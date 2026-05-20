ISW: Русия демонстрира ядрена мощ, за да прикрие слабостите си на фронта

Русия използва необявени стратегически ядрени учения, за да демонстрира сила пред съюзниците на Украйна и да отклони вниманието от нарастващите си слабости на бойното поле. Това се посочва в нов анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

На 19 май руското министерство на отбраната съобщи, че стратегическите ракетни войски, Северният и Тихоокеанският флот, Командването на далечната авиация, както и части от Ленинградския и Централния военен окръг ще проведат от 19 до 21 май учения за подготовка и използване на ядрени сили в отговор на предполагаема заплаха от агресия.

Според руското военно ведомство в маневрите участват над 64 000 военнослужещи и повече от 7800 единици техника, включително над 200 ракетни установки, повече от 140 самолета, 73 надводни кораба и 13 подводници, сред които осем стратегически ракетни подводници.

ISW отбелязва, че ученията се провеждат значително по-рано от традиционните ежегодни ядрени маневри „Гром“, които Русия обикновено организира през октомври. Анализаторите смятат, че това е част от усилията на Кремъл да повлияе върху решенията в НАТО и да прикрие липсата на съществени успехи в пролетно-лятната офанзива в Украйна.

Според института украинските сили успешно оспорват тактическата инициатива в няколко участъка на фронта и нанасят все по-ефективни удари дълбоко в руския тил.

ISW посочва също, че Москва засилва информационния натиск срещу балтийските държави. Руската Служба за външно разузнаване твърди, че Украйна планира да изстрелва дронове от територията на Латвия, обвинения, които Рига категорично отхвърля.

В анализа се отбелязва и публикация на Ройтерс, според която китайската армия е обучавала около 200 руски военнослужещи в Китай през 2025 г., основно в сферата на операциите с дронове.

На този фон руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин за официално посещение, което продължава до 20 май.