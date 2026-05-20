Мадяр очаква напредък по правата на унгарското малцинство в Украйна и планира среща със Зеленски

20 Май, 2026 14:55 696 22

  • петер мадяр-
  • унгария-
  • малцинство-
  • украйна-
  • зеленски

Унгарският премиер изрази подкрепа за териториалната цялост на Украйна и призова за бърз край на войната с международни гаранции

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че се надява преговорите между Будапеща и Киев относно правата на унгарското етническо малцинство в Украйна да приключат с резултат. Той съобщи още, че очаква среща с украинския президент Володимир Зеленски в Западна Украйна през юни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на пресконференция след разговори с полския премиер Доналд Туск в Полша, Мадяр подчерта, че Украйна има право да защитава своята териториална цялост с всички налични средства. Той добави, че войната трябва да бъде прекратена възможно най-скоро и да завърши с устойчив мир, подкрепен от международни гаранции.


  • 1 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Мадяр, маджар е евреин.

    14:56 20.05.2026

  • 2 язъъък

    9 5 Отговор
    Язък за Унгария. Хубава и уредена държава беше.

    14:58 20.05.2026

  • 3 честен ционист

    6 6 Отговор
    Румбата нито дума за бесарабските българи и тия в Одеса, които са към 300хил.

    Коментиран от #10

    14:58 20.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    2 10 Отговор
    Унгарското малцинство в Укрия подлежи на могили зация ,а на Мадяр не му трябват някакви украинци говорещи унгарски обратно в Унгария.

    Коментиран от #9

    14:59 20.05.2026

  • 6 Цвете

    3 5 Отговор
    А НАШИТЕ, КОГА? СРЕЩА С ТУСК, ЗЕЛЕНСКИ И ДРУГИ ПО ВЪРХА.🪆🫡🎭🇧🇬🤷‍♀️👨‍🎓🤦‍♂️

    15:01 20.05.2026

  • 7 ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА МУ ПРАВИТЕ

    10 4 Отговор
    СВИРКИ НА ЗЕЛЕНИЯ И ТОЙ С ПРАВО ВИ СЕ КАЧВА НА ГЛАВИТЕ КАТО ВИ ГЛЕДА КВИ СПЛЕСКАНИ МЕДУЗИ СТЕ. И ДА МЕН ДА МИ ПУСКАТ ТАКИВА АВАНТИ И АЗ ЩЕ ГИ ЧАЛАСТРЯ.

    Коментиран от #14

    15:02 20.05.2026

  • 9 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Става дума за територии и прилежащите им хора, ама Румбата няма как да каже Одеса - Наша, че ще го привикат в Москва.

    Коментиран от #15

    15:02 20.05.2026

  • 10 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    В Украйна има милион и половина българи.

    Коментиран от #17

    15:03 20.05.2026

  • 11 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    5 5 Отговор
    Унгария също се освободи от пагубното влияние на московските престъпници.
    "И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ..."

    15:04 20.05.2026

  • 12 ТАКАААА

    1 1 Отговор
    А ЗА НАШЕТО МАЛЦЕНСТВО КОЕТО Е ДЕСЕТКИ ПЪТИ ПО ГОЛЯМО?

    15:05 20.05.2026

  • 13 Мишел

    4 1 Отговор
    Унгария включва руския патриарх в черния списък на ЕС. Петер Мадяр пое властта от Виктор Орбан в Унгария и веднага последва ясен знак, че страната променя политиката си относно Русия.

    15:05 20.05.2026

  • 14 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА МУ ПРАВИТЕ":

    А вий докога ще лапате на буряти и чеченци ойовите ?

    15:07 20.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Че кога е била Одеса наша, бе? Аман от глупости.

    15:09 20.05.2026

  • 16 Боко

    1 0 Отговор
    Надай се уйооо на пияни жени …та така👌

    15:09 20.05.2026

  • 17 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    И 20млн евреи, само дето още не го знаят.

    15:10 20.05.2026

  • 18 хехе

    6 3 Отговор
    Странна работа когато Орбан искаше същото зеления се правеше на разсеян та това имали нещо общо с едни милиарди които Пешо маджарина няма да блокира, но пък няма да изплаща за разлика от нас.

    15:12 20.05.2026

  • 19 Мишел

    1 4 Отговор
    Унгария: Гняв срещу управлението на Орбан. Унгария е шокирана от разточителството и лукса, в който е живял Виктор Орбан. Маските на автократи и диктатори падат често, когато след свалянето им бъдат показани кадри от луксозния им живот – така стана с румънския диктатор Николае Чаушеску и с бившия украински президент Виктор Янукович. Снимките на техните златни тоалетни няма да бъдат забравени скоро. Орбан, който обича да се нарича "селско момче", за да изтъкне връзката си с обикновените хора, всъщност не е това, за което се е представял. В офиса му са му са намерени почти сто ценни картини, взети от колекцията на Националната галерия.

    15:41 20.05.2026

  • 20 Унгарците

    2 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #21

    16:39 20.05.2026

  • 21 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Унгарците":

    Сега е момента Полша да си вземе Лвов

    17:08 20.05.2026

  • 22 Горски

    1 0 Отговор
    САЩ над 90% орязаха доларчетата, Дания - след корупционния скандал и тя спра половин милирд евра помощ. След изборите в Англия и смазващата победа на Фарадж и тя оряза над 90%. ЕС - все още не може да стъкми МАКРОфинансовата си рамка за третия програмен период. И отлага за Н плюс първи път 90 милиардния заем. Както е казал нашият народ: "Гладна кокошка просо сънува", та и приказките на зеления. Подготовката на северната руска офанзива върви към своя край. По същия начин Жуков през Втората световна война е хванал в клещи швабите в Сталинград. Явно надрусаният вече халюцинира. Скоро ще запее друга песен - на колене върху килимчето на Путин. КАКЪВ президент е тоя надрусан нещастник с изтекъл мандат?! Комедиант-клоун, полезния шут на нагло саксонските булдоци! Освен това, на КАКВО точно е президент тая бандеровска измет, освен на вече разорена, обезкървена и фалирала държава, превърната в разкъсана парцалива територия.

    17:31 20.05.2026

