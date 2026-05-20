Мадяр очаква напредък по правата на унгарското малцинство в Украйна и планира среща със Зеленски

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че се надява преговорите между Будапеща и Киев относно правата на унгарското етническо малцинство в Украйна да приключат с резултат. Той съобщи още, че очаква среща с украинския президент Володимир Зеленски в Западна Украйна през юни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на пресконференция след разговори с полския премиер Доналд Туск в Полша, Мадяр подчерта, че Украйна има право да защитава своята териториална цялост с всички налични средства. Той добави, че войната трябва да бъде прекратена възможно най-скоро и да завърши с устойчив мир, подкрепен от международни гаранции.