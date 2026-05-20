ISW: Русия демонстрира ядрена мощ, за да прикрие слабостите си на фронта

Русия използва необявени стратегически ядрени учения, за да демонстрира сила пред съюзниците на Украйна и да отклони вниманието от нарастващите си слабости на бойното поле. Това се посочва в нов анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
На 19 май руското министерство на отбраната съобщи, че стратегическите ракетни войски, Северният и Тихоокеанският флот, Командването на далечната авиация, както и части от Ленинградския и Централния военен окръг ще проведат от 19 до 21 май учения за подготовка и използване на ядрени сили в отговор на предполагаема заплаха от агресия.
Според руското военно ведомство в маневрите участват над 64 000 военнослужещи и повече от 7800 единици техника, включително над 200 ракетни установки, повече от 140 самолета, 73 надводни кораба и 13 подводници, сред които осем стратегически ракетни подводници.
ISW отбелязва, че ученията се провеждат значително по-рано от традиционните ежегодни ядрени маневри „Гром“, които Русия обикновено организира през октомври. Анализаторите смятат, че това е част от усилията на Кремъл да повлияе върху решенията в НАТО и да прикрие липсата на съществени успехи в пролетно-лятната офанзива в Украйна.
Според института украинските сили успешно оспорват тактическата инициатива в няколко участъка на фронта и нанасят все по-ефективни удари дълбоко в руския тил.
ISW посочва също, че Москва засилва информационния натиск срещу балтийските държави. Руската Служба за външно разузнаване твърди, че Украйна планира да изстрелва дронове от територията на Латвия, обвинения, които Рига категорично отхвърля.
В анализа се отбелязва и публикация на Ройтерс, според която китайската армия е обучавала около 200 руски военнослужещи в Китай през 2025 г., основно в сферата на операциите с дронове.
На този фон руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин за официално посещение, което продължава до 20 май.
1 Тити
2 Институтчето
3 1001
5 Гого
До коментар #1 от "Тити":Знаеш ли колко са загинали?
6 Стоенчо
7 Лопата Орешник
8 име
9 Даааааааа
10 Хахахаха
До коментар #3 от "1001":Ами и Израел и САЩ са ядрени държави! САЩ са губили войни и преди. Никой не им дава право да ползват ядрено оръжие, за да пазят украински територии. Донбас и Крим все още са украински.
11 Предсказание :
Да залагаме, а?
12 Нашенец
До коментар #3 от "1001":Никой,никога особено пък Украинците не са искали,а и не могат да победят ядрена държава!
Те просто искат рашистките орди да се разкарат от украинска територия!
Никой не му дреме какво си правят в Блатото,само моля моля да не крадат чужда територия!!
14 Владимир Путин, президент
Всичко решават дроновете, ракетите и Старлинк.
Пора домой таваришчи за да не стане xyже ☝️😁
07:50 20.05.2026
15 Мишел
16 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
17 точка
18 Някой
Ама вие за по-сигурно, недейте да ръчкате Русия. Щото може да се окаже, че хич не е слаба, а просто не е почвала да воюва.
07:52 20.05.2026
23 Хахахаха
До коментар #15 от "Мишел":Трета година настъпва рашата и стигна от Киев до Донецк!
07:55 20.05.2026
24 Да бе
До коментар #17 от "точка":То само татаромонголците имат ЯО.
07:59 20.05.2026
26 ЗЕЛЕНИЯ
27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "Тити":Точен сте господине!От руснак войник не става.Там е проблема.
28 Шопо
До коментар #9 от "Даааааааа":Закарпатието е унгарска територия заграбена от СССР по време на ВСВ, сега е момента Унгария да си върне тази територия.
Полша също.
Останалото е за Русия.
29 Ще ще ще ще ще ще
До коментар #26 от "ЗЕЛЕНИЯ":За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ 🤣.
30 Затруднена Журналистка
А Института нарочно не е отбелязал че руската ядрена доктрина, за разлика от тази на НАТО изключва първоначален удар. И Института го прави за отвличане на вниманието.
Русия просто им намеква на НАТО и най-вече на европсихопатите, да не извършат безумие в отчаянието си, а да преглътнат поражението си и унижението.
И народите им след това да им потърсят сметка!
33 Иван
До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":Лвов е полски град там няма Руснаци, там може да се тества тактическо ядрено оръжие
34 Гост
Бля, бля, бля, цврък!
Апропо, тоз Университет га шъ започне да обследва войната срещу Иран? Там ще ми е чудно кризата с ВиКато на коритото как ще се представи? Може би като шадраван?
37 Шопо
До коментар #10 от "Хахахаха":На територията на САЩ е имало само една война - гражданската война.
38 Руснак без крак...
До коментар #33 от "Иван":Ама разбира се...
То и в Масква няма кьопав руснак, както се видя на Парада, що пък там да не тестват някое мъничко ЯО ?
39 провинциалист
40 Баба Ванка от руската разведка
До коментар #11 от "Предсказание :":"...Путин ще върне Новорусия..."
А оти мaкяти те не върне в първи клас с мoтиката е главата ? 😄😄😄
41 тpoла деса-cтоян
До коментар #29 от "Ще ще ще ще ще ще":извинявай, колега, но повтарянето на ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ е моя, запазена марка!
42 Факти
44 Нищо ново под слънцето
Аналогична е агресията и на московския пияница, който след безпаметния запой се нахвърля на околните с: "Ти мене уважаваш ли ме?"
Няма как да стане! Ама на варварското и азиатско племе не може да се обясни това! То, ментално още си живее с отдавна отминалото величие и не иска да се разделя с него!
45 ЩО ЗА "МЕДИИ" СТЕ.......🤦♀️🤔
46 Хахахаха
До коментар #37 от "Шопо":На територията на раша, няма украинска армия! За какво рашите ще ползват ЯО? Донбас и Крим не са руска територия, та рашата да я защитава с ЯО, не го ли разбрахте?
47 Хахахаха
До коментар #39 от "провинциалист":Ако Украйна беше паднала, това което пишеш, щеше да се случи. Украйна спря тупин по пътя за Европа.
48 Хахахаха
До коментар #30 от "Затруднена Журналистка":Копчето на ЯО е в Си Дзин Пин.
49 Хахахаха
До коментар #45 от "ЩО ЗА "МЕДИИ" СТЕ.......🤦♀️🤔":Рашата губи 3 пъти повече нехора!
50 Путин многоходовия милицонер
До коментар #1 от "Тити":Хартиен тигър сме вееее... Тръмп ви го каза. Вашингтон ни заповяда да целим само военни цели в Украйна, а не ж.п. линии и цивилни летища и коридори.
51 777
До коментар #5 от "Гого":Знаеш ли колко тежи 1 килограм праскови? Тези разговори между копейки, нека си стоят само между копейки. Не ги задавай на нормалните хора.
52 Шопо
До коментар #46 от "Хахахаха":Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.
До коментар #46 от "Хахахаха":Украйна не е държава а територия, руска територия
54 Даун.
До коментар #42 от "Факти":Американците (и не само те) колкото да им е тъжно официално и на високо ниво назовават три супер държави: Китай, САЩ и Русия, а ти си продължавай да страдаш от това.
