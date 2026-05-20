Тайно обучени в Китай руски бойци воюват на фронта в Украйна
Тайно обучени в Китай руски бойци воюват на фронта в Украйна

20 Май, 2026 15:39 1 685 51

Пекин многократно е заявявал, че е неутрален в конфликта и се представя като посредник за мир

В края на миналата година китайските въоръжени сили са обучили тайно около 200 руски военнослужещи в Китай, а оттогава някои от тях са се завърнали, за да воюват в Украйна, твърдят три европейски разузнавателни агенции и документи, с които Ройтерс се е запознала, пише БТА.

Макар Китай и Русия да са провеждали редица съвместни военни учения след началото на пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г., Пекин многократно е заявявал, че е неутрален в конфликта и се представя като посредник за мир, посочва Ройтерс.

Тайното обучение, което е било фокусирано предимно върху използването на дронове, бяха описани в двуезично руско-китайско споразумение, подписано от висши руски и китайски офицери в Пекин на 2 юли 2025 г. Споразумението, прегледано от Ройтерс, посочва, че около 200 руски войници ще бъдат обучени във военни съоръжения на места като Пекин и източния град Нанкин.

Споразумението също така посочва, че стотици китайски войници ще преминат обучение във военни съоръжения в Русия.

Чрез обучението на руски военен персонал на оперативно и тактическо ниво, който след това участва в Украйна, Китай е много по-пряко въвлечен в конфликта на европейския континент, отколкото беше известно досега, заяви представител на една от разузнавателните служби.

Министерствата на отбраната на Русия и Китай не отговориха на исканията за коментар относно подробностите, описани в тази публикация, отбелязва Ройтерс.

"По отношение на кризата в Украйна Китай последователно поддържа обективна и безпристрастна позиция и работи за насърчаване на мирните преговори, което ясно и се потвърждава от международната общност", заяви китайското външно министерство в изявление пред Ройтерс. "Засегнатите страни не трябва умишлено да подклаждат конфронтация или да прехвърлят вината", допълни той.

Разузнавателните служби говориха при условие, че няма да бъдат назовани, тъй като става въпрос за чувствителна информация.

Европейските сили, които разглеждат Русия като сериозна заплаха за сигурността, наблюдават с недоверие все по-тесните отношения между Русия и Китай, втората по големина икономика в света и важен търговски партньор на Европейския съюз, посочва Ройтерс.

Докато Западът се опитваше да изолира Русия, Китай ѝ предостави възможност за избягване на трудности, като купува нейния петрол, газ и въглища.

Вътрешни руски военни доклади, прегледани от Ройтерс, описват четири от тренировъчните сесии за руски войски в Китай, след като те са се състояли.

Един доклад от декември 2025 г. описва курс за обучение по комбинирана война за около 50 руски военнослужещи в клона на Академията на сухопътните сили на синайската армия в Чжъцзячжуан.

В доклада се посочва, че курсът включва обучение на войници за стрелба с 82-милиметрови минохвъргачки, като се използват безпилотни летателни апарати за идентифициране на целите.

Втори доклад описва обучение по противовъздушна отбрана във военен обект, включително с пушки за електронна война, устройства за хвърляне на мрежи и дронове за противодействие на наближаващи дронове. Двама служители посочиха, че обектът се намира в Чжънчжоу.

Всички тези видове оборудване са от значение за войната в Украйна, посочва Ройтерс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп съм

    46 4 Отговор
    Аман от глупостите ви!

    Коментиран от #19

    15:39 20.05.2026

  • 2 Партенки

    44 6 Отговор
    Къде обучени, в Шао Лин или околностите му?

    15:40 20.05.2026

  • 3 Неоспорим факт!

    13 37 Отговор
    Лъжат !
    От руснак боец не става !

    Коментиран от #18

    15:40 20.05.2026

  • 4 Пич

    41 9 Отговор
    Западната пропагандна машина е невероятно тъпа !!! На какво са ги обучили в Китай - на китайски...?!

    Коментиран от #13, #20

    15:42 20.05.2026

  • 5 Сандо

    36 6 Отговор
    А колко укри ги обучаваха на Запад,та тия почнаха да реват?Впрочем укробойците бяха недоволни от обучението са в западните армии,тъй като се оказва неподходящо за съвременните бойни дйствия.

    15:43 20.05.2026

  • 6 хехе

    35 4 Отговор
    Извинявайте ама от целия този тюрлю гювеч наречен статия не разбрах кой кого е обучавал. Един път едни 200 руснаци, а после стотици китайци щели да бъдат обучени та кое е истината.

    Коментиран от #32

    15:43 20.05.2026

  • 7 Руснак без крак...

    11 25 Отговор
    Украинците ги наричаме Патици по Пекински тия таваришчи ☝️😁

    15:43 20.05.2026

  • 8 Реалист

    7 27 Отговор
    В Китай освен да ги обучат за Гейдзи или Миндзи , за друго не мога да се сетя за какво може да става руснака

    15:44 20.05.2026

  • 9 гост

    9 12 Отговор
    И Си като Тръмп...като ти каже Добро Утро,за всеки случай виж къде е Слънцето..

    15:44 20.05.2026

  • 10 ПОРЕДНАТА ПОРЦИЯ

    29 9 Отговор
    ЕВРЕЙСКА ИНТРИГА ЦЕЛЯЩА ДА ВБИЕ КЛИН В КИТАЙСКО РУСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

    15:44 20.05.2026

  • 11 защо

    27 6 Отговор
    Що бе? Обучените в цяла Европа/включително България/ и САЩ къде се сражават? Или отиват сервитьори в Киев?

    15:45 20.05.2026

  • 12 Дрън, дрън

    22 2 Отговор
    че пляс.
    Да си направим пак проветрение на устите.

    15:45 20.05.2026

  • 13 Цин бин дин

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Гледай клипа, как китайка сгъва тениска с един замах и си представяй, как сглобяват дронове по подобна методика.

    Коментиран от #24

    15:45 20.05.2026

  • 14 Убаво

    6 19 Отговор
    И тези ще станат на тор.

    15:46 20.05.2026

  • 15 Истината

    6 26 Отговор
    Ако не са Китай да поддържат pycлямска neдеpaцийка на командно дишане, досега да Пусин да са го увесили, заедно с фашистката му орда по стълбовете.

    Коментиран от #29

    15:46 20.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин е в Китай

    26 5 Отговор
    И Ройтерс веднага се отчете с една гнусна статийка. Ако руснаците, обучени в Китай се бият на фронта, ок, но украинците, обучени в Европа забягнаха в Европа.

    15:48 20.05.2026

  • 18 Ами

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Неоспорим факт!":

    Те май не били руснаци, а украинци с руски родители.

    15:50 20.05.2026

  • 19 Неутралитет?

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп съм":

    Правилно, САЩ са неутрални, и Китай също, просто бизнес.

    15:51 20.05.2026

  • 20 Гресирана ватенка

    5 17 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Как да скачат в чувал за труп😁

    15:53 20.05.2026

  • 21 Хм...

    13 3 Отговор
    По съвсем понятни причини към днешна дата най добрите, знаещи, можещи и опитни военни са руснаци и xoxoли и се намират на бойните полета в 4о4. И за това са малко смешни приказките как чужди инструктори помагали в обучението на някоя от двете страни.

    15:53 20.05.2026

  • 22 голям смях

    10 3 Отговор
    колко да е тайно? след като във факти знаят? пак ли е тайно ха ха ха

    15:56 20.05.2026

  • 23 Антиватник

    5 12 Отговор
    В Русия няма кой да ги обучава.Украинците им избиха офицерите.

    15:56 20.05.2026

  • 24 Ааа...

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Цин бин дин":

    Тези китайки ако така изпразватмъжете - не ми ги фали!

    15:57 20.05.2026

  • 25 аz СВО Победа 81

    6 10 Отговор
    Извънредно!
    Проектът Силата на Сибир 2 окончателно пропадна.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #40

    15:59 20.05.2026

  • 26 ?????

    12 3 Отговор
    Ха ха.
    Поредната пропагандна измишльотина.
    Русия и Китай имат договори за обмяна на опит и обучение във военната сфера поне от 15 години.
    Никой никога тва не го е крил.
    И къде тук са ТАЙНО обучените руски бойци не е ясно.

    Коментиран от #27, #30

    16:01 20.05.2026

  • 27 Мишел

    2 10 Отговор

    До коментар #26 от "?????":

    Грешиш!Няма договор за обучение на военни.

    16:05 20.05.2026

  • 28 Иван

    10 4 Отговор
    Ционистките сатанисти в САЩ и коалиция 80++ неутрални ли са?

    16:07 20.05.2026

  • 29 Бълганга

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    Ми то така и с Украйна ба

    16:09 20.05.2026

  • 30 Иван

    7 4 Отговор

    До коментар #26 от "?????":

    Гнусната укро сво.лач е плъзнала в Оклахома, Тексас, Аризона, Калифорния, Флорида, Северна Каролина ( вероятно и в Минесота, Илинойс, Айова, Юта, Ню Мексико, Охайо, Кентъки, Тенеси, Джорджия, Колорадо), но.......боклука Доналд Тръмп и прокажените еврейски сатанински хазарски сп.ер.ми Стив Уитков и Джеред Кушнер са "неутрални".

    16:13 20.05.2026

  • 31 Атина Палада

    9 4 Отговор
    Измишльотини:) руснака е роден воин,по скоро необучените руснаци обучават чуждите инструктори,включително и натЮвските инструктори.

    Коментиран от #39

    16:16 20.05.2026

  • 32 Иван

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Истината е, че гнусните еврейски мошета са коварни.

    16:19 20.05.2026

  • 33 Мишел

    6 2 Отговор
    Тази война е между Русия и НатО/САЩ основно с кръвта на милиони украинци В Украйна Русия воюва и срещу десетки хиляди колумбийски, полски и други наемници, завербувани за по 3000$ месечно от средствата, които ЕС и НатО превеждат като помощи. По толкова долари поличават и украинците.

    Коментиран от #37

    16:22 20.05.2026

  • 34 Баце

    0 0 Отговор
    Що за заглавие и що за приказки, не се доближавате с нищо до Братя Грим..

    16:25 20.05.2026

  • 35 Мишел

    1 1 Отговор
    В Украйна воюват на страната на Русия , за придобиване на боен опит северокорейци, кубинци, никарагуанци и др.

    16:29 20.05.2026

  • 36 хахахахха

    1 2 Отговор
    Съдейки по западната пропагандата,която зачисти драстично последните седмици,евр0гейт@ците явно са бая закъсали,и еврото продължава да губи стойност

    16:30 20.05.2026

  • 37 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    В рубли ли да им плащат:))

    Коментиран от #46

    16:31 20.05.2026

  • 38 копейка с чалма

    3 2 Отговор
    Нас другаря Кадиров но обучи

    16:31 20.05.2026

  • 39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    Коментиран от #41, #45, #50

    16:32 20.05.2026

  • 40 хахахахха

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "аz СВО Победа 81":

    мечтайте си,друго не ви остана, срещу Русия може само да клякате!

    16:33 20.05.2026

  • 41 хахахахха

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    и от теб човек не става,само тор

    16:34 20.05.2026

  • 42 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Тъпаци

    16:35 20.05.2026

  • 43 Мишел

    2 2 Отговор
    Фантазираш, псевдомишеле.
    Русия и Китай имат от 25 години договор за всестранна взаимопомощ и сътрудничество във всички сфери.

    16:35 20.05.2026

  • 44 виктория

    5 1 Отговор
    айде пак западни глупости!!!!ама много прости тия европейци!!!!

    Коментиран от #47

    16:37 20.05.2026

  • 45 виктория

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    само от бангаранга!!!

    16:40 20.05.2026

  • 46 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    КолежКЕ,пишеш от моя ник,ама да те светна,че преди много време ,двама американци от Тексас говореха пред испанска медия,как отишли в Украйна да се бият на страната на Украйна срещу 3 хиляди долара на месец. Но като видели за какво иде реч,и офейкали:) през Полша избягали .Та,те обясняваха тогава,че във Вагнер плащали в рубли и на чужденците,но рублите еквивалент на от 8-до 10 хиляди долара.,
    Нека да ми плащат заплатата тук в рубли,ама да е еквивалент на 10 хиляди евро .;) Съгласна съм .

    17:02 20.05.2026

  • 47 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "виктория":

    Азиатка ли си ?

    Коментиран от #48

    17:04 20.05.2026

  • 48 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Лука":

    Най големият континент е Евразия! Ти не си ли от този континент- ЕврАзия?

    17:08 20.05.2026

  • 49 Комунисич. Китай уж бил неутрален!

    1 2 Отговор
    Не бива да се вярва на Си Дзипин, защото няма никаква разлика между него и Жужето-военно-престъпник - и двамата са комунисти...

    17:18 20.05.2026

  • 50 Рамбо

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Абе нежен ,ти от някой розов клуб ли пишеш тия щуротии.Руснаците още от деца им промиват акъла да са готови за война . На западния убитак още от дете му промиват акъла да чупи китки като теб и да си сменя пола.

    17:24 20.05.2026

  • 51 Тити

    0 0 Отговор
    Явно обучениети на Рашистите е как да легнат два метра под земята.

    17:35 20.05.2026

