ISW: Русия демонстрира ядрена мощ, за да прикрие слабостите си на фронта

20 Май, 2026 07:35, обновена 20 Май, 2026 08:08 1 265 56

Според Института за изследване на войната необявените стратегически учения целят да окажат натиск върху НАТО и да отвлекат вниманието от затрудненията на руските сили в Украйна

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия използва необявени стратегически ядрени учения, за да демонстрира сила пред съюзниците на Украйна и да отклони вниманието от нарастващите си слабости на бойното поле. Това се посочва в нов анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

На 19 май руското министерство на отбраната съобщи, че стратегическите ракетни войски, Северният и Тихоокеанският флот, Командването на далечната авиация, както и части от Ленинградския и Централния военен окръг ще проведат от 19 до 21 май учения за подготовка и използване на ядрени сили в отговор на предполагаема заплаха от агресия.

Според руското военно ведомство в маневрите участват над 64 000 военнослужещи и повече от 7800 единици техника, включително над 200 ракетни установки, повече от 140 самолета, 73 надводни кораба и 13 подводници, сред които осем стратегически ракетни подводници.

ISW отбелязва, че ученията се провеждат значително по-рано от традиционните ежегодни ядрени маневри „Гром“, които Русия обикновено организира през октомври. Анализаторите смятат, че това е част от усилията на Кремъл да повлияе върху решенията в НАТО и да прикрие липсата на съществени успехи в пролетно-лятната офанзива в Украйна.

Според института украинските сили успешно оспорват тактическата инициатива в няколко участъка на фронта и нанасят все по-ефективни удари дълбоко в руския тил.

ISW посочва също, че Москва засилва информационния натиск срещу балтийските държави. Руската Служба за външно разузнаване твърди, че Украйна планира да изстрелва дронове от територията на Латвия, обвинения, които Рига категорично отхвърля.

В анализа се отбелязва и публикация на Ройтерс, според която китайската армия е обучавала около 200 руски военнослужещи в Китай през 2025 г., основно в сферата на операциите с дронове.

На този фон руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин за официално посещение, което продължава до 20 май.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    12 35 Отговор
    Украйна показа че не е важно количеството на хора и техника за да бъде победена една страна.

    Коментиран от #5, #27, #50

    07:41 20.05.2026

  • 2 Институтчето

    38 5 Отговор
    Пише подобни измислени статии за да оправдае заплатите си и захрани соросоидите медии

    07:43 20.05.2026

  • 3 1001

    42 6 Отговор
    Какъв трябва да си да мислиш че може във военен конфликт да победиш ядренна държава.

    Коментиран от #10, #12

    07:43 20.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гого

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Знаеш ли колко са загинали?

    Коментиран от #51

    07:44 20.05.2026

  • 6 Стоенчо

    33 2 Отговор
    Тая статия сме я чели, само датата сте сменили...

    07:44 20.05.2026

  • 7 Лопата Орешник

    39 6 Отговор
    Демонстрация на мощ за прикриване на слабост??? Само факти може да създадат такъв оксиморон!

    07:44 20.05.2026

  • 8 име

    30 2 Отговор
    Добре, де какъв е проблема? Съюзниците ли се бият на фронта или останалите живи бандери? И след като ви е ясно, че руснаците са слаби, защо разтягате локуми по медиите, а не ги напънете и да ги приключвате?!

    07:47 20.05.2026

  • 9 Даааааааа

    29 7 Отговор
    Украйна е мъртва зона. Тя повече никога няма да може да се възстанови. Най вероятно ще премине към Русия или Полша.

    Коментиран от #28

    07:48 20.05.2026

  • 10 Хахахаха

    8 20 Отговор

    До коментар #3 от "1001":

    Ами и Израел и САЩ са ядрени държави! САЩ са губили войни и преди. Никой не им дава право да ползват ядрено оръжие, за да пазят украински територии. Донбас и Крим все още са украински.

    Коментиран от #37

    07:49 20.05.2026

  • 11 Предсказание :

    24 7 Отговор
    Путин ще върне Новорусия в Русия, а САЩ ще се изнесат от Пердийския залив като бити @@@@@....
    Да залагаме, а?

    Коментиран от #40

    07:49 20.05.2026

  • 12 Нашенец

    8 18 Отговор

    До коментар #3 от "1001":

    Никой,никога особено пък Украинците не са искали,а и не могат да победят ядрена държава!
    Те просто искат рашистките орди да се разкарат от украинска територия!
    Никой не му дреме какво си правят в Блатото,само моля моля да не крадат чужда територия!!

    07:49 20.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Владимир Путин, президент

    9 10 Отговор
    Русия няма как да употреби ЯО в Украйна !!!
    Всичко решават дроновете, ракетите и Старлинк.
    Пора домой таваришчи за да не стане xyже ☝️😁

    Коментиран от #33

    07:50 20.05.2026

  • 15 Мишел

    14 6 Отговор
    Русия няма как и защо да прикрие слабостите си на фронта, след като трета година само настъпва.

    Коментиран от #22, #23

    07:51 20.05.2026

  • 16 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    12 5 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски.

    Коментиран от #20

    07:51 20.05.2026

  • 17 точка

    13 7 Отговор
    Русия демонстрира ядрена мощ та белким се спрете с подлите си провокаций и започнете да мислите и деиствате Реалистично и отговорно. Нещо на което едва ли сте способни , обзети от Лакомия и презрение към другите, обхванати от имперски делириум.

    Коментиран от #24

    07:52 20.05.2026

  • 18 Някой

    14 3 Отговор
    Хаха, добре!
    Ама вие за по-сигурно, недейте да ръчкате Русия. Щото може да се окаже, че хич не е слаба, а просто не е почвала да воюва.

    07:52 20.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахахаха

    10 9 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Трета година настъпва рашата и стигна от Киев до Донецк!

    07:55 20.05.2026

  • 24 Да бе

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "точка":

    То само татаромонголците имат ЯО.

    07:59 20.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЗЕЛЕНИЯ

    5 7 Отговор
    Ще връща и Одеса.

    Коментиран от #29

    08:00 20.05.2026

  • 27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Точен сте господине!От руснак войник не става.Там е проблема.

    08:00 20.05.2026

  • 28 Шопо

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Даааааааа":

    Закарпатието е унгарска територия заграбена от СССР по време на ВСВ, сега е момента Унгария да си върне тази територия.
    Полша също.
    Останалото е за Русия.

    08:01 20.05.2026

  • 29 Ще ще ще ще ще ще

    4 7 Отговор

    До коментар #26 от "ЗЕЛЕНИЯ":

    За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ 🤣.

    Коментиран от #41

    08:01 20.05.2026

  • 30 Затруднена Журналистка

    9 8 Отговор
    "да отвлекат вниманието от затрудненията на руските сили в Украйна."

    А Института нарочно не е отбелязал че руската ядрена доктрина, за разлика от тази на НАТО изключва първоначален удар. И Института го прави за отвличане на вниманието.

    Русия просто им намеква на НАТО и най-вече на европсихопатите, да не извършат безумие в отчаянието си, а да преглътнат поражението си и унижението.
    И народите им след това да им потърсят сметка!

    Коментиран от #48

    08:01 20.05.2026

  • 31 Смех

    9 3 Отговор
    -20% Хохландия , -2,5@м хохала фронта се мести на Запад ... и излиза , че Русия губи

    08:03 20.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Иван

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    Лвов е полски град там няма Руснаци, там може да се тества тактическо ядрено оръжие

    Коментиран от #38

    08:04 20.05.2026

  • 34 Гост

    9 1 Отговор
    Аматьори! Авторите, де!
    Бля, бля, бля, цврък!
    Апропо, тоз Университет га шъ започне да обследва войната срещу Иран? Там ще ми е чудно кризата с ВиКато на коритото как ще се представи? Може би като шадраван?

    08:05 20.05.2026

  • 35 Антиватник

    4 7 Отговор
    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на путин,нито от войската му,нито от руснаците, нито от копейките.

    08:07 20.05.2026

  • 36 000

    8 3 Отговор
    Пълният моралев упадък на западната цивилизация ще доведе до поредните воини в европа. Краъ на западния 100 годишен рай.

    08:07 20.05.2026

  • 37 Шопо

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    На територията на САЩ е имало само една война - гражданската война.

    Коментиран от #46

    08:07 20.05.2026

  • 38 Руснак без крак...

    4 8 Отговор

    До коментар #33 от "Иван":

    Ама разбира се...
    То и в Масква няма кьопав руснак, както се видя на Парада, що пък там да не тестват някое мъничко ЯО ?

    08:08 20.05.2026

  • 39 провинциалист

    2 6 Отговор
    Важното е, че Русия била най-голямата заплаха за цяла свободна Европа и била на крачка от това да прегази континента.

    Коментиран от #47

    08:09 20.05.2026

  • 40 Баба Ванка от руската разведка

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Предсказание :":

    "...Путин ще върне Новорусия..."

    А оти мaкяти те не върне в първи клас с мoтиката е главата ? 😄😄😄

    08:11 20.05.2026

  • 41 тpoла деса-cтоян

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ще ще ще ще ще ще":

    извинявай, колега, но повтарянето на ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ е моя, запазена марка!

    08:12 20.05.2026

  • 42 Факти

    2 6 Отговор
    Русия само взема, но нищо не дава. Така не става. Подобно поведение е в разрез с божествените закони. Затова Русия е толкова слаба и изостанала. Европа, САЩ и Китай са дали много на света и затова се развиват.

    Коментиран от #54

    08:13 20.05.2026

  • 43 Олга

    5 1 Отговор
    Джобната на Нюланд пропагандистка дружинка - ISW пак лае на вятъра, а след изстрелване на “Сармат” започна да скимти уплашено. Но керванът върви.

    08:22 20.05.2026

  • 44 Нищо ново под слънцето

    0 3 Отговор
    Московията дрънка с оръжия, защото няма с какво друго да впечатли света!
    Аналогична е агресията и на московския пияница, който след безпаметния запой се нахвърля на околните с: "Ти мене уважаваш ли ме?"
    Няма как да стане! Ама на варварското и азиатско племе не може да се обясни това! То, ментално още си живее с отдавна отминалото величие и не иска да се разделя с него!

    08:23 20.05.2026

  • 45 ЩО ЗА "МЕДИИ" СТЕ.......🤦‍♀️🤔

    4 2 Отговор
    НЕ ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ ВСЕКИ ДЕН КРАИНА ГУБИ ТЕРИТОРИЯ И ХОРА, ТУК НИ САПУНИСВАТЕ МОЗЪЦИТЕ С ПРОСТО ИТЙ

    Коментиран от #49

    08:24 20.05.2026

  • 46 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Шопо":

    На територията на раша, няма украинска армия! За какво рашите ще ползват ЯО? Донбас и Крим не са руска територия, та рашата да я защитава с ЯО, не го ли разбрахте?

    Коментиран от #52, #53

    08:29 20.05.2026

  • 47 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "провинциалист":

    Ако Украйна беше паднала, това което пишеш, щеше да се случи. Украйна спря тупин по пътя за Европа.

    08:30 20.05.2026

  • 48 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Затруднена Журналистка":

    Копчето на ЯО е в Си Дзин Пин.

    08:31 20.05.2026

  • 49 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "ЩО ЗА "МЕДИИ" СТЕ.......🤦‍♀️🤔":

    Рашата губи 3 пъти повече нехора!

    08:32 20.05.2026

  • 50 Путин многоходовия милицонер

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Хартиен тигър сме вееее... Тръмп ви го каза. Вашингтон ни заповяда да целим само военни цели в Украйна, а не ж.п. линии и цивилни летища и коридори.

    08:35 20.05.2026

  • 51 777

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гого":

    Знаеш ли колко тежи 1 килограм праскови? Тези разговори между копейки, нека си стоят само между копейки. Не ги задавай на нормалните хора.

    08:36 20.05.2026

  • 52 Шопо

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    08:36 20.05.2026

  • 53 Град Козлодуй

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    08:39 20.05.2026

  • 54 Даун.

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    Американците (и не само те) колкото да им е тъжно официално и на високо ниво назовават три супер държави: Китай, САЩ и Русия, а ти си продължавай да страдаш от това.

    08:56 20.05.2026

  • 55 Е, дали ако си

    1 1 Отговор
    Ядрена сила си в немощ? Глупости разказвате. Ако едни войски не могат да се справят и има опасност, да загубиш и ти унищожат страната, то кво прайш? А сетете се се сами де? Ми ще използваш и другото, което имаш. Близко е до акъла, ама ивро - пейците нещо не се сещат и досещат....

    09:06 20.05.2026

  • 56 Вале-каро

    2 1 Отговор
    Невероятно!Нали Русия фалира.От къде енамерила средства за това учение?

    09:13 20.05.2026

