.05.2026

  • 52 А Мала Токмачка?

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Аха":

    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    07:46 20.05.2026

  • 53 ООрана държава

    5 3 Отговор
    Големи терминатори тия оркйаинците ве

    07:46 20.05.2026

  • 54 КАКТО КАЗА ЮЛИЯ МЕНДЕЛ.............

    11 4 Отговор
    .........НА ЗЕЛЕНИЯ МУ ТРЯБВАТ 1000 ГОВОРЕЩИ ГЛАВИ..................Е И У НАЩЕ САЙТЧЕТА СА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ "АВТОРИ" ГЛАВИ..............!!!

    07:47 20.05.2026

  • 55 Почна се

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "и тоя ли е на бЕло":

    Във фокус вече пише за 3.5 пъти. Довечера по новините ще станат 30

    07:53 20.05.2026

  • 56 Артилерист

    9 2 Отговор
    Сирски ще бъде наказан. 3,5 са силно "занижени" загуби на руските войски. По-рано Зеленски ги изкара повече от 10 пъти: 500 хиляди руски срещу само 35 000 украински. Понеже не си струва да се опровергават лъжите на киевската хунта ще припомня само, че руските войски се попълват само с доброволци, а украинската насилствена мобилизация приключи мъжете и започна и жените. Путин каза наскоро, че украинският конфликт приключва, като вероятно е имал предвид, че идва ред на последния украинец, но не е съобразил, че сега работата ще се позабави до последната украинка...

    07:59 20.05.2026

  • 58 Най хубавото

    2 8 Отговор
    Е, че руснака Сирски отлично увеличава Груз 200.
    Онзи с глуповатото изражение ген.Герасимов да се учи от него как се води война.
    Руския позор няма край.Само ганьовската копейка още вярва, че Проссия е някаква сила.Смешни сте.

    Коментиран от #61

    08:04 20.05.2026

  • 59 истината

    6 1 Отговор
    ИИ спрете блокиранетио на изказванията. Наред сполезната работа спирате мненията на хората. По 6500 украинци на седмици загиват.

    08:05 20.05.2026

  • 60 анонимен

    10 1 Отговор

    До коментар #46 от "НаСирски и аритметика му куца":

    Не е вярно,че руснаците дават повече жертви. Преди около седмица се размениха трупове на загинали войници. От 526 трупа, 486 бяха украинци, останалите руснаци. Не съм смятала съотношението , но и така е ясно, че Сирски лъже.

    Коментиран от #68

    08:10 20.05.2026

  • 61 Гоньо

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Най хубавото":

    Ганьо още верва , че героям се справят на фронта ..

    08:10 20.05.2026

  • 62 Гост

    5 0 Отговор
    Ааа три пъти, баш, минимум 4,17 пъти и 2 стотни! Пожали ги е!

    08:11 20.05.2026

  • 63 Хмм

    1 1 Отговор
    ренегат

    08:12 20.05.2026

  • 64 синята стрела

    1 4 Отговор
    С едно натискане на бутон, неблокираемия дрон се изключва: 10 украински подразделения вече използват кули, управлявани от изкуствен интелектМодерната война се променя по-бързо от всякога, превръщайки някога ясното небе в високотехнологични опасни зони.

    За да оцелеят, войниците на терен трябва да се адаптират към невидими заплахи, които конвенционалните методи не могат да преодолеят.

    Нов тип автоматизирана технология сега затваря тази пропаст, променяйки правилата на играта и правейки усилията на Украйна да защити войниците си от рояци на руски дронове много по-ефективни.Технологията на дронове се развива изключително бързо. Да се справиш с тези бързи развития буквално се превърна в въпрос на живот и смърт за войниците на фронтовата линия.

    Традиционните средства за отбрана се провалят срещу най-новите заплахи от въздуха. Електронните заглушители можеха да свалят вражески дронове от небето без никакви проблеми. Но новите вражески дронове, свързани с оптични кабели, вече могат напълно да заобикалят тези електронни щитове.За да отвърне на удара, Министерството на отбраната на Украйна въвежда автоматизирани системи за защита на своите войски. Тези умни оръжия са проектирани да спират незаглушаваемите дронове веднага.

    Интелигентно поразяване на цели
    Според Министерството на отбраната на Украйна, новата система е базирана на компактна кула, контролирана от изкуствен интелект.Той е разработен от член на украинския отбранителен иновационен клъстер Brav

    08:14 20.05.2026

  • 65 синята стрела

    0 1 Отговор
    Интелигентната кула върши почти всичко сама. Той открива дрона, проследява движението му и изчислява точно къде ще лети следващия път. Човешки оператор трябва само да натисне бутон, за да стреля.

    Повече от десет военни части вече използват технологията в ключови бойни зони. Първо бригадата K-2 тества оборудването. Сега правителството иска незабавно да увеличи производството в цялата страна

    08:17 20.05.2026

  • 66 Реалист

    1 1 Отговор
    Това е грoзната истина! Информация от първа ръка! Пет пъти по големи загуби на руснаците! Айде да има малко грешка, да не са пет, нека са четири пъти повече руски трyпове, въпреки че се споменава и цифрата седем! Тоест, грешката може и да е в другата посока!

    08:17 20.05.2026

  • 67 име

    7 0 Отговор
    Затова ли в Русия няма мобилизация, а в Бандеристан отвличат всеки месиц по 34хиляди за фронта?!

    08:19 20.05.2026

  • 68 дядо дръмпир

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "анонимен":

    погледни история на войната!това е несъстоятелно ,което казваш!някой дал толкова друг толкова.И като не се знаеха жертвите от 2СВ ,какво се оказа.Погледни с какви оръжия и как са оборудвани и ВСУ и Просиянците.При атака ти си длъжен да жертваш в един момент за да постигнеш я пространствен превес ,я друга изгода.Ясно е,че просиянците дават повече жертви.Това всичко ще се види след края на "операцията"!Аз например имам формула за това ,а последно време гледам не вашите писания ,а Нибулина какво казва на кремъл с Числа.....Виждам ,че в просия липсват от 2022г до сега над 2400000човека от тези ,които са били безработни.......

    08:24 20.05.2026

  • 69 Печелят ... с лъжи.

    2 0 Отговор
    Както нареди Надрусания убийца, Украина използва гьобелсова пропаганда и тя върви успешно за овце, които вярват.Но дори и западните източници сочат точно обратна пропорция на убитите

    Коментиран от #76

    08:41 20.05.2026

  • 71 Маринов

    3 0 Отговор
    Светът е странен. Сирски работи еничарин. Родители руснаци, живеят в Русия. Той руснак, живее и работи за Окраина. Това, което ги свързва е, че Киев е столица на Малоруския и във всички има по нещо руско. И ще дойде време, когато всичко ще си дойде на мястото.

    08:48 20.05.2026

  • 72 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    4 0 Отговор
    ГЛ . ПАЦИ, ТОВА С НАПАДЕНИЕТО ОТ БЕЛАРУС Е ОТВЛИЧАШ ВНИМАНИЕТО МАНЬОВЪР!

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    Коментиран от #73

    08:50 20.05.2026

  • 73 €вро-дж€н дър

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":

    Отвличащ маньовър...,ама ни€ в Полша $€ на $и ра м€ ОТ $ТРАХ!

    08:51 20.05.2026

  • 74 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Има ли маркетинг???

    08:55 20.05.2026

  • 75 Бай онзи

    0 0 Отговор
    МАРМОТИ!!!!!!

    08:59 20.05.2026

  • 76 Рашистан ще остане без войници

    0 3 Отговор

    До коментар #69 от "Печелят ... с лъжи.":

    Това очаква всеки агресор! Накрая ще остане само Москва.

    09:14 20.05.2026

  • 77 мдамм

    0 0 Отговор
    Руските загуби били по-големи. Три пъти.
    За това когато си разменят загинали, остатъчна Украина получава по 1000 чувала а Русия 30 до 50 загинали.

    09:19 20.05.2026