Тайно обучени в Китай руски бойци воюват на фронта в Украйна

В края на миналата година китайските въоръжени сили са обучили тайно около 200 руски военнослужещи в Китай, а оттогава някои от тях са се завърнали, за да воюват в Украйна, твърдят три европейски разузнавателни агенции и документи, с които Ройтерс се е запознала, пише БТА.
Макар Китай и Русия да са провеждали редица съвместни военни учения след началото на пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г., Пекин многократно е заявявал, че е неутрален в конфликта и се представя като посредник за мир, посочва Ройтерс.
Тайното обучение, което е било фокусирано предимно върху използването на дронове, бяха описани в двуезично руско-китайско споразумение, подписано от висши руски и китайски офицери в Пекин на 2 юли 2025 г. Споразумението, прегледано от Ройтерс, посочва, че около 200 руски войници ще бъдат обучени във военни съоръжения на места като Пекин и източния град Нанкин.
Споразумението също така посочва, че стотици китайски войници ще преминат обучение във военни съоръжения в Русия.
Чрез обучението на руски военен персонал на оперативно и тактическо ниво, който след това участва в Украйна, Китай е много по-пряко въвлечен в конфликта на европейския континент, отколкото беше известно досега, заяви представител на една от разузнавателните служби.
Министерствата на отбраната на Русия и Китай не отговориха на исканията за коментар относно подробностите, описани в тази публикация, отбелязва Ройтерс.
"По отношение на кризата в Украйна Китай последователно поддържа обективна и безпристрастна позиция и работи за насърчаване на мирните преговори, което ясно и се потвърждава от международната общност", заяви китайското външно министерство в изявление пред Ройтерс. "Засегнатите страни не трябва умишлено да подклаждат конфронтация или да прехвърлят вината", допълни той.
Разузнавателните служби говориха при условие, че няма да бъдат назовани, тъй като става въпрос за чувствителна информация.
Европейските сили, които разглеждат Русия като сериозна заплаха за сигурността, наблюдават с недоверие все по-тесните отношения между Русия и Китай, втората по големина икономика в света и важен търговски партньор на Европейския съюз, посочва Ройтерс.
Докато Западът се опитваше да изолира Русия, Китай ѝ предостави възможност за избягване на трудности, като купува нейния петрол, газ и въглища.
Вътрешни руски военни доклади, прегледани от Ройтерс, описват четири от тренировъчните сесии за руски войски в Китай, след като те са се състояли.
Един доклад от декември 2025 г. описва курс за обучение по комбинирана война за около 50 руски военнослужещи в клона на Академията на сухопътните сили на синайската армия в Чжъцзячжуан.
В доклада се посочва, че курсът включва обучение на войници за стрелба с 82-милиметрови минохвъргачки, като се използват безпилотни летателни апарати за идентифициране на целите.
Втори доклад описва обучение по противовъздушна отбрана във военен обект, включително с пушки за електронна война, устройства за хвърляне на мрежи и дронове за противодействие на наближаващи дронове. Двама служители посочиха, че обектът се намира в Чжънчжоу.
Всички тези видове оборудване са от значение за войната в Украйна, посочва Ройтерс.
13 Цин бин дин
До коментар #4 от "Пич":Гледай клипа, как китайка сгъва тениска с един замах и си представяй, как сглобяват дронове по подобна методика.
Коментиран от #24
15:45 20.05.2026
До коментар #3 от "Неоспорим факт!":Те май не били руснаци, а украинци с руски родители.
До коментар #1 от "Тръмп съм":Правилно, САЩ са неутрални, и Китай също, просто бизнес.
26 ?????
Поредната пропагандна измишльотина.
Русия и Китай имат договори за обмяна на опит и обучение във военната сфера поне от 15 години.
Никой никога тва не го е крил.
И къде тук са ТАЙНО обучените руски бойци не е ясно.
Коментиран от #27, #30
16:01 20.05.2026
37 Атина Палада
До коментар #33 от "Мишел":В рубли ли да им плащат:))
Коментиран от #46
16:31 20.05.2026
46 Атина Палада
До коментар #37 от "Атина Палада":КолежКЕ,пишеш от моя ник,ама да те светна,че преди много време ,двама американци от Тексас говореха пред испанска медия,как отишли в Украйна да се бият на страната на Украйна срещу 3 хиляди долара на месец. Но като видели за какво иде реч,и офейкали:) през Полша избягали .Та,те обясняваха тогава,че във Вагнер плащали в рубли и на чужденците,но рублите еквивалент на от 8-до 10 хиляди долара.,
Нека да ми плащат заплатата тук в рубли,ама да е еквивалент на 10 хиляди евро .;) Съгласна съм .
17:02 20.05.2026
